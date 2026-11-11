Note di rilascio di novembre 2026

In questo aggiornamento, la Classificata sarà soggetta alla serie di modifiche più grande di sempre, che riguarderanno le modalità di sblocco, il passaggio da una divisione all'altra, il modo in cui si scelgono i brawler e molto altro ancora!

I requisiti riguardanti l'accesso e i brawler

La Classificata dovrebbe essere il luogo più competitivo di Brawl Stars, quindi abbiamo reso più severi i requisiti per parteciparci, in modo da rendere le mischie più equilibrate. Adesso, la modalità si sblocca più avanti nel percorso del giocatore e sarà necessario aver raggiunto il livello massimo col brawler.

In ogni divisione bisognerà avere i personaggi al livello 11, incluse in quelle dalla Bronzo alla Diamante, dove bastava solo il 9.

La Diamante ora richiede 12 brawler, come nella Miti (in precedenza erano solo nove).

Per compensare questi requisiti più alti, il numero di personaggi al massimo messi a disposizione gratuitamente salirà da tre a sei per ogni stagione.

La Classificata si sblocca a 5000 trofei e non più a 1000.

I giocatori che hanno già ottenuto l'accesso alla Classificata lo manterranno e a 5000 trofei sbloccheranno un premio caotico.

All'Arena dei brawler si potrà ancora giocare a partire da 1000 trofei.

Dalla sottodivisione Campioni I in su, non si potrà più fare squadra.

L'ELO e la progressione

Le stagioni mensili saranno mantenute, ma il loro azzeramento avrà un impatto meno duro, così ci sarà una migliore qualità degli scontri all'inizio della stagione e ci vorrà meno tempo per risalire fino alla divisione più alta che hai raggiunto (dandoti più occasioni per migliorare i tuoi risultati). Stiamo anche regolando i guadagni e le perdite di ELO, in modo che i giocatori forti ritornino più velocemente al punto a cui appartengono davvero e le divisioni più alte rimangano una bella sfida.

L'ELO al meglio dei tre turni dipende ora da quelli vinti: ne guadagni di più dopo un trionfo epico (2-0) e ne perdi di meno dopo una battaglia sofferta (1-2).

Nelle divisioni iniziali e in quelle intermedie, i guadagni di ELO sono più alti, così da migliorare la progressione e far sì che più giocatori raggiungano la divisione Pro, visto che il livello medio dell'ELO sarà più alto.

L'azzeramento stagionale ti fa scendere di due divisioni e non più di sei, mentre l'accelerazione iniziale rimane invariata.

La schermata delle scelte e delle proibizioni

Abbiamo capito chiaramente che la schermata delle scelte e delle proibizioni aveva bisogno di un rinnovamento, ora che abbiamo superato i 100 brawler! L'obiettivo è offrire ai giocatori una migliore panoramica, strumenti di scelta più efficaci e modi validi per comunicare con la propria squadra.

L'aspetto della griglia è stato aggiornato e fa vedere più brawler contemporaneamente, con riquadri che mostrano gadget e abilità stellari.

Abbiamo aggiunto i filtri per i brawler, inserito l'opzione per attivare o disattivare l'ordinamento dei preferiti, impostato la disposizione per classe come opzione predefinita e implementato l'ordinamento per trofei, così da mettere in risalto i brawler che usi di più.

L'ordinamento per livello sarà l'impostazione predefinita per chi ha meno di 30 brawler.

Oltre a suggerire i brawler da scegliere, ora puoi fare lo stesso con quelli da proibire: infatti, se tocchi un brawler dopo averne proibito uno, suggerirai di proibire quel personaggio.

I giocatori possono proporre di scambiare l'ordine di scelta all'inizio della fase di selezione dei brawler.

Abbiamo introdotto una chat rapida durante le scelte e le proibizioni, così potrai chiedere ai membri della squadra di scegliere una determinata classe, una contromisura per un personaggio avversario, un certo ruolo oppure dire alla squadra in quale posizione giocherai.

La schermata degli ultimi preparativi

L'aspetto della schermata degli ultimi preparativi è stata rivista totalmente e sullo sfondo è stata inclusa un'anteprima in 3D della mappa.

Oltre a cambiare le abilità e scambiare i brawler, ora puoi anche modificare la skin.

Abbiamo inserito la chat rapida anche durante gli ultimi preparativi, così potrai dire ai membri della squadra in quale posizione giocherai o inviare reazioni e messaggi rapidi agli alleati e agli avversari.

Gli sfondi, i profili da battaglia e le personalizzazioni delle divisioni

Sono arrivati i nuovi design e le animazioni degli sfondi del 2026 per tutte le divisioni, con nove soglie da sbloccare durante le stagioni.

Ora, raggiungendo una divisione per la prima volta, puoi vincere l'icona del giocatore e la reazione dedicate.

Gli altri miglioramenti

Le statistiche del post-partita e il registro delle mischie

Al termine di una battaglia puoi analizzare molte più statistiche, disponibili anche nel registro delle mischie.

Questi dati sono disponibili per la Classificata e per altre modalità in 5v5, 3v3 e 2v2.

Grazie a essi, puoi controllare le eliminazioni, le sconfitte, i danni (inferti e ricevuti), le cure e il punteggio degli obiettivi (se presente).

Puoi anche vedere le scelte e le proibizioni nella Classificata (nei casi possibili).

Le statistiche sono divise per turno quando giochi al meglio delle tre partite nella Classificata.

L'opzione per giocare ancora

Se incontri degli ottimi alleati nella Classificata, vogliamo assicurarci che tu e loro possiate giocare ancora insieme!

Ora, alla fine di uno scontro di questa modalità, apparirà il tasto ''Gioca ancora''.

Tuttavia, la sua funzionalità cambierà a seconda dei casi: dalla divisione Campioni in su, ti rimetterà in coda, mentre sarà disabilitato se il divario tra divisioni è troppo grande, non hai abbastanza brawler per la divisione attuale o la stagione è terminata.

La visione degli scontri

Ora puoi osservare uno scontro al meglio delle tre partite senza che il gioco ti rimuova tra un turno e un altro. In pratica, invece di uscire, seguirai il giocatore nella partita successiva.

Le amichevoli (Scontro tra potenze)

Quando il modificatore ''Scontro tra potenze'' è attivo, ci sono due nuove opzioni di gioco.

Proibizioni alternate: ora le squadre possono proibire i brawler seguendo un ordine alternato.

Di base, la prima scelta sarà assegnata casualmente, ma si può decidere quale squadra far scegliere per prima.

La stagione del Pass Pro

La prossima stagione del Pass Pro sarà ridotta a tre mesi, dopo di che diventerà mensile e includerà alcuni bonus di progressione per compensare la durata ridotta.

Progressione istantanea: se acquisti il Pass Pro in gioco, riceverai 2000 XP del Pass Pro, mentre, se lo prendi sul Supercell Store, ne otterrai 4000.

Premi per le vittorie nella Classificata: ogni trionfo in questa modalità ti fa guadagnare 60 XPPP, fino a un massimo di 1200 a settimana. I possessori del Pass Pro ricevono il doppio degli XP del Pass Pro per vittoria e hanno un limite settimanale raddoppiato.

Rimossa la qualificazione al Torneo di Brawl Stars tramite la divisione Pro

Questo era un esperimento introdotto dalle modifiche sostanziali precedenti, ma non offriva alcun valore in più, dato che questa metodo faceva qualificare pochissimi nuovi giocatori e aggiungeva complessità sia al sistema della competizione sia alle sue modalità di comunicazione. Visti gli altri cambi in arrivo nel programma degli Esports, abbiamo deciso di rimuovere questa opzione.

Raggiungere la divisione Pro nella Classificata non garantirà più l'accesso al TdBS del 2027, ma, a partire dall'anno prossimo, si può entrare nel programma Challenger tramite la ''Sfida del Torneo'' e competere per partecipare al Torneo.

Le proibizioni nella Classificata

Abbiamo ascoltato le opinioni dei giocatori e preso in considerazione molte modifiche per la modalità Classificata, tra cui l'aggiunta di più fasi di proibizione. Tuttavia, per il momento, abbiamo deciso di non introdurre questo cambio, poiché i contro sembravano più dei pro.

Ecco quali sono gli aspetti che ci preoccupano di più.