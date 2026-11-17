¡Tokio está a punto de rugir, así que traemos la guía para las finales mundiales más épicas de Brawl Stars!

Doce equipos se enfrentarán durante tres días por 1 000 000 $ y el título de campeones mundiales. ¡Los mejores jugadores de Brawl Stars del planeta estarán en Tokio del 20 al 22 de noviembre para competir en las finales mundiales más épicas de la historia! Crazy Raccoon, los actuales campeones del mundo, vuelven para defender su corona en casa. Tanto si vives las finales en la arena como si las sigues desde casa, aquí tienes todo lo que necesitas: