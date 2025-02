Ingangsdatum: 12 augustus 2022

De voorwaarden van deze overeenkomst ("Algemene voorwaarden") regelen de relatie tussen u en Supercell Oy, een Fins bedrijf (bedrijfsregistratienummer 2336509-6), statutair gevestigd te Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki, Finland, (hierna "Supercell" of "Ons" of "Wij") met betrekking tot uw gebruik van de games, winkel, websites en gerelateerde services van Supercell (de "Service"). Het gebruik van de Service is ook onderhevig aan het Privacybeleid van Supercell en ander relevant beleid, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen.

Voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Service, inclusief browsen op een Supercell-website of toegang tot een game, dient u akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid. Er kan een gastaccount voor u worden aangemaakt voor het gebruik van de Service en het kan ook zijn dat u een account op de Service moet registreren (gezamenlijk "Account"). Deze Accounts omvatten bijvoorbeeld gameaccounts en de Supercell ID. Door gebruik te maken van of zich te registreren voor een Account of anderszins gebruik te maken van de Service, bevestigt u dat u meerderjarig bent in het land waar u woont. Indien dit niet het geval is, moet uw wettelijke voogd deze Algemene voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan.

DOOR DE SERVICE TE INSTALLEREN, TE GEBRUIKEN OF ER ANDERSZINS TOEGANG TOT TE KRIJGEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U DE SERVICE NIET TE INSTALLEREN, TE GEBRUIKEN OF ER ANDERSZINS TOEGANG TOT TE KRIJGEN. HET GEBRUIK VAN DE SERVICE IS NIETIG WAAR VERBODEN.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Indien u een inwoner van de VS of Canada bent, stemt u er tevens mee in dat geschillen met Supercell op individuele basis moeten worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage zoals beschreven in Clausule 8 ("Geschillenbeslechting").

Supercell behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid en enig ander relevant Supercell-beleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen door de gewijzigde voorwaarden op de Service te publiceren. Door de Service te blijven gebruiken, geeft u aan dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd. Indien u op enig moment niet akkoord gaat met enig deel van de dan geldende versie van onze Algemene voorwaarden, het Supercell Privacybeleid of enig ander Supercell-beleid, regels of gedragscodes met betrekking tot uw gebruik van de Service, wordt uw recht om gebruik te maken van de Service onmiddellijk beëindigd en moet u onmiddellijk stoppen gebruik te maken van de Service.

1. Het gebruik van de Service

1.1. Uw recht om de Service te gebruiken

Op basis van uw instemming en voortgezette naleving van deze Algemene voorwaarden en enig ander relevant Supercell-beleid, hebt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar en beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Service voor uw eigen niet-commerciële entertainmentdoeleinden. U gaat ermee akkoord de Service voor geen enkel ander doel te gebruiken.

De volgende beperkingen zijn van toepassing op het gebruik van de Service:

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk ongeoorloofd gebruik door minderjarigen van de Service. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw creditcard of ander betaalmiddel (zoals PayPal) door minderjarigen.

U zult niet of niet proberen uw Account te kopen, verkopen, verhuren of weg te geven, een Account aan te maken met een valse identiteit of valse gegevens, of namens iemand anders dan uzelf dit te doen; u mag de Service niet gebruiken als u eerder door Supercell bent verwijderd of eerder geblokkeerd bent voor het spelen van een Supercell-game.

U mag de Service niet gebruiken om reclame te maken, of te werven of om commerciële advertenties aan wie dan ook te versturen, met inbegrip van kettingbrieven, ongewenste e-mail of spam-e-mail of herhaalde of misleidende berichten.

Inloggegevens en uw account

Mogelijk moet u een wachtwoord voor uw Account selecteren of u kunt ook andere inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen tot het Account ("Inloggegevens"). U mag het Account of de Inloggegevens niet delen, noch iemand anders toegang geven tot uw Account of iets anders doen dat de veiligheid van uw Account in gevaar kan brengen. In het geval u zich bewust wordt van of redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, inclusief maar niet beperkt tot verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van de Inloggegevens, dient u Supercell onmiddellijk op de hoogte te stellen en uw inloggegevens te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de Inloggegevens en u bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de Inloggegevens, met inbegrip van aankopen, al dan niet met uw toestemming gedaan. U bent verantwoordelijk voor alles wat er via uw Account gebeurt.

Supercell behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen of terug te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot claims van een derde partij dat een gebruikersnaam de rechten van de derde partij schendt.

Tenzij u Supercell ID gebruikt, ondersteunt de Service slechts één account per game op een ondersteund apparaat.

Gebruiksbeperkingen

Elk gebruik van de Service dat in strijd is met deze Gebruiksbeperkingen is ten strengste verboden, kan leiden tot de onmiddellijke intrekking van uw beperkte recht en kan u aansprakelijk stellen voor overtredingen van de wet.

U gaat ermee akkoord dat u zich te allen tijde onthoudt van:

Deelname aan enigerlei handeling welke Supercell beschouwt als in strijd zijnde met de geest of bedoeling van de Service, of oneigenlijk gebruikmaken van de ondersteunende diensten van Supercell.

Gebruikmaking van of deelname (direct of indirect) aan het gebruik van cheats, exploits, automatiseringssoftware, emulators, bots, hacks, mods of niet-geautoriseerde software van derden die ontworpen is om de Service, een Supercell-game of enigerlei Supercell-ervaring te wijzigen of te verstoren.

Het wijzigen of laten wijzigen van bestanden die deel uitmaken van de Service of een Supercell-game zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Supercell.

Het normale verloop van de Service verstoren, belemmeren of anderszins nadelig beïnvloeden of anderszins handelen op een manier die een negatieve invloed kan hebben op de ervaring van andere gebruikers wanneer zij de Service gebruiken of games van Supercell spelen. Dit omvat het verhandelen van winsten en enigerlei andere vorm van manipulatie van klassementen, misbruik maken van fouten in de Service om een oneerlijke voorsprong te krijgen op andere spelers en elke andere handeling die opzettelijk misbruik maakt van of indruist tegen het ontwerp van de Service.

Het verstoren, overbelasten of helpen bij het verstoren of overbelasten van enigerlei computer of server die gebruikt wordt om de Service of een Supercell-spelomgeving aan te bieden of te ondersteunen.

Het starten van enigerlei type aanval, het erbij helpen of erbij betrokken zijn, inclusief maar niet beperkt tot de verspreiding van een virus, denial-of-service-aanvallen op de Service, of andere pogingen om de Service of enig gebruik en plezier van andere personen te verstoren. Het pogen ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de Service, tot Accounts die door anderen zijn geregistreerd of worden gebruikt of tot de computers, servers of netwerken die met de Service zijn verbonden op enigerlei andere manier dan de gebruikersinterface die door Supercell wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot, door het omzeilen of wijzigen, het proberen te omzeilen of wijzigen, of het aanmoedigen of helpen van een andere persoon om een beveiliging, technologie, apparaat of software die deel uitmaakt van de Service te omzeilen of te wijzigen

Het plaatsen van informatie die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, smadelijk of raciaal, seksueel, religieus of anderszins aanstootgevend of beledigend is, of het zich bezighouden met aanhoudend schadelijk gedrag, zoals door herhaaldelijk ongevraagd informatie te plaatsen. Het plaatsen van informatie die naaktbeelden, buitensporig geweld of aanstootgevende onderwerpen bevat of een link naar dergelijke content bevat. Het intimideren, beledigen of schade berokkenen aan een andere persoon of groep, inclusief medewerkers van de klantenservice van Supercell, pogingen daartoe doen, dit propageren of ertoe aanzetten.

Het via de Service materiaal of informatie beschikbaar stellen die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, het recht op privacy, het recht op publiciteit of ander recht van een persoon of entiteit of zich voordoen als een andere persoon, inclusief maar niet beperkt tot een medewerker van Supercell. Het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, ontcijferen of anderszins proberen de broncode af te leiden van onderliggende software of ander intellectueel eigendom dat wordt gebruikt om de Service of een Supercell-game te leveren, of het verkrijgen van informatie van de Service of een Supercell-game met behulp van een methode die niet uitdrukkelijk toegestaan is door Supercell.

Het verkrijgen of proberen te verkrijgen van inloggegevens of enigerlei andere inloginformatie of persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Service of enige Supercell-game.

Het verzamelen of plaatsen van iemands privé-informatie, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie (in tekst-, beeld- of videovorm), identificatiedocumenten of financiële informatie via de Service.

Het gebruiken van een Supercell-game om te gokken, weddenschappen af te sluiten of het deelnemen aan een soortgelijke activiteit waarbij prijzen of beloningen kunnen worden gewonnen (direct of indirect), inclusief wedden op de uitkomst van wedstrijden waaraan u als speler deelneemt, ongeacht of er al dan niet een vergoeding of inzet bij betrokken is.

Supercell behoudt zich het recht voor om te bepalen welk gedrag zij als zijnde in strijd beschouwt met de gebruiksregels of anderszins vallend buiten de bedoeling of geest van deze Algemene voorwaarden of de Service zelf. Supercell behoudt zich het recht voor om naar aanleiding hiervan actie te ondernemen, waaronder het beëindigen van uw Account en het geheel of gedeeltelijk verbieden van het gebruik van de Service.

1.2. Opschorting en beëindiging van Account en toegang tot de Service

ZONDER ENIGE BEPERKING VAN ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN KAN SUPERCELL ACCOUNTS OF UW TOEGANG TOT DE SERVICE OF DELEN DAARVAN MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN U BEPERKEN, OPSCHORTEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN (i) INDIEN U ZICH NIET OF SUPERCELL VERMOEDT DAT U ZICH NIET AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HOUDT; OF (ii) VANWEGE ENIG FEITELIJK OF VERMOEDELIJK ILLEGAAL OF ONJUIST GEBRUIK VAN DE SERVICE. U KUNT MOGELIJK UW GEBRUIKERSNAAM EN PERSONA IN DE SERVICE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ACCOUNTBEËINDIGING OF BEPERKING, EVENALS ENIGE VOORDELEN, VOORRECHTEN, VERDIENDE VIRTUELE ITEMS EN GEKOCHTE VIRTUELE ITEMS DIE VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICE, EN SUPERCELL HEEFT GEEN ENKELE VERPLICHTING JEGENS U OM U TE COMPENSEREN VOOR EEN DERGELIJK VERLIES OF GEVOLG.

ZONDER ONZE ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN TE BEPERKEN, KUNNEN WE DE SERVICE EN ACCOUNTS OF DELEN DAARVAN BEPERKEN, OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN, DE TOEGANG TOT ONZE GAMES EN WEBSITES EN HUN INHOUD, SERVICES EN HULPMIDDELEN WEIGEREN, GEHOSTE INHOUD UITSTELLEN OF VERWIJDEREN, EN TECHNISCHE EN WETTELIJKE STAPPEN ONDERNEMEN OM TE VOORKOMEN DAT GEBRUIKERS TOEGANG KRIJGEN TOT DE SERVICE INDIEN WIJ VAN MENING ZIJN DAT ZE EEN RISICO VORMEN OF MOGELIJK WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEDEN CREËREN, DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN SCHENDEN, OF TEGEN DE VOORWAARDEN OF GEEST VAN ONZE VOORWAARDEN EN BELEID HANDELEN. BOVENDIEN KUNNEN WE, IN TOEPASSELIJKE OMSTANDIGHEDEN EN GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, ACCOUNTS OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN VAN GEBRUIKERS DIE MOGELIJK HERHAALDELIJK INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN SCHENDEN.

SUPERCELL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELK ACCOUNT DAT 180 DAGEN INACTIEF IS TE BEËINDIGEN.

Supercell behoudt zich het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen van de Service of een bepaalde game of een deel van de Service, waarna uw recht om de Service of een deel daarvan te gebruiken automatisch beëindigd wordt. In een dergelijk geval is Supercell niet verplicht om gebruikers restituties, voordelen of andere vergoedingen te verstrekken in verband met een dergelijke beëindigde Service. Beëindiging van uw Account kan het uitschakelen van uw toegang tot de Service of een deel daarvan omvatten, met inbegrip van alle content die u hebt ingediend of anderen hebben ingediend.

U kunt uw Account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door het proces te volgen dat wordt beschreven op onze ondersteuningspagina op https://support.supercell.com/ om Supercell te informeren dat u uw Account wilt beëindigen.

2. Eigendom

2.1. Games en Service

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Service (inclusief maar niet beperkt tot games, titels, computercode, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, slogans, concepten, illustraties, animaties, geluiden, muzikale composities, audiovisuele effecten, werkwijzen, persoonlijkheidsrechten, documentatie, in-game chattranscripties, personageprofielinformatie, opnames van games die gespeeld zijn met een Supercell-gameclient en de Supercell-gameclients en serversoftware) zijn eigendom van Supercell. Supercell behoudt zich alle rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, in verband met haar games en de Service.

2.2. Accounts

ONGEACHT ENIGERLEI ANDERSLUIDENDE BEPALING HIERIN, ERKENT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEEN EIGENDOM OF ANDER EIGENDOMSBELANG HEBT IN HET ACCOUNT, EN U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE RECHTEN IN EN OP HET ACCOUNT EIGENDOM ZIJN EN VOOR ALTIJD EIGENDOM ZULLEN ZIJN TEN VOORDELE VAN SUPERCELL.

2.3. Virtuele content

Supercell is eigenaar van, heeft een licentie voor of heeft anderszins de rechten om alle content te gebruiken die in de Service of in games van Supercell voorkomen. Ongeacht enigerlei andersluidende bepaling hierin, gaat u ermee akkoord dat u geen recht of aanspraken hebt in of op enige content die in de Service voorkomt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de virtuele items, content, functies, goederen, services of valuta die voorkomen in of afkomstig zijn van een Supercell-game, of deze nu verdiend zijn in een game of gekocht zijn bij Supercell, of andere attributen die gekoppeld zijn aan een Account of zijn opgeslagen op de Service.

3. Gebruikerscontent

3.1. Inzenden van Gebruikerscontent

"Gebruikerscontent" omvat alle communicatie, afbeeldingen, geluiden en al het materiaal, gegevens en informatie die u uploadt of verzendt via een Supercell-gameclient of de Service, of die andere gebruikers uploaden of verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot chattekst. Door het verzenden of insturen van Gebruikerscontent tijdens het gebruik van de Service, bevestigt, verklaart en garandeert u dat een dergelijke verzending of indiening (a) nauwkeurig en niet vertrouwelijk of misleidend is; (b) niet in strijd is met enigerlei wetten, contractuele beperkingen of andere rechten van derden, en dat u toestemming hebt van een derde partij wiens persoonlijke informatie of intellectueel eigendom is opgenomen in de Gebruikerscontent; (c) vrij is van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code; en (d) erkent u en gaat u ermee akkoord dat al uw persoonlijke informatie in dergelijke content te allen tijde door Supercell zal worden verwerkt conform haar Privacybeleid.

3.1.1. Controle van content

Supercell aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van een gebruiker die Gebruikerscontent indient, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van de Service op ongepaste content of ongepast gedrag. Het is niet mogelijk voor ons om alle Gebruikerscontent vooraf te screenen en deze te monitoren. Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. Door de Service te gebruiken, kunt u worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die aanstootgevend, ongepast of anderszins niet in overeenstemming is met uw verwachtingen. Alle risico's die verband houden met het gebruik van Gebruikerscontent die beschikbaar is in verband met de Service, zijn uw verantwoordelijkheid. Onze vertegenwoordigers of technologie kunnen wanneer u de Service gebruikt ter onzer beoordeling uw interactie met de Service of communicatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot chattekst) monitoren en/of opnemen.

Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, geeft u hierbij uw onherroepelijke toestemming voor dit monitoren en opnemen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen privacy verwacht met betrekking tot de verzending van Gebruikerscontent, met inbegrip van maar niet beperkt tot chattekst of gesproken communicatie.

Supercell behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enigerlei Gebruikerscontent (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw Gebruikerscontent) zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook of zonder reden, op enig moment te bekijken, te controleren, te verbieden, te bewerken, te verwijderen, de toegang ertoe uit te schakelen of anderszins niet-beschikbaar te maken. Indien Supercell er op enig moment voor kiest, naar eigen goeddunken, om de Service te monitoren, aanvaardt Supercell desalniettemin geen verantwoordelijkheid voor Gebruikerscontent en aanvaardt zij geen verplichting om ongepaste Gebruikerscontent te wijzigen of te verwijderen. We hebben het recht, maar niet de plicht, om naar eigen goeddunken Gebruikerscontent te bewerken, te verwijderen of te weigeren te plaatsen.

3.2. Gebruik van informatie door andere leden van de Service

3.2.1. Openbare discussie

De Service kan diverse forums, blogs en chatfuncties bevatten waar u Gebruikerscontent kunt plaatsen, inclusief uw observaties en opmerkingen over geselecteerde onderwerpen. Supercell kan niet garanderen dat andere leden de ideeën en informatie die u deelt niet zullen gebruiken. Derhalve, indien u een idee of informatie heeft die u vertrouwelijk wilt houden en/of niet wilt dat anderen deze gebruiken, plaats deze dan niet op de Service. Supercell is niet verantwoordelijk voor het evalueren van, gebruiken van of compenseren voor ideeën of informatie die u wilt indienen.

3.2.2. Verantwoordelijk voor uw eigen content

U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die u op, via of in verband met de Service plaatst en die u aan anderen beschikbaar stelt. Supercell kan Gebruikerscontent om welke reden dan ook weigeren, verwijderen of weigeren te plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Gebruikerscontent die naar het uitsluitend oordeel van Supercell in strijd is met deze Algemene voorwaarden.

3.2.3. Uw licentie voor Supercell

U verleent Supercell hierbij een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, volledig betaalde, royaltyvrije, wereldwijde licentie (inclusief het recht om sublicenties te verlenen en toe te wijzen aan derden) evenals het recht om te kopiëren, reproduceren, repareren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken te creëren, vervaardigen, commercialiseren, publiceren, distribueren, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen, leasen, verzenden, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren of elektronisch toegang verschaffen tot, uitzenden, communiceren aan het publiek via telecommunicatie, tonen, uitvoeren, opslaan in een computergeheugen, en om op welke manier dan ook uw Gebruikerscontent te gebruiken en toe te passen, evenals alle gewijzigde en afgeleide werken daarvan in verband met onze levering van de Service, met inbegrip van marketing en promoties van de Service. U verleent Supercell hierbij tevens het recht om anderen te machtigen de rechten uit te oefenen die aan Supercell onder deze Algemene voorwaarden zijn verleend. Verder verleent u Supercell hierbij het onvoorwaardelijke, onherroepelijke recht om uw naam, beeltenis en alle andere informatie of materiaal opgenomen in enige Gebruikerscontent en in verband met enige Gebruikerscontent te gebruiken en te exploiteren, zonder enige verplichting jegens u. Behalve indien verboden door de wet, doet u afstand van alle rechten van toeschrijving en/of enige persoonlijkheidsrechten die u heeft op uw Gebruikerscontent, ongeacht of uw Gebruikerscontent op enigerlei wijze is bewerkt of gewijzigd. Supercell claimt geen eigendomsrechten op uw Gebruikerscontent en niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om de rechten te beperken die u mogelijk heeft om uw Gebruikerscontent te gebruiken en te exploiteren. Supercell is niet verplicht om uw intellectuele eigendomsrechten in of op uw Gebruikerscontent te monitoren of af te dwingen.

3.3. Interacties tussen gebruikers

U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Service en alle andere partijen met wie u communiceert via de Service en/of games van Supercell. Supercell behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op enigerlei wijze bij dergelijke geschillen betrokken te raken. U zult volledig samenwerken met Supercell om alle vermoedelijk onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteiten te onderzoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlenen van toegang aan Supercell tot alle met een wachtwoord beveiligde delen van uw Account.

Indien u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze bestuurders, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schade (feitelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen.

4. Kosten en aankoopvoorwaarden

4.1. Aankopen

In de Service kunt u met "echt" geld een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar recht kopen om (a) virtuele betaalmiddelen te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot virtueel geld of diamanten, allemaal voor gebruik in games van Supercell; (b) virtuele in-game items, content of functies; en (c) andere goederen of services (de punten a t/m c worden gezamenlijk "Virtuele items" genoemd). U mag Virtuele items alleen van ons of onze geautoriseerde partners via de Service kopen, en niet op een andere manier.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat we zullen beginnen met de uitvoering van de koopovereenkomst van virtuele items of andere digitale content vóór het verstrijken van een wettelijke herroepingstermijn zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. U geeft vooraf uitdrukkelijk toestemming dat de door u gekochte content aan u wordt geleverd voordat de herroepingstermijn afloopt en daarmee verliest u het wettelijke herroepingsrecht.

Supercell kan op elk moment, met of zonder kennisgeving, Virtuele items beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is Supercell niet aansprakelijk jegens u of een derde partij in het geval dat Supercell dergelijke rechten uitoefent.

Het overdragen van Virtuele items is verboden, behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan in de Service. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan in de Service, mag u geen Virtuele Items verkopen, kopen, inwisselen of anderszins overdragen aan een persoon of entiteit, of een van de bovengenoemde zaken proberen te doen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Supercell, een andere gebruiker of een derde partij.

ALLE AANKOPEN EN INWISSELINGEN VAN VIRTUELE ITEMS DIE VIA DE SERVICE GEDAAN ZIJN, ZIJN DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR BEHALVE WAAR VEREIST ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. Zie onze Richtlijn voor oudersvoor meer informatie over door minderjarigen gedane aankopen.

Het leveren van Virtuele items voor gebruik in games van Supercell is een service die door Supercell wordt geleverd en die onmiddellijk begint na acceptatie van uw aankoop door Supercell.

4.2. Betaling van kosten

U stemt ermee in om alle kosten en toepasselijke belastingen te betalen die zijn gemaakt door u of iemand die een door u geregistreerd Account gebruikt. Supercell kan de prijzen voor de Virtuele Items die via de Service worden aangeboden op elk moment herzien. U ERKENT DAT SUPERCELL NIET VERPLICHT IS OM EEN TERUGBETALING TE VERSTREKKEN OM WAT VOOR REDEN DAN OOK, EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

5. Updates van de Service

U begrijpt dat de Service constant doorontwikkeld wordt. Supercell kan verlangen dat u updates accepteert voor de Service en voor de games van Supercell die u op uw apparaat of computer geïnstalleerd hebt. U erkent en gaat ermee akkoord dat Supercell de Service en games van Supercell kan updaten en u al dan niet daarvan op de hoogte te brengen. U dient mogelijk van tijd tot tijd software van derden bij te moeten werken om de Service te kunnen ontvangen en games van Supercell te kunnen spelen.

6. Afwijzing van garanties

ZONDER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SUPERCELL VOLGENS CLAUSULE 7 HIERNA TE BEPERKEN, WORDT DE SERVICE GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS" VOOR UW GEBRUIK, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BELANG, NIET-INBREUK EN DEGENE DIE VOORTVLOEIEN UIT DE MANIER VAN ZAKEN DOEN OF HET GEBRUIK VAN HANDEL. SUPERCELL GARANDEERT NIET DAT U TOEGANG TOT DE SERVICE KUNT KRIJGEN OF DEZE KUNT GEBRUIKEN OP DE TIJDEN OF LOCATIES NAAR UW KEUZE; DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE GAME OF DE SERVICE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Derhalve zijn sommige van de bovenstaande afwijzingen mogelijk niet op u van toepassing.

7. Beperking van aansprakelijkheid; enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid; vrijwaring

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS SUPERCELL NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, ZOGENOEMDE PUNITIEVE BOETES OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMSTENVERLIES, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ONGEACHT HOE DERGELIJKE SCHADE GEKWALIFICEERD IS), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE SERVICE ZELF, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE JURISPRUDENTIE, EN ONGEACHT OF SUPERCELL AL DAN NIET GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER NIET DOOR DE WET VERBODEN, IS SUPERCELL NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR MEER DAN HET BEDRAG DAT U AAN SUPERCELL HEBT BETAALD IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN CLAIM INDIENT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U NIETS AAN SUPERCELL HEBT BETAALD GEDURENDE DEZE PERIODE, UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID (EN DE EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN SUPERCELL) VOOR ENIG GESCHIL MET SUPERCELL HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN HET ANNULEREN VAN UW ACCOUNT IS.

NIETS IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL INVLOED HEBBEN OP DE WETTELIJKE RECHTEN VAN ENIGE CONSUMENT OF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITEN OF BEPERKEN DIE VOORTVLOEIT UIT ERNSTIGE ONACHTZAAMHEID OF OPZETTELIJKE NALATIGHEID VAN SUPERCELL OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIGERLEI NALATIGHEID OF FRAUDE VAN SUPERCELL.

U stemt ermee in Supercell (en onze bestuurders, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van elke claim, eis, schade of andere verliezen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, door een derde partij uitgeoefend als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Service, of enige schending door u van deze Algemene voorwaarden, doch het voorgaande is niet van toepassing indien de schending van rechten niet te wijten is aan uw opzettelijke of nalatige gedrag.

8. Geschillenbeslechting

U en Supercell komen overeen dat de procedures voor geschillenbeslechting zoals deze in deze overeenkomst worden beschreven, van toepassing zijn op alle geschillen of claims met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid of de Service. Geschillen omvatten alle claims van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische, billijke of wettelijke claims. Procedures voor geschillenbeslechting zijn zelfs van toepassing indien u stopt met het gebruik van uw Account, uw Account verwijdert of stopt met het gebruik van de Service. Ze zullen eveneens van toepassing zijn op geschillen die zijn ontstaan voordat we deze overeenkomst aangingen.

Clausules 8.1 tot 8.6 zijn op u van toepassing indien u inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada. Ze zijn niet op u van toepassing indien u inwoner van een ander land bent.

8.1. Informele geschillenbeslechting

U moet gedurende ten minste dertig (30) dagen proberen een geschil informeel rechtstreeks met Supercell op te lossen voordat u een arbitrage opstart. De informele procedure voor geschillenbeslechting begint wanneer u Supercell schriftelijk op de hoogte brengt van het geschil via legal-requests@supercell.com.

8.2. Arbitrageovereenkomst

U en Supercell komen overeen om alle geschillen uitsluitend via definitieve en bindende arbitrage als volgt op te lossen:

Hetzij u hetzij Supercell kunnen ervoor kiezen om een geschil uitsluitend voor te leggen door middel van definitieve en bindende arbitrage, tenzij de claim onder de hierna beschreven uitzonderingen valt. Indien u of Supercell een claim bij de rechtbank indient die kan worden opgelost door middel van arbitrage op grond van deze clausule, dan kan elke partij de rechtbank verzoeken de partijen te gelasten de vordering door arbitrage op te lossen. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om te beslissen of enig deel van Clausule 8 (“Geschillenbeslechting”) geldig of afdwingbaar is, of van toepassing is op een claim.

Een arbitrageprocedure zal voor een neutrale arbiter gehouden worden. Dit betekent dat u en Supercell overeenkomen om afstand te doen van het recht om het geschil op te lossen in een rechtszaak voor een rechter of jury. Arbitrage kent andere regels dan meer formele rechtszaken. De mogelijkheid om de andere partij te dwingen informatie te delen, kan bijvoorbeeld beperkter zijn dan de procedure die verkenning wordt genoemd in formele rechtszaken. Nadat de arbiter de uitkomst heeft bepaald, is die beslissing definitief. U of Supercell kan de arbiter vragen om een beslissing of uitspraak en de redenen daarvoor schriftelijk vast te leggen. Ieder van ons kan een rechtbank vragen om de definitieve beslissing of uitspraak van de arbiter te bevestigen of te registreren, waardoor het hetzelfde wordt als een rechterlijke uitspraak. U en Supercell zullen over het algemeen niet in staat zijn om de uitkomst van arbitrage via rechtbanken te wijzigen behalve onder zeer beperkte omstandigheden.

8.3. Arbitrageprocedure

De arbitrage wordt geleid door de American Arbitration Association (“AAA”). De regels en procedures van de AAA zullen worden gebruikt voor de arbitrage, inclusief de consumentenarbitrageregels (Consumer Arbitration Rules). Maar indien er een conflict is tussen deze Algemene voorwaarden en de regels en procedures van de AAA, prevaleren deze Algemene voorwaarden. Ga naar de website van de AAA om de regels van de AAA te bekijken of een arbitrage te starten. Als een van ons besluit arbitrage te starten, stemmen we ermee in de andere partij een schriftelijk verzoek tot arbitrage te verstrekken, zoals gespecificeerd in de AAA-regels.

De arbitragekosten worden bepaald door de consumentenarbitrageregels (Consumer Arbitration Rules) van de AAA. Indien de arbiter besluit dat deze kosten buitensporig zijn, zal Supercell deze betalen. Elke partij zal zijn eigen advocatenhonoraria en -kosten betalen, tenzij de claims de winnende partij de mogelijkheid bieden om advocatenhonoraria en -kosten terug te vorderen, in welk geval de arbiter deze kan toekennen onder de toepasselijke wetgeving. Indien een van de partijen de geldigheid van de beslissing of uitspraak van de arbiter tevergeefs betwist via een daaropvolgende rechtszaak, moet de in het ongelijk gestelde partij de kosten en advocatenhonoraria van de tegenpartij die verband houden met de betwisting betalen.

De arbitrage vindt plaats in San Francisco, Californië, VS of in de provincie waar u woont.

8.4. Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage

U en Supercell komen overeen dat de arbitrageovereenkomst in Clausule 8.2 niet van toepassing zal zijn op de volgende geschillen:

Claims over het intellectuele eigendom van Supercell, zoals claims om de auteursrechten, handelsmerken, handelsstijl, domeinnamen, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van Supercell af te dwingen, te beschermen of met betrekking tot de geldigheid ervan.

Claims met betrekking tot piraterij of onrechtmatige inmenging.

Claims die niet wettelijk zijn onderworpen aan een arbitrageovereenkomst en niet worden uitgesloten door de federale wetgeving die een arbitrageovereenkomst mogelijk zou maken.

Claims bij het kantongerecht.

Elk geschil dat niet onderworpen is aan arbitrage onder deze uitzonderingen zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank zoals omschreven in Clausule 10 (“Locatie voor geschillen die niet onderworpen zijn aan arbitrage”).

8.5. Geen collectieve rechtsvorderingen

U en Supercell komen overeen dat we alleen op individuele basis claims tegen elkaar kunnen indienen.

Dit betekent:

U kunt geen claim indienen tegen Supercell als eiser of groepslid in een groeps-, collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. De arbiter kan de vorderingen van een andere persoon niet combineren met die van u in een enkele zaak of een groeps-, collectieve, geconsolideerde of representatieve arbitrageprocedure voorzitten.

De beslissing of uitspraak van de arbiter in uw geval zal niet van toepassing zijn op iemand anders en kan niet worden gebruikt om te beslissen over de geschillen van anderen. Indien deze paragraaf (paragraaf 8.5 "Geen collectieve rechtsvorderingen") niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, is het geheel van Clausule 8, inclusief de paragrafen 8.1 tot en met 8.6, nietig.

8.6. Afmelden voor arbitrageovereenkomst en bepalingen inzake Geen collectieve rechtsvorderingen

U kunt ervoor kiezen om zich af te melden voor en niet gebonden te zijn aan de bepalingen van de Arbitrageovereenkomst en Geen collectieve rechtsvorderingen hierboven (paragrafen 8.1 tot 8.5) door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om u af te melden te mailen naar legal-requests@supercell.com met de onderwerpregel "AFMELDEN ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND INZAKE COLLECTIEVE RECHTSVORDERING”. U dient ons deze kennisgeving binnen dertig (30) dagen na uw eerste gebruik van de Service of beschikbaarheid van deze afmelding te sturen, afhankelijk van wat later is. Indien u ons binnen die tijd geen bericht stuurt, bent u verplicht om geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van deze paragrafen. Indien u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, is Supercell er ook niet aan gebonden.

9. Toepasselijke wetgeving

Indien u inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada: (1) de United States Federal Arbitration Act (met inbegrip van de procedurele bepalingen) regelt de interpretatie en handhaving van de overeenkomst tot arbitrage en de bepalingen inzake geen collectieve rechtsvorderingen van Clausule 8, en (2) elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid of de Service in alle opzichten onderhevig is aan de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met de beginselen van het internationaal privaatrecht.

Indien u woonachtig bent buiten de Verenigde Staten en Canada, stemt u ermee in dat elke claim of elk geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid of de Service, onderhevig is aan de wetten van Finland zonder rekening te houden met de beginselen van het internationaal privaatrecht.

10. Locatie voor geschillen die niet onderworpen zijn aan arbitrage

Indien u een inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, gaat u ermee akkoord dat elke claim of elk geschil dat u tegen Supercell heeft en dat niet onderworpen is aan arbitrage op grond van Clausule 8, uitsluitend moet worden opgelost door een federale of staatsrechtbank in San Francisco in Californië, VS. U en Supercell stemmen in met de locatie en persoonlijke jurisdictie in San Francisco, Californië, VS voor al dergelijke claims of geschillen.

Indien u woonachtig bent buiten de Verenigde Staten en Canada, stemt u ermee in dat elke claim of elk geschil dat u tegen Supercell heeft, uitsluitend moet worden opgelost door een rechtbank in Helsinki, Finland.

11. Partiële nietigheid

U en Supercell komen overeen dat indien enig deel van deze Algemene voorwaarden of van het Privacybeleid van Supercell geheel of gedeeltelijk als onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, een dergelijke bepaling, met betrekking tot een dergelijke jurisdictie, alleen nietig zal zijn in de mate van een dergelijke vaststelling van ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid zonder de geldigheid of afdwingbaarheid ervan op enige andere manier of in enige andere jurisdictie aan te tasten en zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

12. Algemene bepalingen

12.1. Toewijzing

Supercell kan op elk moment met of zonder uw toestemming deze Algemene voorwaarden en/of het Privacybeleid van Supercell geheel of gedeeltelijk toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit. Het is u niet toegestaan rechten of verplichtingen onder de Algemene voorwaarden of het Privacybeleid toe te wijzen of te delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supercell, en elke ongeoorloofde toewijzing en delegatie door u is niet effectief.

12.2. Aanvullend beleid

Supercell kan aanvullend beleid publiceren met betrekking tot specifieke services zoals forums, wedstrijden of loyaliteitsprogramma's. Uw recht om dergelijke services te gebruiken is onderhevig aan dat specifieke beleid en deze Algemene voorwaarden.

12.3. Volledige overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden, eventueel aanvullend beleid en alle documenten die hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen door middel van verwijzing (inclusief het Privacybeleid van Supercell), bevatten de volledige overeenkomst tussen u en Supercell, en vervangen alle eerdere afspraken tot nu toe van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, of vastgesteld door gewoonte, praktijk, beleid of precedent, tussen u en ons met betrekking tot de Service.

12.4. Geen verklaring van afstand

Het falen van Supercell om strikte uitvoering door u van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of het Privacybeleid van Supercell te eisen of af te dwingen, of het niet uitoefenen van enig recht onder deze voorwaarden, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand doen van het recht van Supercell om een dergelijke bepaling of recht in dat of enig ander geval te laten gelden of erop te vertrouwen.

De uitdrukkelijke verklaring van afstand door Supercell van enige bepaling, voorwaarde of vereiste van deze Algemene voorwaarden of het Privacybeleid van Supercell vormt geen verklaring van afstand van enige toekomstige verplichting om te voldoen aan een dergelijke bepaling, voorwaarde of vereiste.

Behalve voor zover uitdrukkelijk en specifiek uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, worden uitspraken, verklaringen, instemmingen, afstandsverklaringen of andere handelingen of nalatigheden door Supercell niet beschouwd als een wijziging van deze Algemene voorwaarden, noch juridisch bindend, tenzij schriftelijk gedocumenteerd, met de hand ondertekend door u en een naar behoren aangestelde functionaris van Supercell.

12.5. Kennisgevingen

We kunnen u informeren via berichten in onze games, op supercell.com, via e-mail of via andere communicatiemiddelen om contact op te nemen die u aan ons verstrekt hebt. Alle kennisgevingen die door u worden gedaan of van u worden verlangd onder deze Algemene voorwaarden of het Privacybeleid van Supercell moeten schriftelijk gedaan worden en gericht worden aan: Supercell Oy. T.a.v. Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finland, met een cc aan legal-requests@supercell.com.

12.6. Billijke verhaalsmogelijkheden

U erkent dat de rechten en verplichtingen die onder deze Algemene voorwaarden aan Supercell zijn verleend, van unieke en onvervangbare aard zijn, het verlies waarvan Supercell onherstelbare schade zal berokkenen en hetwelk niet vervangen kan worden door slechts een geldelijke schadevergoeding, zodat Supercell het recht heeft op voorlopige of andere billijke vergoedingen (zonder de verplichting om een borg of zekerheid of bewijs van schade te stellen) in het geval van een inbreuk of te verwachten inbreuk door u.

U doet onherroepelijk afstand van alle rechten om een voorlopige voorziening of andere billijke vergoeding te vragen, of om de werking van de Service of een Supercell-game, de exploitatie van advertenties of ander materiaal dat in verband daarmee wordt uitgegeven, of de exploitatie van de Service of enige content of andere materiaal dat wordt gebruikt of weergegeven via de Service via een gerechtelijk bevel te stoppen of beperken en stemt ermee in uw claims te beperken tot claims voor geldelijke schadevergoeding, beperkt door Clausule 7 (indien van toepassing).

12.7. Overmacht

Supercell is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle van Supercell, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige tekortkoming in de uitvoering in het kader van deze overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten de controle van Supercell, zoals natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, handelsembargo's, handelingen van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.