Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
Tóquio vai ferver! Confira o guia da maior final mundial de Brawl Stars da história!
Doze equipes, três dias, US$ 1.000.000 e o título de campeã mundial em jogo. De 20 a 22 de novembro, os melhores jogadores de Brawl Stars do mundo se reúnem em Tóquio para a maior final mundial da história! A atual campeã mundial Crazy Raccoon está de volta e vai defender o título em casa. Você vai acompanhar da arena ou de casa? Veja tudo o que precisa saber.
Informações gerais
Datas: de sexta-feira, 20, a domingo, 22 de novembro de 2026
Local: Ginásio Metropolitano de Tóquio, em Tóquio, no Japão
Equipes: 12
Premiação: US$ 1.000.000
Abertura dos portões: 10h (JST), todos os dias
Início do evento: 12h (JST), todos os dias
Vai para Tóquio?
Nada se compara a acompanhar três dias de Brawl Stars ao vivo no ginásio, e você ainda sai de lá com recompensas exclusivas.
Recompensas do presencial: quem passar pelos portões ganhará uma reação exclusiva do ingresso geral. Quem tiver o pacote VIP receberá variações VIP da reação e brindes adicionais. Para resgatar, só indo ao evento.
Além das partidas: conheça equipes profissionais, como ZETA Division, TRIBE, FUT e Bounty Hunters Allu*, passe um tempo com criadores, garanta produtos exclusivos e entre de cabeça no mundo do Brawl Stars. Tem cosplay, atrações e a maior comunidade de fãs do Brawl reunida em um só lugar.
Restam pouquíssimos ingressos para sexta-feira, então corra. Se você está no Japão, compre os ingressos aqui(abre em uma nova aba). Se você está em outro país, compre os ingressos aqui(abre em uma nova aba).
*Outras sessões de autógrafos com equipes profissionais acontecerão ao longo do fim de semana, de acordo com os resultados das partidas.
Informações úteis
Bolsas: se precisar levar bolsa, traga só o essencial. Há guarda-volumes dentro da arena, mas a disponibilidade não é garantida.
Dispositivos: não é permitido entrar com câmeras profissionais. Os fãs podem levar tablets e câmeras do tipo GoPro.
Cosplay: liberado no local, sujeito à revista da segurança.
Para assistir de casa
Não precisa pegar avião para curtir a festa! Assista a todas as partidas ao vivo em event.brawlstars.com.
As apostas estão abertas, e as recompensas são fantásticas! Um buffie, o visual Supercell MAKE do Clancy, personalizações únicas e muitos sorteios caóticos estão esperando por você. Dê os seus palpites, assista e interaja ao vivo, e resgate todas as recompensas em event.brawlstars.com(abre em uma nova aba)!
Confira o horário de início da transmissão em cada dia do evento.
Tóquio (JST): 12h
Sydney (AEDT): 14h
Reino Unido (GMT): 3h
Europa Central (CET): 4h
Brasil (BRT): 0h
Leste dos EUA (ET): 22h do dia anterior
Oeste dos EUA (PT): 19h do dia anterior
Perdeu algum lance? Veja os melhores momentos aqui(abre em uma nova aba) logo depois de cada partida. Siga @brawl_esports no X(abre em uma nova aba) e o Brawl Stars Esports no Instagram(abre em uma nova aba) e no TikTok(abre em uma nova aba) para acompanhar resultados, melhores momentos e anúncios durante todo o fim de semana.
O que está em jogo
Doze equipes conquistaram a vaga no circuito do Campeonato Mundial de Brawl Stars 2026 e na classificatória final. Só uma vai levar para casa a maior parte do prêmio de US$ 1.000.000 e o título de campeã mundial.
As equipes
Quatro equipes terminaram em primeiro na classificação regional e ganharam uma recompensa por isso. Elas pulam a fase de grupos de sexta-feira e vão direto para as eliminatórias de sábado, sem o risco de cair logo no primeiro dia. As outras oito têm um dia para disputar as quatro vagas restantes.
Campeãs regionais, direto nas eliminatórias
Tribe Gaming (América do Norte): 1ª colocada da América do Norte. Vencedora da final mensal de agosto.
Bounty Hunters (América do Sul): 1ª colocada da América do Sul e vencedora da final mensal de junho.
ZETA DIVISION (Leste Asiático): tricampeã mundial (2021-2023) e 1ª colocada do Leste Asiático.
FUT Esports (EMEA): 1ª colocada da EMEA depois de vencer cinco das seis finais mensais.
Grupo A
HMBLE(abre em uma nova aba) (EMEA): campeã da Copa Brawl de 2026.
Reply Totem(abre em uma nova aba) (EMEA): será que vai reencontrar a magia dos eventos presenciais?
RED Canids(abre em uma nova aba) (América do Sul): campeã da final mensal de julho.
Team Heretics(abre em uma nova aba) (EMEA): garantiu um ingresso dourado na classificatória final.
Grupo B
NOVO Esports(abre em uma nova aba) (EMEA): azarões prontos para dar o bote.
Team Elektros(abre em uma nova aba) (América do Norte): campeã da final mensal de fevereiro.
Crazy Raccoon(abre em uma nova aba) (Leste Asiático): atual campeã mundial.
NAVI(abre em uma nova aba) (EMEA): garantiu um ingresso dourado na classificatória final.