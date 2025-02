ID giocatore

Con gli ID giocatore, puoi aggiungere gli altri giocatori agli amici in maniera molto semplice e, a partire dal 2024, sarà ancora più facile ricordare il tuo ID, perché sarà univoco per tutti i giochi collegati al Supercell ID.

Se temi che il tuo nome in gioco sparirà, non preoccuparti, perché potrai conservarlo. Ciò che faremo sarà semplicemente rendere l'ID più simile a quel nome.

Se il tuo nome in gioco è ''Barbarian'', il tuo nuovo ID giocatore univoco potrebbe essere ''SolidBarbarian''.

Esempio da Squad Busters

In più, potrai usare gli ID giocatore dei tuoi amici per aggiungerli nei giochi in cui questa funzionalità è disponibile.

Esempio da Squad Busters

Quando saranno disponibili gli ID giocatore?

Puoi già scegliere un ID giocatore su Supercell.com, nella sezione dedicata al Supercell ID, quindi, se ne hai uno in mente, associalo al tuo account prima che lo faccia qualcun altro!

Abbiamo intenzione di introdurre gli ID giocatore in tutti i giochi Supercell molto presto!

Nota

Gli ID giocatore sono soggetti a verifica e non possono essere offensivi o contenere riferimenti politici, informazioni personali o elementi che incitino all'odio o al bullismo. Puoi segnalare gli ID che violano la nostra politica sui contenuti e quelli che saranno ritenuti inappropriati verranno sostituiti con degli ID giocatore generati automaticamente.

Come scegliere un ID giocatore in gioco

Se vuoi scegliere tu un ID giocatore personalizzato invece di usare quello che ti abbiamo fornito noi:

avvia il gioco; apri il menu di Supercell ID; entra nelle opzioni del servizio; premi o clicca su "Cambia" nella sezione dell'ID giocatore.

Esempio da Squad Busters

Assicurati solo che nessun altro prima di te abbia scelto lo stesso ID e ricordati che, una volta modificato, l'ID non può più essere cambiato, quindi assicurati di sceglierne uno adatto a te!