東京がまもなく熱狂の渦に包まれます！史上最大のブロスタ世界一決定戦完全ガイド！

出場チームは12組、開催期間は3日間。100万ドルの賞金総額と、たった1つの世界チャンピオンの称号をかけた激戦が始まります。世界最高のブロスタプレイヤーが、11月20日から22日まで東京に集結。史上最大の世界一決定戦の幕開けです！現世界チャンピオンCrazy Raccoonが、母国の地でタイトル防衛に挑みます。アリーナに足を運ぶ方も、自宅で観戦する方も、必要な情報を以下でご確認ください。