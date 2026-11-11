Versionshinweise November 2026

Die Rangliste erhält mit dieser Aktualisierung ihre bisher größte Überarbeitung: Änderungen daran, wie du sie freischaltest, aufsteigst, deine Auswahl triffst und vieles mehr!

Zugangs- und Brawler-Anforderungen

Die Rangliste soll der wettbewerbsintensivste Bereich in Brawl Stars sein. Deshalb haben wir die Anforderungen verschärft, um für ausgeglichenere Bedingungen zu sorgen. Es sind jetzt Brawler auf dem Höchstlevel erforderlich und die Rangliste wird im Spielverlauf später freigeschaltet.

In der Rangliste sind jetzt auf jedem Rang Brawler mit Powerlevel 11 erforderlich statt Powerlevel 9 von Bronze bis Diamant.

Für Diamant werden jetzt zwölf Brawler benötigt, genauso viele wie für Mythisch – zuvor waren es neun.

Als Ausgleich für die höheren Brawler-Anforderungen wurde die Zahl der kostenlosen Brawler auf dem Höchstlevel pro Saison von drei auf sechs erhöht.

Die Rangliste wird jetzt bei 5000 Trophäen freigeschaltet statt bei 1000.

Spieler, die die Rangliste bereits freigeschaltet haben, behalten ihren Zugang und schalten stattdessen bei 5000 Trophäen einen Chaos-Drop frei.

Brawlarena wird weiterhin bei 1000 Trophäen freigeschaltet.

Ab Meister I sind im Ranglistenmodus keine Teams zugelassen.

Elo und Fortschritt

Wir behalten monatliche Saisons bei, gestalten den Saisonneustart aber deutlich moderater. Das bedeutet eine bessere Matchqualität zu Beginn der Saison, weniger Zeit für den Aufstieg zurück zu deinem Höchstrang und mehr Zeit, ihn tatsächlich zu verbessern. Außerdem passen wir die Elo-Gewinne und -Verluste an, damit starke Spieler schneller zu ihrem tatsächlichen Rang aufsteigen können, aber die höchsten Ränge weiterhin eine echte Herausforderung bleiben.

Die Elo-Wertung im Best-of-Three hängt jetzt von den gewonnenen Runden ab: Für einen epischen Sieg (2:0) erhältst du zusätzliche Elo, während du für ein knappes Match (1:2) weniger verlierst.

Höhere Elo-Gewinne auf den frühen und mittleren Rängen sorgen für ein besseres Fortschrittsgefühl und dafür, dass mehr Spieler Pro erreichen, während der mittlere Elo-Mindestwert steigt.

Der Saisonneustart setzt dich jetzt um zwei Ränge zurück statt um sechs. Am Boost gibt es keine Änderungen.

Auswahl- und Sperrmenü

Wir haben ganz deutlich verstanden, dass das Auswahl- und Sperrmenü eine Überarbeitung benötigte, da wir nun die Marke von 100 Brawlern überschritten haben! Das Ziel ist es, Spielern einen besseren Überblick, bessere Auswahl-Tools und bessere Möglichkeiten zur Kommunikation mit ihrem Team zu bieten.

Das Gitterlayout wurde aktualisiert, sodass du mehr Brawler gleichzeitig sehen kannst. Auf den Brawler-Kacheln werden jetzt außerdem Gadgets und Starpowers angezeigt.

Brawler-Filter, eine Option zum Ein- und Ausschalten der Favoritensortierung, die Klassensortierung als neue Standardsortierung sowie eine Trophäensortierung wurden hinzugefügt, damit du deine meistgespielten Brawler präsentieren kannst.

Spieler, die weniger als 30 Brawler besitzen, erhalten standardmäßig die Powerlevel-Sortierung.

Zusätzlich zu Auswahlvorschlägen kannst du jetzt auch Sperrvorschläge machen: Nachdem du einen Brawler gesperrt hast, wird ein Brawler, den du anschließend auswählst, für eine Sperre vorgeschlagen.

Spieler können bereits zu Beginn der Auswahlphase anbieten, die Reihenfolge der Auswahl zu tauschen.

Während der Auswahl- und Sperrphase wurde ein Schnellchat hinzugefügt. So kannst du nach einer bestimmten Brawler-Klasse fragen, die dein Team benötigt, nach einem Konter gegen die Auswahl eines Gegners fragen, eine bestimmte Rolle anfordern oder deinem Team mitteilen, welche Position du spielen wirst.

Abschließendes Vorbereitungsmenü

Das abschließende Vorbereitungsmenü wurde vollständig visuell überarbeitet, einschließlich einer 3D-Map-Vorschau im Hintergrund.

Neben dem Ändern deiner Konfiguration und dem Tauschen von Brawlern kannst du jetzt auch deinen Skin ändern.

Während der abschließenden Vorbereitung wurde ein Schnellchat hinzugefügt. So kannst du deinen Teamkameraden mitteilen, welche Position du spielen wirst, oder Pins und Schnellchat-Mitteilungen an Teamkameraden und Gegner senden.

Rahmen, Kampfkarten und Rang-Design-Items

Neue Ranglistenrahmen-Designs und -Animationen für 2026 sind für alle Ränge verfügbar. Im Verlauf der Saisons können neun Stufen freigeschaltet werden.

Für jeden Rang können jetzt ein Spielericon und ein Pin verdient werden. Sie werden freigeschaltet, wenn du den entsprechenden Rang zum ersten Mal erreichst.

Weitere Verbesserungen

Stats nach dem Match und Kampflog

Am Ende eines Kampfes kannst du jetzt deutlich mehr Stats einsehen. Sie sind auch im Kampflog verfügbar!

Für die Rangliste sowie andere 5v5-, 3v3- und Duomodi verfügbar.

Sieh dir an, wie viele Takedowns Spieler erzielt haben, wie oft sie besiegt wurden, den verursachten Schaden, die Heilung, den erlittenen Schaden und gegebenenfalls die Zielpunktzahl.

Sieh dir gegebenenfalls die Ranglisten-Auswahl und -Sperren an.

Beim Spielen eines Best-of-Three in der Rangliste werden die Stats nach Runden aufgeteilt.

Noch ein Spiel

Wenn du im Ranglistenmodus gute Teamkameraden findest, möchten wir sicherstellen, dass du mit ihnen weiterspielen kannst!

„Noch ein Spiel“ ist jetzt im Endmenü nach Kämpfen im Ranglistenmodus verfügbar.

In einigen Fällen ist die Schaltfläche „Noch ein Spiel“ deaktiviert: Ab Meister erhältst du stattdessen die Option, erneut der Warteschlange beizutreten. Außerdem ist sie nicht verfügbar, wenn der Rangunterschied zu groß ist, du nicht genügend Brawler für deinen aktuellen Rang hast oder die Saison beendet ist.

Zuschauen

Du kannst jetzt einem Best-of-Three zusehen, ohne zwischen Runden entfernt zu werden. Zuschauer folgen Spielern in die nächste Runde, anstatt das Spiel zu verlassen.

Testspiele (Power-Match)

Wenn der Power-Match-Modifikator aktiv ist, gibt es zwei neue Optionen zum Spielen.

Wechselsperre: Wie bei der abwechselnden Auswahl sperren die Teams jetzt ebenfalls abwechselnd.

Du kannst festlegen, welches Team zuerst wählt. Standardmäßig wird dies zufällig ausgewählt.

Pro-Pass-Saison

Die nächste Pro-Pass-Saison wird auf drei Monate verkürzt. Danach wird der Pro-Pass in einen monatlichen Pass umgewandelt. Um die kürzere Dauer auszugleichen, fügen wir einige Fortschrittsschübe hinzu.

Sofortiger Fortschritt: Der Kauf des Pro-Passes gewährt im Spiel 2000 Pro-Pass-XP bzw. 4000 Pro-Pass-XP beim Kauf über den Supercell Store.

Belohnungen für Siege im Ranglistenmodus: Jeder Sieg im Ranglistenmodus gewährt 60 Pro-Pass-XP, wobei auf diese Weise pro Woche maximal 1200 Pro-Pass-XP gesammelt werden können. Besitzer des Pro-Passes erhalten pro Sieg doppelte Pro-Pass-XP und ein doppelt so hohes Wochenlimit.

BSC-Qualifikation über den Pro-Rang entfernt

Das war ein Experiment seit der letzten Überarbeitung, aber der Pro-Rang als zweiter Weg zur BSC bot keinen ausreichenden Mehrwert. Sehr wenige neue Spieler qualifizierten sich darüber und er machte sowohl das Wettbewerbssystem als auch die Kommunikation komplexer. Da weitere Änderungen am E-Sports-Programm anstehen, haben wir beschlossen, dieses Feature zu entfernen.

Das Erreichen des Pro-Rangs im Ranglistenmodus qualifiziert Spieler nicht mehr für die BSC 2027. Spieler können über die Championship-Herausforderung am Challengers-Programm teilnehmen und sich ab 2027 durch ihre Leistungen für die BSC qualifizieren.

Wie sieht es mit mehr Sperren im Ranglistenmodus aus?

Wir haben auf Grundlage des Feedbacks von Spielern über viele Änderungen nachgedacht. Eine davon war das Hinzufügen weiterer Sperrphasen. Wir haben uns dazu entschieden, dies im Moment nicht umzusetzen, da es unserer Einschätzung nach mehr Nach- als Vorteile mit sich bringen würde.

Die größten Bedenken sind folgende: