Notes de patch - Novembre 2026

Le mode Classé reçoit sa plus grosse refonte à ce jour dans cette mise à jour : nouvelle manière d'y accéder, progression modifiée, draft amélioré et plus encore !

Conditions de participation et brawlers requis

Le mode Classé doit être l'endroit le plus compétitif de Brawl Stars, nous avons donc durci les conditions pour équilibrer les chances de chacun. Les brawlers doivent désormais être au niveau max et le mode Classé se débloque plus tard dans le parcours du joueur.

Le mode Classé exige désormais des brawlers au niveau 11 à tous les rangs, alors qu'ils pouvaient être au niveau 9 de Bronze à Diamant.

À partir de Diamant, il vous faudra au moins 12 brawlers au lieu de 9, et de même en Mythique.

Pour compenser les exigences plus élevées, le nombre de brawlers maxés gratuits est passé de 3 à 6 chaque saison.

Le mode Classé se débloque désormais à 5 000 trophées, contre 1 000 auparavant.

Les joueurs ayant déjà débloqué le mode Classé conservent leur accès et débloquent un prix du chaos à 5 000 trophées à la place.

Brawl Arena se débloque toujours à 1 000 trophées.

Aucune équipe en mode Classé à partir de Maîtres I.

ELO et progression

Nous conservons les saisons mensuelles, mais la réinitialisation de saison sera beaucoup plus douce. Cela signifie une meilleure qualité de match en début de saison, moins de temps pour remonter à votre classement max et plus de temps pour réellement vous améliorer. Nous ajustons également les gains et pertes d'ELO pour que les meilleurs joueurs montent plus vite vers leur vrai classement, tout en gardant les rangs les plus élevés comme un vrai défi.

L'ELO pour les matchs en trois manches dépend désormais des rounds gagnés : vous gagnez plus pour une victoire épique (2-0) et perdez moins pour un match serré (1-2).

Des gains d'ELO plus élevés dans les rangs inférieurs et moyens pour une meilleure progression et pour que plus de joueurs atteignent le rang Pro à mesure que l'ELO médian augmente.

La réinitialisation de saison vous fait désormais perdre 2 rangs, au lieu de 6. Aucun changement pour le boost.

Écran des choix et bannissements

Nous avons bien compris que l'écran des choix et bannissements devait être retravaillé, maintenant que nous avons dépassé les 100 brawlers ! Le but est d'offrir aux joueurs un meilleur aperçu, de meilleurs outils de draft et de meilleures façons de communiquer avec leur équipe.

Mise à jour de la disposition de la grille pour voir plus de brawlers à la fois, avec des fiches de brawlers affichant désormais les gadgets et les pouvoirs star.

Ajout de filtres, d'une option pour activer ou désactiver le tri des favoris, du tri par classe par défaut, et du tri par trophées, pour mettre en avant vos brawlers les plus joués.

Les joueurs possédant moins de 30 brawlers utilisent par défaut le tri par niveau de pouvoir.

En plus des suggestions de choix, vous pouvez désormais faire des suggestions de ban : après avoir banni un brawler, la sélection d'un autre brawler le suggérera comme bannissement.

Les joueurs peuvent proposer d'échanger l'ordre de choix dès le début de la phase de draft.

Ajout du chat rapide pendant les choix et bannissements, afin de demander une classe de brawler spécifique dont votre équipe a besoin, demander un contre au choix d'un adversaire, demander un rôle précis ou dire à votre équipe à quel poste vous jouerez.

Écran des dernières préparations

L'écran des dernières préparations a bénéficié d'une refonte visuelle complète, incluant un aperçu de la carte en 3D en arrière-plan.

En plus de modifier votre équipement et d'échanger vos brawlers, vous pouvez désormais changer votre skin.

Ajout du chat rapide pendant les dernières préparations, afin de dire à vos équipiers à quel poste vous jouerez, ou d'envoyer des émotes et des messages rapides à vos équipiers et adversaires.

Fonds, cartes de combat et cosmétiques de classement

De nouveaux designs et animations de fonds pour le mode Classé 2026 sont arrivés pour tous les rangs, avec 9 paliers à débloquer tout au long des saisons.

Une icône de joueur et une émote pour chaque rang peuvent désormais être gagnées en atteignant ce rang pour la première fois.

Autres améliorations

Stats d'après match et journal de combat

À la fin d'un combat, vous pouvez désormais consulter beaucoup plus de statistiques, qui sont aussi disponibles dans le journal de combat !

Disponible en Classé ainsi que dans les autres modes 5c5, 3c3 et 2c2.

Consultez le total d'éliminations, de défaites, de dégâts, de soins, de dégâts subis et le score d'objectif, selon la partie.

Consultez les choix et bannissements en Classé, selon la partie.

Les statistiques sont divisées par round lors des matchs en trois manches en Classé.

Rejouer

Si vous rencontrez de bons équipiers en Classé, nous voulons vous permettre de continuer à jouer ensemble !

Le bouton Rejouer en Classé est désormais disponible sur l'écran de fin de combat.

Dans certains cas, le bouton Rejouer sera désactivé : au niveau Maîtres et au-dessus, il devient Rejoindre la file, ou si l'écart de rang est trop important, si vous n'avez pas assez de brawlers pour votre rang actuel, ou si la saison est terminée.

Spectateur

Vous pouvez désormais regarder un match en trois manches sans être retiré entre les rounds. Le spectateur suit le joueur dans le round suivant au lieu de quitter la partie.

Salle amicale (match Star)

Quand le modificateur match Star est actif, il y a 2 nouvelles options de jeu.

Bannissement en serpent : tout comme les choix alternés, les équipes bannissent désormais aussi à tour de rôle.

Vous pouvez choisir quelle équipe choisit en premier, avec aléatoire par défaut.

Saison du Pass Pro

La prochaine saison du Pass Pro sera raccourcie à 3 mois, après quoi le Pass Pro sera transformé en pass mensuel. Pour compenser la durée plus courte, nous ajoutons des boosts de progression.

Progression instantanée : l'achat du Pass Pro accorde 2 000 pts d'EXP Pass Pro si vous l'achetez depuis le jeu, ou 4 000 pts d'EXP Pass Pro via le Supercell Store.

Récompenses de victoire en Classé : chaque victoire en Classé accorde 60 pts d'EXP Pass Pro, avec un maximum de 1 200 pts d'EXP Pass Pro par semaine. Les détenteurs du Pass Pro reçoivent le double d'EXP Pass Pro par victoire et le double du maximum hebdomadaire.

Suppression des qualifications au CBS via le rang Pro

C'était une expérience depuis la dernière refonte, mais le rang Pro comme deuxième voie vers le CBS n'apportait pas assez de valeur. Très peu de nouveaux joueurs se qualifiaient par ce canal, et cela ajoutait de la complexité au système, ainsi qu'à la communication sur la compétition. Avec d'autres changements à venir pour le programme e-sport, nous avons décidé de supprimer cette fonctionnalité.

Atteindre le niveau Pro en Classé ne permettra plus aux joueurs de se qualifier pour le CBS 2027. Les joueurs pourront rejoindre le programme Challengers en passant par le défi du championnat et se frayer un chemin vers le CBS à partir de 2027.

Et l'ajout de bans en Classé ?

Nous avons longtemps réfléchi aux changements possibles pour le mode Classé, notamment ceux proposés par les joueurs, tel que l'ajout de plus de phases de bans. Cependant, nous avons décidé ne pas ajouter plus de bans pour l'instant, car les inconvénients écrasent les avantages.

C'est-à-dire :