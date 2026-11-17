Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
Tokyo sera inoubliable : votre guide de la plus grande finale du mondial de toute l'histoire de Brawl Stars !
Douze équipes, trois jours, 1 000 000 $ et le titre de champions en jeu. Les meilleurs joueurs de Brawl Stars de la planète seront à Tokyo du 20 au 22 novembre pour notre plus grande finale du mondial ! Les champions en titre Crazy Raccoon sont de retour pour défendre leur couronne à domicile. Que vous soyez dans l'arène ou devant votre écran, voici tout ce qu'il faut savoir :
Infos essentielles
Dates : du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2026
Site : Gymnase métropolitain de Tokyo, à Tokyo, au Japon
Équipes : 12
Cagnotte : 1 000 000 $ (USD)
Ouverture des portes : 10 h JST chaque jour
Début du show : 12 h JST chaque jour
En route pour Tokyo ?
Il n'y a rien de mieux que d'être sur place pour trois jours de Brawl Stars, et vous repartirez avec des récompenses que vous ne pourrez obtenir nulle part ailleurs.
Récompenses présentielles : tous ceux qui passeront par les portes du site auront droit à une émote Entrée générale exclusive. Les détenteurs du pack VIP profiteront de variantes VIP de cette émote et d'autres cadeaux. Vous devez être sur place pour les obtenir.
Au-delà des matchs : rencontrez des équipes pro, y compris ZETA Division, TRIBE, FUT et Bounty Hunters Allu*, passez du temps avec les créateurs, mettez la main sur du merch exclusif et plongez dans le monde de Brawl Stars avec du cosplay, des activités et la plus grande communauté de fans réunie au même endroit.
Il reste très peu de tickets pour le vendredi, alors faites vite ! Si vous êtes au Japon, obtenez vos tickets ici(s'ouvre dans un nouvel onglet). Dans le reste du monde, obtenez vos tickets ici(s'ouvre dans un nouvel onglet).
*d'autres rencontres avec des équipes pro auront lieu tout au long du week-end, selon les résultats des matchs.
Bon à savoir
Sacs : voyagez léger si vous devez emmener un sac. Des casiers sont disponibles dans l'arène, mais leur disponibilité n'est pas garantie.
Équipement : les caméras professionnelles ne sont pas autorisées. Les fans peuvent emmener des tablettes et caméras de type GoPro.
Cosplay : le cosplay est autorisé sur le site, mais sujet à des vérifications de sécurité.
Pour regarder chez vous
Pas besoin de prendre l'avion pour participer ! Regardez tous les matchs live sur event.brawlstars.com.
Les pronostics sont ouverts, et les récompenses sont énormes ! Il y a un buffie, le skin Supercell MAKE de Clancy, des cosmétiques uniques et des tas de prix du chaos à gagner. Pronostiquez les résultats, regardez et interagissez en direct, et empochez toutes les récompenses sur event.brawlstars.com(s'ouvre dans un nouvel onglet) !
Voici quand la diffusion commencera chaque jour pendant l'événement :
Tokyo (JST) : 12 h
Sydney (AEDT) : 14 h
UK (GMT) : 3 h
Europe centrale (CET) : 4 h
Brésil (BRT) : minuit
Est des États-Unis (ET) : 22 h la veille
Ouest des États-Unis (PT) : 19 h la veille
Vous avez raté quelque chose ? Revivez les temps forts juste après chaque match ici(s'ouvre dans un nouvel onglet). Suivez @brawl_esports sur X(s'ouvre dans un nouvel onglet) et les comptes de Brawl Stars Esports sur Instagram(s'ouvre dans un nouvel onglet) et TikTok(s'ouvre dans un nouvel onglet) pour les résultats, temps forts et dernières nouvelles pendant tout le week-end.
Les enjeux
Douze équipes ont bataillé pour en arriver jusqu'ici tout au long du circuit du Championnat Brawl Stars 2026 et des qualifications de la dernière chance. Une seule d'entre elles repartira avec la plus grande partie de la cagnotte de 1 000 000 $ et le titre de champions du monde.
Les équipes
Groupe A :
HMBLE (EMEA) - Champions de la Coupe Brawl 2026
Totem Esports (EMEA) - Retrouveront-ils leur mojo en présentiel ?
RED Canids (Amérique du Sud) - Champions de la finale mensuelle de juillet
Team Heretics (EMEA) - Gagnants du ticket d'or des QDC
Groupe B :
NOVO Esports (EMEA) - Les outsiders prêts à créer la surprise
Team Elektros (Amérique du Nord) - Champions de la finale mensuelle de février
Crazy Raccoon (Asie de l'Est) - Champions en titre de la finale du mondial
NAVI (EMEA) - Gagnants du ticket d'or des QDC