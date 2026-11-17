Tokyo sera inoubliable : votre guide de la plus grande finale du mondial de toute l'histoire de Brawl Stars !

Douze équipes, trois jours, 1 000 000 $ et le titre de champions en jeu. Les meilleurs joueurs de Brawl Stars de la planète seront à Tokyo du 20 au 22 novembre pour notre plus grande finale du mondial ! Les champions en titre Crazy Raccoon sont de retour pour défendre leur couronne à domicile. Que vous soyez dans l'arène ou devant votre écran, voici tout ce qu'il faut savoir :