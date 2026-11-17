Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
도쿄를 뜨겁게 달굴 시간이 얼마 남지 않았습니다. 사상 최대의 브롤스타즈 월드 파이널에 대해 자세히 소개해 드리겠습니다!
12개 팀이 사흘 동안 100만 달러와 월드 챔피언 타이틀을 두고 싸우게 됩니다. 11월 20일~22일, 최강의 브롤스타즈 선수들이 사상 최대의 월드 파이널을 위해 도쿄에 상륙합니다! 작년 월드 챔피언 팀인 Crazy Raccoon도 타이틀을 지키기 위해 자국에서 다시 한 번 참전합니다. 경기장에서든 방안에서든, 월드 파이널을 즐기는 데 필요한 정보를 모두 모았습니다.
주요 정보
날짜: 2026년 11월 20일 금요일~22일 일요일
장소: 일본 도쿄, 도쿄 체육관(Tokyo Metropolitan Gymnasium)
참가팀 수: 12팀
총상금: 미화 100만 달러
입장 시작:매일 오전 10시(JST)
경기 시작: 매일 오후 12시(JST)
도쿄에서 직접 관람할 예정이신가요?
역시 3일 동안 브롤스타즈 이벤트가 펼쳐지는 공간에서 즐기는 게 최고겠죠. 어디서도 획득할 수 없는 보상까지 받을 수 있습니다.
참석자 한정 보상: 입장하는 모든 분께 현장에서만 받을 수 있는 일반 입장 핀을 드립니다. VIP 패키지 소유자라면 VIP 버전 핀과 추가 특전까지 받으실 수 있습니다. 현장에 오셔야만 수령 가능합니다.
경기 관람 외에도 ZETA Division, TRIBE, FUT 및 Bounty Hunters Allu* 등의 프로 팀들과 만나고, 크리에이터들과 어울리고, 한정판 굿즈도 받고, 다양한 코스프레를 보며 브롤스타즈 세계에 빠져 보세요. 브롤 팬들을 위한 가장 큰 만남과 활동의 장이 펼쳐집니다.
금요일 좌석이 얼마 남지 않았으니 서두르세요. 일본 거주자는 여기에서 예매하실 수 있습니다(새 탭에서 열림). 다른 나라에 거주하고 계시다면 여기에서 예매해 주세요(새 탭에서 열림).
*매치 결과에 따라 팬미팅에 참여하는 프로 팀이 추가될 수 있습니다.
유용한 팁
가방: 가방을 가져올 예정이라면 짐을 가볍게 챙기세요. 대회장 내에 라커가 있지만 부족할 수도 있습니다.
기기: 전문 촬영 장비는 허용되지 않습니다. 태블릿 기기 및 GoPro 스타일 카메라는 지참하실 수 있습니다.
코스프레: 행사장 내에서 보안 검사를 받은 후 진행할 수 있습니다.
경기 시청
도쿄행 비행기를 타지 않고도 참여하실 수 있습니다! event.brawlstars.com에서 모든 경기를 생방송으로 시청하세요.
경기 결과를 예측하고 엄청난 보상도 받아 보세요! 버피, 클랜시 Supercell MAKE 스킨, 특별한 꾸미기 아이템과 푸짐한 카오스 드롭까지 전부 챙기세요. event.brawlstars.com(새 탭에서 열림)에서 경기 결과를 예측하고, 실시간으로 시청하고 소통하며 보상까지 획득할 수 있습니다!
대회 기간 동안 매일 방송이 시작되는 시간은 다음과 같습니다.
도쿄(JST): 오후 12시
시드니(AEDT): 오후 2시
영국(GMT): 오전 3시
중앙 유럽(CET): 오전 4시
브라질(BRT): 오전 12시
미국 동부(ET): 전날 오후 10시
미국 서부(PT): 전날 오후 7시
놓치신 순간이 있나요? 경기 직후 이곳(새 탭에서 열림)에 모든 경기 하이라이트 영상이 올라옵니다. @brawl_esports(X(새 탭에서 열림)), Brawl Stars Esports(Instagram(새 탭에서 열림), TikTok(새 탭에서 열림))를 팔로우하고 경기 결과와 하이라이트 영상, 각종 안내를 주말 내내 확인하세요.
대회 상금
12개 팀이 2026년 브롤스타즈 챔피언십 서킷과 와일드카드 결정전을 뚫고 올라왔습니다. 단 한 팀만이 총상금 100만 달러 중 가장 큰 몫을 차지하고 월드 챔피언 타이틀을 쟁취하게 됩니다.
출전팀
12개 팀이 2026년 브롤스타즈 챔피언십 서킷과 와일드카드 결정전을 뚫고 올라왔습니다. 단 한 팀만이 총상금 100만 달러 중 가장 큰 몫을 차지하고 월드 챔피언 타이틀을 쟁취하게 됩니다.
출전팀
지역 순위표에서 1위를 차지한 4개 팀은 그에 대한 보상으로 금요일 그룹 스테이지에 출전하지 않고, 1일 차에 조기 탈락할 위험 부담 없이 바로 토요일 플레이오프에 진출합니다. 나머지 8개 팀은 남은 4자리를 차지하기 위해 하루 동안 경기를 펼칩니다.
플레이오프 자동 진출 지역 우승팀
Tribe Gaming(북아메리카) - 북아메리카 1위 시드, 8월 월별 파이널 우승팀
Bounty Hunters(남아메리카) - 남아메리카 1위 시드, 6월 월별 파이널 우승팀
ZETA DIVISION(동아시아) - 월드 챔피언 3관왕 팀(2021~2023), 동아시아 1위 시드
FUT Esports(EMEA) - EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역 5/6월 월별 파이널 우승 후 1위 시드
A조
HMBLE(새 탭에서 열림)(EMEA) - 2026년 브롤 컵 우승팀
Totem Esports(새 탭에서 열림)(EMEA) - 오프라인 대회에서 보여줬던 마법 같은 경기력을 되찾을 수 있을까요?
RED Canids(새 탭에서 열림)(남아메리카) - 7월 월별 파이널 우승팀
Team Heretics(새 탭에서 열림)(EMEA) - 와일드카드 결정전 골드 티켓 획득팀
B조
NOVO Esports(새 탭에서 열림)(EMEA) - 무서운 기세를 보여줄 언더독
Team Elektros(새 탭에서 열림)(북아메리카) - 2월 월별 파이널 우승팀
Crazy Raccoon(새 탭에서 열림)(동아시아) - 작년 월드 파이널 우승팀
NAVI(새 탭에서 열림)(EMEA) -와일드카드 결정전 골드 티켓 획득팀