CreatorCoffins: ¡gana recompensas apoyando a tu creador favorito!

Los códigos de los creadores solo se pueden encontrar en redes sociales:

Busca el hashtag #CreatorCoffins en tu red social favorita (YouTube, TikTok, Instagram, X o Twitch) y verás a creadores de todo el mundo que han compartido sus códigos.

Echa un vistazo, busca uno cuyo contenido te guste y apunta su código. Dentro de Brawl Stars no hay ninguna lista con códigos de creadores, por lo que solo los encontrarás en redes sociales.

⚠️ MUY IMPORTANTE: Cuando uses un código, no podrás cambiarlo, así que ¡elige bien!