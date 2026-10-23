#CreatorCoffins : récompenses à gagner en soutenant votre créateur préféré !
Mortis est parti accomplir une quête secondaire...
... et les autres brawlers en ont profité pour s'amuser avec ses cercueils !
Du 26 au 29 octobre, faites équipe avec votre créateur Brawl Stars préféré pour accomplir des tâches quotidiennes, débloquer des récompenses en jeu et décrocher l'émote exclusive de la boîte cercueil de Brawloween !
Où trouver les codes créateurs
Les codes créateurs sont uniquement disponibles sur les réseaux sociaux, alors commencez par aller en ligne, puis :
Recherchez le hashtag #CreatorCoffins sur le réseau social de votre choix (YouTube, TikTok, Instagram, X ou Twitch) pour voir les créateurs du monde entier qui ont partagé leur code.
Trouvez un créateur dont vous appréciez les contenus et notez son code. Il n'y a pas de liste de codes créateurs dans Brawl Stars, les réseaux sociaux sont donc le seul endroit où vous pouvez les trouver.
⚠️REMARQUE IMPORTANTE : une fois le code choisi validé, vous ne pourrez plus en changer… alors réfléchissez bien !
Comment ça marche
1. Accédez à la page de l'événement #CreatorCoffins depuis l'écran d'accueil du jeu.
2. Saisissez le code du créateur que vous avez trouvé en ligne pour débloquer l'événement.
Avertissement : le code saisi pour l'événement sera aussi appliqué au magasin de Brawl Stars. Vous pouvez toutefois changer de code dans le magasin à tout moment, sans que cela n'affecte votre participation à l'événement.
3. Chaque jour, la page de l'événement révèle une tâche spécifique à effectuer dans le jeu (une nouvelle tâche chaque matin à 8 h UTC, ou 10 h heure française). Les tâches accomplies remplissent le compteur de la communauté, et plus les joueurs qui soutiennent votre créateur y contribuent, plus tout le monde gagnera de récompenses !
Qu'y a-t-il à gagner ?
Vous pourrez mettre la main sur des boîtes Brawl-O-Ween, de la progression, des prix ainsi que l'émote exclusive de la boîte cercueil de Brawloween ! Vous verrez toutes les récompenses du jour une fois que vous aurez saisi votre code créateur.
En jouant, vous gagnerez :
Les récompenses des paliers de la communauté, des récompenses à débloquer dans le jeu en atteignant chaque jour l'objectif de la communauté et les objectifs étendus, que partagent tous les joueurs qui soutiennent votre créateur.
Les révélations de cercueils, le prix physique de Brawloween caché dans chaque cercueil qui revient à votre créateur (en cadeau de remerciement de la part de Brawl Stars). Les cercueils ne rapportent rien aux joueurs, mais vous aiderez à débloquer leur révélation en ligne tous ensemble.
Plus vous jouez et ralliez votre communauté, plus tout le monde aura à gagner !
Qu'y a-t-il à l'intérieur des cercueils ?
Chaque créateur participant à l'événement aura reçu par la poste un paquet des Pompes funèbres de Mortis contenant 4 cercueils scellés, un pour chaque jour de l'événement. Chacun contient un prix Brawloween mystère pour le créateur, un cadeau physique en gage de remerciement de la part de Brawl Stars, que les efforts de toute la communauté permettent de débloquer !
Ces cercueils resteront scellés jusqu'à ce que la communauté de votre créateur atteignent son premier objectif de la journée. Cela fait, le cercueil du jour sera débloqué. Les révélations du contenu du cercueil commenceront à être partagées en ligne le lendemain matin à 8 h UTC (10 h heure française), et chaque créateur publiera la sienne quand il le voudra à partir de ce moment-là.
À noter : chaque cercueil contient un cadeau physique de Brawloween destiné uniquement au créateur, en remerciement de la part de Brawl Stars. En tant que joueurs, votre récompense est d'aider votre créateur à débloquer son cadeau et de voir sa réaction, en plus de tous les prix à gagner en jeu séparément.
Bon à savoir
Vous soutenez un même créateur pendant tout l'événement : le code que vous saisissez est fixé pour les 4 jours et vous ne pouvez pas en changer, alors réfléchissez bien avant de faire votre choix !
Les tâches sont actualisées chaque jour à 8 h UTC (10 h heure française).
Pour obtenir les récompenses de la communauté, vous devez avoir participé aux tâches du jour. Pour cela, il vous suffit de jouer.
Vous pouvez rejoindre la communauté n'importe quel jour de l'événement, pas uniquement le 26 octobre. Lancez-vous quand vous voulez et vos contributions commenceront immédiatement.
Vous voulez aider votre créateur préféré à ouvrir ses cercueils ?
Recherchez #CreatorCoffins sur les réseaux sociaux et lancez-vous dès le 26 octobre !