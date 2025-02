ID graczy

Dzięki ID graczy możesz łatwo dodawać innych do znajomych. W 2024 roku Twoje ID gracza będzie jeszcze łatwiejsze do zapamiętania. Będzie też używane we wszystkich grach połączonych z Twoim Supercell ID.

Bez obaw – zachowasz swoją oryginalną nazwę z gry. Po prostu upodobnimy do niej trochę Twoje ID gracza.

jeśli Twoja nazwa w grze to Barbarian, Twoim nowym, unikatowym ID gracza może być SolidBarbarian.

Przykład ze Squad Busters

Dzięki funkcji ID graczy będzie też można dodawać innych graczy do znajomych w grach.

Przykład ze Squad Busters

Kiedy ID graczy będą dostępne?

Niestandardowe ID gracza można odbierać już teraz w sekcji Supercell ID na stronie Supercell.com. Jeśli masz już pomysł na swoje ID, użyj go, zanim ktoś Cię uprzedzi.

W najbliższej przyszłości planujemy wprowadzić ID graczy we wszystkich grach Supercell.

Uwaga!

ID graczy są moderowane – nie mogą nawiązywać do polityki ani być obraźliwe, nie mogą też zawierać danych osobowych umożliwiających identyfikację i nienawistnych sformułowań ani prześladować innych. Jeśli ID gracza narusza nasze zasady dotyczące treści, możesz go zgłosić. ID graczy uznane za nieodpowiednie będą zmieniane na wygenerowane automatycznie.

Odbieranie ID gracza w grze

Jeśli zamiast zaproponowanego przez nas ID gracza wolisz niestandardowe, możesz:

otworzyć grę, otworzyć menu Supercell ID, wybrać opcję Ustawienia, stuknąć Zmień w sekcji ID gracza.

Przykład ze Squad Busters

Sprawdź tylko, czy ktoś inny nie używa już wybranego przez Ciebie ID gracza. Gdy wybierzesz już ID gracza, nie będzie można go zmienić – dlatego wybierz takie, które będzie Ci odpowiadać.