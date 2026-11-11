Informacje o wersji – listopad 2026

W tym sezonie tryb rankingowy doczekał się największych zmian w swojej historii — zmieniliśmy sposób jego odblokowywania, wspinania się po szczeblach, wyboru Zadymiarzy i wiele więcej!

Wymogi wejścia i Zadymiarzy

Tryb rankingowy powinien być najbardziej wymagającą częścią Brawl Stars, dlatego zaostrzyliśmy wymagania, aby rywalizacja była bardziej wyrównana. Wymagany jest teraz maksymalny poziom Zadymiarza, a tryb rankingowy odblokowuje się później w toku rozgrywki.

Każda ranga trybu rankingowego wymaga teraz Zadymiarzy na 11 poziomie mocy — wcześniej od rangi Brązowej do Diamentowej wymagani byli Zadymiarze na 9. poziomie mocy.

By przejść do rangi Diamentowej potrzeba teraz 12 Zadymiarzy zamiast 9, tyle samo co do rangi Mitycznej.

Aby zrekompensować wyższe wymagania dotyczące Zadymiarzy, liczba darmowych maksymalnie rozwiniętych Zadymiarzy wzrosła z 3 do 6 na sezon.

Tryb rankingowy odblokowuje się teraz po zdobyciu 5000 pucharów, zamiast 1000.

Gracze, którzy odblokowali już tryb rankingowy, zachowają do niego dostęp, a po zdobyciu 5000 pucharów odblokują zamiast tego Drop chaosu.

Arena Zadymy nadal odblokowuje się po zdobyciu 1000 pucharów.

Brak drużyn w trybie rankingowym od pozycji MISTRZOWIE I wzwyż.

Elo i postępy

Zachowujemy miesięczne sezony, ale reset sezonu będzie znacznie łagodniejszy. Oznacza to lepszą jakość meczów na początku sezonu, mniej czasu na powrót do maksymalnej pozycji i więcej czasu na faktyczne doskonalenie się na niej. Dostosowujemy również zyski i straty Elo, aby silni gracze szybciej docierali do swojej prawdziwej pozycji, a najwyższe pozycje nadal stanowiły prawdziwe wyzwanie.

Elo w formacie najlepszy z trzech zależy teraz od wygranych rund: zyskujesz więcej za epickie zwycięstwo (2:0) i tracisz mniej za wyrównany mecz (1:2).

Większe zyski Elo na niższych i średnich pozycjach sprawią, że postępy będą odczuwalnie lepsze, a więcej graczy dotrze do pozycji Pro wraz ze wzrostem mediany dolnego progu Elo.

Reset sezonu obniża teraz rangę o 2 stopnie zamiast o 6. Brak zmian we wzmocnieniu.

Ekran wyboru i blokowania

Usłyszeliśmy Wasze opinie na temat tego, że ekran wyboru i blokowania wymaga gruntownej przebudowy, skoro mamy już ponad 100 Zadymiarzy! Celem jest zapewnienie graczom lepszego oglądu sytuacji, lepszych narzędzi do wyboru Zadymiarzy oraz lepszych sposobów komunikowania się z drużyną.

Zaktualizowano układ siatki, aby można było zobaczyć więcej Zadymiarzy jednocześnie. Kafelki Zadymiarzy pokazują teraz gadżety i gwiezdne moce.

Dodano filtrowanie Zadymiarzy, opcję włączania i wyłączania sortowania ulubionych, sortowanie według klasy jako nową opcję domyślną oraz sortowanie według trofeów, dzięki któremu można pochwalić się najczęściej używanymi Zadymiarzami.

Gracze posiadający mniej niż 30 Zadymiarzy mają domyślnie włączone sortowanie według poziomu mocy.

Oprócz sugestii wyboru można teraz także sugerować blokady: po zablokowaniu Zadymiarza wybranie innego Zadymiarza zasugeruje go jako blokadę.

Gracze mogą na początku fazy wyboru zaproponować zamianę kolejności wyboru.

Dodano szybki czat podczas wyboru i blokowania, dzięki któremu można poprosić o konkretną klasę Zadymiarza potrzebną drużynie, poprosić o kontrę na wybór przeciwnika, poprosić o określoną rolę lub poinformować drużynę, na jakiej pozycji będzie się grać.

Ekran ostatecznego przygotowania

Ekran ostatecznego przygotowania przeszedł całkowitą wizualną metamorfozę, w tym dodano podgląd mapy 3D w tle.

Oprócz zmiany wyposażenia i zamiany Zadymiarzy można teraz także zmieniać przebranie.

Dodano szybki czat podczas ostatecznego przygotowania, dzięki któremu można poinformować członków drużyny, na jakiej pozycji będzie się grać, a także wysyłać im i przeciwnikom odznaki oraz wiadomości szybkiego czatu.

Ramki, karty bitewne i przedmioty kosmetyczne rangi

Nowe projekty i animacje ramek rankingowych na 2026 rok są już dostępne dla wszystkich rang. W każdym sezonie można odblokować 9 poziomów.

Za każdą rangę można teraz zdobyć ikonę gracza i odznakę, odblokowywane po osiągnięciu danej rangi po raz pierwszy.

Inne ulepszenia

Statystyki po meczu i dziennik bitew

Pod koniec bitwy można teraz sprawdzić znacznie więcej statystyk, które są również dostępne w dzienniku bitew!

Dostępne w trybie rankingowym, a także w innych trybach 5 na 5, 3 na 3 i 2 na 2.

Można sprawdzić łączną liczbę eliminacji, porażek, obrażeń, leczenia, otrzymanych obrażeń i punktów za cele, jeśli dotyczą danego trybu.

Można sprawdzić wybory i blokady w trybie rankingowym, jeśli dotyczą danego trybu.

Podczas rozgrywania meczu do dwóch zwycięstw w trybie rankingowym statystyki są dzielone według rund.

Zagraj ponownie

Jeśli w rankingu trafisz na dobrych członków drużyny, chcemy mieć pewność, że będziecie mogli dalej grać razem!

Opcja „Zagraj ponownie” w trybie rankingowym jest teraz dostępna na ekranie końcowym bitwy.

W niektórych przypadkach przycisk „Zagraj ponownie” będzie nieaktywny: na poziomie Mistrzowie i wyżej zmieni się w „Wyszukaj kolejną grę”, a także wtedy, gdy różnica rangi będzie zbyt duża, nie będziesz mieć wystarczającej liczby Zadymiarzy dla swojej obecnej rangi lub sezon dobiegnie końca.

Tryb oglądania

Możesz teraz oglądać mecz do dwóch zwycięstw w trzech rundach bez bycia usuniętym między rundami. Obserwator podąża za graczem do następnej rundy zamiast wychodzić z meczu.

Przyjazne lobby (Mecz mocy)

Gdy modyfikator Meczu mocy jest aktywny, dostępne są 2 nowe opcje rozgrywki.

Blokujący slalom: podobnie jak w przypadku naprzemiennego wyboru, drużyny blokują teraz również naprzemiennie.

Możesz ustawić, która drużyna wybiera jako pierwsza; domyślnie jest to losowe.

Sezon Karnetu Pro

Następny sezon Karnetu Pro zostanie skrócony do 3 miesięcy, po czym Karnet Pro zostanie przekształcony w karnet miesięczny. Aby zrekompensować krótszy czas trwania, dodajemy kilka przyspieszeń postępów.

Natychmiastowy postęp: zakup Karnetu Pro zapewnia 2000 PD w ramach Karnetu Pro w grze lub 4000 PD w ramach Karnetu Pro w Supercell Store.

Nagrody za zwycięstwa w trybie rankingowym: każde zwycięstwo w trybie rankingowym zapewnia 60 PD w ramach Karnetu Pro, do maksymalnie 1200 PD w ramach Karnetu Pro tygodniowo. Posiadacze Karnetu Pro otrzymują dwa razy więcej PD w ramach Karnetu Pro za każde zwycięstwo oraz dwukrotnie wyższy limit tygodniowy.

Usunięto kwalifikację do MŚBS przez rangę Pro

Był to eksperyment od czasu ostatniej zmiany, ale ranga Pro jako druga ścieżka do MŚBS nie zapewniała wystarczających korzyści. Bardzo niewielu nowych graczy kwalifikowało się tą ścieżką, a dodatkowo komplikowała ona zarówno system, jak i komunikację dotyczącą zawodów. W związku z innymi zmianami w programie e-sportowym zdecydowaliśmy się usunąć tę funkcję.

Osiągnięcie rangi Pro w trybie rankingowym nie kwalifikuje już graczy do MŚBS 2027. Od 2027 roku gracze będą mogli dołączyć do programu Challengers poprzez wyzwanie mistrzowskie i wywalczyć sobie udział w MŚBS.

Więcej bloków w trybie rankingowym?

Poważnie rozważaliśmy wiele zmian w trybie rankingowym w oparciu na opinie graczy, a jedną z nich było zwiększenie ilości run blokujących. Zdecydowaliśmy się na razie tego nie zrobić, jako że miałoby to więcej negatywnych niż pozytywnych skutków.

Nasze największe obawy to: