Tóquio vai ferver! Confira o guia da maior final mundial de Brawl Stars da história!

Doze equipes, três dias, US$ 1.000.000 e o título de campeã mundial em jogo. De 20 a 22 de novembro, os melhores jogadores de Brawl Stars do mundo se reúnem em Tóquio para a maior final mundial da história! A atual campeã mundial Crazy Raccoon está de volta e vai defender o título em casa. Você vai acompanhar da arena ou de casa? Veja tudo o que precisa saber.