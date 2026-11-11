Note di rilascio di novembre 2026
L'aggiornamento della Classificata
In questo aggiornamento, la Classificata sarà soggetta alla serie di modifiche più grande di sempre, che riguarderanno le modalità di sblocco, il passaggio da una divisione all'altra, il modo in cui si scelgono i brawler e molto altro ancora!
I requisiti riguardanti l'accesso e i brawler
La Classificata dovrebbe essere il luogo più competitivo di Brawl Stars, quindi abbiamo reso più severi i requisiti per parteciparci, in modo da rendere le mischie più equilibrate. Adesso, la modalità si sblocca più avanti nel percorso del giocatore e sarà necessario aver raggiunto il livello massimo col brawler.
In ogni divisione bisognerà avere i personaggi al livello 11, incluse in quelle dalla Bronzo alla Diamante, dove bastava solo il 9.
La Diamante ora richiede 12 brawler, come nella Miti (in precedenza erano solo nove).
Per compensare questi requisiti più alti, il numero di personaggi al massimo messi a disposizione gratuitamente salirà da tre a sei per ogni stagione.
La Classificata si sblocca a 5000 trofei e non più a 1000.
I giocatori che hanno già ottenuto l'accesso alla Classificata lo manterranno e a 5000 trofei sbloccheranno un premio caotico.
All'Arena dei brawler si potrà ancora giocare a partire da 1000 trofei.
Dalla sottodivisione Campioni I in su, non si potrà più fare squadra.
L'ELO e la progressione
Le stagioni mensili saranno mantenute, ma il loro azzeramento avrà un impatto meno duro, così ci sarà una migliore qualità degli scontri all'inizio della stagione e ci vorrà meno tempo per risalire fino alla divisione più alta che hai raggiunto (dandoti più occasioni per migliorare i tuoi risultati). Stiamo anche regolando i guadagni e le perdite di ELO, in modo che i giocatori forti ritornino più velocemente al punto a cui appartengono davvero e le divisioni più alte rimangano una bella sfida.
L'ELO al meglio dei tre turni dipende ora da quelli vinti: ne guadagni di più dopo un trionfo epico (2-0) e ne perdi di meno dopo una battaglia sofferta (1-2).
Nelle divisioni iniziali e in quelle intermedie, i guadagni di ELO sono più alti, così da migliorare la progressione e far sì che più giocatori raggiungano la divisione Pro, visto che il livello medio dell'ELO sarà più alto.
L'azzeramento stagionale ti fa scendere di due divisioni e non più di sei, mentre l'accelerazione iniziale rimane invariata.
La schermata delle scelte e delle proibizioni
Abbiamo capito chiaramente che la schermata delle scelte e delle proibizioni aveva bisogno di un rinnovamento, ora che abbiamo superato i 100 brawler! L'obiettivo è offrire ai giocatori una migliore panoramica, strumenti di scelta più efficaci e modi validi per comunicare con la propria squadra.
L'aspetto della griglia è stato aggiornato e fa vedere più brawler contemporaneamente, con riquadri che mostrano gadget e abilità stellari.
Abbiamo aggiunto i filtri per i brawler, inserito l'opzione per attivare o disattivare l'ordinamento dei preferiti, impostato la disposizione per classe come opzione predefinita e implementato l'ordinamento per trofei, così da mettere in risalto i brawler che usi di più.
L'ordinamento per livello sarà l'impostazione predefinita per chi ha meno di 30 brawler.
Oltre a suggerire i brawler da scegliere, ora puoi fare lo stesso con quelli da proibire: infatti, se tocchi un brawler dopo averne proibito uno, suggerirai di proibire quel personaggio.
I giocatori possono proporre di scambiare l'ordine di scelta all'inizio della fase di selezione dei brawler.
Abbiamo introdotto una chat rapida durante le scelte e le proibizioni, così potrai chiedere ai membri della squadra di scegliere una determinata classe, una contromisura per un personaggio avversario, un certo ruolo oppure dire alla squadra in quale posizione giocherai.
La schermata degli ultimi preparativi
L'aspetto della schermata degli ultimi preparativi è stata rivista totalmente e sullo sfondo è stata inclusa un'anteprima in 3D della mappa.
Oltre a cambiare le abilità e scambiare i brawler, ora puoi anche modificare la skin.
Abbiamo inserito la chat rapida anche durante gli ultimi preparativi, così potrai dire ai membri della squadra in quale posizione giocherai o inviare reazioni e messaggi rapidi agli alleati e agli avversari.
Gli sfondi, i profili da battaglia e le personalizzazioni delle divisioni
Sono arrivati i nuovi design e le animazioni degli sfondi del 2026 per tutte le divisioni, con nove soglie da sbloccare durante le stagioni.
Ora, raggiungendo una divisione per la prima volta, puoi vincere l'icona del giocatore e la reazione dedicate.
Gli altri miglioramenti
Le statistiche del post-partita e il registro delle mischie
Al termine di una battaglia puoi analizzare molte più statistiche, disponibili anche nel registro delle mischie.
Questi dati sono disponibili per la Classificata e per altre modalità in 5v5, 3v3 e 2v2.
Grazie a essi, puoi controllare le eliminazioni, le sconfitte, i danni (inferti e ricevuti), le cure e il punteggio degli obiettivi (se presente).
Puoi anche vedere le scelte e le proibizioni nella Classificata (nei casi possibili).
Le statistiche sono divise per turno quando giochi al meglio delle tre partite nella Classificata.
L'opzione per giocare ancora
Se incontri degli ottimi alleati nella Classificata, vogliamo assicurarci che tu e loro possiate giocare ancora insieme!
Ora, alla fine di uno scontro di questa modalità, apparirà il tasto ''Gioca ancora''.
Tuttavia, la sua funzionalità cambierà a seconda dei casi: dalla divisione Campioni in su, ti rimetterà in coda, mentre sarà disabilitato se il divario tra divisioni è troppo grande, non hai abbastanza brawler per la divisione attuale o la stagione è terminata.
La visione degli scontri
Ora puoi osservare uno scontro al meglio delle tre partite senza che il gioco ti rimuova tra un turno e un altro. In pratica, invece di uscire, seguirai il giocatore nella partita successiva.
Le amichevoli (Scontro tra potenze)
Quando il modificatore ''Scontro tra potenze'' è attivo, ci sono due nuove opzioni di gioco.
Proibizioni alternate: ora le squadre possono proibire i brawler seguendo un ordine alternato.
Di base, la prima scelta sarà assegnata casualmente, ma si può decidere quale squadra far scegliere per prima.
La stagione del Pass Pro
La prossima stagione del Pass Pro sarà ridotta a tre mesi, dopo di che diventerà mensile e includerà alcuni bonus di progressione per compensare la durata ridotta.
Progressione istantanea: se acquisti il Pass Pro in gioco, riceverai 2000 XP del Pass Pro, mentre, se lo prendi sul Supercell Store, ne otterrai 4000.
Premi per le vittorie nella Classificata: ogni trionfo in questa modalità ti fa guadagnare 60 XPPP, fino a un massimo di 1200 a settimana. I possessori del Pass Pro ricevono il doppio degli XP del Pass Pro per vittoria e hanno un limite settimanale raddoppiato.
Rimossa la qualificazione al Torneo di Brawl Stars tramite la divisione Pro
Questo era un esperimento introdotto dalle modifiche sostanziali precedenti, ma non offriva alcun valore in più, dato che questa metodo faceva qualificare pochissimi nuovi giocatori e aggiungeva complessità sia al sistema della competizione sia alle sue modalità di comunicazione. Visti gli altri cambi in arrivo nel programma degli Esports, abbiamo deciso di rimuovere questa opzione.
Raggiungere la divisione Pro nella Classificata non garantirà più l'accesso al TdBS del 2027, ma, a partire dall'anno prossimo, si può entrare nel programma Challenger tramite la ''Sfida del Torneo'' e competere per partecipare al Torneo.
Le proibizioni nella Classificata
Abbiamo ascoltato le opinioni dei giocatori e preso in considerazione molte modifiche per la modalità Classificata, tra cui l'aggiunta di più fasi di proibizione. Tuttavia, per il momento, abbiamo deciso di non introdurre questo cambio, poiché i contro sembravano più dei pro.
Ecco quali sono gli aspetti che ci preoccupano di più.
La modifica allungherebbe i tempi prima dell'inizio della partita e potrebbe rendere più complicato il processo decisionale dei giocatori.
Il desiderio di poter proibire un maggior numero di brawler spesso viene da problemi legati al meta, che, per quanto frustranti, andrebbero risolti con delle modifiche di bilanciamento.
I nuovi brawler
Le Thunder Frogs (artigliere leggendarie)
Zap, Zee e Volt sono le Thunder Frogs, un gruppo di rane che, grazie al cappello magico ricevuto in dono da Ziggy, possono esercitarsi nei loro numeri elettrici senza alcun pericolo! Essendo dei conduttori naturali di elettricità, questi piccoletti sanno sicuramente come dare una scossa a uno spettacolo di magia!
Attacco (ATTACCO DELTA): una rana balza in un punto, provocando danni ad area. Dopo che la seconda ha saltato, tra le tre si genera un triangolo elettrico che causa danni ad area e che poi sparisce nel momento in cui le rane si riuniscono. I lati del triangolo danneggiano di più rispetto alla zona interna.
Super (ROSPOZILLA): il miglior numero di magia delle Thunder Frogs! Le rane si fondono in una creatura enorme in grado di saltare tre volte, causando dei danni ad area che aumentano al centro del punto d'impatto. Il terzo salto è quello più grande e, dopo aver balzato tre volte o allo scadere del timer, le Thunder Frogs ritornano alla normalità.
Primo gadget (RANAPULTA): fa saltare due Thunder Frogs. Richiede un caricatore pieno e consuma tutti i colpi.
Secondo gadget (TRI-AGE): l'attacco base successivo all'attivazione del gadget cura gli alleati all'interno del triangolo, ripristinando 2000 punti salute.
Prima abilità stellare (BALZO SANGUISUGA): i colpi causati dai balzi della super curano le Thunder Frogs per un valore pari al 50% dei danni inferti.
Seconda abilità stellare (TRIANGOLO DELLE PALUDI): i lati del triangolo creato con l'attacco base rallentano la velocità di movimento del nemico del 15% per due secondi.
Overdrive (DELTADRIVE): il triangolo creato dai tre salti della super causa 1050 punti danno in un'area e 1500 punti danno sui lati.
Titolo del prestigio: Non piantare g-rane!
Titolo della maestria: Tripla minaccia
Rey (tiratore scelto mitico)
Rey punta a dominare l'arena con Ruby, la sua regina: sa che ogni attacco conta e non perde mai l'occasione di sfruttare un'apertura nelle difese del nemico (o di fare colpo su sua moglie).
Particolarità in sinergia (COPPIA PERFETTA): Rey cura 800 punti salute di Ruby con gli attacchi base e si muove il 10% più in fretta verso di lei.
Attacco (DESTINO SEGNATO): l'attacco base di Rey marchia i nemici e riempie un indicatore nel tempo. Più l'indicatore è pieno, maggiori sono i danni causati.
Super (FINALE): Rey mantiene la mira per tre secondi, durante i quali marchia i nemici e genera uno scudo che riduce i danni del 30%, per poi sparare a qualsiasi avversario visibile a portata. Usando la super in questo frangente, Rey attacca prima.
Primo gadget (REGINE DEGLI SPINTONI): Rey spara cinque regine in un'area a cono, che respingono qualsiasi nemico colpito.
Secondo gadget (CAVALLO VINCENTE): Rey lancia un cavallo che marchia e rallenta i nemici del 20% per due secondi.
Prima abilità stellare (MARCHIO TEMPORALE): Rey rallenta i nemici marchiati dalla super del 15%.
Seconda abilità stellare (EN PASSANT): quando Rey colpisce con l'attacco base o la super un nemico con un marchio completo, l'avversario a portata più vicino riceve anche lui un marchio completo.
Overdrive (VANTAGGIO POSIZIONALE): la super di Rey rivela i nemici invisibili e infligge loro un marchio dell'overdrive, grazie al quale si possono causare fino a 2700 punti danno quando si attiva.
Titolo del prestigio: Grande maestro
Titolo della maestria: Scacco matto
Ruby (assalitrice mitica)
Ruby è la regina del Paese dei giocattoli, dove controlla lo svolgimento di tutte le partite e si assicura che nessuno infranga le regole. Gli altri brawler la rispettano molto e suo marito Rey, il re, ne è così innamorato che ha perso completamente la testa per lei. Insieme formano la coppia perfetta.
Particolarità in sinergia (COPPIA PERFETTA): Ruby cura 400 punti salute di Rey con gli attacchi base e si muove il 10% più in fretta verso di lui.
Attacco (COPPIA): Ruby lancia una carta di quadri e una di fiori con una traiettoria a 8. Se colpisce un nemico con entrambe, gli infligge punti danno in più.
Super (SCALA REALE): Ruby genera un'area che dura quattro secondi e immobilizza i nemici. L'interno viene riempito da dei colpi che roteano e causano danni pari al 15% della salute massima.
Primo gadget (CUORE DOLCEAMARO): Ruby lancia una carta di cuori che si divide in cinque quando colpisce un nemico o raggiunge la distanza massima. Questi colpi fanno recuperare 800 punti salute agli alleati e infliggono danni ai bersagli pari al 15% della salute massima.
Secondo gadget (DUE DI PICCHE): Ruby lancia quattro carte di picche rimbalzanti che respingono i nemici e causano 200 punti danno.
Prima abilità stellare (NUMERO FORTUNATO): Ruby riempie l'area della super con sette colpi in più.
Seconda abilità stellare (MANO LETALE): gli attacchi base che colpiscono con entrambe le carte fanno perdere ai nemici il 5% della salute massima al secondo per tre secondi.
Overdrive (ALL IN): l'area della super aumenta e fa esplodere i nemici colpiti, che rilasciano altri proiettili.
Titolo del prestigio: L'asso nella manica
Titolo della maestria: Il banco vince sempre
I NUOVI overdrive
Cosmo (TRAPPOLA COSMICA): i colpi seguono i bersagli e li immobilizzano per due secondi.
Vince (PIAGA): la super di Vince è sempre alla massima potenza e libera dei bruchi dell'overdrive attorno al brawler.
I NUOVI buffie
Mister P
I buffie offrono a Mister P modi più dinamici per interagire con gli assistenti e un maggiore controllo delle zone di battaglia con le valigie. Questo brawler può diventare davvero asfissiante quando gli assistenti sono troppo forti, quindi ogni bonus richiede un po' più di impegno da parte dei giocatori che vogliono sfruttare al massimo i suoi buffie.
Primo gadget: Campanello
Mister P potenzia l'assistente attuale, aumentandone i danni di 114 punti e la salute di 740. La portata non ha più limiti.
Con il buffie: sia l'assistente potenziato sia Mister P ricevono uno scudo di 1070 punti. Il gadget può essere usato anche senza un assistente per proteggere Mister P.
Secondo gadget: Assistente extra
Mister P lancia una valigia che causa 760 punti danno e genera un assistente dove atterra.
Con il buffie: genera un assistente in più per ogni nemico colpito dall'attacco.
Prima abilità stellare: Chili in eccesso
Ogni quattro secondi, i danni dell'esplosione della valigia successiva di Mister P aumentano del 40%.
Con il buffie: viene provocata un'altra esplosione, che causa il 50% dei danni.
Seconda abilità stellare: Porte girevoli
Tutti gli assistenti della minibase hanno il 20% della salute in più e causano il 30% in più dei danni.
Con il buffie: gli assistenti recuperano 420 punti salute quando Mister P li colpisce con le valigie.
Overdrive: Superfacchini, uniti!
La minibase schierata da Mister P genera assistenti molto più forti e ne può mettere in campo fino a due contemporaneamente.
Con il buffie: dopo l'esplosione, le valigie strapiene rimbalzano all'indietro tre volte verso Mister P, esplodendo ogni volta.
Lou
Lou ha già a disposizione un'incredibile combinazione di abilità che forniscono supporto e permettono di controllare certe zone, quindi i suoi buffie puntano tutto su un gameplay più profondo e sulle combo che può realizzare con la super e i gadget. Con essi, volevamo anche favorire i giocatori che rimangono attivi e congelano completamente gli avversari.
Primo gadget: Corazza ghiacciata (modifiche sostanziali)
Lou si avvolge in un blocco di ghiaccio per due secondi, diventando invulnerabile e immobile. Riattiva il gadget per interrompere prima gli effetti.
Con il buffie: Lou è circondato da del ghiaccio scivoloso, che dura due secondi e lo segue. Il ghiaccio causa 600 punti danno al secondo ai nemici che si trovano sopra e aumenta il congelamento.
Secondo gadget: Sparavalanghe (nuovo nome)
Lou lancia una palla di neve gigante che causa 500 punti danno e aumenta istantaneamente del 50% l'indicatore del congelamento dei nemici nel punto di impatto.
Con il buffie: la palla di neve genera una superficie di ghiaccio scivolosa che dura due secondi.
Prima abilità stellare: Ondata di freddo (modifiche sostanziali)
Lou causa il 25% di danni in più ai nemici storditi o congelati, inclusi quelli che non sono stati storditi da lui.
Con il buffie: quando il congelamento finisce, i nemici si infrangono e causano 400 punti danno attorno a loro.
Seconda abilità stellare: Ipotermia
Gli avversari possono causare fino al 50% dei punti danno in meno in base alla gravità del congelamento che stanno subendo dagli attacchi di Lou.
Con il buffie: il bordo della super di Lou si trasforma in un anello di frammenti ghiacciati, che causano 40 punti danno in più e congelano i nemici più in fretta.
Overdrive: Tempesta di granite
La super di Lou congela immediatamente i nemici che si trovano nell'area dell'attacco.
Con il buffie: i coni dell'attacco base creano delle piccole aree congelate a mano a mano che avanzano.
Gelindo
Gelindo è uno dei migliori brawler nel creare spazio per la squadra o nello spingere i nemici fuori da certe zone. I suoi buffie sfruttano proprio questi aspetti, fornendogli più strumenti per aiutare gli alleati a mantenere la posizione o a conquistare spazio in modo aggressivo.
Primo gadget: Muro di tramontana (modifiche sostanziali)
Gelindo piazza una barriera di vento temporanea che cambia la direzione dei proiettili nemici che ci passano attraverso.
Con il buffie: i proiettili degli alleati che passano attraverso la barriera di vento si muovono il 30% più velocemente.
Secondo gadget: Sparatornado
Gelindo usa il soffiatore per creare un tornado che respinge qualsiasi avversario cerchi di attraversarlo.
Con il buffie: gli alleati che oltrepassano il tornado si muovono il 20% più velocemente per due secondi.
Prima abilità stellare: Raffica impetuosa
La super di Gelindo stordisce i nemici per 1,25 secondi, se vengono sbalzati contro degli ostacoli.
Con il buffie: la super causa anche 440 punti danno quando stordisce i nemici.
Seconda abilità stellare: Inverno rigido
I nemici colpiti dalle palle di neve di Gelindo vengono rallentati per 0,5 secondi.
Con il buffie: più i nemici sono vicini a lui, maggiore è il rallentamento (fino al 50%).
Overdrive: Tormenta tormentosa
Con la super, Gelindo spara due folate di vento al posto di una, copre un'area leggermente più ampia e sbalza i nemici ancora più indietro.
Con il buffie: dopo ogni attacco base, il brawler lancia una palla di neve molto più grande di quelle normali.
Mandy
I buffie di Mandy rendono ancora più allettante la concentrazione e più interessante la scelta delle sue abilità stellari. Grazie ad essi, la brawler diventa una cecchina perfetta, dotata di attacchi dalla portata enorme e di moltissimi modi per colpire i nemici fuori dalla visuale.
Modifiche al kit iniziale
La vecchia abilità stellare di Mandy, ''Dolce cecchina'', fa ora parte del suo kit iniziale e aumenta la velocità dei proiettili dell'attacco base mentre è concentrata.
Primo gadget: Caramellizzatore (modifiche sostanziali)
Mandy spara una caramella che rallenta i nemici colpiti per due secondi. Rallenta maggiormente gli avversari più vicini, si può mirare e consuma munizioni.
Con il buffie: Mandy aumenta la velocità proporzionalmente al rallentamento inferto.
Secondo gadget: Sgretolatore
Mandy spara una caramella che perfora ostacoli e nemici, si può mirare e consuma munizioni.
Con il buffie: se colpisce un brawler attraverso un muro, Mandy riduce i tempi di ricarica del gadget del 50%.
Prima abilità stellare: Dolce cecchina (modifiche sostanziali)
Ogni nemico colpito durante la concentrazione aumenta la portata degli attacchi di Mandy di una casella. La distanza si accumula finché non s'interrompe la concentrazione.
Con il buffie: la concentrazione rimane attiva anche 0,75 secondi dopo che Mandy si è mossa.
Seconda abilità stellare: Raggio ipercalorico (modifiche sostanziali)
Le dimensioni della super aumentano del 20%.
Con il buffie: i tempi di caricamento della super sono il 50% più brevi quando Mandy rimane concentrata.
Overdrive: Zuccheri aggiunti
Con la super, Mandy spara tre raggi, ognuno in una direzione diversa.
Con il buffie: durante tutto l'overdrive, Mandy rimane concentrata quando si muove e riesce a vedere una porzione maggiore del campo di battaglia.
Chester
I gadget e le abilità stellari di Chester sembravano molto sbilanciati, quindi ''Dado della sorte'' e ''Buffone imbroglione'' saranno modificati, in modo da competere con ''Orsetti gommosi'' e ''Signor sonaglio''. Vogliamo comunque che Chester rimanga il Mister Imprevidibilità che tutti noi conosciamo, quindi le abilità sbloccabili e i buffie saranno ancora più caotici!
Modifiche al kit iniziale
Chester saprà sempre quale sarà la sua prossima super.
Primo gadget: Scatola dei dispetti (modifiche sostanziali)
Chester nasconde una scatola delle sorprese, che fa un salto quando un nemico si trova entro due caselle da essa. A quel punto, l'oggetto esplode e provoca casualmente uno spavento, un rallentamento o dei danni ad area.
Con il buffie: lancia anche una scatola delle sorprese falsa e nasconde entrambe le scatole più velocemente.
Secondo gadget: Orsetti gommosi
Chester ottiene un potenziamento casuale.
Con il buffie: eliminando un brawler, ricarica subito il gadget del 50%.
Prima abilità stellare: Signor sonaglio
Il primo sonaglio della sequenza d'attacco causa il 150% dei danni normali.
Con il buffie: in base alla super successiva, il primo sonaglio riceve un bonus, che può essere il 50% in più dei danni normali, un rallentamento, un avvelenamento o una cura.
Seconda abilità stellare: Danno e beffa (modificata e precedentemente nota come ''Buffone imbroglione'')
I colpi dell'attacco a quattro sonagli caricano la super del 30% in più.
Con il buffie: dopo aver usato la super, Chester spara quattro sonagli con l'attacco successivo.
Overdrive: Caramella multigusto
Chester lancia una caramella che esplode, causa danni, sparge una nube tossica e genera un'area rallentante che dura qualche secondo.
Con il buffie: tutti gli attacchi base sparano il doppio dei sonagli (2/4/6/8 invece di 1/2/3/4), ognuno dei quali causa il 65% dei danni.
Berry
Berry si trova in una buona situazione e sa dare il meglio di sé in alcune modalità e mappe. Tuttavia, volevamo rendere il suo gameplay più profondo e offrirgli più possibilità di dimostrare maestria e abilità. Ora ha più opzioni per creare spazio, fornire assistenza agli alleati e bloccare i nemici che cercano di conquistare il terreno per cui ha combattuto.
Primo gadget: Coda multifunzione
Berry agita la coda, respingendo i nemici e facendo recuperare 520 punti salute agli alleati vicini.
Con il buffie: sotto agli alleati curati appare una pozzanghera di gelato.
Secondo gadget: Ricetta segreta (modificato e precedentemente noto come ''Additivi e stabilizzanti'')
Berry lancia una pallina di gelato aggiuntiva, creando una pozzanghera che dura più del solito. Gli attacchi base che finiscono su di essa la rendono più grande. Consuma munizioni.
Con il buffie: gli attacchi base che finiscono su questa pozzanghera rimbalzano in avanti.
Prima abilità stellare: Gelato miracoloso
Quando Berry si trova in un'area ricoperta dal gelato sciolto, la velocità di ricarica dei colpi aumenta del 50%.
Con il buffie: la velocità di ricarica degli alleati sul gelato sale del 20%.
Seconda abilità stellare: Cono di melassa (modifiche sostanziali)
Il primo colpo dell'attacco base di Berry rallenta i nemici del 10% per un secondo.
Con il buffie: ogni nemico rallentato dal gelato aumenta del 10% la velocità di movimento di Berry.
Overdrive: Gelatomania
Con la super, Berry sparge il doppio del gelato attorno a sé.
Con il buffie: l'attacco base si divide in due dopo la prima pozzanghera, creandone due più piccole e di durata inferiore su entrambi i lati.
Le stagioni e le skin
Stagione: BRAWL VICE
BULL BRAWL VICE (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
BULL PEZZO GROSSO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
BULL GANGSTER DELLE STRADE (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
POCHO L'INCALLITO (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
POCHO IL DISUMANO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
POCHO LO SPIETATO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
BUZZ INFILTRATO (skin mitica)
PIERCE INFILTRATO (skin leggendaria)
BOMBARDINO TRAFFICANTE (skin mitica)
EMZ DELINQUENTE DIURNA (skin mitica)
EMZ DELINQUENTE NOTTURNA (variante cromatica mitica)
Titolo: Gli infiltrati
Stagione: FESTE IN MISCHIA
BABBO SQUEAK (skin epica ottenibile con il Brawl Pass).
SQUEAK POLARE (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
SQUEAK ELFO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
DRACO SCHIACCIANOCI (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
DRACO SCHIACCIANOCI REALE (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
DRACO SCHIACCIANOCI GOLOSO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
BOLT VALANGA (skin mitica)
STARR NOVA PAN DI ZENZERO (skin leggendaria)
PAM FESTE IN MISCHIA (skin mitica)
JESSIE ELFA POSTINA (skin mitica)
Titolo: Buone feste!
Skin varie
Vita da cartoni
MORTIS CARTONE (skin leggendaria)
PENNY IN BIANCO E NERO (skin mitica)
Esports
LEON FINALISTA MONDIALE: HMBLE (variante cromatica)
MAXINE CAMPIONESSA MONDIALE: CRAZY RACCOON (variante cromatica)
CLANCY FINALISTA MONDIALE(skin epica)
Skin del Pass Pro
BIBI SCOLARETTA (primo stadio)
BIBI PALADINA STARR (secondo stadio)
BIBI NOVA (skin dell'overdrive)
BIBI BUCO NERO (variante cromatica n. 1 dell'overdrive)
BIBI RADIOSA (variante cromatica n. 2 dell'overdrive)
Skin argentee e 24 carati
COSMO ARGENTEO
COSMO 24 CARATI
VINCE ARGENTEO
VINCE 24 CARATI
Le modifiche di bilanciamento
Nota generale per i brawler che ricevono modifiche ai danni della super o dell'attacco base: salvo diversamente indicato, la super si caricherà con lo stesso numero di attacchi o di super di prima.
I miglioramenti
Hank
Salute aumentata a 6000 punti (da 5500).
Shelly
Danni dell'attacco base aumentati a 340 punti (da 300).
Danni della super aumentati a 360 punti (da 320).
Ziggy
Danni dell'attacco base aumentati a 1050 punti (da 950).
Danni bonus dell'abilità stellare ''Ziggy il magnifico'' ridotti al 7% (dal 18%).
Draco
La super di Draco è stata aggiornata e ora dovrebbe causare danni in maniera più uniforme.
Danni della super aumentati a 1620 punti (da 1120).
Riduzione dei danni concessa dalla super aumentata al 25% (dal 20%).
Chuck
Velocità di ricarica dell'attacco base migliorata a 1800 (da 2000).
La super non perde più le cariche inutilizzate alla sconfitta.
Barryl
Danni della super aumentati a 720 punti (da 660).
La super non perde più le cariche inutilizzate alla sconfitta.
Melodie
Danni dell'attacco base aumentati a 500 punti (da 460).
Danni delle note dell'attacco base aumentati a 1000 punti (da 920).
La super non perde più le cariche inutilizzate alla sconfitta.
Buster
Particolarità: caricamento della super ottenuto stando vicino agli alleati aumentato del 10%.
Angelo
Tempo necessario per caricare completamente l'attacco base ridotto del 10%.
R-T
Dimensione dei proiettili dell'attacco base aumentata del 15%.
Gli indebolimenti
Ambra
Tempo di ricarica del gadget ''Fiamme danzanti'' aumentato a 20 secondi (da 14).
Tempo di ricarica del gadget ''Barili infernali'' aumentato a 28 secondi (da 24).
Salute del barile del gadget ''Barili infernali'' ridotta a 1000 punti (da 1300).
Danni nel tempo della super ridotti a 400 punti (da 480).
Raggio della super potenziata dall'overdrive ridotto a 1200 (da 1600).
Shade
Salute ridotta a 3400 punti (da 3700).
Velocità di caricamento della super ridotta del 12%.
Durata della super ridotta a 4 secondi (da 6).
Particolarità: caricamento della super ottenuto dalla vicinanza ai nemici ridotto del 13%.
Tempo di ricarica del gadget ''Terrorizzatore'' aumentato a 24 secondi (da 18).
Salute dello scudo del gadget ''Terrorizzatore'' ridotta a 400 punti (da 1000).
Salute dello scudo dell'abilità stellare ''Spirito saldo'' ridotta al 20% (dal 30%).
Gus
Numero massimo di spiriti consentiti sulla mappa ridotto a 3 (da 10).
Velocità di caricamento della super ridotta dell'8%.
Tempo di ricarica del gadget ''Spirito villano'' aumentato a 26 secondi (da 18).
Danni del gadget ''Spirito villano'' ridotti a 260 punti (da 540).
Bonus alle cure dell'abilità stellare ''Manna spiritica'' ridotto al 50% (dal 75%).
Velocità di movimento degli spiriti dell'abilità stellare ''Manna spiritica'' ridotta del 50%.
Dimensioni dei proiettili dell'overdrive potenziato dal buffie ridotte del 15%.
Wendy
Dimensioni dei proiettili dell'attacco base ridotte del 20%.
Portata del gadget ''Piattaforma eolica'' ridotta a 10 (da 15).
Efficacia del rallentamento dell'abilità stellare ''Scudo rallentante'' ridotta al 15% (dal 20%).
Colette
Velocità di caricamento della super derivante dal secondo proiettile della super sparato con l'overdrive attivo ridotta del 75%.
Ash
Caricamento della super ottenuto dalla super ridotto del 40%.
Velocità di caricamento della super ridotta del 15%.
Maxine
Particolarità: velocità di caricamento della super derivante dal movimento ridotta del 23%.
Durata dello scudo dell'abilità stellare ''Dinamo'' ridotta a 3 secondi (da 4).
Tempo di ricarica del gadget ''Scarpe dello spaziotempo'' aumentato a 24 secondi (da 18).
Durata del gadget ''Scarpe dello spaziotempo'' ridotta a 2 secondi (da 3).
Pierce
Danni dell'ultimo colpo dell'attacco base ridotti a 1400 punti (da 1500).
Maisie
Danni dell'attacco base ridotti a 1360 punti (da 1500).
Nori
Danni della super per pesce ridotti al 3% (dal 4%).
Brock
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta del 28%.
Velocità di movimento dell'abilità stellare ''Razzi a volontà'' potenziata dal buffie ridotta al 20% (dal 30%).
Tempo di ricarica del colpo con più portata dell'abilità stellare ''Quarto potere'' potenziata dal buffie aumentato a 8 secondi (da 6).
Stecca
Rallentamento del gadget ''Multisfera'' potenziato dal buffie ridotto al 20% (dal 30%).
Velocità di movimento concessa dall'abilità stellare ''Robofuga'' ridotta al 25% (dal 35%).
Velocità di movimento massima concessa dall'abilità stellare ''Robofuga'' potenziata dal buffie ridotta al 40% (dal 50%).
Le altre modifiche
Energetik
La super attivata durante l'overdrive non porta più immediatamente al livello 5.
Velocità di esecuzione dell'attacco base aumentata a 400 (da 470).
Tempo di ricarica del gadget ''Scudo energetiko'' ridotto a 18 secondi (da 22).
Recupero del tempo di ricarica del gadget ''Scudo energetiko'' potenziato dal buffie ridotto al 30% (dal 50%).
Cosmo
Salute aumentata a 3600 punti (da 3400).
Tempo di ricarica del gadget ''Trappolascopio'' aumentato a 24 secondi (da 20).
Dimensioni del gadget ''Trappolascopio'' ridotte a 1000 (da 1300).
Damian
Velocità del salto della super ridotta a 2400 (da 3000).
Danni del pugno normale dell'attacco base aumentati a 800 punti (da 700).
Danni del pugno infuocato dell'attacco base aumentati a 880 punti (da 800).
Squeak
Danni dell'attacco base aumentati a 1280 punti (da 1160).
Danni della super aumentati a 1100 punti (da 1000).
Danni bonus dell'abilità stellare ''Reazione a catena'' ridotti al 10% (dal 15%)
Kit
I danni della super ora sono più costanti e vengono inflitti a 0,75 e 1,5 secondi, invece che a uno e due secondi.
Solo per l'Arena dei brawler
Abbiamo introdotto anche delle nuove modifiche specifiche per l'Arena dei brawler per mantenere le partite bilanciate ed entusiasmanti!
Gli indebolimenti
Ollie
Aumento dei danni ridotto a 3 (da 4).
Janet
Aumento dei danni ridotto a 3 (da 4).
Grey
Aumento dei danni ridotto a 5 (da 6).
Gigi
Aumento della salute ridotto a 350 punti (da 450).
Aumento della velocità di movimento ridotto a 7 (da 8).
Stu
Aumento della salute ridotto a 500 (da 700).
Aumento dei danni ridotto a 6 (da 7).
Starr Nova
Aumento dei danni ridotto a 2 (da 3).
8-BIT
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 100 (da 150).
Aumento della velocità di movimento ridotto a 6 (da 8).
Mandy
Aumento dei danni ridotto a 6 (da 7).
Piper
Aumento dei danni ridotto a 7 (da 8).
I miglioramenti
Nori
Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).
Fang
Aumento dei danni incrementato a 6 (da 5).
Najia
Aumento dei danni incrementato a 7 (da 6).
Doug
Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).
Chuck
Aumento della velocità di ricarica incrementato a 250 (da 200).
Le mappe, gli eventi, gli ambienti e i cambi alle rotazioni
Jingle Brawls
Ecco la versione natalizia di ''Torre a terra''! Vinci superando più livelli con un gruppo limitato di brawler e usando un personaggio una sola volta durante una run. Se vengono sconfitti tutti i brawler, la partita finisce.
Ora puoi cercare una squadra anche in questa modalità.
Nel gruppo di brawler disponibili, sarà data la priorità ai tuoi personaggi con più trofei.
Megasopravvivenza
Una variante di Sopravvivenza con 20 persone, in cui devi sopravvivere a tutti gli altri.
Esplora una mappa più grande con aree distinte e sconfiggi sia i boss sia i robot che compaiono durante lo scontro per raccogliere cubi di energia. Consulta la minimappa per orientarti sul campo di battaglia e pianificare la tua prossima mossa.
Guerra delle luci
''Guerra delle luci'' è una modalità di gioco che si svolge in due round: nel primo, una squadra deve accendere le luci blu sul lato rosso della mappa; nel secondo, la squadra avversaria deve fare lo stesso con le proprie luci rosse. I più veloci vincono lo scontro!
Ci sono due aree conquistabili e te ne basta prendere solo una, quindi, se ti trovi in attacco, puoi giocare di strategia e scegliere su quale zona concentrarti.
Ogni area ha tre punti da occupare e quanti più giocatori si trovano su punti diversi, tanto più veloce sarà la conquista.
La prima squadra stabilirà il tempo da battere e l'altra dovrà cercare di superarlo: se accendi le luci prima degli altri, vinci, altrimenti subirai una sconfitta.
Se nessuna delle due squadre riesce a conquistare un'area, la partita finisce in parità.
Le modifiche a ''Sopravvivenza random''
''Sopravvivenza random'' torna con un nuovo set di potenziamenti da raccogliere durante lo scontro!
I potenziamenti permanenti
Potenziamento della velocità di ricarica
Potenziamento del caricamento della super
Rubavita (recuperi salute quando infliggi danni agli avversari)
Potenziamento della portata dell'attacco
Potenziamento della velocità di ricarica del gadget
Gli oggetti consumabili
Invisibilità (diventi invisibile per 10 secondi, finché l'effetto non scade o finché non attacchi)
Modalità fantasma (puoi attraversare muri e acqua per 10 secondi)
Colpi perforanti (gli attacchi trapassano muri e personaggi per 10 secondi)
Gli oggetti trasportabili
UFO (passa sopra i muri, solleva i personaggi con il raggio traente quando ci passa sopra e si autodistrugge 6,6 secondi dopo essere stato raccolto)
Bomba (il raggio dell'esplosione è stato leggermente aumentato per adattarlo agli effetti)
I set di oggetti di ''Sopravvivenza random''
Ogni evento di ''Sopravvivenza random'' ha il proprio set di oggetti a tema, con tutti i potenziamenti permanenti, quindi nessun round è uguale all'altro.
Mobilità: velocità e UFO.
Oggetti da lancio: bomba, shuriken e masso.
Fantasmi: modalità fantasma, invisibilità e colpi perforanti.
Potenziamenti: energy drink e overdrive.
Super Brawl hockey
Una versione in stile Superfootbrawl di Brawl hockey! Carica il colpo per fare lanci più potenti e prova a battere lo stranissimo portiere che difende ciascuna porta.
Caricando il colpo, puoi lanciare il disco più forte.
Entrambe le squadre hanno un portiere un po' curioso a difesa della porta.
''Avanti il prossimo'' e ''Rubaregali''
Tornano alcuni degli eventi preferiti dalla community!
Avanti il prossimo
Rubaregali
Le nuove mappe
Abbiamo organizzato una gara per la community, in cui abbiamo chiesto di creare delle mappe competitive, e le seguenti sono state aggiunte alla rotazione:
Impalcatura (Dominio)
Sezioni (Dominio)
Porto sommerso (Dominio)
Natura umana (Footbrawl)
Passaggio filtrante (Footbrawl)
Scivolata frontale (Footbrawl)
Flusso di gemme (Rapina)
Fuoco incrociato (Rapina)
Il palo (Rapina)
Distacco emotivo (Arraffagemme)
Di palo in frasca (Arraffagemme)
Cascate affamate (Arraffagemme)
Onde sonore (K.O.)
Prove generali (K.O.)
Manovra a tenaglia (K.O.)
Spostamento endotermico (Ricercati)
Occhio dello scrutatore (Ricercati)
Movimenti improvvisi (Ricercati)
Le modifiche agli ambienti
Gli ambienti rimossi
Duolingo
Festival della musica di Pocho
Stazione infestata
Negozio di souvenir
Eolia
Gli ambienti aggiunti
Negozio delle caramelle
Regno delle katane ricostruito
Mondo dei rompicapi
Retropoli
Hotel delle nevi
Starr Force
Stunt show
I miglioramenti permanenti e altre modifiche alla giocabilità
Abbiamo migliorato la selezione e l'uso in battaglia di reazioni e graffiti
Le reazioni e i graffiti ricevono un restyling completo, con set preimpostati, un'organizzazione migliore e nuovi modi per usarli in battaglia.
Imposta una diposizione predefinita di reazioni e graffiti da utilizzare nelle mischie oppure creane una specifica per ogni brawler.
Le reazioni dei brawler sono ancora legate ai personaggi di riferimento, quindi puoi usarle solo nel set personalizzato di quei brawler. Nel set predefinito puoi usare solo le reazioni del giocatore.
Grazie alle categorie, ora è più facile fare ricerche nell'elenco delle reazioni.
Ora puoi combinare reazioni e graffiti in qualsiasi slot.
Ci sono slot in cui puoi impostare l'attivazione automatica delle reazioni in momenti specifici, cioè all'inizio dello scontro, alla vittoria ed eseguendo una serie di eliminazioni (tre senza venire sconfitti).
Oltre al vecchio modo di usare le emoji durante uno scontro, ora puoi tenere premuto e scegliere quale reazione o graffito usare e, se tocchi un punto fuori dal loro menu, questo verrà chiuso.
Abbiamo migliorato la schermata di sblocco di graffiti e reazioni.
Abbiamo inserito maggiori dettagli sull'esclusività di reazioni, graffiti e icone in posti diversi.
Di base, i graffiti sono già sbloccati e non si trovano più nel ''Cammino dei trofei''.
Le missioni dei brawler
Sbloccando un nuovo brawler, otterrai una missione creata apposta per il personaggio.
Questi incarichi compaiono in una nuova sezione dedicata nella schermata delle missioni.
Puoi avere un massimo di sei missioni dei brawler attive contemporaneamente.
Quando stanno per scadere, nella schermata principale vedrai un promemoria.
Anche le missioni future specifiche per i brawler potrebbero utilizzare questo spazio.
I miglioramenti alla chat
Con questo aggiornamento, chattare con la squadra è diventato molto più semplice.
Ora la chat rapida e quella completa della squadra si aprono insieme tramite il pulsante della lobby e trovi la prima sulla destra, mentre la seconda sulla sinistra.
I giocatori possono reagire ai messaggi e alle reazioni toccando il messaggio.
Le reazioni sono disponibili in un menu più organizzato, suddiviso in categorie.
Ora la chat conserva la cronologia.
I miglioramenti alla chat della squadra saranno introdotti poco dopo il giorno dell'aggiornamento.
Quelli alla chat del club, invece, arriveranno con funzioni simili non oltre il prossimo aggiornamento.
Le altre modifiche
''Brawler Bang Bang'' ha nuovi sfondi e una sequenza introduttiva che cambia in base alla rarità del brawler che stai sbloccando.
Le schermate dei brawler che non vengono sbloccati tramite questa funzionalità ora utilizzano la stessa schermata migliorata di sblocco dei brawler.
Abbiamo ridotto la probabilità di ottenere quantità maggiori di frammenti di gemma in ''Brawler Bang Bang''. Il numero massimo di frammenti che puoi vincere non è cambiato: semplicemente, ora capita meno spesso trovarne così tanti.
Perché l'abbiamo fatto? Ogni volta che lanciamo una nuova funzionalità, cerchiamo di migliorare un aspetto di Brawl Stars per rendere il gioco ancora più divertente. La nostra ipotesi con ''Brawler Bang Bang'' era che, se i giocatori avessero potuto fare di tanto in tanto molti progressi con un nuovo brawler, avrebbero giocato di più con quel personaggio, rendendo il gioco più divertente.
La buona notizia è che questa ipotesi si sta confermando, ma ciò che ci ha sorpreso è che l'elemento più importante della funzionalità fosse la scelta in sé. Quando i giocatori possono scegliere un brawler, è molto più probabile che passino a usarlo ed è proprio lì che vediamo i cambiamenti che speravamo di ottenere. Per quanto riguarda le ricompense legate ai progressi, queste hanno sì un impatto positivo, ma inferiore a quello che avevamo previsto.
Tenendo conto di ciò, parte delle monete e dei punti energia viene impiegata in modo più efficace altrove nel gioco, ad esempio negli eventi live e in quelli della community, dove tutti possono guadagnare queste risorse giocando. Inoltre, in base a questi risultati, aumenteremo anche la probabilità di scelta di ''Brawler Bang Bang'' dal 50% al 100%.
I provvedimenti presi per proteggere l'integrità della competizione
È da un po' che lavoriamo dietro le quinte per prendere provvedimenti contro i giocatori problematici.
Negli ultimi mesi, abbiamo sospeso per 31 giorni oltre 53.000 account per aver usato software di terze parti al fine di ottenere dei vantaggi e/o di accumulare trofei senza giocare.
Qualora questi account continuino a imbrogliare verranno sospesi permanentemente.
Abbiamo anche sospeso permanentemente più di 4000 account che praticavano lo scambio di vittorie.
Ovviamente, il nostro lavoro non è finito qui e continueremo a investire risorse, in modo da scovare questi imbrogli e poter adottare ulteriori misure che salvaguardino l'integrità competitiva di Brawl. Nel frattempo, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato segnalazioni e opinioni!
Gli altri miglioramenti
D'ora in poi, il rinnovo dei biglietti dell'evento di rilascio dei brawler avverrà sempre alle 8:00 UTC, anziché all'orario in cui hai iniziato l'evento, così sarà uguale per tutti i giocatori.
I giocatori possono ottenere un buffie dai premi o dal negozio anche se non possiedono il brawler corrispondente.
Potrai condividere il tuo momento migliore della partita in formato video usando la funzione di condivisione nativa del dispositivo. Questa è una funzionalità sperimentale che verrà abilitata in seguito.
Abbiamo migliorato la comparsa dei numeri dei danni quando si feriscono i nemici e perfezionato l'effetto dei colpi su di loro. Questi numeri indicano la direzione da cui è arrivato l'attacco, sommano i danni e vengono mostrati sul bordo dello schermo quando si centrano i brawler fuori dalla visuale.
Abbiamo aggiunto un effetto arancione ai colpi critici inflitti da un attacco a carica massima di Hank o Angelo.
La megamissione da 15 gemme verrà rimossa a partire da novembre e il suo premio sarà riassegnato ad altre fonti, come gli eventi della community, le gacha e i regali.
Abbiamo attivato l'assistenza in lingua ucraina.
Ora è possibile accedere direttamente all'assistenza dal menu a tre linee in alto a destra, oltre che dalle impostazioni.
Abbiamo aggiornato l'animazione del logo di Brawl nella schermata di caricamento.
I problemi risolti
Le correzioni generali
Ridotta la probabilità di fallimento del matchmaking dopo aver premuto ''Gioca ancora''.
Ridotta notevolmente la probabilità di vedere il messaggio ''Il server è occupato'' quando si aprono ricompense come i premi Starr, quando la scelta e la proibizione dei brawler della modalità Classificata non va a buon fine o quando non si riesce a uscire dal campo di prova.
Resi più affidabili gli attacchi a distanza mentre la connessione è instabile.
Risolto un errore per cui, subito dopo essere tornati in battaglia in Footbrawl, non era possibile utilizzare completamente il fuoco rapido e gli scatti.
Risolto un errore per cui la protezione ottenuta al ritorno in battaglia non veniva rimossa quando alcuni brawler attaccavano.
Risolto un errore per cui i premi coi buffie assegnavano ricompense sostitutive, se l'app veniva chiusa durante l'apertura o, in rari casi, quando erano in coda più premi.
Risolto un errore per cui i pacchetti di scelta delle skin venivano offerti per quelle rarità di cui al giocatore mancava una sola skin.
Risolto un errore per cui le casse-feretro non premium potevano includere ricompense premium.
Risolto il problema per cui l'animazione delle gemme non veniva riprodotta dopo l'acquisto di gemme da un'offerta a schermo intero del negozio.
Risolto il problema dei fotogrammi dei premi caotici, che si ripetevano in loop o causavano uno sfarfallio nella schermata dei dettagli dell'Emporio delle stranezze.
Risolto un problema per cui le skin ''Nori argenteo'' e ''Wendy argentea'' apparivano nell'Emporio delle stranezze invece di poter essere acquistate con le monete.
Risolti i problemi grafici dell'interfaccia e del tema della modalità Raid nelle schermate del registro delle mischie e delle amicizie suggerite.
Risolto il problema per cui le missioni speciali della modalità Raid a 20 giocatori non apparivano nella schermata delle missioni.
Risolto un errore per cui, toccando uno spazio vuoto vicino all'equipaggiamento del brawler nella modalità Classificata, si apriva un pop-up con scritto ''Sottodivisione attuale in singolo''.
Risolto il problema per cui i giocatori non potevano osservare i sopravvissuti dopo l'eliminazione della propria squadra nelle modalità ''Sopravvivenza (in due)'', ''Sopravvivenza (in tre)'' e ''Megasopravvivenza (in due)''.
Risolto il problema che ripristinava la disposizione delle levette nel campo di prova in seguito alla rotazione dello schermo.
Risolto il problema per cui gli effetti visivi non venivano riprodotti quando si segnava un gol.
Risolto il problema per cui l'audio degli oggetti trasportabili e dei boss veniva riprodotto anche quando si trovavano fuori dallo schermo.
Risolto il problema del timer della stagione, che non appariva correttamente in arabo ed ebraico.
Risolto un errore nella schermata delle notizie quando il gioco era in arabo.
Risolto il problema per cui il titolo ''Nuovi brawler in arrivo'' scompariva prima di essere completamente uscito dallo schermo nella collezione dei brawler.
Risolto il problema per cui la bocca e gli occhi dei brawler non si animavano correttamente al momento dell'acquisto.
Risolto il problema per cui le icone dell'overdrive di Pocho, Squeak e Colt non illuminavano correttamente gli occhi.
Risolto il problema per cui Trunk e Mico apparivano tagliati nella lobby.
Risolto un arresto anomalo che si verificava quando un'icona del profilo veniva inserita nel percorso delle ricompense delle sfide.
Le correzioni ai brawler
Risolto il problema per cui la super di Brock potenziata dall'overdrive lanciava solo tre ondate di razzi invece di quattro quando non era equipaggiata alcuna abilità stellare.
Risolti i problemi di audio e di animazione relativi alle super potenziate dall'overdrive di Bombardino e Brock.
Risolto un errore per cui il gadget ''Lampada per piante'' di Rosa poteva avere certi effetti su Basket Brawl se attivato in un momento specifico.
Risolto il problema per cui l'effetto visivo dello scudo di ''Zuccherosa'' scompariva prima che terminasse la protezione.
Risolto il problema per cui lo stordimento di Kit durava anche dopo la sua eliminazione.
Risolto il problema per cui il gadget ''Erogatore di monete'' di Griff scompariva brevemente per poi infliggere dei danni aggiuntivi.
Risolto il problema per cui i proiettili orbitanti di Cosmo erano visibili mentre si trovava nei cespugli o li attraversava.
Risolto il problema per cui la super di Cosmo distruggeva i proiettili orbitanti, come le sfere dell'overdrive di R-T e le fiamme danzanti di Ambra.
Risolto il problema relativo ai danni errati del gadget ''Caffè scorretto'' di Vince, che apparivano indipendentemente dal fatto che fosse stato raccolto un bruco.
Risolto un errore per cui i bruchi di Vince si spostavano nella sua posizione precedente se rimaneva fermo dopo essere stato spinto o trascinato.
Risolto il problema per cui gli scudi che riducevano i danni non funzionavano contro i bruchi di Vince.
Risolto un errore per cui i bruchi di Vince potevano attivare una torre nemica nell'Arena dei brawler senza invadere la corsia.
Corretta la descrizione del gadget ''Cintura di asteroidi'' di El Primo, inclusa la versione senza buffie che mostrava una durata di zero secondi.
Aggiornata la descrizione del gadget ''Riposizionatore'' di Lily per specificare che raddoppia i danni e il caricamento della super.
Risolto il problema per cui la super modificata dal gadget ''Riposizionatore'' di Lily non attivava l'abilità stellare ''Lama affilata'' quando colpiva il bordo esterno dell'indicatore.
Risolto il problema per cui l'abilità stellare ''Spirito guida'' potenziava Gus quando si proteggeva con uno scudo.
Risolto il problema per cui la bolla di Hank infliggeva sempre danni base quando esplodeva a causa dello status ''inibizione'' o di attacchi ad area.
Risolto il problema per cui la posa vittoriosa di Stu veniva mostrata dopo aver perso uno scontro.
Risolto il problema per cui lo scudo di Otis era visivamente troppo grande, soprattutto con i nanopoteri.
Corretto un errore per cui l'ego di Lola a volte smetteva di avanzare quando la brawler camminava addosso a un muro.
Risolto il problema per cui l'overdrive di Shade potenziato dal buffie usava gli stessi valori dei danni bonus e delle dimensioni dell'attacco base.
Risolto il problema per cui alcune parti dei proiettili dell'attacco base di Lumi non venivano visualizzate.
Risolto il problema per cui l'icona del gadget ''Barili infernali'' di Ambra diventava verde dopo l'uso quando il suo buffie non era sbloccato.
Risolto il problema dell'aumento incoerente dei danni dell'abilità stellare ''Supertossine'' di Corvo potenziata dal buffie.
Risolto il problema per cui gli effetti visivi, gli effetti sonori e l'animazione del gadget ''Caricatore automatico'' di Colt non erano sincronizzati.
Corretto un errore per cui la super di Kenji veniva interrotta quando lo scatto attraversava un muro nelle mappe grandi, come quelle di ''Arena dei brawler'' e quelle in 5v5.
Risolto il problema per cui Janet si trasformava in un elemento dello scenario mentre volava durante la super.
Risolto il problema per cui le descrizioni dell'overdrive di Nita e Juju mostravano un aumento errato della velocità di movimento dei loro alleati schierati (Bruce e Gris-Gris).
La velocità di movimento degli alleati schierati dalle super di Nita, Juju e Tick potenziate dagli overdrive ora aumenta in base a un valore percentuale anziché fisso.
Corretto un errore del server che Najia poteva causare interagendo con personaggi che si trasformano.
Risolto un arresto anomalo del server causato da Finx se usava il gadget teletrasportante in Footbrawl.
Risolto un arresto anomalo (Errore server 43) causato da Chuck col modificatore ''Colpo critico''.
Sistemati i capelli di ''Damian orrornauta''.
Risolto il problema per cui le skin di R-T mostravano gli effetti ad area predefiniti invece di quelli specifici delle skin.
Risolto il problema per cui i proiettili della super di Squeak mostravano gli effetti predefiniti invece di quelli specifici delle skin.
Risolto il problema per cui la skin ''Pierce cacciavampiri'' usava gli effetti ad area visivi predefiniti dopo il lancio della super.
Risolto il problema per cui la skin ''Ywolg'' di Glowy mostrava gli effetti visivi predefiniti quando l'attacco base si collegava a un personaggio.
Risolto un problema per cui gli effetti dell'attacco base non venivano riprodotti su alcune skin di brawler che sferrano colpi in mischia.