Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
東京がまもなく熱狂の渦に包まれます！史上最大のブロスタ世界一決定戦完全ガイド！
出場チームは12組、開催期間は3日間。100万ドルの賞金総額と、たった1つの世界チャンピオンの称号をかけた激戦が始まります。世界最高のブロスタプレイヤーが、11月20日から22日まで東京に集結。史上最大の世界一決定戦の幕開けです！現世界チャンピオンCrazy Raccoonが、母国の地でタイトル防衛に挑みます。アリーナに足を運ぶ方も、自宅で観戦する方も、必要な情報を以下でご確認ください。
基本情報
開催日：2026年11月20日（金）～22日（日）
会場：東京（日本） 東京体育館
出場チーム：12組
賞金総額：100万ドル
開場：毎日 午前10時（JST）
開演：毎日 正午（JST）
東京で直接観戦
3日間にわたるブロスタのイベント会場に直接足を運ぶことほど、素晴らしい体験はありません。他では手に入らない報酬も手に入ります。
参加者限定報酬：ご来場いただいた方にはもれなく、他では手に入らない一般入場ピンズをプレゼントします。VIPパッケージ所持者にはVIP版のピンズのほか、さらなる特典をご用意しています。限定報酬は、会場で直接受け取る必要があります。
マッチの他にも、ZETA Division、TRIBE、FUT、Bounty Hunters Allu*といったプロチームとの交流や、各クリエイターとのひとときを楽しむことができます。さらに限定グッズの販売のほか、コスプレや各種イベント、ブロスタファンによる最大規模のコミュニティが一堂に会する場で、ブロスタの世界にどっぷりと浸りましょう。
金曜日のチケットは残りあとわずか。入手はお早めに！日本居住者の方は、こちらでチケットをご購入ください(新しいタブで開きます)。日本居住者ではない方は、こちらでチケットをご購入ください(新しいタブで開きます)。
*マッチの結果に応じて、プロチームのファン交流会を週末を通じて追加開催する予定です。
注意事項
カバン：カバンを持参される場合、荷物は最小限に抑えてください。アリーナ内のロッカーの数には限りがあり、必ず使用できるわけではありません。
機材：プロ用カメラの持ち込みは禁止します。ファンの方が持ち込み可能なのは、タブレットデバイスおよびGoPro式のカメラのみです。
コスプレ：セキュリティチェックを受ける場合のみ、会場でのコスプレを許可します。
自宅でリモート観戦
航空券は必要ありません！自宅から観戦することも可能です。「event.brawlstars.com」では、すべてのマッチを視聴できます！
勝敗予想の受付が始まりました。バフィー、クランシーのSupercell MAKEスキン、限定カスタマイズアイテム、大量のカオスドロップなど、超豪華な報酬を多数取り揃えています！「event.brawlstars.com(新しいタブで開きます)」で結果を予想し、配信を視聴してイベントに参加し、報酬をすべて獲得しましょう！
イベント各日の配信開始時間は、以下の通りです。
東京（JST）：正午
シドニー（AEDT）：午後2時
イギリス（GMT）：午前3時
中央ヨーロッパ（CET）：午前4時
ブラジル（BRT）：午前0時
アメリカ東部（ET）：午後10時（前日の夜）
アメリカ西部（PT）午後7時（前日の夜）
配信を見逃した場合は、各マッチ終了後、こちら(新しいタブで開きます)からハイライト映像をご視聴いただくことができます。X(新しいタブで開きます)（@brawl_esports）およびInstagram(新しいタブで開きます)とTikTok(新しいタブで開きます)のブロスタeスポーツアカウントをフォローし、週末を通して結果やハイライト、お知らせをチェックしましょう。
目標は世界チャンピオン
12組のチームが、ブロスタ チャンピオンシップ 2026シーズンとラストチャンス予選を勝ち抜き、この大舞台にたどり着きました。100万ドルの賞金総額の最大の取り分と世界チャンピオンの称号を手にするのは、たった1チームだけです。
出場チーム
地域別ランキングを1位で通過したチーム4組は、金曜日のグループステージを免除され、土曜日のプレイオフに直接進出します。これにより、初日に早々と敗退するリスクを回避できます。残りの8組は1日間の戦いで、残りの4枠を争います。
プレイオフに直接進出する各地域1位のチームは、以下の通りです。
Tribe Gaming(新しいタブで開きます)（北米） - 北米地域の第1シードで、8月のマンスリー決勝戦の優勝チームです
Bounty Hunters(新しいタブで開きます)（南米） - 南米地域の第1シードで、6月のマンスリー決勝戦の優勝チームです
ZETA DIVISION(新しいタブで開きます)（東アジア） - 世界一決定戦で3度の優勝経験を持ち（2021年～2023年）、東アジア地域の第1シードです
FUT Esports(新しいタブで開きます)（ヨーロッパ、中東およびアフリカ） - ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）地域の第1シードで、マンスリー決勝戦で6回中5回の優勝を誇ります
グループA：
HMBLE(新しいタブで開きます)：ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） - 2026 Brawl Cupの優勝チームです
Reply Totem(新しいタブで開きます)：ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） - LANの奇跡を再現できるでしょうか？
RED Canids(新しいタブで開きます)：南米 - 7月のマンスリー決勝戦の優勝チームです
Team Heretics(新しいタブで開きます)：ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）- ラストチャンス予選のゴールドチケット獲得チームです
グループB：
NOVO Esports(新しいタブで開きます)：ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） - 巻き返しを狙うダークホースです
Team Elektros(新しいタブで開きます)：北米 - 2月のマンスリー決勝戦の優勝チームです
Crazy Raccoon(新しいタブで開きます)：東アジア - 世界一決定戦の現世界チャンピオンです
NAVI(新しいタブで開きます)：ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA） - ラストチャンス予選のゴールドチケット獲得チームです