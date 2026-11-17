In Tokio wird es bald laut: Hier ist dein Guide zu den größten Brawl Stars World Finals aller Zeiten!

Zwölf Teams, drei Tage – 1.000.000 US-Dollar sowie ein World-Champion-Titel stehen auf dem Spiel. Die besten Brawl Stars-Spieler des Planeten sind vom 20. bis zum 22. November in Tokio für die größten World Finals aller Zeiten! Die amtierenden Weltmeister Crazy Raccoon sind zurück, um ihre Krone im Heimspiel zu verteidigen. Egal ob du in der Arena bist oder von zu Hause aus zuschaltest, hier ist alles, was du wissen musst: