Ottieni premi sostenendo il tuo creatore preferito con #CreatorCoffins!
Mortis ha deciso di affrontare una missione secondaria...
E gli altri brawler ne hanno approfittato per mettere le mani sui suoi feretri!
Dal 26 al 29 ottobre, alleati col tuo creatore di contenuti di Brawl Stars preferito per completare incarichi giornalieri, sbloccare i premi in gioco e conquistare l'esclusiva reazione della cassa-feretro di Brawl-O-Ween!
Dove trovare un codice del creatore
I codici dei creatori si trovano solo sui social, quindi per prima cosa vai online e segui questi passaggi.
Cerca l'hashtag #CreatorCoffins sui tuoi social preferiti (YouTube, TikTok, Instagram, X o Twitch) per trovare i codici condivisi dai creatori di tutto il mondo.
Dacci un'occhiata, trova un creatore di cui ti piacciono davvero i contenuti e usa il suo codice. In Brawl Stars non è presente un elenco di codici dei creatori, perciò li puoi trovare solo sui social!
⚠️ MOLTO IMPORTANTE : una volta scelto un codice, non potrai più cambiarlo, quindi scegli bene!
Il funzionamento dell'evento
1. Apri la pagina dell'evento #CreatorCoffins (I feretri dei creatori), che trovi nella schermata principale del gioco.
2. Inserisci il codice del creatore che hai trovato sui social per sbloccare l'evento.
Attenzione: una volta inserito, il codice dell'evento verrà applicato anche al negozio di Brawl Stars, ma potrai sostituirlo con un altro nel negozio in qualsiasi momento, senza che ciò influisca sulla tua partecipazione all'evento.
3. Ogni giorno, sulla pagina dell'evento del tuo creatore di riferimento comparirà un incarico specifico da completare nel gioco (e ne troverai uno nuovo ogni mattina dalle 08:00 UTC). Completandolo durante i tuoi scontri, farai avanzare l'indicatore della community e più contribuiranno gli altri sostenitori del tuo creatore, più premi si sbloccheranno per tutti!
Le ricompense in palio per te
Potrai ottenere casse di Brawl-O-Ween, risorse per i progressi, premi speciali e l'ESCLUSIVA reazione della cassa-feretro di Brawl-O-Ween! Inserisci un codice del creatore e consulta la lista delle ricompense in palio quel giorno!
Giocando:
otterrai le ricompense delle soglie della community, che si sbloccano per te e gli altri sostenitori del creatore da voi scelto quando raggiungete insieme l'obiettivo giornaliero della community e quelli aggiuntivi;
contribuirai a svelare qual è il premio fisico di Brawl-O-Ween contenuto in ogni feretro, un regalo di ringraziamento da parte di Brawl destinato unicamente al tuo creatore di riferimento. Infatti, tu e il resto della community non riceverete ciò che si trova nelle bare, ma potrete aiutare insieme il creatore a scoprirne i contenuti nelle sue trasmissioni.
Più giochi e coinvolgi gli altri giocatori, più ricompense riceverete tutti insieme!
Cosa c'è nei feretri?
Ogni creatore che partecipa all'evento ha ricevuto per posta un pacchetto del Cimitero di Mortis contenente quattro bare sigillate, una per ogni giorno dell'evento. In ogni feretro si nasconde un misterioso premio fisico di Brawl-O-Ween destinato al creatore: un regalo di ringraziamento da parte di Brawl che i membri della community potranno sbloccare, se collaboreranno l'uno con l'altro!
I feretri resteranno sigillati finché tu e gli altri sostenitori del creatore non raggiungerete il primo obiettivo della giornata. A quel punto, il feretro del giorno verrà sbloccato e il creatore potrà mostrarne i contenuti in diretta a partire dalle 8:00 UTC della mattina successiva, ma ricorda che il momento esatto della trasmissione dipenderà da quel creatore e dalla sua programmazione.
Ricorda: il regalo contenuto in ogni feretro è un omaggio di Brawl-O-Ween dedicato esclusivamente al creatore, mentre le tue ricompense saranno il fatto di aver contributo a farlo aprire in diretta e di poter assistere alla reazione del tuo creatore preferito in quel momento, oltre ai premi ottenuti nel gioco separatamente.
Informazioni utili
Puoi sostenere un solo creatore per tutto l'evento, perché il codice che inserisci sarà attivo per tutti e quattro i giorni e non potrà essere cambiato, perciò scegli bene il destinatario!
Gli incarichi si aggiornano ogni giorno alle 8:00 UTC.
Per ritirare i premi della community, devi aver contribuito personalmente all'incarico del giorno, semplicemente giocando all'evento.
Puoi partecipare in qualsiasi momento in cui l'evento è attivo, non solo il 26 ottobre. Entra quando vuoi e inizierai subito a contribuire.
Non vedi l'ora di aiutare il tuo creatore preferito ad aprire i suoi feretri?
Cerca #CreatorCoffins sui social, trova un codice e buttati nella mischia dal 26 ottobre!