Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
W Tokio zrobi się głośno: oto przewodnik po największym w historii finale światowym Brawl Stars!
Dwanaście drużyn, trzy dni, milion dolarów i tytuł mistrza świata do zdobycia. Najlepsi gracze Brawl Stars z całego świata przybędą do Tokio w dniach 20–22 listopada, aby wziąć udział w największym w historii finale światowym! Obecni mistrzowie świata, drużyna Crazy Raccoon, powracają, by bronić tytułu przed własną publicznością. Czy zasiądziesz na trybunach, czy obejrzysz mecze w zaciszu własnego domu, oto wszystko, czego potrzebujesz:
Najważniejsze informacje
Termin: od piątku 20 do niedzieli 22 listopada 2026 r.
Obiekt: Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokio, Japonia
Drużyny: 12
Pula nagród: 1 000 000 USD
Otwarcie bram areny: codziennie 10:00 czasu JST
Rozpoczęcie wydarzenia: codziennie 12:00 czasu JST
Wybierasz się do Tokio?
Nic nie przebije trzech dni z Brawl Stars na żywo, a na koniec zabierzesz ze sobą nagrody, których nie dostaniesz nigdzie indziej.
Nagrody wyłącznie dla uczestników: każdy, kto przekroczy próg imprezy, otrzyma przypinkę Wstęp ogólny, niedostępną nigdzie indziej. Posiadacze pakietów VIP otrzymują różne wersje przypinek VIP oraz dodatkowe upominki. Odebrać je można tylko na miejscu.
Nie tylko mecze: spotkaj się z profesjonalnymi drużynami, takimi jak ZETA Division, TRIBE, FUT i Bounty Hunters Allu*, porozmawiaj z twórcami, zdobądź ekskluzywne gadżety i pozwól się porwać światu Brawl Stars dzięki cosplayom, aktywacjom i największej społeczności fanów Brawl w jednym miejscu.
Zostało już bardzo niewiele biletów na piątek, więc nie zwlekaj. Jeśli jesteś w Japonii, kup bilety tutaj(otwiera się w nowej karcie). Mieszkańcy pozostałych krajów mogą kupić bilety tutaj(otwiera się w nowej karcie).
*W zależności od wyników meczów w ciągu weekendu odbędą się dodatkowe spotkania z zawodnikami profesjonalnych drużyn.
Warto wiedzieć
Bagaże: radzimy zabrać ze sobą niewiele bagażu. Na arenie dostępne są szafki, jednak nie możemy zagwarantować ich dostępności.
Urządzenia: nie wolno używać profesjonalnych kamer. Kibice mogą przynosić tablety i kamery typu GoPro.
Cosplay: cosplay jest dozwolony na terenie imprezy pod warunkiem przejścia kontroli bezpieczeństwa.
Oglądanie z domu
Do udziału w tym wydarzeniu nie potrzebujesz biletu lotniczego! Oglądaj wszystkie mecze na żywo na stronie event.brawlstars.com.
Typowanie jest już otwarte, a nagrody są ogromne! Do wygrania są: buffie, przebranie Supercell Make dla Clancy’ego, wyjątkowe przedmioty kosmetyczne oraz mnóstwo dropów chaosu. Typuj wyniki, oglądaj i bierz udział w wydarzeniu na żywo, i zdobywaj nagrody na stronie event.brawlstars.com(otwiera się w nowej karcie)!
Oto godziny rozpoczęcia transmisji każdego dnia wydarzenia:
Tokio (JST): 12:00
Sydney (AEDT): 14:00
UK (GMT): 03:00
Europa Środkowa (CET): 04:00
Brazylia (BRT): 00:00
Wschodnie wybrzeże USA (ET): 22:00 poprzedniego wieczoru
Zachodnie wybrzeże USA (PT): 19:00 poprzedniego wieczoru
Coś cię ominęło? Kluczowe momenty pojawiają się po każdym meczu tutaj(otwiera się w nowej karcie). Obserwuj @brawl_esports w X(otwiera się w nowej karcie) oraz Brawl Stars Esports na Instagramie(otwiera się w nowej karcie) i TikToku(otwiera się w nowej karcie), aby przez cały weekend mieć dostęp do wyników, najciekawszych momentów i ogłoszeń..
Jaka jest stawka?
Dwanaście drużyn walczyło o awans w ramach cyklu mistrzostw Brawl Stars 2026 oraz kwalifikacji ostatniej szansy. Tylko jedna z nich zgarnie lwią część z puli nagród wynoszącej 1 mln dolarów oraz tytuł mistrza świata.
Drużyny
Cztery drużyny zajęły pierwsze miejsca w Tabelach Wyników Regionu, dzięki czemu pomijają piątkowy etap grupowy i przechodzą bezpośrednio do sobotniej serii rozstrzygającej, bez ryzyka wczesnego pożegnania z turniejem. Pozostałe osiem ma jeden dzień na walkę o cztery pozostałe miejsca.
Zwycięzcy regionalni, którzy awansują bezpośrednio do serii rozstrzygającej:
Tribe Gaming (Ameryka Północna) – rozstawienie nr 1 w Ameryce Północnej. Zwycięzcy sierpniowych comiesięcznych finałów.
Bounty Hunters (Ameryka Południowa) – rozstawienie nr 1 w Ameryce Południowej i zwycięzcy czerwcowych comiesięcznych finałów.
ZETA DIVISION (Azja Wschodnia) – trzykrotni mistrzowie świata (2021–2023) i rozstawienie nr 1 w Azji Wschodniej.
FUT Esports (EMEA) – rozstawienie nr 1 w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki po wygraniu 5 z 6 comiesięcznych finałów.
Grupa A:
HMBLE(otwiera się w nowej karcie) (Europa, Bliski Wschód i Afryka) – czempioni Brawl Cup 2026
Reply Totem(otwiera się w nowej karcie) (Europa, Bliski Wschód i Afryka) – czy uda im się odzyskać dawną formę w rozgrywkach LAN?
RED Canids(otwiera się w nowej karcie) (Ameryka Południowa) – zwycięzcy lipcowych comiesięcznych finałów
Team Heretics(otwiera się w nowej karcie) (Europa, Bliski Wschód i Afryka) – zdobywcy złotego biletu w kwalifikacjach ostatniej szansy
Grupa B:
NOVO Esports(otwiera się w nowej karcie) (Europa, Bliski Wschód i Afryka) – nędznicy w natarciu
Team Elektros(otwiera się w nowej karcie) (Ameryka Północna) – zwycięzcy lutowych comiesięcznych finałów
Crazy Raccoon(otwiera się w nowej karcie) (Azja Wschodnia) – aktualni mistrzowie finału światowego
NAVI(otwiera się w nowej karcie) (Europa, Bliski Wschód i Afryka) – zdobywcy złotego biletu w kwalifikacjach ostatniej szansy