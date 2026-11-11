Informacje o wersji – listopad 2026
Odświeżony tryb rankingowy
W tym sezonie tryb rankingowy doczekał się największych zmian w swojej historii — zmieniliśmy sposób jego odblokowywania, wspinania się po szczeblach, wyboru Zadymiarzy i wiele więcej!
Wymogi wejścia i Zadymiarzy
Tryb rankingowy powinien być najbardziej wymagającą częścią Brawl Stars, dlatego zaostrzyliśmy wymagania, aby rywalizacja była bardziej wyrównana. Wymagany jest teraz maksymalny poziom Zadymiarza, a tryb rankingowy odblokowuje się później w toku rozgrywki.
Każda ranga trybu rankingowego wymaga teraz Zadymiarzy na 11 poziomie mocy — wcześniej od rangi Brązowej do Diamentowej wymagani byli Zadymiarze na 9. poziomie mocy.
By przejść do rangi Diamentowej potrzeba teraz 12 Zadymiarzy zamiast 9, tyle samo co do rangi Mitycznej.
Aby zrekompensować wyższe wymagania dotyczące Zadymiarzy, liczba darmowych maksymalnie rozwiniętych Zadymiarzy wzrosła z 3 do 6 na sezon.
Tryb rankingowy odblokowuje się teraz po zdobyciu 5000 pucharów, zamiast 1000.
Gracze, którzy odblokowali już tryb rankingowy, zachowają do niego dostęp, a po zdobyciu 5000 pucharów odblokują zamiast tego Drop chaosu.
Arena Zadymy nadal odblokowuje się po zdobyciu 1000 pucharów.
Brak drużyn w trybie rankingowym od pozycji MISTRZOWIE I wzwyż.
Elo i postępy
Zachowujemy miesięczne sezony, ale reset sezonu będzie znacznie łagodniejszy. Oznacza to lepszą jakość meczów na początku sezonu, mniej czasu na powrót do maksymalnej pozycji i więcej czasu na faktyczne doskonalenie się na niej. Dostosowujemy również zyski i straty Elo, aby silni gracze szybciej docierali do swojej prawdziwej pozycji, a najwyższe pozycje nadal stanowiły prawdziwe wyzwanie.
Elo w formacie najlepszy z trzech zależy teraz od wygranych rund: zyskujesz więcej za epickie zwycięstwo (2:0) i tracisz mniej za wyrównany mecz (1:2).
Większe zyski Elo na niższych i średnich pozycjach sprawią, że postępy będą odczuwalnie lepsze, a więcej graczy dotrze do pozycji Pro wraz ze wzrostem mediany dolnego progu Elo.
Reset sezonu obniża teraz rangę o 2 stopnie zamiast o 6. Brak zmian we wzmocnieniu.
Ekran wyboru i blokowania
Usłyszeliśmy Wasze opinie na temat tego, że ekran wyboru i blokowania wymaga gruntownej przebudowy, skoro mamy już ponad 100 Zadymiarzy! Celem jest zapewnienie graczom lepszego oglądu sytuacji, lepszych narzędzi do wyboru Zadymiarzy oraz lepszych sposobów komunikowania się z drużyną.
Zaktualizowano układ siatki, aby można było zobaczyć więcej Zadymiarzy jednocześnie. Kafelki Zadymiarzy pokazują teraz gadżety i gwiezdne moce.
Dodano filtrowanie Zadymiarzy, opcję włączania i wyłączania sortowania ulubionych, sortowanie według klasy jako nową opcję domyślną oraz sortowanie według trofeów, dzięki któremu można pochwalić się najczęściej używanymi Zadymiarzami.
Gracze posiadający mniej niż 30 Zadymiarzy mają domyślnie włączone sortowanie według poziomu mocy.
Oprócz sugestii wyboru można teraz także sugerować blokady: po zablokowaniu Zadymiarza wybranie innego Zadymiarza zasugeruje go jako blokadę.
Gracze mogą na początku fazy wyboru zaproponować zamianę kolejności wyboru.
Dodano szybki czat podczas wyboru i blokowania, dzięki któremu można poprosić o konkretną klasę Zadymiarza potrzebną drużynie, poprosić o kontrę na wybór przeciwnika, poprosić o określoną rolę lub poinformować drużynę, na jakiej pozycji będzie się grać.
Ekran ostatecznego przygotowania
Ekran ostatecznego przygotowania przeszedł całkowitą wizualną metamorfozę, w tym dodano podgląd mapy 3D w tle.
Oprócz zmiany wyposażenia i zamiany Zadymiarzy można teraz także zmieniać przebranie.
Dodano szybki czat podczas ostatecznego przygotowania, dzięki któremu można poinformować członków drużyny, na jakiej pozycji będzie się grać, a także wysyłać im i przeciwnikom odznaki oraz wiadomości szybkiego czatu.
Ramki, karty bitewne i przedmioty kosmetyczne rangi
Nowe projekty i animacje ramek rankingowych na 2026 rok są już dostępne dla wszystkich rang. W każdym sezonie można odblokować 9 poziomów.
Za każdą rangę można teraz zdobyć ikonę gracza i odznakę, odblokowywane po osiągnięciu danej rangi po raz pierwszy.
Inne ulepszenia
Statystyki po meczu i dziennik bitew
Pod koniec bitwy można teraz sprawdzić znacznie więcej statystyk, które są również dostępne w dzienniku bitew!
Dostępne w trybie rankingowym, a także w innych trybach 5 na 5, 3 na 3 i 2 na 2.
Można sprawdzić łączną liczbę eliminacji, porażek, obrażeń, leczenia, otrzymanych obrażeń i punktów za cele, jeśli dotyczą danego trybu.
Można sprawdzić wybory i blokady w trybie rankingowym, jeśli dotyczą danego trybu.
Podczas rozgrywania meczu do dwóch zwycięstw w trybie rankingowym statystyki są dzielone według rund.
Zagraj ponownie
Jeśli w rankingu trafisz na dobrych członków drużyny, chcemy mieć pewność, że będziecie mogli dalej grać razem!
Opcja „Zagraj ponownie” w trybie rankingowym jest teraz dostępna na ekranie końcowym bitwy.
W niektórych przypadkach przycisk „Zagraj ponownie” będzie nieaktywny: na poziomie Mistrzowie i wyżej zmieni się w „Wyszukaj kolejną grę”, a także wtedy, gdy różnica rangi będzie zbyt duża, nie będziesz mieć wystarczającej liczby Zadymiarzy dla swojej obecnej rangi lub sezon dobiegnie końca.
Tryb oglądania
Możesz teraz oglądać mecz do dwóch zwycięstw w trzech rundach bez bycia usuniętym między rundami. Obserwator podąża za graczem do następnej rundy zamiast wychodzić z meczu.
Przyjazne lobby (Mecz mocy)
Gdy modyfikator Meczu mocy jest aktywny, dostępne są 2 nowe opcje rozgrywki.
Blokujący slalom: podobnie jak w przypadku naprzemiennego wyboru, drużyny blokują teraz również naprzemiennie.
Możesz ustawić, która drużyna wybiera jako pierwsza; domyślnie jest to losowe.
Sezon Karnetu Pro
Następny sezon Karnetu Pro zostanie skrócony do 3 miesięcy, po czym Karnet Pro zostanie przekształcony w karnet miesięczny. Aby zrekompensować krótszy czas trwania, dodajemy kilka przyspieszeń postępów.
Natychmiastowy postęp: zakup Karnetu Pro zapewnia 2000 PD w ramach Karnetu Pro w grze lub 4000 PD w ramach Karnetu Pro w Supercell Store.
Nagrody za zwycięstwa w trybie rankingowym: każde zwycięstwo w trybie rankingowym zapewnia 60 PD w ramach Karnetu Pro, do maksymalnie 1200 PD w ramach Karnetu Pro tygodniowo. Posiadacze Karnetu Pro otrzymują dwa razy więcej PD w ramach Karnetu Pro za każde zwycięstwo oraz dwukrotnie wyższy limit tygodniowy.
Usunięto kwalifikację do MŚBS przez rangę Pro
Był to eksperyment od czasu ostatniej zmiany, ale ranga Pro jako druga ścieżka do MŚBS nie zapewniała wystarczających korzyści. Bardzo niewielu nowych graczy kwalifikowało się tą ścieżką, a dodatkowo komplikowała ona zarówno system, jak i komunikację dotyczącą zawodów. W związku z innymi zmianami w programie e-sportowym zdecydowaliśmy się usunąć tę funkcję.
Osiągnięcie rangi Pro w trybie rankingowym nie kwalifikuje już graczy do MŚBS 2027. Od 2027 roku gracze będą mogli dołączyć do programu Challengers poprzez wyzwanie mistrzowskie i wywalczyć sobie udział w MŚBS.
Więcej bloków w trybie rankingowym?
Poważnie rozważaliśmy wiele zmian w trybie rankingowym w oparciu na opinie graczy, a jedną z nich było zwiększenie ilości run blokujących. Zdecydowaliśmy się na razie tego nie zrobić, jako że miałoby to więcej negatywnych niż pozytywnych skutków.
Nasze największe obawy to:
Wydłużenie czasu przed meczami i/lub skomplikowanie procesu podejmowania decyzji.
Chęć większej ilości bloków może być spowodowana jest frustracją metą, którą powinniśmy naprawić poprzez zmiany w balansie.
NOWI Zadymiarze
Bużaby – Legendarne – Artyleria
Zap, Zee i Volt, czyli Bużaby! Dzięki podarowanemu przez Ziggy'ego magicznemu kapeluszowi mogą teraz bezpiecznie dawać swoje elektryzujące występy. Chociaż wszystkie żaby to naturalne przewodniki prądu, triki Bużab NAPRAWDĘ dają kopa.
Atak (TRÓJKĄTNY TRIK): jedna żaba skacze, zadając obrażenia obszarowe. Po tym, jak skoczy druga żaba, zanim do siebie wrócą, w utworzonym przez nie trójkącie wyzwolona zostaje energia elektryczna, zadając obrażenia. Obrażenia są większe na krawędziach trójkąta niż w jego środku.
Superatak (ŻABDZILLA!): najlepszy żabi trik! Łączą się w JEDNĄ WIELKĄ ŻABĘ, która może wykonać 3 skoki, zadając obrażenia obszarowe (silniejsze obrażenia na środku). Trzeci skok jest największy. Po 3 skokach lub po upłynięciu czasu żaby wracając do normalnej formy.
Gadżet 1 (HOP SIUP): pozwala skoczyć dwóm żabom! Wymaga pełnej amunicji i zużywa ją całą.
Gadżet 2 (ŁAGODZĄCY SZOK): kolejny trójkąt podstawowego ataku leczy sojuszników wewnątrz o 2000 PŻ.
Gwiezdna moc 1 (JAK PIJAWKI): obrażenia zadane podczas superataku leczą żaby o 50% zadanych obrażeń.
Gwiezdna moc 2 (GRZĘZAWISKO): krawędzie trójkąta podstawowego ataku spowalniają wrogów o 15% przez 2 sekundy.
Hiperdoładowanie (TRZYKROTNE TRIKI): trójkąt uformowany przez 3 skoki podczas superataku zadaje 1050 pkt. pkt. obrażeń obszarowych oraz 1500 na krawędziach.
Tytuł prestiżu: Nie bój żaby
Tytuł mistrzowski: Potrójne kłopoty
Rey – Mityczny – Strzelec wyborowy
Rey, król, zamierza władać polem bitwy, ze swoją królową, Ruby, u boku. Wie, że każdy strzał się liczy i nigdy nie marnuje okazji, by wykorzystać słabe punkty wrogów lub zaimponować swojej żonie.
Cecha synergii (DOBRANA PARA): podstawowy atak Reya leczy jego sojuszniczą królową Ruby o 800 PŻ. Porusza się również o 10% szybciej w jej kierunku.
Atak (ZNAK ŚWIETNOŚCI): podstawowy atak Reya oznacza jego wrogów, zapełniając wskaźnik wraz z upływem czasu. Ataki Reya zadają tym więcej dodatkowych obrażeń, im pełniejszy jest wskaźnik.
Superatak (KONIEC GRY): Rey celuje do 3 s, ładując 30% tarczy i oznaczając wrogów. Następnie strzela w widocznych wrogów w zasięgu. Gdy użyje superataku podczas tego okresu, wystrzeli szybciej.
Gadżet 1 (GAMBIT KRÓLOWEJ): Rey wystrzeliwuje stożek 5 królowych, które odpychają trafionych wrogów.
Gadżet 2 (PARTIA REYOWSKA): Rey rzuca skoczkiem, który oznacza i spowalnia wrogów o 20% przez 2 s.
Gwiezdna moc 1 (ZARZĄDZANIE CZASEM): Rey spowalnia wrogów oznaczonych jego superatakiem o 15%.
Gwiezdna moc 2 (EN PASSANT): gdy główny atak lub superatak Reya w pełni oznaczył wroga, pełen znacznik przenosi się również na najbliższego wroga w zasięgu.
Hiperdoładowanie (WYGRANA POZYCJA): superatak Reya ujawnia niewidzialnych wrogów i stosuje hiperznaczniki, które zadają do 2700 pkt. obrażeń, gdy zostaną aktywowane.
Tytuł prestiżu: Arcymistrz
Tytuł mistrzowski: Szach-mat
Ruby – Mityczna – Maszyna zniszczenia
Ruby jest Królową Krainy zabawek i decyduje o tym, jak rozgrywana jest każda gra oraz jak przestrzegana jest każda zasada. Cieszy się dużym szacunkiem wśród pozostałych Zadymiarzy, a jej mąż Rey, król, jest w niej po uszy zakochany. Razem tworzą idealną parę.
Cecha synergii (DOBRANA PARA): podstawowy atak Reya leczy jego sojuszniczą królową Ruby o 400 PŻ. Porusza się również o 10% szybciej w jego kierunku.
Atak (WEŹ DWIE): Ruby wystrzeliwuje trefl i karo po torze w kształcie ósemki. Trafienie oboma kolorami jednocześnie zadaje dodatkowe obrażenia.
Superatak (POKER KRÓLEWSKI): Ruby na 4 s tworzy obszar, który unieruchamia wrogów. Wypełniające go wirujące pociski zadają obrażenia o równowartości 15% maks. PŻ wroga.
Gadżet 1 (PRZETASOWANIE): Ruby strzela kierem, który dzieli się na 5 pocisków po trafieniu wroga lub osiągnięciu maksymalnego dystansu. Leczą one sojuszników o 800 PŻ i zadają wrogom obrażenia równe 15% maks. PŻ.
Gadżet 2 (OTWARTE KARTY): Ruby strzela strumieniem 4 odbijających się symboli kart, które odpychają wrogów i zadają 200 pkt. obrażeń.
Gwiezdna moc 1 (SZCZĘŚLIWY NUMEREK): superatak Ruby wypełnia obszar 7 dodatkowymi pociskami.
Gwiezdna moc 2 (WSZYSTKO ALBO NIC): podstawowe ataki Ruby, które trafią oboma pociskami, sprawiają, że wróg traci 5% maks. PŻ na sekundę przez 3 sekundy.
Hiperdoładowanie (VA BANQUE!): superatak Ruby zwiększa swój rozmiar i sprawia, że wrogowie trafieni pociskami eksplodują, wystrzeliwując jeszcze więcej pocisków.
Tytuł prestiżu: Pokerowa twarz
Tytuł mistrzowski: As w rękawie
NOWE hiperdoładowania
Cosmo (KOSMICZNA PUŁAPKA): hiperdoładowany pocisk namierza teraz cel i unieruchamia go na 2 sekundy.
Vince (CHMARA): superatak Vince'a jest zawsze na maksymalnym poziomie i wypuszcza dookoła niego hiperdoładowane gąsienice.
NOWE buffies
Pan P
Buffies Pana P dają mu więcej dynamicznych sposobów interakcji z jego boyami oraz większą kontrolę nad obszarem przy użyciu walizki. Pan P może być niezwykle przytłaczający, gdy jego boye są zbyt potężni, dlatego każdy bonus wymaga nieco więcej od graczy, którzy chcą w pełni wykorzystać jego buffies!
Gadżet 1: Dzwonek recepcyjny
Pan P wzmacnia swojego obecnego boya, zwiększając jego obrażenia o 114 i PŻ o 740. Nie ma już ograniczenia zasięgu.
Buffie: wzmocniony boy i Pan P otrzymują 1070 punktów tarczy. Można go również użyć bez boya, aby zapewnić Panu P tarczę.
Gadżet 2: Boy na ratunek
Pan P rzuca walizką pełną boyów, zadając 760 pkt. obrażeń oraz przywołując miniboya w miejscu uderzenia.
Buffie: Przywołuje dodatkowego boya za każdego wroga trafionego tym atakiem.
Gwiezdna moc 1: Ostrożnie
Co 4 s obrażenia od wybuchu zadawane przez następną przepełnioną walizkę Pana P wzrastają o 40%.
Buffie: wybuch aktywuje się drugi raz, zadając 50% obrażeń.
Gwiezdna moc 2: Drzwi obrotowe
Boye-roboty z bazy mają o 20% więcej punktów życia i zadają o 30% większe obrażenia.
Buffie: walizka Pana P leczy teraz trafionych boyów o 420 PŻ.
Hiperdoładowanie: Super bagażowi! Łączcie się!
Baza Pana P przywołuje dużo mocniejszych boyów oraz może mieć jednocześnie aktywnych dwóch „super bagażowych”.
Buffie: po wybuchu przeładowane walizki odbijają się 3 razy w kierunku Pana P, za każdym razem ponownie wybuchając.
Lou
Lou posiada już wspaniałą kontrolę nad obszarem oraz przydatne umiejętności, więc jego buffies kładą nacisk na strategiczną rozgrywkę i combo z użyciem jego superataku i gadżetów. Chcieliśmy też nagrodzić graczy, którzy pozostają aktywni i całkowicie zamrażają swoich wrogów.
Gadżet 1: Bryła lodu (zmiany)
Lou otacza się bryłą lodu, stając się niewrażliwym na ataki i unieruchomionym przez 2 sekundy. Ponowne aktywowanie Gadżetu kończy działanie bryły lodu wcześniej.
Buffie: aktywowanie bryły lodu tworzy również wokół Lou obszar śliskiego lodu, który podąża za nim, zadając wrogom stojącym na nim 600 punktów obrażeń na sekundę i zwiększając ich wskaźnik zamrożenia.
Gadżet 2: Lawina (nowa nazwa)
Lou rzuca wielką śnieżką, która zadaje 500 pkt. obrażeń i natychmiast dodaje 50% do wskaźnika zamrożenia przeciwników w miejscu uderzenia.
Z buffie: śnieżka zostawia również śliską warstwę lodu na 2 s.
Gwiezdna moc 1: Przymrozek (zmiany)
Lou zadaje o 25% więcej obrażeń zamrożonym lub ogłuszonym wrogom, także w przypadku ogłuszenia, którego nie spowodował Lou.
Z buffie: gdy zamrożenie wrogów się kończy, lód pęka i zadaje 400 pkt. obrażeń dookoła nich.
Gwiezdna moc 2: Hipotermia
Wrogowie tracą do 50% swoich obrażeń w zależności od tego, jak bardzo są zmrożeni atakami Lou.
Z buffie: zewnętrzna krawędź superataku Lou staje się pierścieniem lodowych odłamków, który zadaje dodatkowe 40 pkt. obrażeń i szybciej zamraża.
Hiperdoładowanie: Burza slushie
Superatak Lou natychmiast zamraża wrogów na danym obszarze.
Z buffie: ataki Lou tworzą pod sobą w locie śliski obszar.
Gale
Gale jest jednym z najlepszych Zadymiarzy, jeśli chodzi o tworzenie przestrzeni dla swojej drużyny lub zepchnięcie wrogów z mapy. Jego buffie doskonale się do tego nadają, zapewniając mu więcej sposobów na pomaganie drużynie w utrzymaniu pozycji lub agresywnym przejmowaniu przestrzeni.
Gadżet 1: Ściana wiatru (zmiany)
Gale tworzy tymczasową ścianę wiatru, która zmienia kierunek wrogich pocisków, które w nią trafią.
Z buffie: sojusznicze pociski, które przelatują przez ścianę, przyspieszają o 30%.
Gadżet 2: Twister
Gale za pomocą dmuchawy wywołuje tornado, które odpycha przechodzących przez nie wrogów.
Z buffie: sojusznicy, którzy przejdą przez tornado, zyskują 20% przyspieszenia na 2 sekundy.
Gwiezdna moc 1: Ryk wichru
Superatak Gale’a ogłusza wrogów na 1,25 sekundy, jeśli zostaną wepchnięci na przeszkody.
Z buffie: ogłuszenia wrogów zadaje również 440 pkt. obrażeń.
Gwiezdna moc 2: Mrożące śnieżki
Śnieżki Gale’a spowalniają również wrogów na 0,5 sekundy.
Spowalnia wrogów do 50%, im bliżej znajdują się Gale’a.
Hiperdoładowanie: Śnieżyca
Superatak Gale jest nieco szerszy i wystrzeliwuje dwukrotnie, odpychając wrogów jeszcze dalej.
Z buffie: chwilę po podstawowym ataku Gale wystrzeliwuje dodatkową, większą śnieżkę.
Mandy
Buffie Mandy sprawiają, że jej stan koncentracji jest jeszcze lepszy, a wybór między Gwiezdnymi mocami staje się ciekawszy. Jest teraz najlepszą Zadymiarą do strzelania przez całą mapę, z ogromnym zasięgiem i wieloma sposobami na trafianie przeciwników poza ekranem.
Zmiany w bazowym zestawie
Stara Gwiezdna moc Mandy „Na celowniku” jest teraz częścią jej bazowego zestawu, zwiększając prędkość pocisków podstawowego ataku podczas koncentracji.
Gadżet 1: Karmelizacja (zmiany)
Mandy wystrzeliwuje skarmelizowany cukierek, który spowalnia trafionych wrogów na 2 sekundy. Im bliżej znajduje się cel, tym silniejsze jest spowolnienie. Można teraz celować tym gadżetem i zużywa on amunicję.
Z buffie: Mandy zyskuje przyspieszenie proporcjonalne do zadanego spowolnienia.
Gadżet 2: Ciasteczkowe zniszczenie
Mandy strzela cukierkiem, który przeszywa wrogów oraz ściany. Można teraz celować tym gadżetem i zużywa on amunicję.
Z buffie: trafienie wroga przez ścianę skraca odświeżenie gadżetu o 50%.
Gwiezdna moc 1: Na celowniku (zmiany)
Każdy wróg trafiony podczas koncentracji zwiększa zasięg Mandy o 1 pole do momentu przerwania koncentracji.
Z buffie: Mandy pozostaje w stanie koncentracji przez 0,75 sekundy po ruszeniu się.
Gwiezdna moc 2: Ciągutki (zmiany)
Superatak Mandy jest o 20% większy.
Z buffie: superatak Mandy ładuje się o 50% szybciej podczas koncentracji.
Hiperdoładowanie: Cukier dla wszystkich!
Mandy wystrzeliwuje swój superatak na trzy różne strony.
Buffie: Mandy pozostaje w stanie koncentracji przez całe Hiperdoładowanie, nawet podczas ruchu, a jej kamera oddala się, zwiększając pole widzenia.
Chester
Gadżety oraz gwiezdne moce Chestera wydawały się bardzo nierówne, jeśli chodzi o0ich siłę, dlatego Pikantne kości oraz Rzut okiem otrzymają zmiany, które pomogą im być równie dobrymi opcjami co Słodkie fasolki i Pierwszy dzwonek. Chcemy, aby Chester nadal był nieprzewidywalny, dlatego w jego zaktualizowanych opcjach do odblokowania i buffies jest jeszcze więcej chaosu!
Zmiany w bazowym zestawie
Chester zawsze wie, jaki będzie jego następny superatak.
Gadżet 1: Żartowniś (zmiany)
Chester ukrywa pajacyka w pudełku. Pudełko eksploduje, gdy wrogowie znajdą się w zasięgu 2 pól, losowo strasząc, spowalniając lub zadając im obrażenia.
Buffie: rzuca dodatkowym fałszywym pajacykiem w pudełku i ukrywa oba szybciej.
Gadżet 2: Słodkie fasolki
Chester otrzymuje losowe wzmocnienie.
Buffie: pokonanie wroga natychmiast skraca odnowienie gadżetu o 50%.
Gwiezdna moc 1: Pierwszy dzwonek
Pierwszy dzwonek sekwencji ataku Chestera zadaje 150% obrażeń.
Buffie: pierwszy dzwonek zyskuje również efekt następnego superataku Chestera: dodatkowe 50% obrażeń, spowolnienie, truciznę lub leczenie.
Gwiezdna moc 2: Błazeńskie przywileje (zmiany — wcześniej Rzut okiem)
Trafienia 4-dzwonkowym atakiem Chestera zapewniają dodatkowe 30% superdoładowania.
Buffie: po użyciu superataku kolejny atak Chestera wystrzeliwuje cztery dzwonki.
Hiperdoładowanie: Do schrupania
Chester rzuca cukierkiem, który eksploduje i zadaje obrażenia, tworzy toksyczną chmurę, a następnie tworzy spowalniający obszar na kilka sekund.
Buffie: atak Chestera wystrzeliwuje podwójną liczbę dzwonków (2/4/6/8 zamiast 1/2/3/4), a każdy z nich zadaje 65% obrażeń.
Berry
Berry jest w niezłej sytuacji — są tryby i mapy, na których świetnie sobie radzi, ale chcieliśmy dodać mu nieco głębi i dać więcej możliwości mistrzowskiego opanowania go oraz możliwości zaprezentowania umiejętności graczy. Ma teraz więcej możliwości tworzenia przestrzeni, wspierania członków drużyny i powstrzymywania wrogów próbujących przejąć teren, o który walczy.
Gadżet 1: Przyjaźń to piękna sprawa
Berry wywija ogonem, odrzucając wrogów i przywracając pobliskim sojusznikom 520 punktów życia.
Buffie: rozlewa lodową kałużę pod każdym wyleczonym sojusznikiem.
Gadżet 2: Tajny przepis (wcześniej: Suplementy lecznicze — zmiana)
Berry rzuca dodatkową gałką lodów, tworząc kałużę, która utrzymuje się dłużej. Podstawowe ataki, które w nią trafią, powiększają kałużę. Zużywa amunicję.
Buffie: podstawowe ataki trafiające w kałużę gadżetu odbiją się dalej.
Gwiezdna moc 1: Lodowe przeładowanie
Berry zyskuje o 50% większą szybkość przeładowania, gdy stoi na własnych stopionych lodach.
Buffie: sojusznicy stojący na lodach Berry'ego przeładowują o 20% szybciej.
Gwiezdna moc 2: Lepka polewa (zmiana)
Podstawowy atak Berry'ego spowalnia wrogów o 10% na 1 sekundę przy pierwszym trafieniu.
Buffie: Berry zyskuje 10% przyspieszenia, gdy spowalnia wrogów swoimi stopionymi lodami.
Hiperdoładowanie: Dodatkowa gałka
Słodki piruet upuszcza podwójną porcję lodów!
Buffie: podstawowy atak Berry'ego rozdziela się na dwa po pierwszym trafieniu, pozostawiając po obu stronach mniejsze kałuże, które utrzymują się krócej.
Sezony i przebrania
Sezon: BRAWL VICE
BULL Z BRAWL VICE | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
GLINIARZ BULL | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 1
PAN ULICY BULL | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 2
ZBRODNIARZ POCO | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
HEJTER GRACZY POCO | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 1
HEJTER GRY POCO | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 2
BUZZ POD PRZYKRYWKĄ | MITYCZNE
PIERCE POD PRZYKRYWKĄ | LEGENDARNE
SZMUGLER BARLEY | MITYCZNE
EMZ Z MIASTA DNIEM | MITYCZNE
EMZ Z MIASTA NOCĄ | MITYCZNE, chromatyczne
Tytuł: Pod przykrywką
Sezon: Święta z Brawl Stars
MIKOŁAJ SQUEAK | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
ŚNIEŻNY SQUEAK | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 1
SKRZAT SQUEAK | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 2
DRACO DO ORZECHÓW | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
KRÓLEWSKI DRACO DO ORZECHÓW | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 1
SŁODKI DRACO DO ORZECHÓW | EPICKIE | Karnet Zadymiarski, chromatyczne 2
BOLT ŚNIEŻNA KULA | MITYCZNE
PIERNIKOWA STARR NOVA | LEGENDARNE
ŚWIĄTECZNA PAM | MITYCZNE
SKRZACIK JESSIE | MITYCZNE
Tytuł: Wesołych Świąt z Brawl Stars!
Różne przebrania
Kreskówki
KRESKÓWKOWY MORTIS | LEGENDARNE
PENNY Z PAROSTATKU | MITYCZNE
E-sporty
LEON FINAŁU ŚWIATOWEGO: HMBLE | chromatyczne
MISTRZYNI ŚWIATA MAKS: CRAZY RACCOON | chromatyczne
CLANCY FINAŁU ŚWIATOWEGO | EPICKIE
Przebrania z karnetem pro
UCZENNICA BIBI | Etap 1
BIBI Z PATROLU STARR | Etap 2
BIBI NOVA | Hiperdoładowanie 1
BIBI Z CZARNEJ DZIURY | Hiperdoładowanie, chromatyczne 1
LUMINOUS BIBI | Hiperdoładowanie, chromatyczne 2
Srebrne i złote przebrania
SREBRNY COSMO
ZŁOTY COSMO
SREBRNY VINCE
ZŁOTY VINCE
Zmiany w zakresie balansu
Ogólna uwaga dotycząca Zadymiarzy, u których zmieniono obrażenia superataku lub podstawowego ataku: o ile nie zaznaczono inaczej, szybkość ładowania superataku jest również dostosowywana tak, aby do jego naładowania potrzeba było tyle samo ataków lub superataków co wcześniej!
Wzmocnienia
Hank
Zwiększono PŻ z 5500 do 6000
Shelly
Zwiększono obrażenia od podstawowego ataku z 300 do 340
Zwiększono obrażenia superataku z 320 do 360
Ziggy
Zwiększono obrażenia od podstawowego ataku z 950 do 1050
Gwiezdna moc – Wielki Ziggini: zmniejszono dodatkowe obrażenia z 18% do 7%
Draco
Zaktualizowano superatak Draco, aby zadawał bardziej konsekwentne obrażenia.
Zwiększono obrażenia superataku z 1120 do 1620.
Zwiększono redukcję obrażeń superataku z 20% do 25%
Chuck
Szybkość przeładowania podstawowego ataku zmniejszono z 2000 do 1800
Superatak nie traci już niewykorzystanych ładunków po pokonaniu
Darryl
Zwiększono obrażenia superataku z 660 do 720
Superatak nie traci już niewykorzystanych ładunków po pokonaniu
Melodie
Zwiększono obrażenia od podstawowego ataku z 460 do 500
Zwiększono obrażenia od podstawowego ataku z 920 do 1000
Superatak nie traci już niewykorzystanych ładunków po pokonaniu
Buster
Zwiększono o 10% ładowanie superataku od cechy w pobliżu sojuszników
Angelo
Czas pełnego naładowania podstawowego ataku skrócono o 10%
R-T
Zwiększono o 15% rozmiar pocisków podstawowego ataku
Osłabienia
Amber
Gadżet – Tańczące Płomienie: wydłużono czas odnowienia z 14 s do 20 s
Gadżet – Zarzewie: wydłużono czas odnowienia z 24 s do 28 s
Gadżet – Zarzewie: zmniejszono liczbę punktów życia beczki z 1300 do 1000
Zmniejszono obrażenia superataku w czasie z 480 do 400
Hiperdoładowanie: zmniejszono promień superataku z 1600 do 1200
Shade
Zmniejszono PŻ z 3700 do 3400
Zmniejszono szybkość ładowania superataku o 12%
Skrócono czas trwania superataku z 6 s do 4 s
Cecha: zmniejszono ładowanie superataku z obszaru o 13%
Gadżet – Straszak: wydłużono czas odnowienia z 18 s do 24 s
Gadżet – Straszak: zmniejszono tarczę z 1000 do 400
Gwiezdna moc – Twardy ziom: zmniejszono tarczę z 30% do 20%
Gus
Zmniejszono maksymalną liczbę duchów na mapie z 10 do 3
Szybkość ładowania superataku zmniejszona o 8%
Gadżet – Duchowy podmuch: wydłużono czas odnowienia z 18 s do 26 s
Gadżet – Duchowy podmuch: zmniejszono obrażenia z 540 do 260
Gwiezdna moc – Balony życia: zmniejszono bonus do leczenia z 75% do 50%
Gwiezdna moc – Balony życia: zmniejszono prędkość ruchu ducha buffie o 50%
Zmniejszono rozmiar pocisku hiperbuffie o 15%
Wendy
Zmniejszono rozmiar pocisków podstawowego ataku o 20%
Gadżet – Energia wiatrowa: zmniejszono zasięg z 15 do 10
Gwiezdna moc – Tarcza spowalniająca: zmniejszono siłę spowolnienia z 20% do 15%
Colette
Hiperdoładowanie: zmniejszono szybkość ładowania superataku drugiego pocisku superataku o 75%
Ash
Zmniejszono o 40% ładowanie superataku uzyskane z superataku
Zmniejszono szybkość ładowania superataku o 15%
Maks
Cecha – zmniejszono ładowanie superataku podczas ruchu o 23%
Gwiezdna moc – czas działania superdoładowania i tarczy skrócono z 4 s do 3 s
Gadżet – Cichobiegi: wydłużono czas odnowienia z 18 s do 24 s
Gadżet – Cichobiegi: skrócono czas działania z 3 s do 2 s
Pierce
Zmniejszono obrażenia ostatniego trafienia podstawowego ataku z 1500 do 1400
Maisie
Zmniejszono obrażenia podstawowego ataku z 1500 do 1360
Nori
Zmniejszono obrażenia superataku zadawane przez każdą rybę z 4% do 3%
Brock
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania o 28%
Gwiezdna moc – Więcej rakiet: zmniejszono prędkość ruchu od buffie z 30% do 20%
Gwiezdna moc – Rakieta nr 4: wydłużono czas działania buffie zwiększającego zasięg dodatkowego strzału z 6 s do 8 s
Rico
Gadżet – Multipiłka: zmniejszono spowolnienie od buffie z 30% do 20%
Gwiezdna moc – Odwrót robota: zmniejszono prędkość ruchu z 35% do 25%
Gwiezdna moc – Odwrót robota: zmniejszono maksymalną prędkość ruchu buffie z 50% do 40%
Zmiany
Surge
Hiperdoładowany superatak nie ulepsza już natychmiast do poziomu 5
Zwiększono szybkość wystrzeliwania podstawowego ataku z 470 do 400
Gadżet – Tarcza Energetyczna: skrócono czas odnowienia z 22 s do 18 s
Gadżet – Tarcza Energetyczna: zmniejszono zwrot czasu odnowienia buffie z 50% do 30%
Cosmo
Zwiększono PŻ z 3400 do 3600
Gadżet – teleskopowa pułapka: wydłużono czas odnowienia z 20 s do 24 s
Gadżet – teleskopowa pułapka: zmniejszono rozmiar z 1300 do 1000
Damian
Zmniejszono prędkość superataku skokowego z 3000 do 2400
Zwiększono obrażenia regularnego ciosu podstawowego ataku z 700 do 800
Obrażenia podstawowego ataku „Prostacki pokaz pięści” zwiększono z 800 do 880
Squeak
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1160 do 1280
Zwiększono obrażenia superataku z 1000 do 1100
Zmniejszono dodatkowe obrażenia gwiezdnej mocy „Reakcja łańcuchowa” z 15% do 10%
Kit
Obrażenia superataku są teraz zadawane w mniejszych odstępach: po 0,75 s i 1,5 s zamiast po 1 s i 2 s
Tylko Arena Zadymy
Oto świeża seria zmian w zakresie balansu związanych z Areną Zadymy, dzięki której rozgrywka na najwyższym poziomie będzie sprawiedliwa i pełna emocji!
Osłabienia
Ollie
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 4 do 3
Janet
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 4 do 3
Grey
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 6 do 5
Gigi
Skalowanie PŻ zmniejszono z 450 do 350
Skalowanie szybkości ruchu zmniejszono z 8 do 7
Stu
Skalowanie PŻ zmniejszono z 700 do 500
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 7 do 6
Starr Nova
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 3 do 2
8-bitowiec
Skalowanie przeładowania zmniejszono ze 150 do 100
Skalowanie szybkości ruchu zmniejszono z 8 do 6
Mandy
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 7 do 6
Piper
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 8 do 7
Wzmocnienia
Nori
Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4
Kieł
Skalowanie obrażeń zwiększono z 5 do 6
Najia
Skalowanie obrażeń zwiększono z 6 do 7
Doug
Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3
Chuck
Skalowanie szybkości przeładowania zwiększono z 200 do 250
Zmiany w mapach, trybach gry, otoczeniu i rotacji
Zadymiarska gwiazdka
Świąteczna wersja wydarzenia Zburz wieżę! Wygrywaj mecze na wielu etapach, korzystając z ograniczonej puli Zadymiarzy, z których każdego można użyć tylko raz podczas jednego podejścia. Gdy wszyscy Twoi Zadymiarze zostaną pokonani, gra się kończy.
Funkcja „Szukaj drużyny” działa teraz w tym trybie
W puli Zadymiarzy preferowani są ci z największą liczbą trofeów
Megastarcie
W Starciu walczy ze sobą 20 graczy. Aby wygrać, pozostań ostatnim Zadymiarzem na placu boju!
Odkrywaj większą mapę z różnymi obszarami i pokonuj pojawiających się podczas meczu bossów oraz roboty, aby zbierać kostki mocy. Korzystaj z minimapy, aby poruszać się po polu bitwy i planować kolejny ruch.
Władcy świateł
Władcy świateł to tryb gry rozgrywany w 2 rundach. W pierwszej rundzie jedna drużyna musi włączyć niebieskie światła po czerwonej stronie mapy. W drugiej rundzie przeciwna drużyna musi zrobić to samo ze swoimi czerwonymi światłami. Mecz wygrywa ten, kto będzie szybszy!
Są 2 miejsca do przejęcia, a jako drużyna atakująca możesz strategicznie wybrać, które z nich zaatakować. Wystarczy przejąć jedno z nich.
Każde miejsce ma 3 punkty przejęcia. Im więcej graczy stoi na unikalnych punktach przejęcia, tym szybciej postępuje przejmowanie.
Pierwsza drużyna ustala początkowy czas przejęcia, a druga próbuje go pobić. Pobij ten czas, a wygrasz; jeśli Ci się nie uda, przegrasz.
Jeśli żadnej drużynie nie uda się przejąć celu, gra kończy się remisem.
Zmiany w Naładowanym starciu
Naładowane starcie powraca z odświeżonym zestawem wzmocnień do zebrania w trakcie meczu!
Stałe wzmocnienia
Wzmocnienie szybkości przeładowania
Wzmocnienie tempa ładowania superataku
Kradzież życia – zyskuj punkty życia, zadając obrażenia wrogom
Wzmocnienie zasięgu ataku
Wzmocnienie szybkości odnowienia gadżetu
Przedmioty zużywalne
Niewidzialność – stań się niewidzialny na 10 sekund, do upływu czasu działania lub zaatakowania
Spacer widmo – przenikaj przez ściany i wodę przez 10 sekund
Przeszywanie – atakuj przez ściany i postacie przez 10 sekund
Przedmioty do podnoszenia
UFO – przelatuje nad ścianami, unosi postacie wiązką przyciągającą podczas przelatywania nad nimi i dokonuje samozniszczenia 6,6 sekundy po podniesieniu
Bomba – nieznacznie zwiększono promień wybuchu, aby odpowiadał efektom
Zestawy przedmiotów trybu Naładowane starcie
Każde wydarzenie w trybie Naładowane starcie ma własny tematyczny zestaw przedmiotów, więc każda runda nie jest inna. Wszystkie zestawy zawierają również każde stałe zwiększenie mocy.
Mobilność: przyspieszacz, UFO
Przedmioty do rzucania: bomba, shuriken, głaz
Duchy: spacer widmo, niewidzialność, przeszywanie
Wzmacniacze: napój energetyczny, hiperdoładowanie
Superhokej
Wariant Hokejowej zadymy w stylu Superpiłki! Naładuj krążek, aby oddawać silniejsze strzały, i spróbuj pokonać szalonego bramkarza strzegącego każdej bramki.
Krążek można naładować, aby oddawać silniejsze strzały.
Obie drużyny mają szalonego bramkarza strzegącego bramki.
Werbel i Rabunek prezentów
Powracają niektóre ulubione tryby fanów!
Werbel
Rabunek prezentów
Nowe mapy
Zorganizowaliśmy dla społeczności konkurs na zaprojektowanie map. Dodaliśmy do rotacji następujące mapy:
Struktura – Gorąca strefa
Przekrój – Gorąca strefa
Zatopiona przystań – Gorąca strefa
Ludzka natura – Zadyma
Przejazdem – Zadyma
Powałka – Zadyma
Drukorzeka – Napad
Ogień dookoła – Napad
Czujka – Napad
Dystans emocjonalny – Zbiory klejnotów
Buszowanie – Zbiory klejnotów
Bystra woda – Zbiory klejnotów
Fale dźwiękowe – Nokaut
Bieg na sucho– Nokaut
Rozruszane szczypce – Nokaut
Przemiana endotermiczna – Nagroda
Pi razy oko – Nagroda
Nagłe ruchy – Nagroda
Otoczenie
Usunięto:
Duolingo
Scena Poco
Metro duchów
Sklepik
Windstock
Dodano:
Stoisko z cukierkami
Odbudowane Królestwo katany
Świat zagadek
Retropolis
Ze Śniegotelu
Moc Starr
Pokaz kaskaderski
Stałe ulepszenia i poprawa jakości rozgrywki
Ulepszono wybór odznak i sprejów oraz ich używanie w bitwie
Odznaki i spreje doczekały się pełnego odświeżenia: dodano zestawy, lepszą organizację i nowe sposoby używania ich w bitwie.
Ustaw domyślny układ odznak i sprejów do używania w bitwie albo dostosuj go osobno dla każdego Zadymiarza.
Odznaki Zadymiarzy są nadal przypisane do Zadymiarzy, więc można ich używać wyłącznie w spersonalizowanym układzie danego Zadymiarza. W domyślnym układzie można używać wyłącznie odznak gracza.
Dzięki kategoriom łatwiej przeszukiwać listę odznak.
Teraz możesz łączyć odznaki i spreje na dowolnym miejscu.
Istnieją miejsca, w których możesz ustawić automatyczne użycie odznak: rozpoczęcie meczu, zwycięstwo w meczu oraz seria eliminacji (3 bez śmierci).
Oprócz dotychczasowego sposobu używania emotek podczas meczu możesz teraz przytrzymać przycisk i wybrać odznakę lub sprej, którego chcesz użyć. Stuknięcie poza menu odznak i sprejów zamknie je.
Ulepszony ekran odblokowywania sprejów i odznak
Dodano więcej informacji na temat dostępności odznak, sprejów i ikon w różnych miejscach.
Spreje są teraz domyślnie odblokowane i nie znajdują się już na Alei Pucharów.
Misje Zadymiarzy
Odblokowanie nowego Zadymiarza wiąże się teraz z misją stworzoną specjalnie dla niego!
Misje Zadymiarzy pojawiają się w osobnej, nowej sekcji ekranu misji.
Jednocześnie możesz mieć aktywnych maksymalnie 6 misji Zadymiarzy.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia misji Zadymiarzy, na ekranie głównym zobaczysz przypomnienie.
Z tej sekcji mogą również korzystać przyszłe misje związane z konkretnymi Zadymiarzami.
Ulepszenia czatu
W tej aktualizacji czatowanie z drużyną stało się znacznie płynniejsze.
Szybki czat i pełny czat drużyny otwierają się teraz jednocześnie za pomocą przycisku lobby — pełny czat znajduje się po lewej stronie, a szybkie akcje po prawej.
Gracze mogą teraz reagować na wiadomości i odznaki, stukając wiadomość.
Reakcje i odznaki są teraz dostępne w bardziej uporządkowanym selektorze z kategoriami.
Czat zachowuje teraz historię.
Ulepszenia czatu drużyny zostaną wprowadzone wkrótce po dniu aktualizacji.
Ulepszenia czatu klubowego z podobnymi funkcjami pojawią się wkrótce, ale zostaną wprowadzone później — najpóźniej w następnej aktualizacji.
Inne zmiany
Zadymiarski cel ma nowe tła i segment wprowadzający, który zmienia się w zależności od rzadkości odblokowywanego Zadymiarza.
Ekrany Zadymiarzy, których nie odblokowuje się w zadymiarskim celu, używają teraz tego samego ulepszonego ekranu odblokowywania Zadymiarzy.
Dostosowanie zadymiarskiego celu: zmniejszyliśmy szanse na zdobycie większej liczby fragmentów klejnotów. Maksymalna liczba fragmentów, które można znaleźć, nie uległa zmianie — po prostu teraz zdarza się to rzadziej.
Dlaczego to zrobiliśmy? Za każdym razem, gdy wprowadzamy nową funkcję, staramy się ulepszyć jakiś aspekt Brawl Stars, aby ostatecznie gra była przyjemniejsza. Zakładaliśmy, że dzięki zadymiarskiemu celowi, jeśli gracze będą czasami mogli zdobyć duże postępy dla nowego Zadymiarza, będą częściej nim grać, a to nowe doświadczenie sprawi, że gra będzie dla nich przyjemniejsza.
Dobra wiadomość jest taka, że zadymiarski cel potwierdza nasze założenia. Zaskoczyło nas to, że najbardziej znaczącym elementem tej funkcji był sam wybór. Gdy gracze mają wybór Zadymiarza, znacznie częściej zaczynają nim grać i właśnie wtedy obserwujemy zmiany, na które liczyliśmy. Nagrody za postępy rzeczywiście mają pozytywny wpływ, ale mniejszy, niż przewidywaliśmy.
Mając to na uwadze, część budżetu monet i punktów mocy można skuteczniej wykorzystać w innych miejscach gry, takich jak wydarzenia na żywo i wydarzenia społecznościowe, w których każdy może je zdobywać za grę. Na podstawie tych ustaleń zwiększamy również szanse na pojawienie się wyboru w zadymiarskim celu z 50% do 100%.
Utrzymanie uczciwości rywalizacji
Za kulisami pracujemy ciągle nad podejmowaniem akcji wobec graczy sprawiających problemy.
Przez ostatnie kilka miesięcy zawiesiliśmy ponad 53 000 kont na 31 dni za używanie oprogramowań zewnętrznych w celu zdobycia przewagi i/lub farmienia pucharów.
Jeśli te konta będą dalej stosować cheaty, zostaną zablokowane na stałe.
Zablokowaliśmy również ponad 4000 kont biorących udział w handlu zwycięstwami.
Nasza praca się tutaj nie kończy i dalej będziemy angażować się w wykrywanie i podejmowanie akcji wobec łamania zasad uczciwości rozgrywki. Dziękujemy wszystkim za zgłaszanie takich przypadków i dzielenie się opiniami!
Dodatkowe ulepszenia
Odświeżanie biletów na premierowe wydarzenie Zadymiarza odbywa się teraz zawsze o 8:00 czasu UTC, a nie w momencie rozpoczęcia przez Ciebie wydarzenia, dzięki czemu jest takie samo dla wszystkich graczy.
Gracze mogą teraz otrzymać buffie z dropów lub sklepu, nawet jeśli nie posiadają odpowiedniego Zadymiarza.
Będzie można udostępnić swój najciekawszy moment z gry w formie video za pomocą systemowej funkcji udostępniania na urządzeniu. To funkcja eksperymentalna, która zostanie włączona w późniejszym terminie.
Ulepszono sposób pojawiania się liczb obrażeń podczas trafiania wrogów oraz dopracowano efekt trafienia Zadymiarzy. Liczby obrażeń wskazują teraz kierunek, sumują obrażenia i są wyświetlane na krawędzi ekranu podczas trafiania Zadymiarzy znajdujących się poza ekranem.
Dodano pomarańczowy efekt trafienia krytycznego do liczb obrażeń zadawanych przez w pełni naładowany atak Hanka lub Angelo.
Megamisja za 15 klejnotów zostanie usunięta od listopada. Te klejnoty zostaną przekierowane do innych źródeł, takich jak wydarzenia społecznościowe, gacha i darmowe nagrody.
Dodano obsługę języka ukraińskiego.
Opcja Pomoc i wsparcie jest teraz dostępna bezpośrednio z menu w prawym górnym rogu ekranu, a także w ustawieniach.
Zaktualizowano animację logo Brawl Stars na ekranie ładowania.
Poprawki
Poprawki ogólnych błędów
Zmniejszono szanse na niepowodzenie trybu łączenia graczy po naciśnięciu przycisku „Zagraj ponownie”.
Znacznie zmniejszono ryzyko wyświetlenia komunikatu „Serwer jest zajęty” podczas otwierania nagród, takich jak dropy Starr. Zmniejszono też szansę na to, że nie zostanie zarejestrowany wybór lub blokowanie w trybie rankingowym oraz na wystąpienie błędu, przez który nie można opuścić areny treningowej.
Usprawniono działanie strzelania w warunkach słabego połączenia sieciowego.
Naprawiono błąd, przez który ataki szybkostrzelne i doskoki nie mogły być w pełni używane bezpośrednio po odrodzeniu w Zadymie.
Naprawiono błąd, przez który ochrona po odrodzeniu nie była usuwana, gdy atakowali określeni Zadymiarze.
Naprawiono błąd, przez który dropy buffie przyznawały nagrody zastępcze, jeśli aplikacja została zamknięta podczas otwierania lub w rzadkich przypadkach, gdy w kolejce znajdowało się wiele dropów.
Naprawiono błąd, przez który zestawy „Wybierz przebranie” były oferowane dla rzadkości, w których graczowi brakowało tylko 1 przebrania.
Naprawiono błąd, przez który losowania ze zwykłych trumiennych skrzynek mogły zawierać nagrody dostępne wyłącznie w wersji premium.
Naprawiono brak animacji klejnotów po doładowaniu klejnotów za pomocą pełnoekranowej oferty w sklepie.
Naprawiono zapętlające się lub migoczące klatki dropu chaosu w widoku szczegółowym Sklepu Osobliwości.
Naprawiono błąd, przez który przebrania Srebrny Nori i Srebrna Wendy pojawiały się w Sklepie Osobliwości zamiast być dostępne do kupienia za monety.
Naprawiono problemy z wyświetlaniem interfejsu i motywu trybu Walka z bossem na ekranach dziennika bitew i rekomendacji znajomych.
Naprawiono problem, przez który specjalne misje dotyczące 20-osobowej Walki z bossem nie pojawiały się na ekranie misji.
Naprawiono błąd, przez który dotknięcie pustego miejsca w pobliżu wyposażenia Zadymiarza w trybie rankingowym otwierało wyskakujące okno „Bieżąca ranga w trybie solo”.
Naprawiono problem, przez który gracze nie mogli oglądać pozostałych przy życiu graczy po wyeliminowaniu ich drużyny w trybach Starcie w trybie duo, Starcie z tercetem i Megastarcie w trybie duo.
Naprawiono resetowanie układów sterowania po obróceniu ekranu na Arenie treningowej.
Naprawiono brak odtwarzania efektów wizualnych po strzeleniu gola.
Naprawiono odtwarzanie dźwięków bossa oraz obiektów możliwych do podnoszenia, gdy znajdowały się poza ekranem.
Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie licznika czasu sezonu w języku arabskim i hebrajskim.
Naprawiono błąd w sekcji aktualności przy używaniu ustawień języka arabskiego.
Naprawiono znikanie nagłówka „Nowi Zadymiarze już wkrótce” przed jego całkowitym opuszczeniem ekranu w kolekcji Zadymiarzy.
Naprawiono nieprawidłową animację ust i oczu Zadymiarzy po ich zakupie.
Naprawiono nieprawidłowe podświetlanie oczu ikon Hiperdoładowania Poco, Squeaka i Colta.
Naprawiono przycinanie modeli Trunka i Mico w lobby.
Naprawiono awarię występującą po umieszczeniu ikony profilowej na torze nagród wyzwania.
Poprawki błędów dotyczących Zadymiarzy
Naprawiono błąd, przez który wzmocniony hiperdoładowaniem superatak Brocka wystrzeliwał tylko 3 fale rakiet zamiast 4, gdy nie wyposażono gwiezdnej mocy.
Naprawiono błędy dźwięku i animacji związane z hiperdoładowanymi superatakami Barleya i Brocka.
Naprawiono błąd, przez który gadżet „Światło wzrostu” Rosy mógł negatywnie wpływać na tryb Zadyma pod koszem, jeśli został aktywowany w określonym momencie.
Naprawiono błąd, przez który efekt wizualny tarczy Uroczej Rosy znikał przed zakończeniem jej ochrony.
Naprawiono błąd, przez który ogłuszenie Kita utrzymywało się po jego pokonaniu.
Naprawiono błąd, przez który gadżet „Deszcz monet” Griffa na krótko znikał, a następnie zadawał jedną dodatkową instancję obrażeń.
Naprawiono błąd, przez który pociski krążące wokół Cosmo były widoczne, gdy przebywał on w krzakach lub się przez nie przemieszczał.
Naprawiono błąd, przez który superatak Cosmo niszczył krążące pociski, takie jak kule hiperdoładowania R-T oraz Tańczące Płomienie Amber.
Naprawiono nieprawidłowe obrażenia zadawane przez gadżet „Gorąca kawusia” Vince'a, niezależnie od tego, czy zebrano gąsienicę.
Naprawiono błąd, przez który gąsienice Vince'a przemieszczały się do jego poprzedniej pozycji, jeśli po odepchnięciu lub przyciągnięciu stał on w miejscu.
Naprawiono błąd, przez który tarcze redukujące obrażenia nie zmniejszały obrażeń zadawanych przez gąsienice Vince'a.
Naprawiono błąd, przez który gąsienice Vince'a mogły aktywować wieżę wroga w Arenie Zadymy bez popychania linii.
Poprawiono opis gadżetu „Pas asteroid” El Primo, w tym wersję bez buffie, która wyświetlała czas trwania wynoszący 0 sekund.
Zaktualizowano opis gadżetu „Przesadzenie” Lily, dodając informację, że podwaja on obrażenia superataku oraz przyrost ładowania superataku.
Naprawiono błąd, przez który superatak Lily zmodyfikowany przez „Przesadzenie” nie aktywował gwiezdnej mocy „Kolce”, gdy trafiał na zewnętrznej krawędzi wskaźnika.
Naprawiono błąd, przez który gwiezdna moc „Duchowe zwierzę” nie wzmacniała Gusa, gdy ten nakładał na siebie tarczę.
Naprawiono błąd, przez który bańka Hanka zawsze zadawała podstawowe obrażenia, gdy pękała wskutek wyciszenia lub kontroli nad tłumem.
Naprawiono błąd, przez który zwycięska poza Stu wyświetlała się po przegraniu meczu.
Naprawiono błąd, przez który wizualny efekt tarczy Otisa był zbyt duży, szczególnie w połączeniu z NanoMocami.
Naprawiono błąd, przez który ego Loli czasami przestawało poruszać się do przodu, gdy Lola wchodziła w ścianę.
Naprawiono błąd, przez który buffie Hiperdoładowania Shade'a używał tej samej wartości dla bonusowych obrażeń i rozmiaru jego podstawowego ataku.
Naprawiono błąd, przez który nie wyświetlały się części pocisków podstawowego ataku Lumi.
Naprawiono błąd, przez który ikona gadżetu „Zarzewie” Amber po użyciu zmieniała kolor na zielony, gdy jej buffie nie był odblokowany.
Naprawiono niespójne skalowanie obrażeń buffie gwiezdnej mocy „Supertoksyczny” Kruka.
Naprawiono brak synchronizacji efektów wizualnych, dźwiękowych i animacji gadżetu „Szybki ładowacz” Colta.
Naprawiono błąd, przez który superatak Kenjiego był przerywany, gdy ścieżka jego sprintu przecinała ścianę na dużych mapach, takich jak Arena Zadymy i 5 na 5.
Naprawiono błąd, przez który korzystająca z superataku Janet podczas lotu zamieniała się w obiekt.
Naprawiono wyświetlanie nieprawidłowego zwiększenia prędkości ruchu pupili na kartach hiperdoładowania Nity i Juju.
Pupile z superataków po hiperdoładowaniu Nity, Juju i Ticka otrzymują teraz procentowe, a nie stałe zwiększenie prędkości ruchu.
Naprawiono błąd serwera, który Najia mogła wywołać podczas interakcji z postaciami zmieniającymi formę.
Naprawiono awarię serwera powodowaną przez teleportujący gadżet Finxa w trybie Zadyma.
Naprawiono awarię (błąd serwera 43) powodowaną przez Chucka w trybie Natychmiastowe zabójstwo.
Naprawiono włosy Terrornauty Damiana w grze.
Naprawiono błąd, przez który przebrania R-T wyświetlały domyślny efekt obszarowy zamiast efektu właściwego dla danego przebrania.
Naprawiono wyświetlanie domyślnych efektów zamiast efektów właściwych dla przebrania na pociskach superataku Squeaka.
Naprawiono błąd, przez który przebranie Łowca Wampirów Pierce'a po użyciu superataku wyświetlało domyślne efekty obszarowe.
Naprawiono wyświetlanie domyślnych efektów na przebraniu Ywolg Glowy'ego, gdy jego podstawowy atak łączy się z celem.
Naprawiono brak efektów trafienia podstawowego ataku na niektórych przebraniach Zadymiarzy walczących wręcz.