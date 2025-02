IDs de jogador

Com o ID de jogador, você pode adicionar jogadores à sua lista de amigos com mais facilidade. Em 2024, vai ser ainda mais fácil se lembrar do seu ID de jogador. Ele também será compartilhado entre todos os jogos vinculados ao seu Supercell ID.

Não se preocupe! Os seus nomes de jogo permanecerão os mesmos. O que faremos é simplificar as coisas.

Se o seu nome no jogo for Barbirian, o ID de jogador sugerido pode ser SolidBarbarian, por exemplo.

Exemplo de Squad Busters

Você pode usar o seu ID de jogador para adicionar os seus amigos nos jogos em que o recurso estiver disponível.

Exemplo de Squad Busters

Quando os IDs de jogador estarão disponíveis?

Você pode criar o seu ID de jogador na aba do Supercell ID em Supercell.com agora mesmo. Se você já tem um ID em mente, vincule-o à sua conta antes que alguém tenha a mesma ideia!

Queremos disponibilizar a funcionalidade do ID de jogador em todos os jogos da Supercell em breve.

Atenção!

Os IDs de jogador são analisados e não podem ter conteúdo político nem ofensivo. Além disso, eles não podem conter informações pessoais, discurso de ódio nem ameaças. Você pode denunciar IDs de jogador que violem a nossa política de conteúdo. Os IDs de jogador considerados inapropriados serão redefinidos e substituídos por palavras geradas automaticamente.

Criando um ID de jogador no jogo

Caso prefira criar um ID de jogador em vez de usar o que foi fornecido, você só precisa:

Acessar o jogo Abrir o menu do Supercell ID Selecionar a opção "Configurações" Tocar em "Alterar" na seção do ID de jogador

Exemplo de Squad Busters

Reserve o seu ID o mais rápido possível! E vale avisar: depois que modificar o seu ID de jogador, você não poderá alterá-lo novamente, então pense bem antes de escolher!