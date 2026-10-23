#CreatorCoffins: apoie o seu criador preferido e ganhe recompensas!
O Mortis partiu em uma missão secundária...
... e os outros Brawlers foram mexer nos caixões dele!
De 26 a 29 de outubro, junte-se ao seu criador preferido do Brawl Stars para concluir tarefas diárias, desbloquear recompensas no jogo e obter a exclusiva reação Caixa-caixão do Halloween do Brawl!
Onde encontrar códigos de criador
Os códigos de criador estão disponíveis nas redes sociais, então procure na internet primeiro:
Busque a hashtag #CreatorCoffins na sua rede social de preferência: YouTube, TikTok, Instagram, X ou Twitch. Criadores do mundo todo compartilham os seus códigos.
Dê uma olhada, encontre alguém que publique conteúdo que você curta e pegue o código. Não existe uma lista de códigos de criador no Brawl Stars. O único jeito é mesmo procurar nas redes sociais!
⚠️ MUITO IMPORTANTE: depois de definir um código, você não pode mais mudar. Escolha com cuidado!
Como funciona
1. Abra a página do evento #CreatorCoffins na tela inicial do jogo.
2. Informe o código de criador que encontrou nas redes sociais para liberar o evento.
Atenção: informar o seu código do evento também afeta a sua loja no Brawl Stars. Você pode mudar o código na loja quando quiser, sem interferir na sua participação no evento.
3. A cada dia, a página do evento do seu criador revela uma tarefa específica no jogo (uma nova tarefa é liberada diariamente, às 8h UTC). Concluir essa tarefa nas suas disputas enche o medidor da comunidade. Quanto mais todo mundo se une e apoia um criador, mais recompensas pode desbloquear!
O que você pode ganhar
Caixas de Halloween do Brawl, progresso, sorteios e a exclusiva reação temática Caixa-caixão! Veja todas as recompensas diárias depois de informar o código de criador.
À medida que joga, você pode ganhar:
Recompensas de patamar da comunidade: prêmios no jogo liberados ao cumprir as metas diárias da comunidade e outros objetivos adicionais, compartilhados entre todos os jogadores que estão apoiando o seu criador.
Revelação dos caixões: o prêmio físico do Halloween do Brawl contido dentro de cada caixão, destinado ao seu criador (como forma de agradecimento da nossa parte). Os jogadores não ganham nada do caixão em si, mas a comunidade pode, em conjunto, ajudar a desbloquear a revelação ao vivo.
Quanto mais você jogar e incentivar a sua comunidade, mais todos poderão liberar!
O que tem dentro dos caixões?
Cada criador participante recebeu um pacote do Mortuário do Mortis pelo correio. O pacote contém quatro caixões fechados, um para cada dia do evento. Cada caixão guarda um prêmio do Halloween do Brawl misterioso para o criador, um presente da nossa equipe que a comunidade inteira se junta para desbloquear.
O caixão ficará fechado até que a comunidade do criador alcance o primeiro objetivo diário. Depois disso, o caixão do dia será aberto. A revelação vai ao ar no dia seguinte, às 8h (UTC), mas lembre-se de que o momento exato da publicação vai depender da programação de cada criador.
Atenção: o conteúdo de cada caixão do Halloween do Brawl é um presente no formato físico exclusivo para o criador. Como jogador ou jogadora, sua recompensa é ajudar a desbloquear a revelação e assistir à reação do seu criador, além de todas as recompensas no jogo que você obtém separadamente.
Informações úteis
Você apoia apenas um criador ao longo de todo o evento. O código que você informar vai valer pelos quatro dias e não poderá ser alterado, então escolha com cuidado.
As tarefas são atualizadas diariamente às 8h (UTC).
Para resgatar as recompensas da comunidade, você precisa ter participado das tarefas do dia, mas basta jogar normalmente.
Você pode começar a participar em qualquer dia do evento, não apenas em 26 de outubro. Inicie quando quiser para já começar a contribuir.
Tudo pronto para ajudar o seu criador preferido a abrir os caixões?
Busque a hashtag #CreatorCoffins nas redes sociais, pegue um código e participe a partir de 26 de outubro!