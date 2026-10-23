CreatorCoffins: apoie o seu criador preferido e ganhe recompensas!

Os códigos de criador estão disponíveis nas redes sociais, então procure na internet primeiro:

Busque a hashtag #CreatorCoffins na sua rede social de preferência: YouTube, TikTok, Instagram, X ou Twitch. Criadores do mundo todo compartilham os seus códigos.

Dê uma olhada, encontre alguém que publique conteúdo que você curta e pegue o código. Não existe uma lista de códigos de criador no Brawl Stars. O único jeito é mesmo procurar nas redes sociais!

⚠️ MUITO IMPORTANTE: depois de definir um código, você não pode mais mudar. Escolha com cuidado!