Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
In Tokio wird es bald laut: Hier ist dein Guide zu den größten Brawl Stars World Finals aller Zeiten!
Zwölf Teams, drei Tage – 1.000.000 US-Dollar sowie ein World-Champion-Titel stehen auf dem Spiel. Die besten Brawl Stars-Spieler des Planeten sind vom 20. bis zum 22. November in Tokio für die größten World Finals aller Zeiten! Die amtierenden Weltmeister Crazy Raccoon sind zurück, um ihre Krone im Heimspiel zu verteidigen. Egal ob du in der Arena bist oder von zu Hause aus zuschaltest, hier ist alles, was du wissen musst:
Die Basisdaten
Datum: Freitag, 20. November, bis Sonntag, 22. November 2026
Veranstaltungsort: Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokio, Japan
Teams: 12
Preispool: 1.000.000 US-Dollar
Arena öffnet: 10:00 Uhr JST an allen drei Tagen
Show beginnt: 12:00 Uhr JST an allen drei Tagen
Unterwegs nach Tokio?
Nichts kann mit der Erfahrung mithalten, drei Tage lang live vor Ort Brawl Stars zu erleben. Du bekommst dort Belohnungen, die es sonst nirgendwo gibt.
Belohnungen für Anwesende: Alle, die durch die Tür kommen, erhalten einen Eintrittspin, den es nirgendwo sonst gibt. VIP-Paket-Inhaber bekommen VIP-Pin-Varianten sowie zusätzliche Geschenke. Man muss vor Ort sein, um sie bekommen zu können.
Über die Matches hinaus: Triff Profiteams wie Zeta Division, Tribe, FUT und Bounty Hunters Allu*, lerne Creator kennen, hol dir exklusives Merch und tauche ab in die Welt von Brawl Stars mit Cosplay, Aktivitäten und den meisten Brawl-Fans der Welt an einem Ort.
Es sind noch sehr wenige Freitagstickets da, also sei schnell. Wenn du dich in Japan befindest, hol dir deine Tickets hier(wird in einem neuen Tab geöffnet). Im Rest der Welt: Hol dir deine Tickets hier(wird in einem neuen Tab geöffnet).
*Zusätzliche Meet and Greets mit Profiteams finden am Wochenende abhängig von den Match-Ergebnissen statt.
Gut zu wissen
Taschen: Wenn du eine Tasche mitbringen möchtest, schleppe nicht zu viel mit dir herum. Es gibt Schließfächer in der Arena, aber die Verfügbarkeit ist nicht garantiert.
Geräte: Professionelle Kameras sind nicht erlaubt. Fans dürfen Tablets und Kameras in der Art einer GoPro mitbringen.
Cosplay: Cosplay ist am Veranstaltungsort erlaubt, unterliegt aber Sicherheitsüberprüfungen.
Zuschauen von zu Hause
Du brauchst kein Flugticket, um Teil der World Finals zu sein! Schau dir jedes Match live auf event.brawlstars.com an.
Tipps können abgegeben werden und die Belohnungen sind riesig! Ein Buffie, der Supercell-Make-Skin für Clancy, einzigartige Design-Items und Unmengen von Chaos-Drops sind zu holen. Sag die Ergebnisse vorher, schau zu, interagiere live und verdiene die Belohnungen unter event.brawlstars.com(wird in einem neuen Tab geöffnet)!
Das sind die Zeiten, zu denen jeden Tag die Übertragung beginnt:
Tokio (JST): 12:00 Uhr
Sydney (AEDT): 14:00 Uhr
Vereinigtes Königreich (GMT): 03:00 Uhr
Zentraleuropa (MEZ): 04:00 Uhr
Brasilien (BRT): 00:00 Uhr
USA Osten (ET): 22:00 Uhr am vorherigen Abend
USA Westen (PT): 19:00 Uhr am vorherigen Abend
Hast du einen Moment verpasst? Direkt nach jedem Match findest du die Highlights hier(wird in einem neuen Tab geöffnet). Folge @brawl_esports auf X(wird in einem neuen Tab geöffnet) und Brawl Stars Esports auf Instagram(wird in einem neuen Tab geöffnet) und TikTok(wird in einem neuen Tab geöffnet) für Ergebnisse, Highlights und Ankündigungen über das ganze Wochenende.
Was steht auf dem Spiel?
Zwölf Teams haben sich ihren Weg hierhin durch die Brawl Stars Championship 2026 und den Last Chance Qualifier erkämpft. Nur ein Team wird den Großteil des 1.000.000 US-Dollar großen Preispools und den Titel World Champion erhalten.
Die Teams
Vier Teams standen an der Spitze ihrer regionalen Bestenlisten und dadurch haben sie sich eine Belohnung verdient: Sie überspringen die Gruppenphase am Freitag und starten direkt mit den Playoffs am Samstag. Sie können am ersten Tag also nicht rausfliegen. Die anderen acht Teams kämpfen am Freitag um die verbleibenden vier Plätze.
Regionale Sieger, die direkt mit den Playoffs starten:
Tribe Gaming(wird in einem neuen Tab geöffnet) (Nordamerika): Platz 1 in Nordamerika, Sieger der Monatlichen Finals im August
Bounty Hunters(wird in einem neuen Tab geöffnet) (Südamerika): Platz 1 in Südamerika und Sieger der Monatlichen Finals im Juni
Zeta Division(wird in einem neuen Tab geöffnet) (Ostasien): dreifacher Weltmeister (2021–2023) und Platz 1 in Ostasien
FUT Esports(wird in einem neuen Tab geöffnet) (EMEA): Platz 1 in EMEA, nachdem sie 5 von 6 Monatlichen Finals gewonnen haben
Gruppe A:
HMBLE(wird in einem neuen Tab geöffnet) (EMEA): Brawl Cup Champions 2026
Totem Esports (wird in einem neuen Tab geöffnet)(EMEA): Können sie ihre Leistung bei LAN-Events wieder steigern?
RED Canids(wird in einem neuen Tab geöffnet) (Südamerika): Sieger der Monatlichen Finals im Juli
Team Heretics(wird in einem neuen Tab geöffnet) (EMEA): Gewinner eines Goldenen Tickets im LCQ
Gruppe B:
NOVO Esports(wird in einem neuen Tab geöffnet) (EMEA): Underdogs, die bereit sind, ihr Können zu zeigen
Team Elektros(wird in einem neuen Tab geöffnet) (Nordamerika): Sieger der Monatlichen Finals im Februar
Crazy Raccoon(wird in einem neuen Tab geöffnet) (Ostasien): amtierende Weltmeister
NAVI(wird in einem neuen Tab geöffnet) (EMEA): Gewinner eines Goldenen Tickets im LCQ