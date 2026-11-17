도쿄를 뜨겁게 달굴 시간이 얼마 남지 않았습니다. 사상 최대의 브롤스타즈 월드 파이널에 대해 자세히 소개해 드리겠습니다!

12개 팀이 사흘 동안 100만 달러와 월드 챔피언 타이틀을 두고 싸우게 됩니다. 11월 20일~22일, 최강의 브롤스타즈 선수들이 사상 최대의 월드 파이널을 위해 도쿄에 상륙합니다! 작년 월드 챔피언 팀인 Crazy Raccoon도 타이틀을 지키기 위해 자국에서 다시 한 번 참전합니다. 경기장에서든 방안에서든, 월드 파이널을 즐기는 데 필요한 정보를 모두 모았습니다.