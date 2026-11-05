※ミーグリ情報＋コラボグッズ追加！※世界一決定戦の情報まとめ
公式グッズ情報
会場では公式グッズが発売されます！
マンガTシャツ（ノリ）：5,000円
長袖Tシャツ（エドガー）：5,000円
ブロスタソックス（エドガー/モーティス）：各2,000円
A4クリアファイル（スチームパンク/刀の王国/スターパトロール）：各1,000円
アクリルブロック（スターノヴァ/メロディー/フィンクス）：各2,500円
キーチェーン（刀の王国）※ランダム3種：1,000円
ぬいぐるみ（スパイク）※ランダム2種：2,500円
BEAMS HEARTコラボマフラー：6,000円
BEAMS HEARTコラボサッカーシャツ：各6,000円
※表示価格はすべて税込です。
※すべての商品は3日間とも、数量限定販売です。ご購入はおひとり様につき、デザインを問わず各アイテム1点までとさせていただきます。
※発売開始時刻は決まり次第公開いたします。
※購入ルールは予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。
クリエイター ミーグリ開催！
大会会場内で、日本クリエイター陣のミーグリ開催決定！クリエイターのみんなと話せるチャンス✨ 毎日10時～12時ごろに行う予定なので、早めに会場に来る人はぜひ参加してね！
※スケジュールの都合により実施時間・参加メンバーが変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※先着順のため、多くの方がお並びの場合、終了予定時間前であっても参加を締め切ることがあります。必ず現地スタッフの指示に従ってお並びください。
大会の情報
2019年のブロスタ チャンピオンシップ初開催以来、世界各地で開催されてきた世界一決定戦。ついに2026年、日本で開催されます！
各地域の激戦を勝ち抜いた世界のトップチームが東京に集結。東アジアからは「ZETA DIVISION」と昨年王者「Crazy Raccoon」が出場します。
ブロスタeスポーツを初めて見る方も、これまで競技シーンを応援してきた方も、みんなで一緒にブロスタを楽しんで、東京で世界一が決まる瞬間をぜひ会場で体感してください！
大会の情報
開催日時：2026年11月20日（金）～11月22日（日）
▼Day1 11月20日（金） 開場10:00 開演12:00 終了予定22:00
▼Day2 11月21日（土） 開場10:00 開演12:00 終了予定21:00
▼Day3 11月22日（日） 開場10:00 開演12:00（第1試合13:00開始予定） 終了予定20:00
※終了時刻は予定です。試合展開により前後いたします 開催場所：東京体育館（Google Map）(新しいタブで開きます)
チケット
Day1（11月20日・金）分のみ発売中！（Day2・Day3は完売しています） https://eplus.jp/sf/detail/4580000001(新しいタブで開きます)
・チケットは全席指定の電子チケットです。チケット表示には「AnyPASS」アプリのダウンロード・会員登録が必要です。
・チケットを購入された方には、11月6日(金)以降に、AnyPASSから「発券開始のご案内メール」が届きます。チケットに関する問い合わせはAnyPassサポートにご連絡ください。(新しいタブで開きます)
プレゼント情報
Day1（11月20日・金）来場者限定で、本大会限定デザインのアクリルキーホルダーをプレゼント！
※3日通し券、もしくは11月20日のチケットをお持ちで、かつ現地で観戦をされた方には全員にお渡しします。
大会サポーター
はじめしゃちょー（大会スペシャルサポーター）
今井 暖大・平松 想乃・本望 あやか（応援サポーター）
2025年はブロフェスにも遊びに来てくれた、ブロスタ大好きなはじめしゃちょーが大会スペシャルサポーターに就任！
さらに、プライベートでブロスタ大好きな今井 暖大さん・平松 想乃さん・本望 あやかさんが応援サポーターに就任しました！
今井さんはDay1（11月20日）、平松さん・本望さんはDay3（11月22日）に、客席でみんなと一緒に応援します📢