CreatorCoffins : récompenses à gagner en soutenant votre créateur préféré !

Les codes créateurs sont uniquement disponibles sur les réseaux sociaux, alors commencez par aller en ligne, puis :

Recherchez le hashtag #CreatorCoffins sur le réseau social de votre choix (YouTube, TikTok, Instagram, X ou Twitch) pour voir les créateurs du monde entier qui ont partagé leur code.

Trouvez un créateur dont vous appréciez les contenus et notez son code. Il n'y a pas de liste de codes créateurs dans Brawl Stars, les réseaux sociaux sont donc le seul endroit où vous pouvez les trouver.

⚠️REMARQUE IMPORTANTE : une fois le code choisi validé, vous ne pourrez plus en changer… alors réfléchissez bien !