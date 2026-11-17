Nic nie przebije trzech dni z Brawl Stars na żywo, a na koniec zabierzesz ze sobą nagrody, których nie dostaniesz nigdzie indziej.

Nagrody wyłącznie dla uczestników: każdy, kto przekroczy próg imprezy, otrzyma przypinkę Wstęp ogólny, niedostępną nigdzie indziej. Posiadacze pakietów VIP otrzymują różne wersje przypinek VIP oraz dodatkowe upominki. Odebrać je można tylko na miejscu.

Nie tylko mecze: spotkaj się z profesjonalnymi drużynami, takimi jak ZETA Division, TRIBE, FUT i Bounty Hunters Allu*, porozmawiaj z twórcami, zdobądź ekskluzywne gadżety i pozwól się porwać światu Brawl Stars dzięki cosplayom, aktywacjom i największej społeczności fanów Brawl w jednym miejscu.

Zostało już bardzo niewiele biletów na piątek, więc nie zwlekaj. Jeśli jesteś w Japonii, kup bilety tutaj (otwiera się w nowej karcie). Mieszkańcy pozostałych krajów mogą kupić bilety tutaj (otwiera się w nowej karcie).

*W zależności od wyników meczów w ciągu weekendu odbędą się dodatkowe spotkania z zawodnikami profesjonalnych drużyn.