Ottieni premi sostenendo il tuo creatore preferito con #CreatorCoffins!

Ogni creatore che partecipa all'evento ha ricevuto per posta un pacchetto del Cimitero di Mortis contenente quattro bare sigillate, una per ogni giorno dell'evento. In ogni feretro si nasconde un misterioso premio fisico di Brawl-O-Ween destinato al creatore: un regalo di ringraziamento da parte di Brawl che i membri della community potranno sbloccare, se collaboreranno l'uno con l'altro!

I feretri resteranno sigillati finché tu e gli altri sostenitori del creatore non raggiungerete il primo obiettivo della giornata. A quel punto, il feretro del giorno verrà sbloccato e il creatore potrà mostrarne i contenuti in diretta a partire dalle 8:00 UTC della mattina successiva, ma ricorda che il momento esatto della trasmissione dipenderà da quel creatore e dalla sua programmazione.

Ricorda: il regalo contenuto in ogni feretro è un omaggio di Brawl-O-Ween dedicato esclusivamente al creatore, mentre le tue ricompense saranno il fatto di aver contributo a farlo aprire in diretta e di poter assistere alla reazione del tuo creatore preferito in quel momento, oltre ai premi ottenuti nel gioco separatamente.