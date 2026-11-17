Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
Tokyo è pronta a ospitare le Finali mondiali di Brawl Stars più grandi di sempre!
Dodici squadre, tre giorni, 1.000.000 $ e il titolo di campione del mondo in palio: dal 20 al 22 novembre, i migliori giocatori di Brawl Stars del pianeta approderanno a Tokyo per le Finali mondiali più grandi di sempre e, per l'occasione, Crazy Raccoon, la squadra campione del mondo in carica, difenderà il titolo in casa. Ecco tutti i dettagli sull'evento, che tu lo guardi dal vivo o faccia il tifo da casa.
Le informazioni essenziali
Date: da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026.
Sede: Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Giappone.
Squadre: 12.
Montepremi: 1.000.000 $.
Apertura porte: alle 10:00 (JST) per tutte e tre le giornate.
Inizio dell'evento: 12:00 (JST) per tutte e tre le giornate.
Per chi va a Tokyo
Non c'è niente di meglio che vivere i tre giorni delle Finali mondiali dal vivo e portarsi a casa le ricompense esclusive dell'evento!
Chiunque partecipi all'evento riceverà una reazione esclusiva per chi va a godersi lo show dal vivo e impossibile da ottenere altrove. Chi ha acquistato un pacchetto VIP riceverà anche delle reazioni dedicate e altri fantastici omaggi, ma dovrà essere presente all'evento di persone per ritirare questi premi.
Incontra le squadre professionistiche partecipanti, tra cui ZETA Division, TRIBE, FUT e Bounty Hunters Allu*, trascorri del tempo con i creatori di contenuti, acquista articoli esclusivi di merchandising e immergiti nel mondo di Brawl Stars grazie ai cosplay, alle attività speciali e alla più grande community di fan di Brawl riunita in un unico luogo.
Restano pochissimi biglietti per venerdì, quindi affrettati! Se ti trovi in Giappone, puoi acquistare i biglietti qui(si apre in una nuova scheda), mentre se ti trovi in un'altra parte del mondo, li trovi qui(si apre in una nuova scheda).
*Durante il fine settimana, si terranno altri meet and greet con le squadre professionistiche, a seconda dei risultati degli scontri.
Informazioni utili
Borse e zaini: se vuoi portare l'una o l'altro, è meglio che sia compatta e leggera, perché all'interno dell'arena sono disponibili degli armadietti, ma la disponibilità non è garantita.
Dispositivi: non è consentito introdurre nella sede dell'evento fotocamere professionali, ma è possibile portare tablet e videocamere come le GoPro.
Cosplay: sono ammessi all'interno della struttura, previa verifica da parte del personale di sicurezza.
Per chi segue da casa
Non serve un biglietto dell'aereo per partecipare all'evento! Vai su event.brawlstars.com per assistere a tutti gli scontri in diretta.
I pronostici sono aperti e in palio ci sono delle ricompense incredibili, cioè un buffie, la skin di Clancy di Supercell Make, personalizzazioni esclusive e una vagonata di premi caotici. Per ottenere tutti i premi, fai i tuoi pronostici, guarda gli scontri e interagisci in diretta su event.brawlstars.com/it(si apre in una nuova scheda)!
Ecco a che ora inizieranno le dirette ogni giorno.
Tokyo (JST): 12:00
Sydney (AEDT): 14:00
Regno Unito (GMT): 03:00
Europa centrale (CET): 04:00
Brasile (BRT): 00:00
Costa orientale degli Stati Uniti (ET): 22:00 del giorno precedente
Costa occidentale degli Stati Uniti (PT): 19:00 del giorno precedente
Non hai potuto seguire tutta l'azione? Puoi rivedere i momenti salienti di ogni scontro qui(si apre in una nuova scheda), subito dopo la sua conclusione. Segui @brawl_esports su X(si apre in una nuova scheda) e i profili Instagram(si apre in una nuova scheda) e TikTok(si apre in una nuova scheda) di Brawl Stars Esports per non perderti i risultati, i momenti salienti e gli annunci durante tutto il fine settimana.
La posta in gioco
Dodici squadre si sono guadagnate un posto alle Finali dopo aver superato le varie fasi di qualificazione del Torneo di Brawl Stars 2026 e le Ultime qualificazioni, ma solo una di loro conquisterà la fetta più grande del montepremi da 1.000.000 $ e il titolo di Campione del mondo.
Le squadre partecipanti
Quattro squadre hanno conquistato il primo posto nella classifica della propria regione e otterranno l'importante vantaggio di saltare la fase a gironi di venerdì e accedere direttamente ai play-off di sabato, senza rischiare l'eliminazione nella prima giornata. Le altre otto squadre avranno un solo giorno per contendersi i quattro posti rimanenti.
Le vincitrici della propria regione che si sono qualificate direttamente ai play-off
Tribe Gaming(si apre in una nuova scheda), la testa di serie n. 1 del Nord America e anche la vincitrice delle Finali mensili di agosto.
Bounty Hunters(si apre in una nuova scheda), la testa di serie n. 1 del Sud America e la vincitrice delle Finali di giugno.
ZETA DIVISION(si apre in una nuova scheda), la testa di serie n. 1 dell'Asia orientale e tre volte campione del mondo (2021, 2022 e 2023).
FUT Esports(si apre in una nuova scheda), la testa di serie n. 1 della regione "Europa, Medio Oriente e Africa" e la vincitrice di cinque Finali mensili su sei.
Gruppo A
HMBLE(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione "Europa, Medio Oriente e Africa" e campione della Brawl Cup 2026.
Totem Esports (si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione "Europa, Medio Oriente e Africa". Riusciranno i suoi membri a ritrovare lo smalto che li ha resi devastanti negli eventi LAN?
RED Canids(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione del Sud America e campione delle Finali di luglio.
Team Heretics(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione "Europa, Medio Oriente e Africa" e vincitrice di uno dei biglietti d'oro in palio nelle Ultime qualificazioni.
Gruppo B
NOVO Esports(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione"Europa, Medio Oriente e Africa". Non sono tra i favoriti, ma sono pronti a sorprenderci.
Team Elektros(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione del Nord America e campione delle Finali di febbraio.
Crazy Raccoon(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione dell'Asia orientale e campione del mondo in carica.
NAVI(si apre in una nuova scheda), appartenente alla regione "Europa, Medio Oriente e Africa" e vincitrice di uno dei biglietti d'oro in palio nelle Ultime qualificazioni.