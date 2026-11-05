※ミーグリ情報＋コラボグッズ追加！※世界一決定戦の情報まとめ

マンガTシャツ（ノリ）：5,000円

長袖Tシャツ（エドガー）：5,000円

ブロスタソックス（エドガー/モーティス）：各2,000円

A4クリアファイル（スチームパンク/刀の王国/スターパトロール）：各1,000円

アクリルブロック（スターノヴァ/メロディー/フィンクス）：各2,500円

キーチェーン（刀の王国）※ランダム3種：1,000円

ぬいぐるみ（スパイク）※ランダム2種：2,500円

BEAMS HEARTコラボマフラー：6,000円

BEAMS HEARTコラボサッカーシャツ：各6,000円

※表示価格はすべて税込です。

※すべての商品は3日間とも、数量限定販売です。ご購入はおひとり様につき、デザインを問わず各アイテム1点までとさせていただきます。

※発売開始時刻は決まり次第公開いたします。

※購入ルールは予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。