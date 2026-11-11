Notas de lançamento: novembro de 2026

O modo Ranqueado passará por sua maior renovação até o momento nesta atualização, com mudanças em como você o desbloqueia, avança, seleciona os personagens e muito mais!

Requisitos de participação e Brawlers necessários

O modo Ranqueado deve ser o espaço mais competitivo do Brawl Stars, então ajustamos os requisitos para tornar o jogo mais equilibrado. Os Brawlers agora precisam estar no nível máximo, e o Ranqueado é liberado posteriormente na jornada do jogador.

O Ranqueado agora exige Brawlers com nível de poder 11 em todas as divisões, enquanto antes era possível usar Brawlers de nível 9 entre as divisões Bronze e Diamante.

A partir da divisão Diamante, você precisará de pelo menos 12 Brawlers em vez de 9, e o mesmo vale para a divisão Mítica.

Para compensar as exigências mais elevadas, o número de Brawlers gratuitos no nível máximo passou de três para seis a cada temporada.

O Ranqueado agora é desbloqueado com 5.000 troféus (em vez dos 1.000 anteriores).

Os jogadores que já liberaram o Ranqueado mantêm o acesso e, no lugar, recebem um sorteio caótico com 5.000 troféus.

A Arena Brawl ainda é desbloqueada com 1.000 troféus.

Não há equipes no Ranqueado a partir de Mestres I.

Elo e progresso

Vamos manter as temporadas mensais, mas tornar o reinício das temporadas muito mais suave. Isso significa uma melhor qualidade das partidas no início da temporada, menos tempo tentando voltar à sua divisão máxima e mais tempo para realmente se aprimorar. Além disso, vamos ajustar os ganhos e perdas de Elo, de forma que os jogadores fortes alcancem mais rápido a sua divisão real, e assegurar que as divisões altas continuem sendo um desafio.

O Elo nas partidas melhor de três agora depende das rodadas vencidas: você ganha mais em uma vitória épica (2-0) e perde menos em uma disputa acirrada (1-2).

Os ganhos de Elo serão mais altos nas divisões iniciais e intermediárias, para que o progresso flua melhor e mais jogadores alcancem a divisão Pro à medida que o nível médio de Elo subir.

O reinício da temporada agora rebaixará você em duas divisões em vez de seis. Não houve mudanças nas acelerações.

Tela de escolhas e proibições

Estava mais do que claro que a tela de escolhas e proibições precisava de uma reformulação agora que passamos dos 100 Brawlers. O objetivo é oferecer aos jogadores uma visão geral melhor, ferramentas de escolha aprimoradas e maneiras mais eficientes de se comunicar com a equipe.

Ajustamos a disposição dos personagens para que fosse possível ver mais Brawlers de uma só vez. Agora, cada espaço também exibe os acessórios e poderes de estrela.

Adicionamos a filtragem de Brawlers, uma opção para ativar ou desativar a ordenação por favoritos, a ordenação por classe como padrão e a ordenação por troféus para você ostentar os seus Brawlers mais jogados.

Os jogadores que possuem menos de 30 Brawlers têm a ordenação por nível de poder como padrão.

Além das sugestões de escolha, agora você pode fazer sugestões de proibição: após proibir um Brawler, selecionar outro sugerirá a proibição dele.

Os jogadores podem se oferecer para trocar a ordem de escolha no início da fase de seleção.

Adicionamos o bate-papo rápido durante as escolhas e proibições para que você possa pedir uma classe de Brawler da qual a sua equipe precisa, pedir uma classe forte contra a escolha do oponente, pedir uma classe específica ou dizer à sua equipe em qual posição você jogará.

Tela de preparação final

A tela de preparação final recebeu uma reformulação visual completa, incluindo uma prévia do mapa em 3D no plano de fundo.

Além de mudar seus equipamentos e trocar de Brawlers, agora você também pode mudar seu visual.

Adicionado bate-papo rápido durante a preparação final, para que você possa dizer aos aliados em qual posição jogará, ou enviar reações e pedidos de bate-papo rápido para aliados e oponentes.

Imagens de fundo, cartões de batalha e personalizações de classe

Novos designs e animações de imagens de fundo do Ranqueado 2026 chegaram para todas as classes, com 9 patamares para desbloquear ao longo das temporadas.

Agora é possível ganhar um ícone de jogador e uma reação para cada classe, desbloqueados ao atingir essa classe pela primeira vez.

Outras melhorias

Estatísticas pós-partida e registro de batalhas

Ao final de uma batalha, agora você pode analisar muito mais estatísticas, e elas também estão disponíveis no registro de batalhas!

Disponível para o Ranqueado, bem como outros modos 5x5, 3x3 e 2x2.

Veja o total de eliminações, derrotas, dano, cura, dano recebido e pontuação de objetivos para os modos onde se aplicam.

Veja as escolhas e proibições do Ranqueado, onde aplicável.

As estatísticas são divididas por rodada ao jogar no formato melhor de 3 no Ranqueado.

Jogar de novo

Se você encontrar bons aliados no Ranqueado, queremos que você possa continuar jogando com eles!

O botão Jogar de novo no Ranqueado agora está disponível na tela de resultados.

Em alguns casos, o botão Jogar de novo ficará desativado: nos Mestres e acima, ele se torna a fila De novo; se a diferença de classe for muito grande; se você não tiver Brawlers suficientes para sua classe atual; ou se a temporada tiver terminado.

Assistindo

Agora você pode assistir a um melhor de 3 sem ser removido entre as rodadas. O espectador segue o jogador para a próxima rodada em vez de sair.

Sala Amistosa (Luta por poder)

Quando o modificador de Luta por poder estiver ativo, haverá 2 novas opções de jogo.

Proibição alternada: assim como as escolhas alternadas, as equipes agora também farão proibições em ordem alternada.

Você pode definir qual equipe escolhe primeiro, com aleatório como padrão.

Temporada do Pro Pass

A próxima temporada do Pro Pass será reduzida para 3 meses, e, em seguida, o Pro Pass será reformulado para um passe mensal. Para compensar a duração menor, estamos acelerando o progresso de algumas formas.

Progresso instantâneo: Comprar o Pro Pass concede 2.000 XP do Pro Pass no jogo, ou 4.000 XP do Pro Pass através da Supercell Store.

Recompensas por vitória no Ranqueado: Cada vitória no Ranqueado concede 60 XP do Pro Pass, limitado a 1.200 XP do Pro Pass por semana. Quem tiver o Pro Pass recebe o dobro de XP do Pro Pass por vitória e tem o dobro do limite semanal.

Classificação para o CMBS via divisão Pro removida

Esse foi um experimento desde a última reformulação, e a divisão Pro não estava agregando valor suficiente como um segundo caminho para o CMBS. Pouquíssimos jogadores novos estavam se classificando por esse meio, e isso adicionava complexidade tanto ao sistema quanto à comunicação da competição. Com outras mudanças chegando ao programa de e-sports, decidimos remover este recurso.

Alcançar o nível Pro no Ranqueado não classifica mais os jogadores para o CMBS 2027. Os jogadores podem entrar no Programa de Desafiantes através do Desafio do Campeonato e competir para chegar ao CMBS a partir de 2027.

E o banimento no Ranqueado?

Nós avaliamos diversas mudanças no Ranqueado de acordo com os comentários dos jogadores, e uma delas foi a adição de mais fases de banimento. Decidimos não mudar nada por enquanto, uma vez que as desvantagens seriam maiores do que as vantagens neste momento.

As principais preocupações são: