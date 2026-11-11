Versionshinweise November 2026
Ranglistenauffrischung
Die Rangliste erhält mit dieser Aktualisierung ihre bisher größte Überarbeitung: Änderungen daran, wie du sie freischaltest, aufsteigst, deine Auswahl triffst und vieles mehr!
Zugangs- und Brawler-Anforderungen
Die Rangliste soll der wettbewerbsintensivste Bereich in Brawl Stars sein. Deshalb haben wir die Anforderungen verschärft, um für ausgeglichenere Bedingungen zu sorgen. Es sind jetzt Brawler auf dem Höchstlevel erforderlich und die Rangliste wird im Spielverlauf später freigeschaltet.
In der Rangliste sind jetzt auf jedem Rang Brawler mit Powerlevel 11 erforderlich statt Powerlevel 9 von Bronze bis Diamant.
Für Diamant werden jetzt zwölf Brawler benötigt, genauso viele wie für Mythisch – zuvor waren es neun.
Als Ausgleich für die höheren Brawler-Anforderungen wurde die Zahl der kostenlosen Brawler auf dem Höchstlevel pro Saison von drei auf sechs erhöht.
Die Rangliste wird jetzt bei 5000 Trophäen freigeschaltet statt bei 1000.
Spieler, die die Rangliste bereits freigeschaltet haben, behalten ihren Zugang und schalten stattdessen bei 5000 Trophäen einen Chaos-Drop frei.
Brawlarena wird weiterhin bei 1000 Trophäen freigeschaltet.
Ab Meister I sind im Ranglistenmodus keine Teams zugelassen.
Elo und Fortschritt
Wir behalten monatliche Saisons bei, gestalten den Saisonneustart aber deutlich moderater. Das bedeutet eine bessere Matchqualität zu Beginn der Saison, weniger Zeit für den Aufstieg zurück zu deinem Höchstrang und mehr Zeit, ihn tatsächlich zu verbessern. Außerdem passen wir die Elo-Gewinne und -Verluste an, damit starke Spieler schneller zu ihrem tatsächlichen Rang aufsteigen können, aber die höchsten Ränge weiterhin eine echte Herausforderung bleiben.
Die Elo-Wertung im Best-of-Three hängt jetzt von den gewonnenen Runden ab: Für einen epischen Sieg (2:0) erhältst du zusätzliche Elo, während du für ein knappes Match (1:2) weniger verlierst.
Höhere Elo-Gewinne auf den frühen und mittleren Rängen sorgen für ein besseres Fortschrittsgefühl und dafür, dass mehr Spieler Pro erreichen, während der mittlere Elo-Mindestwert steigt.
Der Saisonneustart setzt dich jetzt um zwei Ränge zurück statt um sechs. Am Boost gibt es keine Änderungen.
Auswahl- und Sperrmenü
Wir haben ganz deutlich verstanden, dass das Auswahl- und Sperrmenü eine Überarbeitung benötigte, da wir nun die Marke von 100 Brawlern überschritten haben! Das Ziel ist es, Spielern einen besseren Überblick, bessere Auswahl-Tools und bessere Möglichkeiten zur Kommunikation mit ihrem Team zu bieten.
Das Gitterlayout wurde aktualisiert, sodass du mehr Brawler gleichzeitig sehen kannst. Auf den Brawler-Kacheln werden jetzt außerdem Gadgets und Starpowers angezeigt.
Brawler-Filter, eine Option zum Ein- und Ausschalten der Favoritensortierung, die Klassensortierung als neue Standardsortierung sowie eine Trophäensortierung wurden hinzugefügt, damit du deine meistgespielten Brawler präsentieren kannst.
Spieler, die weniger als 30 Brawler besitzen, erhalten standardmäßig die Powerlevel-Sortierung.
Zusätzlich zu Auswahlvorschlägen kannst du jetzt auch Sperrvorschläge machen: Nachdem du einen Brawler gesperrt hast, wird ein Brawler, den du anschließend auswählst, für eine Sperre vorgeschlagen.
Spieler können bereits zu Beginn der Auswahlphase anbieten, die Reihenfolge der Auswahl zu tauschen.
Während der Auswahl- und Sperrphase wurde ein Schnellchat hinzugefügt. So kannst du nach einer bestimmten Brawler-Klasse fragen, die dein Team benötigt, nach einem Konter gegen die Auswahl eines Gegners fragen, eine bestimmte Rolle anfordern oder deinem Team mitteilen, welche Position du spielen wirst.
Abschließendes Vorbereitungsmenü
Das abschließende Vorbereitungsmenü wurde vollständig visuell überarbeitet, einschließlich einer 3D-Map-Vorschau im Hintergrund.
Neben dem Ändern deiner Konfiguration und dem Tauschen von Brawlern kannst du jetzt auch deinen Skin ändern.
Während der abschließenden Vorbereitung wurde ein Schnellchat hinzugefügt. So kannst du deinen Teamkameraden mitteilen, welche Position du spielen wirst, oder Pins und Schnellchat-Mitteilungen an Teamkameraden und Gegner senden.
Rahmen, Kampfkarten und Rang-Design-Items
Neue Ranglistenrahmen-Designs und -Animationen für 2026 sind für alle Ränge verfügbar. Im Verlauf der Saisons können neun Stufen freigeschaltet werden.
Für jeden Rang können jetzt ein Spielericon und ein Pin verdient werden. Sie werden freigeschaltet, wenn du den entsprechenden Rang zum ersten Mal erreichst.
Weitere Verbesserungen
Stats nach dem Match und Kampflog
Am Ende eines Kampfes kannst du jetzt deutlich mehr Stats einsehen. Sie sind auch im Kampflog verfügbar!
Für die Rangliste sowie andere 5v5-, 3v3- und Duomodi verfügbar.
Sieh dir an, wie viele Takedowns Spieler erzielt haben, wie oft sie besiegt wurden, den verursachten Schaden, die Heilung, den erlittenen Schaden und gegebenenfalls die Zielpunktzahl.
Sieh dir gegebenenfalls die Ranglisten-Auswahl und -Sperren an.
Beim Spielen eines Best-of-Three in der Rangliste werden die Stats nach Runden aufgeteilt.
Noch ein Spiel
Wenn du im Ranglistenmodus gute Teamkameraden findest, möchten wir sicherstellen, dass du mit ihnen weiterspielen kannst!
„Noch ein Spiel“ ist jetzt im Endmenü nach Kämpfen im Ranglistenmodus verfügbar.
In einigen Fällen ist die Schaltfläche „Noch ein Spiel“ deaktiviert: Ab Meister erhältst du stattdessen die Option, erneut der Warteschlange beizutreten. Außerdem ist sie nicht verfügbar, wenn der Rangunterschied zu groß ist, du nicht genügend Brawler für deinen aktuellen Rang hast oder die Saison beendet ist.
Zuschauen
Du kannst jetzt einem Best-of-Three zusehen, ohne zwischen Runden entfernt zu werden. Zuschauer folgen Spielern in die nächste Runde, anstatt das Spiel zu verlassen.
Testspiele (Power-Match)
Wenn der Power-Match-Modifikator aktiv ist, gibt es zwei neue Optionen zum Spielen.
Wechselsperre: Wie bei der abwechselnden Auswahl sperren die Teams jetzt ebenfalls abwechselnd.
Du kannst festlegen, welches Team zuerst wählt. Standardmäßig wird dies zufällig ausgewählt.
Pro-Pass-Saison
Die nächste Pro-Pass-Saison wird auf drei Monate verkürzt. Danach wird der Pro-Pass in einen monatlichen Pass umgewandelt. Um die kürzere Dauer auszugleichen, fügen wir einige Fortschrittsschübe hinzu.
Sofortiger Fortschritt: Der Kauf des Pro-Passes gewährt im Spiel 2000 Pro-Pass-XP bzw. 4000 Pro-Pass-XP beim Kauf über den Supercell Store.
Belohnungen für Siege im Ranglistenmodus: Jeder Sieg im Ranglistenmodus gewährt 60 Pro-Pass-XP, wobei auf diese Weise pro Woche maximal 1200 Pro-Pass-XP gesammelt werden können. Besitzer des Pro-Passes erhalten pro Sieg doppelte Pro-Pass-XP und ein doppelt so hohes Wochenlimit.
BSC-Qualifikation über den Pro-Rang entfernt
Das war ein Experiment seit der letzten Überarbeitung, aber der Pro-Rang als zweiter Weg zur BSC bot keinen ausreichenden Mehrwert. Sehr wenige neue Spieler qualifizierten sich darüber und er machte sowohl das Wettbewerbssystem als auch die Kommunikation komplexer. Da weitere Änderungen am E-Sports-Programm anstehen, haben wir beschlossen, dieses Feature zu entfernen.
Das Erreichen des Pro-Rangs im Ranglistenmodus qualifiziert Spieler nicht mehr für die BSC 2027. Spieler können über die Championship-Herausforderung am Challengers-Programm teilnehmen und sich ab 2027 durch ihre Leistungen für die BSC qualifizieren.
Wie sieht es mit mehr Sperren im Ranglistenmodus aus?
Wir haben auf Grundlage des Feedbacks von Spielern über viele Änderungen nachgedacht. Eine davon war das Hinzufügen weiterer Sperrphasen. Wir haben uns dazu entschieden, dies im Moment nicht umzusetzen, da es unserer Einschätzung nach mehr Nach- als Vorteile mit sich bringen würde.
Die größten Bedenken sind folgende:
Die Zeit vor dem Match wird länger und/oder es wird komplexer, Entscheidungen zu treffen.
Der Grund, aus dem sich Spieler mehr Sperren wünschen, ist oft eine Verdrossenheit über die Meta. Dagegen sollten wir mit Anpassungen der Spielbalance vorgehen.
NEUE Brawler
Donnerfrösche – Legendär – Artillerie
Zap, Zee und Volt sind die Donnerfrösche! Dank eines magischen Huts von Ziggy können sie nun sicher ihr elektrisierendes Programm darbieten. Zwar leiten alle Frösche von Natur aus Strom, aber die Tricks der Donnerfrösche auf der Bühne schockieren das Publikum so richtig.
Attacke (DREIECKSFORMATION): Ein Frosch springt an eine Stelle und verursacht Flächenschaden. Wenn der zweite Frosch gesprungen ist, entsteht zwischen allen drei ein elektrisches Dreieck, das Flächenschaden verursacht. Danach springen sie wieder zueinander. Die Seiten des Dreiecks verursachen mehr Schaden als dessen Mitte.
Superskill (FROSCHZILLA!): Das beeindruckendste Kunststück dieser Frösche. Sie werden zu EINEM GROSSEN FROSCH, der dreimal springen und dabei Flächenschaden verursachen kann, welcher in der Mitte am größten ist. Sein dritter Sprung ist der gewaltigste. Nach allen drei Sprüngen oder nach Ablauf des Timers kehren die Frösche in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
Gadget 1 (DOPPELSPRINGER): Lasse zwei Frösche los! Benötigt volle Munition und braucht diese auf.
Gadget 2 (HEILENDER SCHOCK): Das nächste Dreieck bei der Hauptattacke der Donnerfrösche heilt alle Verbündeten, die sich darin befinden, um 2000 Trefferpunkte.
Starpower 1 (HÜPFHEILUNG): Ein Superskillsprung heilt die Frösche um 50 % des durch ihn verursachten Schadens.
Starpower 2 (SUMPFSTAMPFEN): Die Seiten des Dreiecks bei der Hauptattacke reduzieren das Bewegungstempo von Gegnern jetzt 2 Sekunden lang um 15 %.
Hyperladung (TRIOTRICK): Das durch die drei Superskillsprünge entstandene Dreieck verursacht 1050 Schaden im Inneren und 1500 Schaden an den Seiten.
Prestige-Titel: Froschtastisch
Meisterungstitel: Dreifachbedrohung
Rey – Mythisch – Schütze
Rey, der König, will gemeinsam mit seiner Königin Ruby an seiner Seite das Schlachtfeld beherrschen. Er weiß, dass jeder Schuss zählt, und würde niemals eine Gelegenheit verstreichen lassen, eine Lücke in der Verteidigung seines Gegners auszunutzen oder seine Ehefrau zu beeindrucken.
Zusammenspiel-Eigenschaft (POWERPAAR): Reys Hauptattacke heilt seine verbündete Königin Ruby um 800 Trefferpunkte. Er bewegt sich außerdem 10 % schneller in ihre Richtung.
Attacke (BESTENLEISTE): Reys Hauptattacke markiert seine Gegner und füllt mit der Zeit eine Leiste. Je voller die Leiste ist, desto mehr zusätzlichen Schaden verursachen Reys Angriffe.
Superskill (ENDSPIEL): Rey visiert bis zu 3 Sekunden an, er erhält einen Schild im Wert von 30 % und markiert Gegner. Dann feuert er auf jeden Gegner in Sichtweite. Bei erneuter Aktivierung feuert er früher.
Gadget 1 (DAMENGAMBIT): Rey feuert 5 Damen kegelförmig ab, die alle Gegner zurückstoßen, die sie treffen.
Gadget 2 (REY LOPEZ): Rey wirft einen Springer, der Gegner vollständig markiert und 2 Sekunden lang um 20 % verlangsamt.
Starpower 1 (ZEITEINTEILUNG): Von Reys Superskill markierte Gegner werden um 15 % verlangsamt.
Starpower 2 (EN PASSANT): Wenn Rey mit seiner Hauptattacke oder seinem Superskill einen vollständig markierten Gegner trifft, springt eine vollständige Markierung auf den nächststehenden Gegner in Reichweite über.
Hyperladung (GEWINNSTELLUNG): Reys Superskill deckt unsichtbare Gegner auf und legt Hyper-Markierungen an, die bis zu 2700 Schaden verursachen können, wenn sie ausgelöst werden.
Prestige-Titel: Großmeister
Meisterungstitel: Schachmatt
Ruby – Mythisch – Damage-Dealerin
Ruby ist die Königin des Spielzeuglands. Als solche legt sie fest, wie jedes Spiel gespielt wird, und setzt die Einhaltung aller Regeln durch. Andere Brawler respektieren sie und ihr Ehemann, König Rey, ist total in sie vernarrt. Zusammen sind sie das perfekte Paar.
Zusammenspiel-Eigenschaft (POWERPAAR): Rubys Hauptattacke heilt ihren verbündeten König Rey um 400 Trefferpunkte. Sie bewegt sich außerdem 10 % schneller in seine Richtung.
Attacke (ZWEI ZIEHEN): Ruby wirft eine Kreuz- und eine Karokarte in einer Achterformation. Wenn beide gleichzeitig treffen, verursachen sie zusätzlichen Schaden.
Superskill (ROYAL FLUSH): Ruby erzeugt 4 Sekunden lang einen Bereich, der Gegner hemmt. Wirbelnde Projektile füllen den Bereich und verursachen Schaden in Höhe von 15 % der maximalen gegnerischen Trefferpunkte.
Gadget 1 (MISCHEN UND VERTEILEN): Ruby feuert eine Herzkarte ab, die sich in 5 Teile aufteilt, wenn sie einen Gegner trifft oder die maximale Reichweite erreicht. Diese heilen Teamkameraden um 800 Trefferpunkte und verursachen Schaden in Höhe von 15 % der maximalen gegnerischen Trefferpunkte.
Gadget 2 (KARTENSTAPELN): Ruby feuert 4 abprallende Pikkarten ab, die Gegner zurückstoßen und 200 Schaden verursachen.
Starpower 1 (GLÜCKSZAHL): Rubys Superskill füllt den Bereich mit 7 zusätzlichen Schüssen.
Starpower 2 (ALLES ODER NICHTS): Gegner, die bei der Hauptattacke von beiden Schüssen getroffen werden, verlieren 3 Sekunden lang pro Sekunde 5 % ihrer maximalen Trefferpunkte.
Hyperladung (ALL IN!): Rubys Superskill wächst und lässt von den Schüssen getroffene Gegner explodieren, sodass noch weitere Schüsse abgefeuert werden.
Prestige-Titel: Pokerface
Meisterungstitel: Die Bank gewinnt immer
NEUE Hyperladungen
Cosmo (KOSMISCHE FESSELN): Das Hyperskill-Projektil steuert nun auf sein Ziel zu und hält es 2 Sekunden lang fest.
Vince (KÄFERSCHWARM): Vinces Superskill verfügt immer über maximale Stärke und setzt um ihn herum Hyperladungsraupen frei.
NEUE Buffies
Mr. P
Die Buffies von Mr. P bieten ihm dynamischere Möglichkeiten, mit seinen Gepäckhilfenrobos zu interagieren, und ermöglichen ihm mit seinem Aktenkoffer eine bessere Bereichskontrolle. Mr. P kann unglaublich überwältigend sein, wenn seine Gepäckhilfenrobos zu mächtig sind. Deshalb verlangen die einzelnen Boni Spielern, die das Beste aus seinen Buffies herausholen wollen, immer etwas mehr ab!
Gadget 1: Tischklingel
Mr. P verstärkt seinen aktuellen Gepäckhilfenrobo, indem er dessen Schaden um 114 und dessen Trefferpunkte um 740 erhöht. Dies hat keine Reichweitenbegrenzung mehr.
Buffie-verstärkt: Der verstärkte Gepäckhilfenrobo und Mr. P erhalten beide einen Schild im Wert von 1070. Dies kann auch ohne einen Gepäckhilfenrobo eingesetzt werden, um Mr. P zu schützen.
Gadget 2: Gepäckhilfenhilfe
Mr. P wirft einen Koffer, der bei der Landung 760 Schaden verursacht und einen Mini-Gepäckhilfenrobo erscheinen lässt.
Buffie-verstärkt: Für jeden von der Attacke getroffenen Gegner erscheint ein zusätzlicher Gepäckhilfenrobo.
Starpower 1: Vorsicht zerbrechlich!
Der Explosionsschaden von Mr. Ps nächstem übervollen Koffer wird alle 4 Sekunden um 40 % erhöht.
Buffie-verstärkt: Die Explosion wird ein zweites Mal ausgelöst, wobei sie 50 % des Schadens verursacht.
Starpower 2: Drehtür
Gepäckhilfenrobos aus der Heimatbasis haben 20 % mehr Trefferpunkte und verursachen 30 % mehr Schaden.
Buffie-verstärkt: Mr. Ps Koffer heilt nun von ihm getroffene Gepäckhilfenrobos um 420 Trefferpunkte.
Hyperladung: Superpagen! Zu mir!
Mr. Ps Heimatbasis lässt viel stärkere Gepäckhilfenrobos erscheinen und er kann über zwei aktive „Superpagen“ gleichzeitig verfügen.
Buffie-verstärkt: Nach der Explosion springen vollgestopfte Koffer dreimal zu Mr. P zurück und explodieren jedes Mal erneut.
Lou
Lou verfügt bereits über eine großartige Auswahl an Fähigkeiten zur Unterstützung und Bereichskontrolle. Seine Buffies konzentrieren sich daher auf ein anspruchsvolleres Gameplay und die Kombos, die er mit seinem Superskill und seinen Gadgets ausführen kann. Wir wollten außerdem Spieler belohnen, die aktiv bleiben und ihre Gegner vollständig einfrieren.
Gadget 1: Eisblock (Überarbeitung)
Lou schließt sich 2 Sekunden lang in einem Eisblock ein, wodurch er unverwundbar wird und sich nicht bewegen kann. Durch erneutes Aktivieren des Gadgets wird dies frühzeitig beendet.
Buffie-verstärkt: Bei der Aktivierung entsteht außerdem 2 Sekunden lang ein Bereich aus rutschigem Eis um Lou, der ihm folgt, Gegnern 600 Schaden pro Sekunde zufügt und ihren Einfrierungswert erhöht.
Gadget 2: Lawine (neuer Name)
Lou schleudert einen großen Schneeball, der 500 Schaden verursacht und den Einfrierungswert von Gegnern an der Einschlagstelle um 50 % erhöht.
Buffie-verstärkt: Der Schneeball hinterlässt eine Eisfläche, die den Boden 2 Sekunden lang rutschig macht.
Starpower 1: Kältewelle (Überarbeitung)
Lou fügt eingefrorenen oder betäubten Gegnern 25 % mehr Schaden zu – auch bei Betäubungen, die nicht von Lou stammen.
Buffie-verstärkt: Wenn ihr Frosteffekt endet, zersplittert das Eis und verursacht um Gegner herum 400 Schaden.
Starpower 2: Unterkühlung
Abhängig davon, wie sehr sie von Lous Angriffen eingefroren sind, verursachen Gegner bis zu 50 % weniger Schaden.
Buffie-verstärkt: Der äußere Rand von Lous Superskill wird zu einem Ring aus Eissplittern, der 40 zusätzlichen Schaden verursacht und Gegner schneller einfriert.
Hyperladung: Slushiesturm
Lous Superskill friert Gegner im Wirkungsbereich sofort ein.
Buffie-verstärkt: Lous Attacken erzeugen während ihres Fluges unter sich eine rutschige Fläche.
Gale
Gale ist einer der besten Brawler, wenn es darum geht, Raum für sein Team zu schaffen oder Gegner von der Map zu drängen. Seine Buffies sind genau darauf ausgerichtet und geben ihm weitere Möglichkeiten, seinem Team zu helfen, die Stellung zu halten oder aggressiv Raum zu erobern.
Gadget 1: Nordwindmauer (Überarbeitung)
Gale erzeugt eine temporäre Windmauer. Gegnerische Projektile, die diese Mauer durchdringen würden, werden abgelenkt.
Buffie-verstärkt: Verbündete Projektile, die die Mauer durchdringen, erhalten 30 % mehr Projektiltempo.
Gadget 2: Twister
Gale nutzt seinen Schneebläser, um einen Tornado zu erzeugen, der Gegner zurückstößt, die ihn zu durchqueren versuchen.
Buffie-verstärkt: Verbündete, die den Tornado durchqueren, erhalten 2 Sekunden lang 20 % mehr Bewegungstempo.
Starpower 1: Sturmstoß
Gales Superskill betäubt Gegner 1,25 Sekunden lang, wenn sie gegen Hindernisse gestoßen werden.
Buffie-verstärkt: Verursacht beim Betäuben von Gegnern zusätzlich 440 Schaden.
Starpower 2: Klirrende Kälte
Gales Schneebälle verlangsamen Gegner außerdem 0,5 Sekunden lang.
Buffie-verstärkt: Abhängig davon, wie nahe sie Gale sind, werden Gegner um bis zu 50 % verlangsamt.
Hyperladung: Schneestürmisch
Gales Superskill ist geringfügig breiter und wird zweimal abgefeuert. Gegner werden noch weiter zurückgestoßen.
Buffie-verstärkt: Gale verschießt kurz nach seiner Attacke einen zusätzlichen, größeren Schneeball.
Mandy
Mandys Buffies verbessern sie noch mehr, während sie im Fokussierten Zustand ist, und machen die Wahl zwischen ihren Starpowers interessanter. Sie ist jetzt die ultimative Scharfschützin für die gesamte Map – mit enormer Reichweite und zahlreichen Möglichkeiten, Gegner außerhalb des Bildschirms zu treffen.
Änderungen am Basis-Kit
Mandys alte Starpower „In Sichtweite“ ist jetzt Teil ihres Basis-Kits und erhöht im Fokussierten Zustand das Tempo ihrer Hauptattacken-Projektile.
Gadget 1: Karamellisieren (Überarbeitung)
Mandy verschießt ein Karamellbonbon, das getroffene Gegner 2 Sekunden lang verlangsamt. Je näher das Ziel, desto stärker die Verlangsamung. Dies kann jetzt gezielt werden und verwendet Munition.
Buffie-verstärkt: Mandy erhält einen Temposchub, der proportional zum Verlangsamungseffekt ist.
Gadget 2: Kekskrümel
Mandy verschießt ein Bonbon, das sowohl Gegner als auch Wände durchstößt. Dies kann jetzt gezielt werden und verwendet Munition.
Buffie-verstärkt: Wird ein Brawler durch eine Wand hindurch getroffen, werden 50 % der Gadget-Abklingzeit zurückerstattet.
Starpower 1: In Sichtweite (Überarbeitung)
Für jeden Gegner, den Mandy im Fokussierten Zustand trifft, wird ihre Reichweite um 1 Feld erhöht, bis ihr Fokus unterbrochen wird.
Buffie-verstärkt: Mandy bleibt nach dem Bewegen 0,75 Sekunden lang Fokussiert.
Starpower 2: Kieferbrecher (Überarbeitung)
Mandys Superskill ist 20 % größer.
Buffie-verstärkt: Mandys Superskill wird im Fokussierten Zustand 50 % schneller aufgeladen.
Hyperladung: Zucker für alle!
Mandy feuert ihren Superskill in drei verschiedene Richtungen.
Buffie-verstärkt: Mandy bleibt während der gesamten Hyperladung Fokussiert, auch wenn sie sich bewegt, und ihre Kamera zoomt heraus.
Chester
Chesters Gadgets und Starpowers wirkten sehr unausgewogen. Deshalb werden Würfelwirbel und Sneak-Peek zu Optionen überarbeitet, die tatsächlich mit Bonbonspaß und Rockende Glocke mithalten können. Wir möchten, dass Chester sich weiterhin wie eine unberechenbare Trickkiste anfühlt. Daher steckt noch mehr Chaos in seinem aktualisierten Kit und in seinen Buffies!
Änderungen am Basis-Kit
Chester sieht jetzt immer, was sein nächster Superskill sein wird.
Gadget 1: Schelmenüberraschung (Überarbeitung)
Chester versteckt einen Schachtelteufel. Der Schachtelteufel springt vor und explodiert bei Gegnern innerhalb von 2 Feldern. Dabei verursacht er zufällig Furcht, Verlangsamung oder Schaden in einem Bereich.
Buffie-verstärkt: Wirft einen zusätzlichen unechten Schachtelteufel und versteckt beide schneller.
Gadget 2: Bonbonspaß
Chester erhält einen zufälligen Buff.
Buffie-verstärkt: Das Besiegen eines Gegners erstattet 50 % der Gadget-Abklingzeit.
Starpower 1: Rockende Glocken
Das erste Glöckchen von Chesters Angriffsabfolge verursacht 150 % Schaden.
Buffie-verstärkt: Das erste Glöckchen erhält außerdem den Effekt von Chesters nächstem Superskill: zusätzlichen Schaden von 50 %, Verlangsamung, Gift oder Heilung.
Starpower 2: Narrenfreiheit (Überarbeitung – ehemals Sneak-Peek)
Treffer durch Chesters Angriff mit vier Glöckchen gewähren 30 % zusätzliche Aufladung des Superskills.
Buffie-verstärkt: Wenn Chester seinen Superskill eingesetzt hat, werden bei seinem nächsten Angriff vier Glöckchen abgefeuert.
Hyperladung: Knusprig, zäh, klebrig
Chester wirft mit explosiven Süßigkeiten, verursacht Schaden, verbreitet eine Giftwolke und hinterlässt dann für einige Sekunden eine verlangsamende Fläche.
Buffie-verstärkt: Chesters Attacke verschießt doppelt so viele Glöckchen (2/4/6/8 statt 1/2/3/4), die jeweils 65 % des ursprünglichen Schadens verursachen.
Berry
Berry steht mit einigen eindeutigen Modi und Maps, bei denen er glänzt, gut da. Wir wollten sein Gameplay jedoch vertiefen und ihm mehr Raum für Meisterung und den Ausdruck von Skill geben. Er hat jetzt mehr Möglichkeiten, Raum zu schaffen, Teamkameraden zu unterstützen und Gegner abzuwehren, die versuchen, ihm den hart erkämpften Boden streitig zu machen.
Gadget 1: Kraft der Freundschaft
Berry stößt Gegner mit seinem Schweif zurück und heilt Verbündete in der Nähe um 520 Trefferpunkte.
Buffie-verstärkt: Er verteilt eine Pfütze aus geschmolzener Eiscreme unter jedem geheilten Verbündeten.
Gadget 2: Geheimrezeptur (ehemals Gesunde Zusatzstoffe – Überarbeitung)
Berry wirft eine zusätzliche Kugel Eiscreme mit einer länger anhaltenden Pfütze. Landen Hauptattacken in der Pfütze, breitet diese sich weiter aus. Verbraucht Munition.
Buffie-verstärkt: Hauptattacken, die in der Gadget-Pfütze landen, prallen ab.
Starpower 1: Kühles Auftreten
Berrys Nachladegeschwindigkeit ist um 50 % erhöht, wenn er auf seiner geschmolzenen Eiscreme steht.
Buffie-verstärkt: Verbündete, die auf Berrys Eiscreme stehen, laden ebenfalls 20 % schneller nach.
Starpower 2: Klebriges Karamell (Überarbeitung)
Berrys Hauptattacke verlangsamt Gegner beim ersten Treffer 1 Sekunde lang um 10 %.
Buffie-verstärkt: Berry erhält einen Bewegungstempo-Schub von 10 %, wenn er Gegner mit seiner geschmolzenen Eiscreme verlangsamt.
Hyperladung: Doppelte Portion
Süßer Wirbel lässt doppelt so viel Eiscreme erscheinen!
Buffie-verstärkt: Berrys Hauptattacke teilt sich nach dem ersten Treffer in zwei Teile auf und hinterlässt auf jeder Seite kleinere, kürzer anhaltende Pfützen.
Saisons und Skins
Saison: BRAWL VICE
BRAWL VICE BULL | EPISCH | Brawlpass
BRAWL-VIBE BULL | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
STADTKIND BULL | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
GANGSTER POCO | EPISCH | Brawlpass
STRASSENABITURIENT POCO | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
REGELBRECHER POCO | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
UNDERCOVERAGENT BUZZ | MYTHISCH
UNDERCOVERAGENT PIERCE | LEGENDÄR
SCHWARZMARKT-SCHURKE BARLEY | MYTHISCH
TAGTRÄUMERIN EMZ | MYTHISCH
NACHTTRÄUMERIN EMZ | MYTHISCH (Chroma)
Titel: Undercover
Saison: BRAWLIDAYS
FESTLICHER SQUEAK | EPISCH | Brawlpass
FROSTIGER SQUEAK | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
WICHTEL SQUEAK | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
NUSSKNACKER DRACO | EPISCH | Brawlpass
KÖNIGLICHER NUSSKNACKER DRACO | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
SÜSSER NUSSKNACKER DRACO | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
SCHNEEBALL BOLT | MYTHISCH
LEBKUCHENFIGUR STARR NOVA | LEGENDÄR
BRAWLIDAYS PAM | MYTHISCH
LIEFERWICHTEL JESSIE | MYTHISCH
Titel: Happy Brawlidays!
Sonstige Skins
Cartoons
CARTOONFIGUR MORTIS | LEGENDÄR
STEAMBOAT PENNY | MYTHISCH
E-Sports
WORLD FINALS LEON: HMBLE | Chroma
WORLD CHAMPIONSHIP MAX: CRAZY RACCOON | Chroma
WORLD FINALS CLANCY | EPISCH
Pro-Pass-Skins
SCHÜLERIN BIBI | Phase 1
STARR PATROL BIBI | Phase 2
NOVA BIBI | Hyperladung 1
SCHWARZES LOCH BIBI | Hyperladung | Chroma Nr. 1
LEUCHTENDE BIBI | Hyperladung | Chroma Nr. 2
Starsilber-/Stargoldskins
STARSILBER COSMO
STARGOLD COSMO
STARSILBER VINCE
STARGOLD VINCE
Anpassungen der Spielbalance
Ein genereller Hinweis zu Brawlern, bei denen Änderungen am Schaden ihres Superskills oder ihrer Hauptattacke vorgenommen werden: Falls nicht anders angegeben, wird auch die Aufladungsrate ihres Superskills so angepasst, dass zum Aufladen genauso viele Attacken oder Superskills wie zuvor benötigt werden!
Buffs
Hank
Trefferpunkte von 5500 auf 6000 erhöht.
Shelly
Schaden der Hauptattacke von 300 auf 340 erhöht.
Superskill-Schaden von 320 auf 360 erhöht.
Ziggy
Schaden der Hauptattacke von 950 auf 1050 erhöht.
Starpower – Elektrisieren: Bonusschaden von 18 % auf 7 % verringert.
Draco
Superskill so angepasst, dass er beständiger Schaden verursacht.
Superskill-Schaden von 1120 auf 1620 erhöht.
Superskill-Schadensverringerung von 20 % auf 25 % erhöht.
Chuck
Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 2000 auf 1800 verringert.
Superskill verliert beim Tod keine ungenutzten Aufladungen mehr.
Darryl
Superskill-Schaden von 660 auf 720 erhöht.
Superskill verliert beim Tod keine ungenutzten Aufladungen mehr.
Melodie
Schaden der Hauptattacke von 460 auf 500 erhöht.
Schaden der Hauptattacke von 920 auf 1000 erhöht.
Superskill verliert beim Tod keine ungenutzten Aufladungen mehr.
Buster
Aufladung des Superskills durch Eigenschaft in der Nähe von Verbündeten um 10 % erhöht.
Angelo
Zeit zum vollständigen Aufladen der Hauptattacke um 10 % verringert.
R-T
Geschossgröße der Hauptattacke um 15 % erhöht.
Nerfs
Amber
Gadget – Flammentanz: Abklingzeit von 14 auf 20 Sekunden erhöht.
Gadget – Feuerfangen: Abklingzeit von 24 auf 28 Sekunden erhöht.
Gadget – Feuerfangen: Trefferpunkte des Fasses von 1300 auf 1000 verringert.
Schaden des Superskills über Zeit von 480 auf 400 verringert.
Radius des Superskills mit Hyperladung von 1600 auf 1200 verringert.
Shade
Trefferpunkte von 3700 auf 3400 verringert.
Aufladungsrate des Superskills um 12 % verringert.
Superskill-Dauer von 6 auf 4 Sekunden verringert.
Aufladung des Superskills durch Eigenschaft in der Nähe von Gegnern um 13 % verringert.
Gadget – Jumpscare: Abklingzeit von 18 auf 24 Sekunden erhöht.
Gadget – Jumpscare: Schild von 1000 auf 400 verringert.
Starpower – Harter Hoodie: Schild von 30 % auf 20 % verringert.
Gus
Maximale Anzahl der Geister auf der Map von 10 auf 3 verringert.
Aufladungsrate des Superskills um 8 % verringert.
Gadget – Rückstoßgeist: Abklingzeit von 18 auf 26 Sekunden erhöht.
Gadget – Rückstoßgeist: Schaden von 540 auf 260 verringert.
Starpower – Heliumheilung: Bonusheilung von 75 % auf 50 % verringert.
Starpower – Heliumheilung (Buffie-verstärkt): Bewegungstempo von Geistern um 50 % verringert.
Größe des Projektils der Buffie-verstärkten Hyperladung um 15 % verringert.
Wendy
Geschossgröße der Hauptattacke um 20 % verringert.
Gadget – Windgetrieben: Reichweite von 15 auf 10 verringert.
Starpower – Verlangsamender Schild: Stärke der Verlangsamung von 20 % auf 15 % verringert.
Colette
Auladungsrate des Superskills durch zweites Projektil des Superskills mit Hyperladung um 75 % verringert.
Ash
Aufladungsrate des Superskills durch Superskill um 40 % verringert.
Aufladungsrate des Superskills um 15 % verringert.
Max
Aufladungsrate des Superskills durch Eigenschaft in Bewegung um 23 % verringert.
Starpower – Superschnell: Schilddauer von 4 auf 3 Sekunden verringert.
Gadget – Schleichschuhe: Abklingzeit von 18 auf 24 Sekunden erhöht.
Gadget – Schleichschuhe: Dauer von 3 auf 2 Sekunden verringert.
Pierce
Schaden des letzten Schusses der Hauptattacke von 1500 auf 1400 verringert.
Maisie
Schaden der Hauptattacke von 1500 auf 1360 verringert.
Nori
Schaden des Superskills pro Fisch von 4 % auf 3 % verringert.
Brock
Aufladungsrate der Hyperladung um 28 % verringert.
Starpower – Mehr Raketen (Buffie-verstärkt): Bewegungstempo von 30 % auf 20 % verringert.
Starpower – Rakete Nummer vier (Buffie-verstärkt): Zeit für den Schuss mit erhöhter Reichweite von 6 auf 8 Sekunden erhöht.
Rico
Gadget – Multiball (Buffie-verstärkt): Verlangsamung von 30 % auf 20 % verringert.
Starpower – Robo-Rückzug: Bewegungstempo von 35 % auf 25 % verringert.
Starpower – Robo-Rückzug (Buffie-verstärkt): Maximales Bewegungstempo von 50 % auf 40 % verringert.
Änderungen
Surge
Superskill mit Hyperladung gewährt nicht mehr sofort eine Verbesserung auf Stufe 5.
Ausstoßgeschwindigkeit der Hauptattacke von 470 auf 400 erhöht.
Gadget – Energieschild: Abklingzeit von 22 auf 18 Sekunden verringert.
Gadget – Energieschild (Buffie-verstärkt): Rückerstattung der Abklingzeit von 50 % auf 30 % verringert.
Cosmo
Trefferpunkte von 3400 auf 3600 erhöht.
Gadget – Teleskopfalle: Abklingzeit von 20 auf 24 Sekunden erhöht.
Gadget – Teleskopfalle: Größe von 1300 auf 1000 verringert.
Damian
Tempo des Superskill-Sprungs von 3000 auf 2400 verringert.
Schaden des regulären Schlags der Hauptattacke von 700 auf 800 erhöht.
Schaden des Feuerschlags der Hauptattacke von 800 auf 880 erhöht.
Squeak
Schaden der Hauptattacke von 1160 auf 1280 erhöht.
Superskill-Schaden von 1000 auf 1100 erhöht.
Starpower – Kettenreaktion: Bonusschaden von 15 % auf 10 % verringert.
Kit
Der Superskill-Schaden ist jetzt beständiger und trifft nach 0,75 und 1,5 Sekunden statt nach 1 und 2 Sekunden.
Nur Brawlarena
Es gibt eine neue Runde von Anpassungen der Spielbalance in Brawlarena, die dafür sorgen sollen, dass das wettkampforientierte Spiel fair und aufregend bleibt!
Nerfs
Ollie
Schadensskalierung von 4 auf 3 verringert.
Janet
Schadensskalierung von 4 auf 3 verringert.
Gray
Schadensskalierung von 6 auf 5 verringert.
Gigi
Trefferpunkteskalierung von 450 auf 350 verringert.
Bewegungstemposkalierung von 8 auf 7 verringert.
Stu
Trefferpunkteskalierung von 700 auf 500 verringert.
Schadensskalierung von 7 auf 6 verringert.
Starr Nova
Schadensskalierung von 3 auf 2 verringert.
8-Bit
Nachladeskalierung von 150 auf 100 verringert.
Bewegungstemposkalierung von 8 auf 6 verringert.
Mandy
Schadensskalierung von 7 auf 6 verringert.
Piper
Schadensskalierung von 8 auf 7 verringert.
Buffs
Nori
Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.
Fang
Schadensskalierung von 5 auf 6 erhöht.
Najia
Schadensskalierung von 6 auf 7 erhöht
Doug
Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.
Chuck
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 250 erhöht.
Maps, Spielmodi, Umgebungen und Änderungen an der Rotation
Jingle Brawls
Die Brawlidays-Version von Turmstürzen! Gewinne mehrphasige Spiele mit einem begrenzten Brawler-Pool, wobei jeder Brawler während eines Durchlaufs nur einmal eingesetzt werden kann. Wenn alle deine Brawler verloren sind, ist das Spiel vorbei.
Teamsuche funktioniert jetzt für diesen Modus.
Der Brawler-Pool bevorzugt deine Brawler mit den meisten Trophäen.
Mega-Showdown
20 Spieler treten im Showdown-Modus gegeneinander an. Sei der letzte überlebende Brawler, um zu gewinnen!
Erkunde eine größere Map mit einzigartigen Gebieten und besiege die Bosse und Roboter, die während des Matches auftauchen, um Powerwürfel zu sammeln. Nutze die Minimap, um dich auf dem Schlachtfeld zu orientieren und deinen nächsten Zug zu planen.
Konterlicht
Konterlicht ist ein Spielmodus, der über zwei Runden gespielt wird. In der ersten Runde muss ein Team auf der roten Seite der Map blaue Lichter platzieren. In der zweiten Runde muss das gegnerische Team dasselbe mit seinen roten Lichtern tun. Wer schneller ist, gewinnt das Match!
Es gibt zwei Eroberungsgebiete und als Angreifer kannst du strategisch auswählen, welches du angreifen möchtest. Du musst nur eines davon erobern.
Jedes Gebiet hat drei Eroberungspunkte. Je mehr Spieler auf unterschiedlichen Eroberungspunkten stehen, desto schneller geht der Fortschritt voran.
Das erste Team legt die Eroberungszeit fest und das andere Team versucht, diese zu unterbieten. Schaffst du die Zeit, gewinnst du – andernfalls verlierst du.
Wenn es keinem der beiden Teams gelingt, ein Eroberungsgebiet zu erobern, endet das Spiel unentschieden.
Änderungen an Geladener Showdown
Geladener Showdown kehrt mit einer überarbeiteten Auswahl an Power-Ups zurück, die du mitten im Match einsammeln kannst!
Dauerhafte Power-Ups
Buff für die Nachladegeschwindigkeit
Buff für die Aufladungsrate des Superskills
Lebensraub – erhalte Trefferpunkte, wenn du Gegnern Schaden zufügst
Buff für die Angriffsreichweite
Buff für die Gadget-Abklingzeit
Verbrauchsgegenstände
Unsichtbarkeit – werde 10 Sekunden lang unsichtbar, bis die Zeit abläuft oder du angreifst
Geisterlauf – gehe 10 Sekunden lang durch Wände und Wasser
Durchstoß – greife 10 Sekunden lang durch Wände und Charaktere hindurch an
Tragbare Gegenstände
UFO – lässt dich über Wände hinwegfliegen, Charaktere mit dem Sogstrahl zum Schweben bringen, wenn du über sie hinwegfliegst, und zerstört sich 6,6 Sekunden nach der Aufnahme selbst
Bombe – Explosionsradius leicht vergrößert, um den Effekten zu entsprechen
Item-Sets für Geladener Showdown
Jedes Ereignis von Geladener Showdown läuft mit einem eigenen thematischen Item-Set ab, sodass sich keine zwei Runden gleich anfühlen. Alle Sets enthalten außerdem jedes dauerhafte Power-Up.
Mobilität: Raser, UFO
Wurfgegenstände: Bombe, Shuriken, Felsbrocken
Geister: Geisterlauf, Unsichtbarkeit, Durchstoß
Booster: Energiedrink, Hyperladung
Superhockey
Eine Superball-Variante von Brawlhockey! Lade den Puck für stärkere Schüsse auf und versuche, den verrückten Torwart zu überwinden, der jedes Tor bewacht.
Der Puck kann für stärkere Schüsse aufgeladen werden.
Beide Teams haben einen verrückten Torwart, der das Tor bewacht.
Trommelwirbel und Geschenkeraub
Einige beliebte Spielmodi feiern ihr Comeback!
Trommelwirbel
Geschenkeraub
Neue Maps
Wir haben mit der Community einen Wettbewerb zum Entwerfen von kompetitiven Maps veranstaltet. Die folgenden Maps haben wir in die Rotation aufgenommen:
Rahmenwerk – Hotzone
Unterteilt – Hotzone
Versunkener Hafen – Hotzone
Natur des Menschen – Brawlball
Auf der Durchreise – Brawlball
Frontaltackle – Brawlball
Druckstrom – Tresorraub
Überall Feuer – Tresorraub
Auf der Lauer – Tresorraub
Emotionale Distanziertheit – Juwelenjagd
Kraut und Rüben – Juwelenjagd
Unbändige Stromschnellen – Juwelenjagd
Schallwellen – Knockout
Trockenübung – Knockout
Zangenangriff – Knockout
Endotherme Veränderung – Kopfgeldjagd
Auge des Betrachters – Kopfgeldjagd
Plötzliche Bewegungen – Kopfgeldjagd
Umgebungen
Entfernt:
Duolingo
Pocos Bühne
Geisterstation
Souvenirladen
Windstock
Hinzugefügt:
Bonbonstand
Wiederaufgebautes Katanakönigreich
Rätselwelt
Retropolis
Snowtel
Starr Force
Stuntshow
Dauerhafte Verbesserungen und Quality-of-Life-Features
Verbesserte Auswahl und Verwendung von Pins und Sprays im Kampf
Pins und Sprays wurden umfassend überarbeitet – mit Voreinstellungen, einer besseren Ordnung und neuen Möglichkeiten, sie im Kampf zu verwenden.
Lege ein Standardlayout aus Pins und Sprays für den Kampf fest oder passe für jeden Brawler ein eigenes an.
Brawlerpins sind weiterhin an Brawler gebunden, sodass du sie nur in den auf den jeweiligen Brawler zugeschnittenen Voreinstellungen verwenden kannst. In der Standardvoreinstellung kannst du nur Spielerpins verwenden.
Einfachere Suche in der Liste der Pins mithilfe von Kategorien.
Du kannst jetzt Pins und Sprays in jedem Platz kombinieren.
Es gibt Plätze, mit denen du Pins automatisch auslösen lassen kannst: Matchbeginn, Matchsieg und Eliminierungsserie (drei Eliminierungen ohne zu sterben).
Zusätzlich zur bisherigen Verwendung von Emotes in einem Match kannst du jetzt gedrückt halten und auswählen, welchen Pin oder welches Spray du verwenden möchtest. Durch Tippen außerhalb des Pin- und Spray-Menüs wird dieses geschlossen.
Verbesserter Freischaltbildschirm für Sprays und Pins.
Weitere Informationen zur Exklusivität von Pins, Sprays und Icons an verschiedenen Stellen.
Sprays sind jetzt standardmäßig freigeschaltet und befinden sich nicht mehr auf dem Trophäenpfad.
Brawler-Quests
Beim Freischalten eines neuen Brawlers erhältst du jetzt eine Quest, die speziell für ihn erstellt wurde!
Brawler-Quests erscheinen in einem eigenen neuen Abschnitt des Quest-Bildschirms.
Du kannst höchstens sechs Brawler-Quests gleichzeitig aktiv haben.
Wenn Brawler-Quests bald ablaufen, erscheint auf dem Hauptbildschirm eine Erinnerung.
Auch zukünftige brawlerspezifische Quests können diesen Platz nutzen.
Verbesserungen am Chat
Das Chatten mit deinem Team wird durch diese Aktualisierung deutlich reibungsloser.
Der Schnellchat und vollständige Teamchat werden jetzt gemeinsam über die Lobby-Schaltfläche geöffnet: Der vollständige Chat befindet sich links und die Schnellaktionen rechts.
Spieler können jetzt auf Nachrichten und Pins reagieren, indem sie auf die Nachricht tippen.
Reaktionen und Pins befinden sich jetzt in einer übersichtlicheren Auswahl mit Kategorien.
Der Chat behält jetzt den Verlauf bei.
Die Verbesserungen am Teamchat werden kurz nach dem Tag des Updates eingeführt.
Verbesserungen am Clubchat mit ähnlichen Funktionen kommen bald, werden aber später veröffentlicht – spätestens aber mit dem folgenden Update.
Weitere Änderungen
Der Brawlerblast verfügt über neue Hintergründe und einen Einführungsabschnitt, der sich je nach Seltenheit des Brawlers ändert, den du freischaltest.
Für Brawler, die nicht über den Brawlerblast freigeschaltet werden, wird jetzt derselbe verbesserte Brawler-Freischaltbildschirm verwendet.
Anpassung des Brawlerblasts: Wir haben die Wahrscheinlichkeit für Ziehungen mit mehr Juwelenfragmenten verringert. Die maximale Anzahl an Fragmenten, die du finden kannst, hat sich nicht geändert – dies kommt jetzt lediglich seltener vor.
Warum haben wir das gemacht? Wenn wir ein neues Feature veröffentlichen, versuchen wir stets, einen Aspekt von Brawl Stars zu verbessern, damit das Spiel letztendlich mehr Spaß macht. Unsere Hypothese beim Brawlerblast war, dass Spieler einen neuen Brawler häufiger spielen würden, wenn sie manchmal viel Fortschritt für ihn erhalten könnten, und dass diese neue Erfahrung das Spiel für sie spaßiger machen würde.
Die gute Nachricht ist, dass der Brawlerblast diese Hypothese bestätigt. Was uns überrascht hat, ist, dass der wirkungsvollste Teil des Features die Auswahl selbst ist. Wenn Spieler einen Brawler auswählen können, wechseln sie viel eher zu diesem Brawler – und genau dort sehen wir die Veränderungen, die wir uns erhofft hatten. Die Fortschrittsbelohnungen wirken sich zwar positiv aus, aber weniger stark als erwartet.
Vor diesem Hintergrund kann ein Teil des Budgets für Münzen und Powerpunkte an anderer Stelle im Spiel effektiver eingesetzt werden, etwa bei Live-Ops-Ereignissen und Community-Ereignissen, bei denen alle sie durch Spielen verdienen können. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse erhöhen wir außerdem die Wahrscheinlichkeit für eine Auswahl im Brawlerblast von 50 % auf 100 %.
Schutz der Integrität des Wettbewerbs
Wir haben hinter den Kulissen daran gearbeitet, Maßnahmen gegen problematische Spieler zu ergreifen.
In den letzten Monaten haben wir über 53.000 Konten, deren Besitzer Drittanbieter-Software verwendeten, um einen unfairen Vorteil zu erlangen und/oder AFK Trophäen zu sammeln, für 31 Tage gebannt.
Die Konten werden dauerhaft gesperrt, wenn weiterhin Cheats genutzt werden.
Außerdem haben wir über 4000 Konten gesperrt, die sich des Win-Tradings schuldig gemacht haben.
Damit ist unsere Arbeit noch lange nicht getan und wir werden weiter darin investieren, Verhalten zu erkennen, das die Wettbewerbsintegrität von Brawl untergräbt, und dagegen vorzugehen. Danke an alle, die Meldungen und Feedback mit uns geteilt haben!
Zusätzliche Verbesserungen
Die Aktualisierung der Ereignistickets für Brawler-Veröffentlichungsereignisse erfolgt jetzt immer um 8:00 Uhr UTC statt zu dem Zeitpunkt, an dem du das Ereignis erstmals gestartet hast, damit sie für alle Spieler gleich ist.
Spieler können jetzt durch Drops oder im Shop einen Buffie erhalten, auch wenn sie den entsprechenden Brawler nicht besitzen.
Du wirst dein Spiel-Highlight über die native Teilen-Funktion deines Geräts als Video teilen können. Dies ist ein experimentelles Feature, das später aktiviert wird.
Die Darstellung der Schadenszahlen beim Treffen von Gegnern wurde verbessert und der Treffer-Effekt bei Brawlern überarbeitet. Schadenszahlen haben jetzt eine Ausrichtung, addieren Schaden und werden am Bildschirmrand angezeigt, wenn Brawler außerhalb des Bildschirms getroffen werden.
Den Schadenszahlen eines voll aufgeladenen Treffers von Hank oder Angelo wurde eine orangefarbene Darstellung für kritische Treffer hinzugefügt.
Die Megaquest mit 15 Juwelen wird ab November entfernt. Diese Juwelen werden auf andere Quellen wie Community-Ereignisse, Gachas und Geschenke umverteilt.
Ukrainisch wird jetzt unterstützt.
Hilfe und Support kann jetzt nicht mehr nur über die Einstellungen, sondern auch direkt über das Dreistrich-Menü oben rechts aufgerufen werden.
Die Animation des Brawl-Logos auf dem Ladebildschirm wurde aktualisiert.
Fehlerbehebungen
Allgemeine Fehlerbehebungen
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Matchmaking nach dem Drücken auf „Noch ein Spiel“ fehlschlägt, wurde verringert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Meldung „Server ist ausgelastet“ erscheint, wurde beim Öffnen von Belohnungen wie Starr-Drops stark verringert. Außerdem führt die Auslastung des Servers deutlich seltener dazu, dass die Auswahl und Sperren im Ranglistenmodus nicht registriert werden oder du den Trainingsplatz nicht verlassen kannst.
Das Schießen bei schlechten Netzwerkbedingungen wurde zuverlässiger gemacht.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schnellfeuerangriffe und Sprints direkt nach dem Respawnen in Brawlball nicht vollständig eingesetzt werden konnten.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Respawn-Schutz nicht entfernt wurde, wenn bestimmte Brawler angriffen.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Buffie-Drops Ersatzbelohnungen gewährten, wenn die App während der Öffnung geschlossen wurde oder in seltenen Fällen mehrere Drops in der Warteschlange waren.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den „Wähle einen Skin“-Bundles für Seltenheitsgrade angeboten wurden, bei denen dem Spieler nur noch ein Skin fehlte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ziehungen aus gewöhnlichen Sargboxen exklusive Premiumbelohnungen enthalten konnten.
Es wurde behoben, dass die Juwelenanimation nach dem Aufstocken von Juwelen über ein Vollbild-Shop-Angebot nicht abgespielt wurde.
Es wurde behoben, dass Rahmen von Chaos-Drops in der Detailansicht des Kuriositätenladens in einer Schleife liefen oder flackerten.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Skins Starsilber Nori und Starsilber Wendy im Kuriositätenladen angezeigt wurden, statt mit Münzen kaufbar zu sein.
Es wurden Anzeigeprobleme mit der Bosskampf-Benutzeroberfläche und dem Design im Kampflog sowie in den Freundesempfehlungen behoben.
Es wurde behoben, dass spezielle Quests für Bosskämpfe mit 20 Spielern nicht auf dem Quest-Bildschirm erschienen.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Tippen auf einen leeren Bereich neben der Brawler-Ausrüstung im Ranglistenmodus ein „Aktueller SOLO-RANG“-Pop-up geöffnet wurde.
Es wurde behoben, dass Spieler nach der Eliminierung ihres Teams in Duo-Showdown, Trio-Showdown und Megaduo-Showdown nicht mehr den überlebenden Spielern zusehen konnten.
Es wurde behoben, dass das Drehen des Bildschirms die Steuerungslayouts auf dem Trainingsplatz zurücksetzte.
Es wurde behoben, dass die Tor-VFX beim Erzielen eines Tores nicht abgespielt wurden.
Es wurde behoben, dass Audio von tragbaren Objekten und Bossen abgespielt wurde, obwohl sie sich außerhalb des Bildschirms befanden.
Es wurde behoben, dass der Saison-Timer auf Arabisch und Hebräisch nicht korrekt angezeigt wurde.
Es wurde ein Fehler im News-Posteingang bei Verwendung der arabischen Spracheinstellung behoben.
Es wurde behoben, dass die Überschrift „In Kürze erscheinende Brawler“ in der Brawlersammlung verschwand, bevor sie den Bildschirm vollständig verlassen hatte.
Es wurde behoben, dass Mund und Augen von Brawlern beim Kauf nicht korrekt animiert wurden.
Es wurde behoben, dass die Hyperladung-Symbole von Poco, Squeak und Colt ihre Augen nicht korrekt zum Leuchten brachten.
Es wurde behoben, dass Trunk und Mico in der Lobby abgeschnitten angezeigt wurden.
Es wurde ein Spielabsturz beim Platzieren eines Spielericons auf dem Belohnungspfad von Herausforderungen behoben.
Brawler-Fehlerbehebungen
Es wurde behoben, dass Brocks Superskill mit Hyperladung nur drei Raketenwellen statt vier abfeuerte, wenn keine Starpower ausgerüstet war.
Es wurden Audio- und Animationsprobleme mit den Superskills mit Hyperladung von Barley und Brock behoben.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Rosas Wachstumsbeschleuniger-Gadget den Modus Basketbrawl beeinflussen konnte, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schild-VFX von Zuckerschock Rosa verschwanden, bevor ihr Schutz endete.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Kits Betäubung anhielt, nachdem er besiegt worden war.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Griffs Münzregen-Gadget kurz verschwand und anschließend ein zusätzliches Mal Schaden verursachte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Umlaufbahn-Projektile von Cosmo sichtbar waren, während er in Büschen war oder sich durch sie hindurchbewegte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Cosmos Superskill umkreisende Projektile zerstörte, die etwa bi R-Ts Hyperladung und Ambers Flammentanz entstehen.
Der fehlerhafte Schaden von Vinces Heißer-Kaffee-Gadget wurde behoben, unabhängig davon, ob eine Raupe eingesammelt wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Vinces Raupen zu seiner vorherige Position bewegten, wenn er stillstand, nachdem er durch Effekte geschoben oder gezogen worden war.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schilde zur Schadensverringerung den Schaden von Vinces Raupen nicht reduzierten.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Vinces Raupen einen gegnerischen Turm in der Brawlarena aktivieren konnten, ohne auf der Seite vorzustoßen.
Die Beschreibung von El Primos Asteroidengürtel-Gadget wurde korrigiert, einschließlich der Version ohne Buffie, die eine Dauer von 0 Sekunden anzeigte.
Die Beschreibung von Lilys Umtopfen-Gadget wurde aktualisiert, sodass nun erwähnt wird, dass es den Superskill-Schaden und die Aufladung des Superskills verdoppelt.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Lilys durch Umtopfen modifizierter Superskill die Stachelig-Starpower nicht auslöste, wenn er am äußeren Rand des Indikators traf.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gus‘ Geisttier-Starpower Gus nicht verstärkte, wenn er sich selbst mit einem Schild schützte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Hanks Blase nach dem Platzen infolge von Verstummen oder Massenkontrolle immer Basisschaden verursachte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Stus Siegespose nach dem Verlieren eines Matches angezeigt wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Otis‘ Schild visuell zu groß war, insbesondere mit NanoMächten.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Lolas Ego manchmal aufhörte, sich vorwärtszubewegen, wenn Lola gegen eine Wand lief.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Shades Buffie-verstärkte Hyperladung für den Bonusschaden und die Größe seiner Hauptattacke denselben Wert verwendete.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Teile der Projektile von Lumis Hauptattacke nicht angezeigt wurden.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich das Symbol von Ambers Feuerfangen-Gadget nach der Verwendung grün färbte, wenn ihr Buffie nicht freigeschaltet war.
Die unbeständige Schadensskalierung bei Crows Buffie-verstärkter Extratoxisch-Starpower wurde behoben.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die VFX, SFX und Animation von Colts Schnelllader-Gadget nicht synchron waren.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Kenjis Superskill unterbrochen wurde, wenn auf dem Pfad seines Sprints auf großen Maps wie bei Brawlarena und 5v5 eine Wand war.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Janet während des Fliegens mit ihrem Superskill in ein Objekt verwandelte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Karten der Hyperladungen von Nita und Juju für ihre Begleiter die falsche Erhöhung des Bewegungstempos anzeigten.
Die Hyperladungs-Begleiter von Nita, Juju und Tick erhalten jetzt eine prozentuale statt einer festen Erhöhung des Bewegungstempos.
Es wurde ein Serverfehler behoben, den Najia beim Interagieren mit sich verwandelnden Charakteren auslösen konnte.
Es wurde ein Serverabsturz behoben, der in Brawlball durch Finx‘ „So Finx damals an“-Gadget verursacht wurde.
Es wurde ein Absturz (Serverfehler 43) behoben, der durch Chuck in Instagib verursacht wurde.
Das Haar von Terrornaut Damian im Spiel wurde korrigiert.
Es wurde behoben, dass R-T-Skins statt des eigenen Effekts des Skins den standardmäßigen Bereichseffekt anzeigten.
Es wurde behoben, dass die Superskill-Projektile von Squeak statt der spezifischen Skin-Effekte die Standardeffekte anzeigten.
Es wurde behoben, dass Pierces Vampirjäger-Skin nach dem Wirken des Superskills die standardmäßigen Bereichs-VFX verwendete.
Es wurde behoben, dass der Ywolg-Skin von Glowy bei Hauptattacken-Verbindungen die Standard-VFX anzeigte.
Es wurde behoben, dass bei einigen Skins von Nahkampf-Brawlern die Treffereffekte von Hauptattacken nicht abgespielt wurden.