Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
¡Tokio está a punto de rugir, así que traemos la guía para las finales mundiales más épicas de Brawl Stars!
Doce equipos se enfrentarán durante tres días por 1 000 000 $ y el título de campeones mundiales. ¡Los mejores jugadores de Brawl Stars del planeta estarán en Tokio del 20 al 22 de noviembre para competir en las finales mundiales más épicas de la historia! Crazy Raccoon, los actuales campeones del mundo, vuelven para defender su corona en casa. Tanto si vives las finales en la arena como si las sigues desde casa, aquí tienes todo lo que necesitas:
Lo básico
Fechas: del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026
Recinto: Gimnasio Metropolitano de Tokio (Japón)
N.º de equipos: 12
Bolsa de premios: 1 000 000 de dólares estadounidenses
Apertura de puertas: 10:00 JST cada día
Comienzo del evento: 12:00 JST cada día
¿Vas a ir a Tokio?
No hay nada como disfrutar de tres días de Brawl Stars en el propio recinto y ganar exclusivas recompensas que no encontrarás en ningún otro sitio.
Recompensas para los asistentes: Todo el que cruce las puertas recibirá un pin de entrada general que no se podrá conseguir en ningún otro lugar. Quienes tengan un paquete VIP recibirán uno de los diseños exclusivos del pin VIP y recompensas adicionales. Tendrás que estar allí para reclamarlo todo.
Más allá de los partidos: Podrás conocer a equipos profesionales (como ZETA Division, TRIBE, FUT y Bounty Hunters Allu), charlar con creadores y conseguir productos exclusivos, además de sumergirte en el universo de Brawl Stars con cosplay, actividades y la mayor comunidad de fans del juego reunida en un mismo lugar.
Quedan muy, muy pocas entradas para el viernes, ¡así que date prisa! Si estás en Japón, consigue tus entradas aquí(se abre en una pestaña nueva). Si no, consíguelas aquí(se abre en una pestaña nueva).
*A lo largo del fin de semana habrá más sesiones para conocer a equipos profesionales. Estas se organizarán en función de los resultados de los partidos.
Consideraciones importantes
Mochilas: Si necesitas llevar una, procura que sea pequeña y ligera. Habrá taquillas dentro del recinto, pero no podemos garantizar su disponibilidad.
Dispositivos: No se permite el acceso con cámaras profesionales. Los fans pueden asistir con tabletas y cámaras tipo GoPro.
Cosplay: Se permite dentro del recinto, siempre que supere los controles de seguridad.
Disfruta desde casa
¡No necesitas viajar a Japón para ser parte del evento! Puedes ver todos los partidos en event.brawlstars.com.
¡Ya puedes hacer tus predicciones y conseguir recompensas increíbles! Un buffie, el aspecto de Supercell Make de Clancy, objetos de personalización únicos y muchísimos premios caóticos pueden ser tuyos. ¡Adivina los resultados, interactúa en directo mientras sigues las finales y consigue tus recompensas en event.brawlstars.com(se abre en una pestaña nueva)!
Aquí tienes los horarios de inicio de las retransmisiones cada día del evento:
Tokio (JST): 12:00
Sídney (AEDT): 14:00
Reino Unido (GMT): 03:00
Europa central (CET): 04:00
Brasil (BRT): 00:00
Costa este de Estados Unidos (ET): 22:00 del día anterior
Costa oeste de Estados Unidos (PT): 19:00 del día anterior
¿Te has perdido algo? Aquí(se abre en una pestaña nueva) podrás ver lo más destacado de cada partido cuando acabe. Sigue a @brawl_esports en X(se abre en una pestaña nueva) y el Instagram(se abre en una pestaña nueva) y el TikTok(se abre en una pestaña nueva) de Brawl Stars Esports para no perderte los resultados, los mejores momentos y todos los anuncios a lo largo del fin de semana.
¿Qué hay en juego?
Doce equipos se han abierto camino hasta aquí tras competir en el circuito del Brawl Stars Championship 2026 y la clasificatoria de última oportunidad. Solo uno se alzará con el título de campeón del mundo y la mayor parte del premio de 1 000 000 $.
The teams
Los equipos
Cuatro equipos quedaron en lo más alto de las clasificaciones regionales, y eso tiene su recompensa: estos se saltarán la fase de grupos del viernes y pasarán directamente a las eliminatorias del sábado, sin riesgo de quedar eliminados el primer día. Los otros ocho lucharán ese día por las cuatro plazas restantes.
Campeones regionales que pasarán directamente a las eliminatorias:
Tribe Gaming(se abre en una pestaña nueva) (Norteamérica): primer puesto en Norteamérica y campeones de las finales mensuales de agosto
Bounty Hunters(se abre en una pestaña nueva) (Sudamérica): primer puesto en Sudamérica y campeones de las finales mensuales de junio
ZETA DIVISION(se abre en una pestaña nueva) (Asia oriental): primer puesto en Asia oriental y tres veces campeones del mundo (2021-2023)
FUT Esports(se abre en una pestaña nueva) (Europa, Oriente Medio y África): primer puesto en Europa, Oriente Medio y África tras ganar 5 de las 6 finales mensuales
Grupo A:
HMBLE(se abre en una pestaña nueva) (Europa, Oriente Medio y África): campeones de la Brawl Cup 2026
Totem Esports (se abre en una pestaña nueva)(Europa, Oriente Medio y África): ¿volverán a desplegar su magia en el escenario presencial?
RED Canids(se abre en una pestaña nueva) (Sudamérica): campeones de las finales mensuales de julio
Team Heretics(se abre en una pestaña nueva) (Europa, Oriente Medio y África): ganadores del tique de oro de la CUO
Grupo B:
NOVO Esports(se abre en una pestaña nueva) (Europa, Oriente Medio y África): aspirantes sorpresa dispuestos a cambiar las apuestas
Team Elektros(se abre en una pestaña nueva) (Norteamérica): campeones de las finales mensuales de febrero
Crazy Raccoon(se abre en una pestaña nueva) (Asia oriental): campeones actuales de las finales mundiales
NAVI(se abre en una pestaña nueva) (Europa, Oriente Medio y África): ganadores del tique de oro de la CUO