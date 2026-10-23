#CreatorCoffins: ¡gana recompensas apoyando a tu creador favorito!
Mortis ha partido en una misión secundaria...
¡Y los demás brawlers han aprovechado para jugar con sus ataúdes!
Del 26 al 29 de octubre, forma equipo con tu creador favorito de Brawl Stars para completar tareas diarias, desbloquear recompensas en el juego y conseguir la reacción exclusiva de cajataúd de Brawl-O-Ween.
Dónde encontrar un código del creador
Los códigos de los creadores solo se pueden encontrar en redes sociales:
Busca el hashtag #CreatorCoffins en tu red social favorita (YouTube, TikTok, Instagram, X o Twitch) y verás a creadores de todo el mundo que han compartido sus códigos.
Echa un vistazo, busca uno cuyo contenido te guste y apunta su código. Dentro de Brawl Stars no hay ninguna lista con códigos de creadores, por lo que solo los encontrarás en redes sociales.
⚠️ MUY IMPORTANTE: Cuando uses un código, no podrás cambiarlo, así que ¡elige bien!
Funcionamiento
1. Abre la página del evento #CreatorCoffins desde la pantalla de inicio del juego.
2. Escribe el código del creador que has encontrado en redes sociales para desbloquear el evento.
Aviso: Al introducir el código del evento, también se aplicará a la tienda de Brawl Stars. Puedes cambiar el código de la tienda en cualquier momento dentro de esta sin que eso afecte a tu participación en el evento.
3. Cada día, la página del evento del creador mostrará una tarea específica del juego (una nueva cada mañana a las 8:00 UTC). Si completas la tarea en tus partidas, se llenará el medidor de la comunidad y, cuanto más contribuyan los que apoyan a tu creador, ¡más recompensas desbloqueará todo el mundo!
Lo que puedes ganar
¡Cajas de Brawl-O-Ween, progreso, premios y la reacción exclusiva de cajataúd de Brawl-O-Ween! Verás todas las recompensas cada día después de introducir el código de un creador.
Mientras juegas, podrás ganar:
Recompensas comunitarias: son recompensas del juego que se desbloquean cumpliendo el objetivo comunitario del día y otros objetivos más ambiciosos que se comparten entre todos los apoyos de tu creador.
Revelación del premio de ataúd: el premio de Brawl-O-Ween físico que hay dentro de cada ataúd pertenece a tu creador (como agradecimiento de nuestra parte). Los jugadores no obtienen nada del ataúd, pero ayudarán a desbloquear la sorpresa en comunidad.
Cuanto más juegues e incites a la comunidad a ello, ¡más cosas podrá desbloquear todo el mundo!
¿Qué hay dentro de los ataúdes?
Cada creador participante ha recibido un paquete del cementerio de Mortis en el correo electrónico con 4 ataúdes cerrados, uno por cada día del evento. Cada uno contiene un premio misterioso de Brawl-O-Ween para el creador a modo de agradecimiento físico de Brawl Stars que la comunidad entera ayudará a desbloquear.
Los ataúdes estarán cerrados hasta que la comunidad del creador logre el primer objetivo del día. Al alcanzarse, el ataúd del día se abre. El premio empezará a revelarse la mañana siguiente a las 8:00 UTC, y cada creador publicará el suyo según su plan de contenido.
Aviso: El contenido de cada ataúd es un regalo físico de Brawl-O-Ween destinado únicamente para el creador a modo de agradecimiento de nuestra parte. La recompensa de los jugadores es ayudar a desbloquear el contenido y ver la reacción del creador, así como todas las recompensas del juego que se ganan de manera separada.
Consideraciones importantes
Solo puedes apoyar a un creador durante el evento entero. El código se usará los 4 días del evento y no se puede cambiar, así que ¡elige bien!
Las tareas se reinician todos los días a las 8:00 UTC.
Para recoger las recompensas, tendrás que haber contribuido a la tarea de ese día, pero basta con jugar.
Puedes unirte al evento cualquier día, no solo el 26 de octubre. Participa cuando quieras y empezarás a contribuir de inmediato.
¿Todo listo para ayudar a tu creador favorito a abrir sus ataúdes?
Busca #CreatorCoffins en redes sociales, apunta un código y participa a partir del 26 de octubre.