Notes de patch - Novembre 2026
Actualisation du mode Classé
Le mode Classé reçoit sa plus grosse refonte à ce jour dans cette mise à jour : nouvelle manière d'y accéder, progression modifiée, draft amélioré et plus encore !
Conditions de participation et brawlers requis
Le mode Classé doit être l'endroit le plus compétitif de Brawl Stars, nous avons donc durci les conditions pour équilibrer les chances de chacun. Les brawlers doivent désormais être au niveau max et le mode Classé se débloque plus tard dans le parcours du joueur.
Le mode Classé exige désormais des brawlers au niveau 11 à tous les rangs, alors qu'ils pouvaient être au niveau 9 de Bronze à Diamant.
À partir de Diamant, il vous faudra au moins 12 brawlers au lieu de 9, et de même en Mythique.
Pour compenser les exigences plus élevées, le nombre de brawlers maxés gratuits est passé de 3 à 6 chaque saison.
Le mode Classé se débloque désormais à 5 000 trophées, contre 1 000 auparavant.
Les joueurs ayant déjà débloqué le mode Classé conservent leur accès et débloquent un prix du chaos à 5 000 trophées à la place.
Brawl Arena se débloque toujours à 1 000 trophées.
Aucune équipe en mode Classé à partir de Maîtres I.
ELO et progression
Nous conservons les saisons mensuelles, mais la réinitialisation de saison sera beaucoup plus douce. Cela signifie une meilleure qualité de match en début de saison, moins de temps pour remonter à votre classement max et plus de temps pour réellement vous améliorer. Nous ajustons également les gains et pertes d'ELO pour que les meilleurs joueurs montent plus vite vers leur vrai classement, tout en gardant les rangs les plus élevés comme un vrai défi.
L'ELO pour les matchs en trois manches dépend désormais des rounds gagnés : vous gagnez plus pour une victoire épique (2-0) et perdez moins pour un match serré (1-2).
Des gains d'ELO plus élevés dans les rangs inférieurs et moyens pour une meilleure progression et pour que plus de joueurs atteignent le rang Pro à mesure que l'ELO médian augmente.
La réinitialisation de saison vous fait désormais perdre 2 rangs, au lieu de 6. Aucun changement pour le boost.
Écran des choix et bannissements
Nous avons bien compris que l'écran des choix et bannissements devait être retravaillé, maintenant que nous avons dépassé les 100 brawlers ! Le but est d'offrir aux joueurs un meilleur aperçu, de meilleurs outils de draft et de meilleures façons de communiquer avec leur équipe.
Mise à jour de la disposition de la grille pour voir plus de brawlers à la fois, avec des fiches de brawlers affichant désormais les gadgets et les pouvoirs star.
Ajout de filtres, d'une option pour activer ou désactiver le tri des favoris, du tri par classe par défaut, et du tri par trophées, pour mettre en avant vos brawlers les plus joués.
Les joueurs possédant moins de 30 brawlers utilisent par défaut le tri par niveau de pouvoir.
En plus des suggestions de choix, vous pouvez désormais faire des suggestions de ban : après avoir banni un brawler, la sélection d'un autre brawler le suggérera comme bannissement.
Les joueurs peuvent proposer d'échanger l'ordre de choix dès le début de la phase de draft.
Ajout du chat rapide pendant les choix et bannissements, afin de demander une classe de brawler spécifique dont votre équipe a besoin, demander un contre au choix d'un adversaire, demander un rôle précis ou dire à votre équipe à quel poste vous jouerez.
Écran des dernières préparations
L'écran des dernières préparations a bénéficié d'une refonte visuelle complète, incluant un aperçu de la carte en 3D en arrière-plan.
En plus de modifier votre équipement et d'échanger vos brawlers, vous pouvez désormais changer votre skin.
Ajout du chat rapide pendant les dernières préparations, afin de dire à vos équipiers à quel poste vous jouerez, ou d'envoyer des émotes et des messages rapides à vos équipiers et adversaires.
Fonds, cartes de combat et cosmétiques de classement
De nouveaux designs et animations de fonds pour le mode Classé 2026 sont arrivés pour tous les rangs, avec 9 paliers à débloquer tout au long des saisons.
Une icône de joueur et une émote pour chaque rang peuvent désormais être gagnées en atteignant ce rang pour la première fois.
Autres améliorations
Stats d'après match et journal de combat
À la fin d'un combat, vous pouvez désormais consulter beaucoup plus de statistiques, qui sont aussi disponibles dans le journal de combat !
Disponible en Classé ainsi que dans les autres modes 5c5, 3c3 et 2c2.
Consultez le total d'éliminations, de défaites, de dégâts, de soins, de dégâts subis et le score d'objectif, selon la partie.
Consultez les choix et bannissements en Classé, selon la partie.
Les statistiques sont divisées par round lors des matchs en trois manches en Classé.
Rejouer
Si vous rencontrez de bons équipiers en Classé, nous voulons vous permettre de continuer à jouer ensemble !
Le bouton Rejouer en Classé est désormais disponible sur l'écran de fin de combat.
Dans certains cas, le bouton Rejouer sera désactivé : au niveau Maîtres et au-dessus, il devient Rejoindre la file, ou si l'écart de rang est trop important, si vous n'avez pas assez de brawlers pour votre rang actuel, ou si la saison est terminée.
Spectateur
Vous pouvez désormais regarder un match en trois manches sans être retiré entre les rounds. Le spectateur suit le joueur dans le round suivant au lieu de quitter la partie.
Salle amicale (match Star)
Quand le modificateur match Star est actif, il y a 2 nouvelles options de jeu.
Bannissement en serpent : tout comme les choix alternés, les équipes bannissent désormais aussi à tour de rôle.
Vous pouvez choisir quelle équipe choisit en premier, avec aléatoire par défaut.
Saison du Pass Pro
La prochaine saison du Pass Pro sera raccourcie à 3 mois, après quoi le Pass Pro sera transformé en pass mensuel. Pour compenser la durée plus courte, nous ajoutons des boosts de progression.
Progression instantanée : l'achat du Pass Pro accorde 2 000 pts d'EXP Pass Pro si vous l'achetez depuis le jeu, ou 4 000 pts d'EXP Pass Pro via le Supercell Store.
Récompenses de victoire en Classé : chaque victoire en Classé accorde 60 pts d'EXP Pass Pro, avec un maximum de 1 200 pts d'EXP Pass Pro par semaine. Les détenteurs du Pass Pro reçoivent le double d'EXP Pass Pro par victoire et le double du maximum hebdomadaire.
Suppression des qualifications au CBS via le rang Pro
C'était une expérience depuis la dernière refonte, mais le rang Pro comme deuxième voie vers le CBS n'apportait pas assez de valeur. Très peu de nouveaux joueurs se qualifiaient par ce canal, et cela ajoutait de la complexité au système, ainsi qu'à la communication sur la compétition. Avec d'autres changements à venir pour le programme e-sport, nous avons décidé de supprimer cette fonctionnalité.
Atteindre le niveau Pro en Classé ne permettra plus aux joueurs de se qualifier pour le CBS 2027. Les joueurs pourront rejoindre le programme Challengers en passant par le défi du championnat et se frayer un chemin vers le CBS à partir de 2027.
Et l'ajout de bans en Classé ?
Nous avons longtemps réfléchi aux changements possibles pour le mode Classé, notamment ceux proposés par les joueurs, tel que l'ajout de plus de phases de bans. Cependant, nous avons décidé ne pas ajouter plus de bans pour l'instant, car les inconvénients écrasent les avantages.
C'est-à-dire :
Le temps de pré-match serait prolongé, et/ou le processus de décision deviendrait plus compliqué.
La plupart des joueurs souhaitent plus de bans en raison d'une frustration liée à la méta ; cela doit être résolu plutôt via les équilibrages.
Nouveaux brawlers
Thunder Frogs - Légendaire - Artillerie
Zap, Zee et Volt sont les Thunder Frogs ! Grâce au chapeau magique que leur a offert Ziggy, elles peuvent présenter leur numéro électrisant en toute sécurité. Les tours qu'elles font sur scène ont vraiment le don de CHOQUER leur public.
Attaque (COUP DU TRIANGLE) : l'une des trois grenouilles bondit, infligeant des dégâts de zone à l'atterrissage. Elle est suivie par les deux autres qui forment avec elle un triangle d'électricité qui inflige des dégâts de zone, puis les 3 retrouvent leur formation initiale. Les côtés du triangle infligent plus de dégâts que le centre.
Super (UN, DEUX, CRÔA !) : la botte cachée des Thunder Frogs ! Ensemble, elles forment une MÉGA FROG qui bondit 3 fois, infligeant des dégâts de zone (plus forts au centre). Le troisième saut est le plus puissant. Une fois les trois sauts effectués (ou le temps écoulé), les Thunder Frogs reprennent leur formation initiale.
Gadget 1 (DOUBLE JUMP) : envoyez deux grenouilles en avant ! Les munitions doivent être au max et sont entièrement utilisées.
Gadget 2 (CHOC APAISANT) : le prochain triangle de l'attaque principale des Thunder Frogs soigne les alliés à l'intérieur à hauteur de 2 000 PV.
Pouvoir star 1 (VOL DE FROG) : pendant le super, les sauts des Thunder Frogs les soignent à hauteur de 50 % des dégâts infligés.
Pouvoir star 2 (GROS CRAPAUDS) : les côtés du triangle de l'attaque principale ralentissent la vitesse de déplacement des ennemis de 15 % pendant 2 s.
Hypercharge (TRIANGLE TREMBLANT) : le triangle formé par les trois sauts du super inflige 1 050 pts de dégâts à l'intérieur et 1 500 pts de dégâts sur les côtés.
Titre de prestige : In-crôa-yable
Titre de maîtrise : Triple menace
Rey - Mythique - Tir d'élite
Rey domine les parties aux côtés de sa reine, Ruby. Avec lui, chaque attaque compte, et il ne rate jamais une opportunité d'exploiter une faille dans les défenses ennemies (ou d'impressionner sa femme).
Spécificité de synergie (COUPLE ROYAL) : l'attaque principale de Rey soigne sa reine alliée Ruby à hauteur de 800 PV. Il se déplace également 10 % plus vite vers elle.
Attaque (FOU D'AMOUR) : l'attaque principale de Rey marque ses ennemis, remplissant une jauge sur la durée. Plus la jauge est pleine, plus ses attaques infligent des dégâts.
Super (FINALE) : Rey peut viser jusqu'à 3 s, gagnant un bouclier de 30 % et marquant les ennemis. Il tire ensuite sur tout ennemi visible à sa portée. Réactiver la compétence permet de tirer plus tôt.
Gadget 1 (GAMBIT DE LA DAME) : Rey tire 5 dames dans une zone conique, repoussant les ennemis touchés.
Gadget 2 (SUR SES GRANDS CHEVAUX) : Rey balance un cavalier qui marque entièrement et ralentit les ennemis de 20 % pendant 2 s.
Pouvoir star 1 (PENDULE DE JEU) : Rey ralentit les ennemis touchés par son super de 15 %.
Pouvoir star 2 (PRISE EN PASSANT) : quand Rey touche un ennemi marqué avec son attaque principale ou son super, une marque est appliquée à l'ennemi le plus proche se trouvant à portée.
Hypercharge (POSITION GAGNANTE) : le super de Rey révèle les ennemis invisibles et applique des hyper marques, qui infligent jusqu'à 2 700 pts de dégâts une fois déclenchées.
Titre de prestige : Grand maître
Titre de maîtrise : Échec et mat
Ruby - Mythique - Dégâts bruts
Ruby est la reine du Monde des jouets et en tant que telle, elle décide comment chaque partie est jouée et quelles sont les règles à respecter. Les autres brawlers la tiennent en haute estime, et son roi Rey est fou amoureux d'elle. Ensemble, ils forment le duo parfait.
Spécificité de synergie (COUPLE ROYAL) : l'attaque principale de Ruby soigne son roi allié Rey à hauteur de 400 PV. Sa vitesse de déplacement vers lui est également augmentée de 10 %.
Attaque (BATAILLE) : Ruby envoie un trèfle et un carreau dans un mouvement en forme de huit. Si les deux touchent simultanément, elles infligent des dégâts supplémentaires.
Super (QUINTE FLUSH ROYALE) : Ruby crée une zone pendant 4 s, qui immobilise les ennemis. Des projectiles tourbillonnants remplissent la zone et infligent des dégâts à hauteur de 15 % des PV max.
Gadget 1 DISTRIBUTION ÉQUITABLE) : Ruby envoie une carte de cœur qui se divise en 5 lorsqu'elle touche une cible ou atteint sa portée max. Ces projectiles soignent les alliés à hauteur de 800 PV et infligent des dégâts à hauteur de 15 % des PV max aux ennemis.
Gadget 2 (ÇA PIQUE) : Ruby envoie un flux de 4 suites de piques qui repoussent les ennemis et infligent 200 pts de dégâts.
Pouvoir star 1 (NOMBRE CHANCEUX) : le super de Ruby remplit la zone avec 7 projectiles supplémentaires.
Pouvoir star 2 (QUITTE OU DOUBLE) : lorsque les deux projectiles de l'attaque principale touchent un ennemi, celui-ci perd 5 % de ses PV max par seconde pendant 3 s.
Hypercharge (CARTES SUR TABLE) : le super de Ruby est agrandi et les ennemis touchés par les projectiles explosent, ce qui déclenche encore plus de projectiles.
Titre de prestige : Poker face
Titre de maîtrise : La banque gagne toujours
Nouvelles hypercharges
Cosmo (CAPTURE COSMIQUE) : le projectile hyperchargé suit sa cible et l'immobilise pendant 2 s.
Vince (NUÉE GROUILLANTE) : le super de Vince est toujours à sa puissance max et invoque des chenilles hyperchargées autour de lui.
Nouveaux buffies
Monsieur M.
Les buffies de Monsieur M. lui offrent des moyens plus dynamiques d'interagir avec ses robo-porteurs et un meilleur contrôle de zone avec sa mallette. Monsieur M. peut être incroyablement écrasant quand ses robo-porteurs sont trop puissants. Chaque bonus demande donc un peu plus d'effort aux joueurs qui veulent tirer le meilleur parti de ses buffies !
Gadget 1 : Sonnette de table
Monsieur M. augmente les dégâts infligés par son robo-porteur actuel de 114 pts de dégâts, et ses PV de 740. Il n'a plus de limite de portée.
Avec buffie : le robo-porteur et Monsieur M. renforcés obtiennent tous deux un bouclier de 1 070 PV. Il peut aussi être utilisé sans robo-porteur pour protéger Monsieur M.
Gadget 2 : Robo-porteur de renfort
Monsieur M. envoie une mallette qui inflige 760 pts de dégâts et fait apparaître un robo-porteur à l'atterrissage.
Avec buffie : fait apparaître un robo-porteur supplémentaire pour chaque ennemi touché.
Pouvoir star 1 : Contenu explosif
Toutes les 4 s, les dégâts infligés par la valise de Monsieur M. augmentent de 40 %.
Avec buffie : l'explosion se déclenche une deuxième fois, infligeant 50 % des dégâts.
Pouvoir star 2 : Chaises musicales
Les robo-porteurs de la base ont 20 % de PV supplémentaires et infligent 30 % de dégâts supplémentaires.
Avec buffie : la mallette de Monsieur M. soigne les robo-porteurs qu'elle touche de 4 20 PV.
Hypercharge : Réunion de robo-porteurs
La base de Monsieur M. invoque des robo-porteurs plus puissants et il peut poser deux bases en même temps.
Avec buffie : après avoir explosé, les mallettes rebondissent en arrière 3 fois en direction de Monsieur M., explosant à chaque fois.
Lou
Lou possède déjà une panoplie incroyable d'avantages et de contrôles de zone, ses buffies se concentrent donc sur un gameplay plus profond et les combos qu'il peut réaliser avec son super et ses gadgets. Nous voulions également récompenser les joueurs qui restent actifs et gèlent complètement leurs adversaires.
Gadget 1 : Bloc de glace (retravaillé)
Lou s'enferme dans un bloc de glace, ce qui le rend invulnérable et l'empêche de se déplacer pendant 2 s. Réactiver le gadget met fin au bloc de glace plus tôt.
Avec buffie : l'activation crée aussi une zone de verglas autour de Lou pendant 2 s qui le suit, infligeant 600 pts de dégâts par seconde aux ennemis qui s'y trouvent et remplissant leur jauge de gel.
Gadget 2 : Avalanche (nouveau nom)
Lou balance une grosse boule de neige qui inflige 500 pts de dégâts et remplit la jauge de gel de 50 % là où elle atterrit.
Avec buffie : la boule de neige laisse une plaque de glace qui rend le sol glissant pendant 2 s.
Pouvoir star 1 : Coup de froid (retravaillé)
Lou inflige 25 % de dégâts supplémentaires aux ennemis gelés ou immobilisés, y compris les immobilisations ne provenant pas de Lou.
Avec buffie : quand ils ne sont plus gelés, les ennemis volent en éclats et infligent 400 pts de dégâts autour d'eux.
Pouvoir star 2 : Hypothermie
Les adversaires perdent jusqu'à 50 % de leurs dégâts en fonction de leur niveau de congélation.
Avec buffie : le bord extérieur du super de Lou devient un anneau d'éclats de glace qui inflige 40 pts de dégâts supplémentaires et gèle plus vite.
Hypercharge : Tempête de granité
Le super de Lou gèle les ennemis dans la zone instantanément.
Avec buffie : les attaques de Lou créent une zone glissante sous les ennemis quand ils se déplacent.
Gaël
Gaël est l'un des meilleurs brawlers pour créer de l'espace pour son équipe ou pousser les ennemis hors de la carte. Ses buffies vont dans ce sens, lui donnant plus d'outils pour aider son équipe à tenir sa position ou à prendre de l'espace agressivement.
Gadget 1 : Vague venteuse (retravaillé)
Gaël envoie une vague de vent temporaire qui redirige les projectiles ennemis touchés.
Avec buffie : les projectiles alliés qui traversent le mur se déplacent 30 % plus vite.
Gadget 2 : Générateur de tornade
Gaël utilise sa souffleuse pour créer une tornade qui repousse les adversaires qui tentent de la traverser.
Avec buffie : les alliés qui traversent la tornade gagnent 20 % de vitesse de déplacement pendant 2 s.
Pouvoir star 1 : Rafale étourdissante
Le super de Gaël immobilise les ennemis pendant 1,25 s s'ils sont poussés contre des obstacles.
Avec buffie : inflige aussi 440 pts de dégâts lors de l'immobilisation des ennemis.
Pouvoir star 2 : Neige glacée
Les boules de neige de Gaël ralentissent aussi les adversaires pendant 0,5 s.
Avec buffie : ralentit les ennemis de 50 % maximum, selon leur proximité avec Gaël.
Hypercharge : Blizzard barbare
Le super de Gaël est un peu plus large et tire deux fois, projetant les ennemis encore plus loin.
Avec buffie : Gaël tire une boule de neige supplémentaire plus grosse peu après son attaque.
Mandy
Les buffies de Mandy améliorent son état de concentration et lui offrent des choix plus intéressants entre ses pouvoirs star. Elle est désormais la sniper ultime à travers la carte, avec une portée massive et de nombreuses façons de toucher les adversaires hors écran.
Modifications du kit de Base
L'ancien pouvoir star Sucre lent de Mandy fait désormais partie de son kit de base, augmentant la vitesse du projectile de son attaque principale lorsqu'elle est concentrée.
Gadget 1 : Caramélisation (refonte)
Mandy tire un bonbon caramélisé qui ralentit les ennemis touchés pendant 2 s. Plus l'ennemi est proche, plus il est ralenti. Il peut désormais être visé et il utilise des munitions.
Avec buffie : Mandy obtient un boost de vitesse proportionnel au ralentissement infligé.
Gadget 2 : Écroulis de chocolat
Mandy tire un bonbon qui transperce les ennemis et les murs. Il peut désormais être visé et il utilise des munitions.
Avec buffie : toucher un brawler à travers un mur réduit le délai de récupération du gadget de 50 %.
Pouvoir star 1 : Sucre lent (retravaillé)
Chaque ennemi touché pendant sa concentration rallonge la portée de Mandy de 1 case, jusqu'à la briser.
Avec buffie : Mandy reste concentrée pendant 0,75 s après s'être déplacée.
Pouvoir star 2 : Bonbec géant (retravaillé)
Le super de Mandy est 20 % plus grand.
Avec buffie : la durée de chargement est raccourcie de 50 % si Mandy est concentrée.
Hypercharge : Distribution de bonbons
Mandy tire son super dans trois directions différentes.
Avec buffie : Mandy reste concentrée pendant toute l'hypercharge, même en se déplaçant, et sa caméra s'élargit.
Chester
Les gadgets et pouvoirs star de Chester semblaient très déséquilibrés, alors Dé pipé et Perspicace sont tous deux retravaillés en options pouvant réellement rivaliser avec Jelly bean et Gros grelot. Nous voulons toujours permettre à Chester d'avoir plus d'un tour dans son sac, il y a donc encore plus de chaos dans ses nouveaux éléments déblocables et ses buffies !
Modifications du kit de Base
Chester sait toujours quel sera son prochain super.
Gadget 1 : Surprise du farceur (refonte)
Chester cache un diable en boîte. Lorsqu'un ennemi se retrouve à 2 cases ou moins, le diable explose et inflige, au hasard, des dégâts, un ralentissement ou de la peur.
Avec buffie : cache le diable en boîte plus rapidement et ajoute un leurre.
Gadget 2 : Jelly bean
Chester obtient un bonus aléatoire.
Avec buffie : éliminer un ennemi réduit le délai de récupération du gadget de 50 %.
Pouvoir star 1 : Lot de grelots
Le premier grelot de la séquence d'attaque de Chester inflige 150 % de dégâts.
Avec buffie : le premier grelot reçoit aussi l'effet du prochain super de Chester : + 50 % de dégâts, un ralentissement, du poison ou des soins.
Pouvoir star 2 : Privilège de bouffon (retravaillé, anciennement Perspicace)
Les coups de l'attaque à 4 clochettes de Chester donnent +30 % de charge du super.
Avec buffie : après avoir utilisé son super, la prochaine attaque de Chester envoie 4 clochettes.
Hypercharge : Bonbombe toxique
Chester balance un bonbon qui explose et inflige des dégâts, répand un nuage de poison, puis laisse une zone de ralentissement pendant quelques secondes.
Avec buffie : l'attaque de Chester envoie deux fois plus de clochettes (2/4/6/8 au lieu de 1/2/3/4), chacune infligeant 65 % de dégâts.
Berry
Berry est dans une position correcte avec certains modes et cartes où il brille, mais nous voulions approfondir son gameplay et lui donner plus de place pour la maîtrise et l'expression de ses capacités. Il a désormais plus d'options pour créer de l'espace, soutenir ses équipiers et bloquer les ennemis qui tentent de prendre le terrain pour lequel il s'est battu.
Gadget 1 : Entre amis
Berry donne un coup de queue, projetant les ennemis en arrière et soignant les alliés proches de 520 PV.
Avec buffie : fait apparaître une flaque de crème glacée sous chaque allié soigné.
Gadget 2 : Recette secrète (refonte, anciennement Additifs sains)
Berry balance une boule de glace supplémentaire qui crée une flaque qui dure plus longtemps. Toute attaque principale atterrissant dans la flaque l'agrandit. Utilise des munitions.
Avec buffie : les attaques principales atterrissant dans la flaque du gadget rebondissent vers l'avant.
Pouvoir star 1 : Sol glissant
Lorsqu'il se tient sur sa crème glacée fondue, la vitesse de rechargement de Berry est augmentée de 50 %.
Avec buffie : les alliés se tenant sur la crème glacée de Berry rechargent également 20 % plus vite.
Pouvoir star 2 : Suppléments collants (refonte)
L'attaque principale de Berry ralentit les ennemis de 10 % pendant 1 s à l'impact initial.
Avec buffie : Berry obtient un boost de vitesse de déplacement de 10 % lorsqu'il ralentit les ennemis avec sa crème glacée fondue.
Hypercharge : Deux boules
Crème de la crème lance deux fois plus de crème glacée !
Avec buffie : l'attaque principale de Berry se divise en deux après le premier coup, laissant des flaques plus petites et qui durent moins longtemps de chaque côté.
Saisons et skins
Saison : BRAWL VICE
Bull le boss | Épique | Pass Brawl
Bull le patron | Épique | Pass Brawl chroma 1
Bull le chef | Épique | Pass Brawl chroma 2
Grand Theft Poco | Épique | Pass Brawl
Grand crime Poco | Épique | Pass Brawl chroma 1
Grand holdup Poco | Épique | Pass Brawl chroma 2
Buzz agent secret | Mythique
Pierce agent secret | Légendaire
Bartaba marché noir | Mythique
Eliz@ doll@r$ | Mythique
Eliz@ gro$$e$ thune$ | Chroma mythique
Titre : Sous couverture
Saison : FÊTES BRAWL
Squeak papa Noël | Épique | Pass Brawl
Squeak à la glisse | Épique | Pass Brawl chroma 1
Squeak lutin | Épique | Pass Brawl chroma 2
Draco casse-noisettes | Épique | Pass Brawl
Draco casse-noisettes royal | Épique | Pass Brawl chroma 1
Draco casse-bonbons | Épique | Pass Brawl chroma 2
Bolt de neige | Mythique
Starr Nova d'épices | Légendaire
Pam des fêtes Brawl | Mythique
Jessie lutin livreur | Mythique
Titre : Joyeuses fêtes Brawl !
Autres skins
Toons
Mortis cartoon | Légendaire
Penny Willie | Mythique
E-sport
Léon finaliste : HMBLE | Chroma
Max du mondial : CRAZY RACCOON | Chroma
Clancy finale du mondial | Épique
Skins du Pass Pro
Billie écolière | Étape 1
Billie Magical Starr | Étape 2
Billie Nova | Hypercharge 1
Billie trou noir | Hypercharge chroma 1
Billie lumineuse | Hypercharge chroma 2
Skins or massif et argent massif
Cosmo argent massif
Cosmo or massif
Vince argent massif
Vince or massif
Équilibrages
À noter pour les brawlers dont les dégâts du super ou de l'attaque principale sont modifiés : sauf indication contraire, le taux de charge du super est également ajusté pour que le nombre d'attaques ou de supers nécessaires soit identique.
Buffs
Hank
PV augmentés de 5 500 à 6 000
Shelly
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 300 à 340
Dégâts du super augmentés de 320 à 360
Ziggy
Attaque principale : dégâts augmentés de 950 à 1 050
Dégâts bonus du pouvoir star Le Grand Ziggini réduits de 18 % à 7 %
Draco
Le super de Draco inflige des dégâts de façon plus constante.
Dégâts du super augmentés de 1 120 à 1 620
Réduction des dégâts du super augmentée de 20 % à 25 %
Chuck
Attaque principale : vitesse de rechargement réduite de 2 000 à 1 800
Le super ne perd plus ses charges inutilisées à la mort
Darryl
Dégâts du super augmentés de 660 à 720
Le super ne perd plus ses charges inutilisées à la mort
Melody
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 460 à 500
Attaque principale : dégâts des notes augmentés de 920 à 1 000
Le super ne perd plus ses charges inutilisées à la mort
Buster
Spécificité - Charge du super près des alliés augmentée de 10 %
Angelo
Attaque principale : temps de charge complète réduit de 10 %
R-T
Taille du projectile de l'attaque principale augmentée de 15 %
Nerfs
Ambre
Gadget - Liquide allume-feux : délai de récupération augmenté de 14 s à 20 s
Gadget - Briquet tempête : délai de récupération augmenté de 24 s à 28 s
Gadget - Briquet tempête : PV du tonneau réduits de 1 300 à 1 000
Dégâts du super sur la durée réduits de 480 à 400
Rayon du super de l'hypercharge réduit de 1 600 à 1 200
Shade
PV réduits de 3 700 à 3 400
Taux de charge du super réduit de 12 %
Durée du super réduite de 6 s à 4 s
Spécificité : charge du super des zones réduite de 13 %
Gadget - Coup d'effroi : délai de récupération augmenté de 18 s à 24 s
Gadget - Coup d'effroi : bouclier réduit de 1 000 à 400
Pouvoir star - Capuche renforcée : bouclier réduit de 30 % à 20 %
Gus
Le nombre max d'esprits autorisés sur la carte passe de 10 à 3
Taux de charge du super réduit de 8 %
Gadget - Esprit timide : délai de récupération augmenté de 18 s à 26 s
Gadget - Esprit timide : dégâts réduits de 540 à 260
Pouvoir star - Guérison spirituelle : bonus de soins réduit de 75 % à 50 %
Pouvoir star - Guérison spirituelle avec buffie : vitesse de déplacement de l'esprit réduite de 50 %
Hypercharge avec buffie : taille du projectile réduite de 15 %
Wendy
Taille du projectile de l'attaque principale réduite de 20 %
Gadget - Aéro-propulsé : portée réduite de 15 à 10
Pouvoir star - Bouclier ralentisseur : puissance du ralentissement réduite de 20 % à 15 %
Colette
Taux de charge du super du deuxième projectile du super sous hypercharge réduit de 75 %
Ash
Charge du super avec l'attaque du super réduite de 40 %
Taux de charge du super réduit de 15 %
Max
Spécificité : réduction de la charge du super grâce aux déplacements de 23 %
Pouvoir star - Chargé à bloc : durée du bouclier réduite de 4 s à 3 s
Gadget - Baskets de recul : délai de récupération augmenté de 18 à 24 s
Gadget - Baskets de recul : durée réduite de 3 s à 2 s
Pierce
Dégâts du dernier tir de l'attaque principale réduits de 1 500 à 1 400
Maisie
Dégâts de l'attaque principale réduits de 1 500 à 1 360
Nori
Dégâts du super par poisson réduits de 4 % à 3 %
Brock
Taux de charge de l'hypercharge réduit de 28 %
Pouvoir star - Déluge de roquettes avec buffie : vitesse de déplacement réduite de 30 % à 20 %
Pouvoir star - 4e fantastique avec buffie : durée du tir à portée supplémentaire augmentée de 6 s à 8 s
Ricochet
Gadget - Multiballes avec buffie : ralentissement réduit de 30 % à 20 %
Pouvoir star - Repli robotique : vitesse de déplacement réduite de 35 % à 25 %
Pouvoir star - Repli robotique avec buffie : vitesse de déplacement maximale réduite de 50 % à 40 %
Modifications
Surge
Le super de l'hypercharge ne permet plus de passer immédiatement au niveau 5
Vitesse de déchargement de l'attaque principale augmentée de 470 à 400
Gadget - Bouclier surpuissant : délai de récupération réduit de 22 s à 18 s
Gadget - Bouclier surpuissant avec buffie : remboursement du délai de récupération réduit de 50 % à 30 %
Cosmo
PV augmentés de 3 400 à 3 600
Gadget - Télescopiège : délai de récupération augmenté de 20 s à 24 s
Gadget - Télescopiège : taille réduite de 1 300 à 1 000
Damian
Vitesse de saut du super réduite de 3 000 à 2 400
Dégâts de l'attaque principale du coup de poing régulier augmentés de 700 à 800
Dégâts de l'attaque principale du coup de poing de feu augmentés de 800 à 880
Squeak
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 160 à 1 280
Dégâts du super augmentés de 1 000 à 1 100
Dégâts bonus du pouvoir star Réaction en chaîne réduits de 15 % à 10 %
Kit
Les dégâts du super sont plus constants, touchant à 0,75 s et 1,5 s au lieu de 1 s et 2 s
Brawl Arena uniquement
Une nouvelle série d'équilibrages spécifiques à Brawl Arena, pour que la compétition reste fair-play et passionnante !
Nerfs
Ollie
Échelonnage des dégâts réduit de 4 à 3
Janet
Échelonnage des dégâts réduit de 4 à 3
Gray
Échelonnage des dégâts réduit de 6 à 5
Gigi
Échelonnage des PV réduit de 450 à 350
Échelonnage de la vitesse de déplacement réduit de 8 à 7
Stu
Échelonnage des PV réduit de 700 à 500
Échelonnage des dégâts réduit de 7 à 6
Starr Nova
Échelonnage des dégâts réduit de 3 à 2
A.R.K.A.D.
Échelonnage du Rechargement réduit de 150 à 100
Échelonnage de la vitesse de déplacement réduit de 8 à 6
Mandy
Échelonnage des dégâts réduit de 7 à 6
Polly
Échelonnage des dégâts réduit de 8 à 7
Buffs
Nori
Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4
Fang
Échelonnage des dégâts augmenté de 5 à 6
Najia
Échelonnage des dégâts augmenté de 6 à 7
Doug
Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3
Chuck
Échelonnage de la vitesse de rechargement augmenté de 200 à 250
Cartes, modes de jeu, environnements et changements de la rotation
Mon Brawl sapin
La version de Noël de la tour maudite ! Gagnez des parties dans plusieurs étapes avec une sélection de brawlers limitée, où chaque brawler ne peut être utilisé qu'une seule fois par session. Quand tous vos brawlers ont été utilisés, la partie est terminée.
L'option Recherche d'équipe fonctionne désormais pour ce mode.
La sélection de brawlers privilégie vos brawlers avec le plus de trophées.
Méga survivant
20 joueurs s'affrontent en mode Survivant. Soyez le dernier brawler debout pour gagner !
Explorez une carte plus vaste avec des zones distinctes, et éliminez les boss et les robots qui apparaissent pendant le match pour récolter des cubes de pouvoir. Utilisez la mini-carte pour naviguer sur le champ de bataille et planifier votre prochaine action.
Brawl illuminé
Brawl illuminé est un mode de jeu qui se déroule sur 2 rounds. Lors du premier round, une équipe doit placer des lumières bleues du côté rouge de la carte. Lors du second round, l'équipe adverse doit faire de même avec ses lumières rouges. L'équipe la plus rapide remporte le match !
Il y a 2 zones de capture, et en tant qu'équipe attaquante, vous pouvez choisir stratégiquement laquelle attaquer. Il suffit d'en capturer une.
Chaque zone possède 3 points de capture. Plus il y a de joueurs sur des points de capture uniques, plus la progression est rapide.
La première équipe fixe le temps de capture initial, et l'autre équipe essaie de le battre. Battez le temps pour gagner, sinon, c'est perdu.
Si aucune équipe ne parvient à capturer une zone, la partie se termine sur un match nul.
Changements du mode Ultime survivant
Le mode Ultime survivant revient avec un ensemble de boosts retravaillé, à récupérer en cours de match!
Boosts permanents
Buff de vitesse de rechargement
Buff de taux de charge du super
Vol de vie - Gagnez des PV en infligeant des dégâts aux adversaires
Buff de portée d'attaque
Buff de délai de récupération du gadget accéléré
Consommables
Invisibilité - Devenez invisible pendant 10 secondes, jusqu'à la fin du chrono ou si vous attaquez
Balade de fantôme - Traversez les murs et l'eau pendant 10 secondes
Percée - Attaquez à travers les murs et les personnages pendant 10 secondes
Transportables
OVNI - Survolez les murs, faites léviter les personnages avec le faisceau d'attraction en volant au-dessus d'eux, et s'autodétruit 6,6 secondes après la récupération
Bombe - Rayon d'explosion légèrement augmenté pour correspondre aux effets
Ensembles d'objets en Ultime survivant
En Ultime survivant, chaque session possède son propre ensemble d'objets thématiques, pour que chaque round soit unique. Tous les ensembles incluent également tous les boosts permanents.
Mobilité : accélérateur, OVNI
Jetables : bombe, shuriken, rocher
Fantômes : balade de fantôme, invisibilité, percée
Boosts : boisson énergisante, hypercharge
Super Hockey
Une version style Super Ball du Hockey Brawl ! Chargez le palet pour des tirs plus puissants et tentez de battre le gardien de but farfelu de chaque filet.
Le palet peut être chargé pour des tirs plus puissants.
Les deux équipes ont un gardien de but farfelu qui protège le but.
Relais de brawlers & Ruée sur les cadeaux
Certains modes populaires font leur retour !
Relais de brawlers
Ruée sur les cadeaux
Nouvelles cartes
Nous avons organisé une compétition avec la communauté pour concevoir des cartes compétitives. Nous avons ajouté les cartes suivantes à la rotation :
Structure solide - Zone réservée
Segmenté - Zone réservée
Port englouti - Zone réservée
Nature humaine - Brawlball
Tir traversant - Brawlball
Tacle frontal - Brawlball
Flux de gemmes - Braquage
Tirs croisés - Braquage
À l'affût - Braquage
Détachement émotionnel - Razzia de gemmes
On prend racine - Razzia de gemmes
Rapides avides - Razzia de gemmes
Ondes sonores - Hors-jeu
Session à sec - Hors-jeu
Prise en tenaille - Hors-jeu
Virage endothermique - Prime
Regard tranchant - Prime
Mouvements brusques - Prime
Environnements
Supprimés :
Duolingo
Kiosque à musique de Poco
Métro fantôme
Boutique
Windstock
Ajoutés :
Confiserie
Royaume du Katana reconstruit
Monde des casse-têtes
Rétropolis
Hôtel Siberia
Force Starr
Bal des cascadeurs
Améliorations permanentes et fonctionnalités pratiques
Amélioration de la sélection des émotes et tags & de leur utilisation au combat
Les émotes et tags sont entièrement refaits, avec des préréglages, une meilleure organisation et de nouvelles façons de les utiliser au combat.
Définissez une disposition par défaut d'émotes et de tags pour le combat, ou personnalisez-en une par brawler.
Les émotes de brawlers sont toujours liées aux brawlers, vous ne pouvez donc les utiliser que dans le préréglage personnalisé du brawler. Dans le préréglage par défaut, vous ne pouvez utiliser que les émotes de joueur.
Plus facile de parcourir la liste des émotes grâce aux catégories
Vous pouvez désormais mélanger les émotes et les tags dans n'importe quel emplacement
Il existe des emplacements où vous pouvez régler les émotes en automatique : début de match, victoire et série d'éliminatiosns (3 sans mourir)
En plus de l'ancienne méthode pour utiliser les émotes en match, vous pouvez désormais maintenir le bouton enfoncé et choisir quelle émote ou quel tag utiliser. Appuyer à l'extérieur du menu des émotes et des tags le fermera.
Écran de déblocage des tags et des émotes amélioré
Plus de clarté sur l'exclusivité des émotes, des tags et des icônes dans différents endroits
Les tags sont désormais débloqués par défaut et ne font plus partie de la voie des trophées
Quêtes de brawler
Débloquer un nouveau brawler s'accompagne désormais d'une quête faite spécialement pour lui !
Les quêtes de brawler apparaissent dans leur propre section sur l'écran des quêtes.
Il y a une limite de 6 quêtes de brawler que vous pouvez avoir actives à la fois.
Vous verrez un rappel sur l'écran principal lorsque vos quêtes de brawler sont sur le point d'expirer.
Les futures quêtes spécifiques aux brawlers pourront également utiliser cet espace.
Améliorations du chat
Discuter avec votre équipe est beaucoup plus fluide avec cette mise à jour.
La discussion rapide et le chat d'équipe complet s'ouvrent désormais ensemble depuis le bouton du lobby, avec le chat complet à gauche et les actions rapides à droite.
Les joueurs peuvent désormais réagir aux messages et aux émotes en appuyant sur le message.
Les réactions et les émotes sont désormais dans un sélecteur plus organisé avec des catégories.
Le chat conserve désormais l'historique.
Les améliorations du chat d'équipe seront déployées peu après le jour de la mise à jour.
Les améliorations du chat du club avec des fonctionnalités similaires arrivent bientôt, mais seront déployées plus tard (au plus tard lors de la prochaine mise à jour).
Autres modifications
Le Tir aux brawlers possède de nouveaux arrière-plans et un segment d'introduction qui change selon la rareté du brawler que vous débloquez.
L'écran des brawlers qui ne sont pas débloqués via le Tir aux brawlers utilise désormais le même écran de déblocage des brawlers amélioré.
Ajustement du Tir aux brawlers : nous avons abaissé les probabilités d'obtenir de nombreux fragments de gemme. Le nombre max de fragments que vous pouvez trouver n'a pas changé, il arrive simplement moins souvent.
Pourquoi ce changement ? Chaque fois que nous lançons une nouvelle fonctionnalité, nous essayons d'améliorer un aspect de Brawl Stars pour rendre le jeu plus amusant à terme. Notre hypothèse avec le Tir aux brawlers était que si les joueurs pouvaient parfois obtenir beaucoup de progression pour un nouveau brawler, ils joueraient plus ce brawler, et que cette expérience inédite rendrait le jeu plus amusant pour eux.
La bonne nouvelle est que le Tir aux brawlers confirme cette hypothèse. Ce qui nous a surpris, c'est que la partie la plus percutante de la fonctionnalité était le choix lui-même. Lorsque les joueurs ont le choix d'un brawler, ils sont beaucoup plus susceptibles de passer à celui-ci, et c'est là que nous voyons les changements que nous espérions. Les récompenses de progression ont un impact positif, mais moins que prévu.
Compte tenu de cela, une partie du budget en pièces et en points de pouvoir est utilisée plus efficacement ailleurs dans le jeu, comme lors des événements live et communautaires, où tout le monde peut les gagner en jouant. Et sur la base de ces résultats, nous augmentons également les probabilités de choix du Tir aux brawlers de 50 % à 100 %.
Le besoin d'intégrité compétitive
Nous œuvrons en fond pour agir contre les joueurs problématiques.
Ce mois passé, nous avons suspendu le compte de 51 000 joueurs pendant 31 jours pour utilisation de logiciels tiers avec objectif de triche.
Si ces joueurs continuent ainsi, leurs comptes seront bannis de façon permanente.
Nous avons également banni plus de 4 000 comptes qui effectuaient des échanges de victoires.
Notre travail est loin d'être terminé, et nous continuerons de mettre des ressources dans la détection et l'action envers tout ce qui heurte l'intégrité compétitive de Brawl Stars. Merci à toutes et tous ceux qui ont effectué des signalements !
Autres améliorations
Le rafraîchissement des tickets de l'événement de sortie de brawler a désormais lieu toujours à 8 h UTC, plutôt qu'à l'heure de votre premier début d'événement, pour être identique pour tous les joueurs.
Les joueurs peuvent désormais obtenir un buffie via des prix ou le magasin, même s'ils ne possèdent pas le brawler correspondant.
Vous pourrez partager les temps forts d'une partie en tant que vidéo via le partage natif de votre appareil. Il s'agit d'une fonctionnalité expérimentale qui sera activée plus tard.
Amélioration de l'apparition des dégâts lors de l'impact sur les ennemis et peaufinage de l'effet des coups sur les brawlers. Les dégâts ont désormais une directionnalité, s'additionnent et s'affichent au bord de l'écran lorsqu'on touche des brawlers hors écran.
Ajout d'un traitement de coup critique orange aux dégâts d'un coup à charge maximale de Hank ou Angelo.
La mégaquête à 15 gemmes sera supprimée à partir de novembre. Ces gemmes sont réallouées à d'autres sources comme les événements communautaires, les gachas et les cadeaux gratuits.
Ajout de l'assistance en ukrainien.
L'onglet Aide & assistance est désormais accessible directement depuis le menu hamburger en haut à droite, en plus des Paramètres.
Mise à jour de l'animation du logo Brawl sur l'écran de chargement.
Correction de bugs
Corrections générales
Réduction des chances d'échec du matchmaking après avoir appuyé sur « Rejouer ».
Réduction importante des chances d'afficher « Serveur occupé » lors de l'ouverture de prix comme les prix Starr, quand les choix et bans du mode Classé ne s'enregistrent pas, ou quand vous ne pouvez pas quitter la zone d'entraînement.
Amélioration de la fiabilité du tir dans de mauvaises conditions réseau.
Correction d'un bug empêchant d'utiliser pleinement les attaques en rafale et les ruées immédiatement après être revenu à la vie en Brawlball.
Correction d'un bug où la protection de réapparition n'était pas supprimée lorsque certains brawlers attaquaient.
Correction d'un bug où les prix des buffies accordaient des récompenses de remplacement si l'application était fermée pendant l'ouverture, ou dans de rares cas, lorsque plusieurs prix étaient en file d'attente.
Correction d'un bug où des lots « Choisir un skin » étaient proposés pour des raretés dans lesquelles il ne manquait au joueur qu'un seul skin.
Correction d'un bug où les tirages de boîtes cercueils non premium pouvaient inclure des récompenses exclusives au premium.
Correction de l'animation des gemmes qui ne se lançait pas après l'achat de gemmes depuis une offre du magasin en plein écran.
Correction des fonds des prix du chaos qui se répétaient ou scintillaient dans la vue détaillée du magasin de curiosités.
Correction d'un problème où les skins Nori argent massif et Wendy argent massif apparaissaient dans le magasin de curiosités au lieu de pouvoir être achetés avec des pièces.
Correction des problèmes d'affichage de l'interface et du thème du combat de boss dans les écrans du journal de combat et des recommandations d'amis.
Correction d'un bug où les quêtes spéciales du combat de boss à 20 joueurs n'apparaissaient pas sur l'écran des quêtes.
Correction d'un bug où appuyer sur un espace vide près de l'équipement du brawler en mode Classé ouvrait une fenêtre contextuelle « RANG SOLO ACTUEL ».
Correction d'un bug empêchant les joueurs de regarder les joueurs encore en vie après l'élimination de leur équipe dans les modes Survivant duo, Survivant trio et Méga survivant duo.
Correction d'un bug où faire pivoter l'écran réinitialisait la disposition des contrôles dans la zone d'entraînement.
Correction de l'absence des effets visuels lors d'un but.
Correction de la lecture des sons des objets transportables et des boss alors qu'ils étaient hors écran.
Correction de l'affichage incorrect du minuteur de la saison en arabe et en hébreu.
Correction d'une erreur dans la boîte de réception des nouveautés avec le paramètre de langue arabe.
Correction de la disparition prématurée de l'en-tête « Brawlers à venir » avant qu'il ne quitte complètement l'écran dans la collection de brawlers.
Correction de l'animation incorrecte de la bouche et des yeux des brawlers lors de leur achat.
Correction du problème empêchant les icônes d'hypercharge de Poco, Squeak et Colt d'illuminer correctement leurs yeux.
Correction de l'affichage tronqué de Trunk et Mico dans le lobby.
Correction d'un crash lorsqu'une icône de profil était placée sur la voie des récompenses d'un défi.
Corrections des brawlers
Correction du super hyperchargé de Brock qui ne tirait que 3 vagues de roquettes au lieu de 4 quand aucun pouvoir star n'était équipé.
Correction de problèmes audio et d'animation liés aux supers hyperchargés de Bartaba et Brock.
Correction d'un bug permettant au gadget Lampe solaire de Rosa d'affecter le mode Basket Brawl lorsqu'il était activé à un moment précis.
Correction de la disparition des effets visuels du bouclier de Rosa sucrée avant la fin de sa protection.
Correction de l'immobilisation de Kit qui persistait après son élimination.
Correction de la disparition momentanée du gadget Pluie de pièces de Griff, avant d'infliger des dégâts supplémentaires.
Correction de l'affichage des projectiles en orbite de Cosmo lorsqu'il se trouvait dans des buissons ou les traversait.
Correction du super de Cosmo qui détruisait les projectiles en orbite, comme les orbes de l'hypercharge de R-T et les flammes dansantes d'Ambre.
Correction des dégâts incorrects du gadget Café chaud de Vince, qu'une chenille ait été ramassée ou non.
Correction d'un bug qui faisait revenir les chenilles de Vince à sa position précédente lorsqu'il restait immobile après avoir été repoussé ou attiré.
Correction des boucliers de réduction des dégâts qui ne réduisaient pas les dégâts des chenilles de Vince.
Correction d'un bug permettant aux chenilles de Vince d'activer une tour ennemie dans Brawl Arena sans repousser la voie.
Correction de la description du gadget Ceinture d'astéroïdes d'El Costo, notamment de la version sans buffie qui indiquait une durée de 0 seconde.
Mise à jour de la description du gadget Rempotage de Lily pour préciser qu'il double les dégâts du super et le gain de charge du super.
Correction du super modifié par Rempotage de Lily qui ne déclenchait pas le pouvoir star Éraflure lorsqu'il touchait le bord extérieur de l'indicateur.
Correction du pouvoir star Renfort spectral de Gus qui n'améliorait pas Gus lorsqu'il se protégeait avec un bouclier.
Correction de la bulle de Hank qui infligeait toujours les dégâts de base lorsqu'elle éclatait après avoir été réduite au silence ou soumise à un contrôle de foule.
Correction de la pose de victoire de Stu qui s'affichait après la défaite lors d'un match.
Correction de l'effet visuel du bouclier d'Otis, qui était trop grand, notamment avec les nano-boosts.
Correction d'un bug qui faisait parfois cesser d'avancer l'ego de Lola lorsqu'elle marchait contre un mur.
Correction du buffie de l'hypercharge de Shade, qui utilisait la même valeur pour les dégâts bonus et la taille de son attaque principale.
Correction de l'affichage de certaines parties des projectiles de l'attaque principale de Lumi.
Correction de l'icône du gadget Briquet tempête d'Ambre, qui devenait verte après utilisation alors que son buffie n'était pas débloqué.
Correction du calcul incohérent des dégâts du pouvoir star Extratoxique de Corbac avec buffie.
Correction des effets visuels, des effets sonores et de l'animation du gadget Chargeur automatique de Colt, qui n'étaient pas synchronisés.
Correction d'un bug qui interrompait le super de Kenji lorsque sa trajectoire de ruée traversait un mur sur les grandes cartes, comme Brawl Arena et le mode 5v5.
Correction d'un bug qui transformait Janet en accessoire lorsqu'elle volait pendant son super.
Correction des cartes d'hypercharge de Nita et Juju, qui affichaient une mauvaise augmentation de la vitesse de déplacement de leurs familiers.
Les familiers du super sous hypercharge de Nita, Juju et Tick bénéficient désormais d'une augmentation de la vitesse de déplacement en pourcentage plutôt que fixe.
Correction d'une erreur de serveur que Najia pouvait déclencher en interagissant avec des personnages capables de se transformer.
Correction d'un plantage du serveur causé par le gadget Téléporteur de Finx en Brawlball.
Correction d'un plantage (erreur de serveur 43) causé par Chuck en mode Mort subite.
Correction de la coiffure de Damian robo-alien pendant les parties.
Correction des skins de R-T, qui affichaient la zone d'effet par défaut au lieu de l'effet propre au skin.
Correction des projectiles du super de Squeak, qui affichaient les effets par défaut au lieu de ceux spécifiques au skin.
Correction du skin Chasse aux vampires de Pierce, qui utilisait les effets visuels de zone par défaut après l'utilisation du super.
Correction du skin Ywolg de Glowy, qui affichait les effets visuels par défaut lorsque son attaque principale s'attachait à une cible.
Correction de l'absence des effets d'impact de l'attaque principale sur certains skins de brawlers de mêlée.