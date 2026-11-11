Notas de lançamento: novembro de 2026
Renovação do modo Ranqueado
O modo Ranqueado passará por sua maior renovação até o momento nesta atualização, com mudanças em como você o desbloqueia, avança, seleciona os personagens e muito mais!
Requisitos de participação e Brawlers necessários
O modo Ranqueado deve ser o espaço mais competitivo do Brawl Stars, então ajustamos os requisitos para tornar o jogo mais equilibrado. Os Brawlers agora precisam estar no nível máximo, e o Ranqueado é liberado posteriormente na jornada do jogador.
O Ranqueado agora exige Brawlers com nível de poder 11 em todas as divisões, enquanto antes era possível usar Brawlers de nível 9 entre as divisões Bronze e Diamante.
A partir da divisão Diamante, você precisará de pelo menos 12 Brawlers em vez de 9, e o mesmo vale para a divisão Mítica.
Para compensar as exigências mais elevadas, o número de Brawlers gratuitos no nível máximo passou de três para seis a cada temporada.
O Ranqueado agora é desbloqueado com 5.000 troféus (em vez dos 1.000 anteriores).
Os jogadores que já liberaram o Ranqueado mantêm o acesso e, no lugar, recebem um sorteio caótico com 5.000 troféus.
A Arena Brawl ainda é desbloqueada com 1.000 troféus.
Não há equipes no Ranqueado a partir de Mestres I.
Elo e progresso
Vamos manter as temporadas mensais, mas tornar o reinício das temporadas muito mais suave. Isso significa uma melhor qualidade das partidas no início da temporada, menos tempo tentando voltar à sua divisão máxima e mais tempo para realmente se aprimorar. Além disso, vamos ajustar os ganhos e perdas de Elo, de forma que os jogadores fortes alcancem mais rápido a sua divisão real, e assegurar que as divisões altas continuem sendo um desafio.
O Elo nas partidas melhor de três agora depende das rodadas vencidas: você ganha mais em uma vitória épica (2-0) e perde menos em uma disputa acirrada (1-2).
Os ganhos de Elo serão mais altos nas divisões iniciais e intermediárias, para que o progresso flua melhor e mais jogadores alcancem a divisão Pro à medida que o nível médio de Elo subir.
O reinício da temporada agora rebaixará você em duas divisões em vez de seis. Não houve mudanças nas acelerações.
Tela de escolhas e proibições
Estava mais do que claro que a tela de escolhas e proibições precisava de uma reformulação agora que passamos dos 100 Brawlers. O objetivo é oferecer aos jogadores uma visão geral melhor, ferramentas de escolha aprimoradas e maneiras mais eficientes de se comunicar com a equipe.
Ajustamos a disposição dos personagens para que fosse possível ver mais Brawlers de uma só vez. Agora, cada espaço também exibe os acessórios e poderes de estrela.
Adicionamos a filtragem de Brawlers, uma opção para ativar ou desativar a ordenação por favoritos, a ordenação por classe como padrão e a ordenação por troféus para você ostentar os seus Brawlers mais jogados.
Os jogadores que possuem menos de 30 Brawlers têm a ordenação por nível de poder como padrão.
Além das sugestões de escolha, agora você pode fazer sugestões de proibição: após proibir um Brawler, selecionar outro sugerirá a proibição dele.
Os jogadores podem se oferecer para trocar a ordem de escolha no início da fase de seleção.
Adicionamos o bate-papo rápido durante as escolhas e proibições para que você possa pedir uma classe de Brawler da qual a sua equipe precisa, pedir uma classe forte contra a escolha do oponente, pedir uma classe específica ou dizer à sua equipe em qual posição você jogará.
Tela de preparação final
A tela de preparação final recebeu uma reformulação visual completa, incluindo uma prévia do mapa em 3D no plano de fundo.
Além de mudar seus equipamentos e trocar de Brawlers, agora você também pode mudar seu visual.
Adicionado bate-papo rápido durante a preparação final, para que você possa dizer aos aliados em qual posição jogará, ou enviar reações e pedidos de bate-papo rápido para aliados e oponentes.
Imagens de fundo, cartões de batalha e personalizações de classe
Novos designs e animações de imagens de fundo do Ranqueado 2026 chegaram para todas as classes, com 9 patamares para desbloquear ao longo das temporadas.
Agora é possível ganhar um ícone de jogador e uma reação para cada classe, desbloqueados ao atingir essa classe pela primeira vez.
Outras melhorias
Estatísticas pós-partida e registro de batalhas
Ao final de uma batalha, agora você pode analisar muito mais estatísticas, e elas também estão disponíveis no registro de batalhas!
Disponível para o Ranqueado, bem como outros modos 5x5, 3x3 e 2x2.
Veja o total de eliminações, derrotas, dano, cura, dano recebido e pontuação de objetivos para os modos onde se aplicam.
Veja as escolhas e proibições do Ranqueado, onde aplicável.
As estatísticas são divididas por rodada ao jogar no formato melhor de 3 no Ranqueado.
Jogar de novo
Se você encontrar bons aliados no Ranqueado, queremos que você possa continuar jogando com eles!
O botão Jogar de novo no Ranqueado agora está disponível na tela de resultados.
Em alguns casos, o botão Jogar de novo ficará desativado: nos Mestres e acima, ele se torna a fila De novo; se a diferença de classe for muito grande; se você não tiver Brawlers suficientes para sua classe atual; ou se a temporada tiver terminado.
Assistindo
Agora você pode assistir a um melhor de 3 sem ser removido entre as rodadas. O espectador segue o jogador para a próxima rodada em vez de sair.
Sala Amistosa (Luta por poder)
Quando o modificador de Luta por poder estiver ativo, haverá 2 novas opções de jogo.
Proibição alternada: assim como as escolhas alternadas, as equipes agora também farão proibições em ordem alternada.
Você pode definir qual equipe escolhe primeiro, com aleatório como padrão.
Temporada do Pro Pass
A próxima temporada do Pro Pass será reduzida para 3 meses, e, em seguida, o Pro Pass será reformulado para um passe mensal. Para compensar a duração menor, estamos acelerando o progresso de algumas formas.
Progresso instantâneo: Comprar o Pro Pass concede 2.000 XP do Pro Pass no jogo, ou 4.000 XP do Pro Pass através da Supercell Store.
Recompensas por vitória no Ranqueado: Cada vitória no Ranqueado concede 60 XP do Pro Pass, limitado a 1.200 XP do Pro Pass por semana. Quem tiver o Pro Pass recebe o dobro de XP do Pro Pass por vitória e tem o dobro do limite semanal.
Classificação para o CMBS via divisão Pro removida
Esse foi um experimento desde a última reformulação, e a divisão Pro não estava agregando valor suficiente como um segundo caminho para o CMBS. Pouquíssimos jogadores novos estavam se classificando por esse meio, e isso adicionava complexidade tanto ao sistema quanto à comunicação da competição. Com outras mudanças chegando ao programa de e-sports, decidimos remover este recurso.
Alcançar o nível Pro no Ranqueado não classifica mais os jogadores para o CMBS 2027. Os jogadores podem entrar no Programa de Desafiantes através do Desafio do Campeonato e competir para chegar ao CMBS a partir de 2027.
E o banimento no Ranqueado?
Nós avaliamos diversas mudanças no Ranqueado de acordo com os comentários dos jogadores, e uma delas foi a adição de mais fases de banimento. Decidimos não mudar nada por enquanto, uma vez que as desvantagens seriam maiores do que as vantagens neste momento.
As principais preocupações são:
O aumento do tempo de preparação da batalha e/ou da dificuldade no processo de tomada de decisão.
Geralmente, os jogadores querem mais banimentos por se sentirem frustrados com o meta, o que deve ser resolvido por meio dos ajustes de balanceamento.
Novos Brawlers
Sapos Voltaicos - lendários - detonadores
Zap, Zee e Volt formam os Sapos Voltaicos! Eles ganharam um chapéu mágico do Ziggy e já podem apresentar sua coreô eletrizante. Sapos são condutores naturais de eletricidade, mas só os Voltaicos deixam a audiência CHOCADA!
Ataque (CORRENTE ANFÍBIA): um sapo salta e causa dano em área. Após o salto do segundo sapo, os três formam um triângulo com uma corrente elétrica que causa dano em área, até que eles saltem novamente. Os lados do triângulo causam mais dano do que o centro.
Super (SAPOZILLA): o melhor truque dos Sapos Voltaicos. Eles se combinam em um SAPÃO que salta 3 vezes e causa dano em área, com dano maior no centro. O terceiro salto é o maior. Depois dos 3 saltos ou do fim do tempo, eles voltam ao normal.
Acessório 1 (SALTO SINCRONIZADO): lança dois Sapos Voltaicos! Requer munição completa e a usa por inteiro.
Acessório 2 (CURA ANFÍBIA): os aliados dentro do triângulo do próximo ataque dos Sapos Voltaicos recebem 2.000 de cura.
Poder de estrela 1 (SALTO TERAPÊUTICO): os saltos do Super restauram a saúde dos Sapos Voltaicos no equivalente a 50% do dano causado.
Poder de estrela 2 (LENTIDÃO ANFÍBIA): os lados do triângulo do ataque principal reduzem 15% da velocidade de movimento dos inimigos por 2s.
Hipercarga (CORRENTE TRIPLA): o triângulo formado pelos três saltos do Super causa 1.050 de dano no interior e 1.500 de dano nas bordas.
Título de Prestígio: sapo-tástico
Título de Maestria: ameaça tripla
Rey - Mítico - Tiro preciso
Rey domina as lutas com a Rainha Ruby ao seu lado. Ele aproveita cada disparo e nunca perde a chance de explorar brechas nas defesas dos oponentes (nem de tentar impressionar a esposa).
Atributo de Sinergia (PAR PERFEITO): os ataques principais do Rey restauram 800 de saúde à Ruby, e ele se move 10% mais rápido até ela.
Ataque (MARCA DA GRANDEZA): o ataque principal do Rey marca o inimigo e enche um medidor após certo tempo, causando dano extra quando o medidor está cheio.
Super (FINAL): Rey mira por até 3s, gera um escudo de 30% e marca o alvo. Ele ataca qualquer inimigo visível dentro do alcance. Nesse intervalo, é mais rápido disparar o Super novamente.
Acessório 1 (GAMBITO DA RAINHA): Rey dispara uma área cônica de 5 rainhas, empurrando os inimigos atingidos.
Acessório 2 (REY LOPEZ): Rey lança um Cavaleiro que marca por completo e desacelera os inimigos em 20% por 2s.
Poder de estrela 1 (CONTROLE DO TEMPO): Rey desacelera os alvos marcados pelo Super em 15%.
Poder de estrela 2 (EN PASSANT): quando Rey atinge um inimigo marcado por completo com o ataque principal ou o Super, uma marca completa é aplicada ao inimigo mais próximo ao alcance.
Hipercarga (POSIÇÃO VENCEDORA): o Super do Rey mostra inimigos invisíveis e aplica marcas da hipercarga que causam até 2.700 de dano quando disparadas.
Título de Prestígio: grande mestre
Título de domínio: xeque-mate
Ruby - Mítica - Destruidora
Ruby é a rainha de Brinquedópolis. Ela determina as regras de cada jogo e é muito respeitada pelos outros Brawlers e pelo seu eternamente apaixonado marido, o Rei Rey. Juntos, eles formam o par perfeito.
Atributo de Sinergia (PAR PERFEITO): o ataque principal da Ruby restaura 400 de saúde ao seu rei aliado Rey, e ela se move 10% mais rápido até ele.
Ataque (COMPRAR 2): Ruby lança um naipe de paus e um de ouro em uma trajetória em forma de 8. Atingir o alvo com os dois causa mais dano.
Super (ROYAL FLUSH): Ruby cria uma área que paralisa os inimigos por 4s e onde projéteis giratórios causam dano equivalente a 15% da saúde máxima do inimigo.
Acessório 1 (CORAÇÃO COLÉRICO): Ruby lança um naipe de copas que se divide em 5 ao atingir o alvo ou ao alcançar a distância máxima. Os disparos restauram 800 de saúde aos aliados e causam dano equivalente a 15% da saúde do inimigo.
Acessório 2 (NAIPE COMPLETO): Ruby lança uma sequência de 4 naipes de espadas ricocheteantes que empurram os alvos e causam 200 de dano.
Poder de estrela 1 (NÚMERO DA SORTE): o Super da Ruby dispara 7 projéteis extras na área.
Poder de estrela 2 (DOBRO OU NADA): os ataques principais da Ruby que atingem com os 2 projéteis fazem o alvo perder 5% da saúde máxima por segundo durante 3s.
Hipercarga (ALL IN): o Super da Ruby aumenta de tamanho e explode os alvos atingidos, disparando ainda mais projéteis.
Título de Prestígio: poker face
Título de domínio: vitória da casa, sempre
Novas hipercargas
Cosmo (CAPTURA CÓSMICA): o projétil hipercarregado agora segue o alvo e o imobiliza por 2s.
Vince (ENXAME DE INSETOS): o Super do Vince está sempre com poder máximo e gera lagartas hipercarregadas ao redor dele.
Novos buffies
Mister P
Os buffies do Mister P dão a ele formas mais dinâmicas de interagir com seus ciberporteiros e mais controle de área com sua maleta. O Mister P pode ser incrivelmente potente quando seus ciberporteiros são muito poderosos, então cada bônus exige um pouco mais dos jogadores que querem aproveitar ao máximo seus buffies!
Acessório 1: Campainha
Os ciberporteiros do Mister P causam +114 de dano e recebem +740 de saúde. Eles não têm mais limite de alcance.
Com buffie: Mister P e o ciberporteiro com buffie ganham um escudo de 1.070. Também pode ser usado sem um ciberporteiro para proteger o Mister P.
Acessório 2: Ajuda Extra
Mister P lança uma mala que causa 760 de dano e gera um miniciberporteiro ao aterrissar.
Com buffie: gera um ciberporteiro a mais a cada inimigo atingido pelo ataque.
Poder de estrela 1: Excesso de Bagagem
A cada 4 segundos, o dano de explosão da próxima mala do Mister P aumenta em 40%.
Com buffie: a próxima explosão do Mister P é ativada uma segunda vez e causa 50% de dano.
Poder de estrela 2: Porta Giratória
Todos os ciberporteiros da base passam a ter 20% mais pontos de saúde e causam 30% mais dano.
Com buffie: atingir ciberporteiros com a mala do Mister P restaura 420 da saúde deles.
Hipercarga: Superporteiros, Ativar!
A base do Mister P agora gera ciberporteiros muito mais fortes, e até dois deles podem ser ativados ao mesmo tempo.
Com buffie: após explodirem, as malas quicam 3 vezes na direção do Mister P, explodindo novamente a cada vez.
Lou
Lou já tem um conjunto incrível de utilidade e controle de área, então seus buffies focam em uma jogabilidade mais profunda e nos combos que ele pode fazer com seu Super e acessórios. Também queremos recompensar os jogadores que permanecem ativos e congelam totalmente seus oponentes.
Acessório 1: Escudo de Gelo (reformulação)
Lou se envolve em um bloco de gelo, ficando invulnerável e imóvel por 2s. Ativá-lo de novo reduz o tempo do efeito.
Com buffie: ativá-lo também gera uma área de gelo escorregadio ao redor do Lou por 2s que o segue, causando 600 de dano por segundo aos oponentes sobre ela e acumulando congelamento.
Acessório 2: Avalanche (novo nome)
Lou lança uma bola de neve grande que causa 500 de dano e aumenta em 50% o congelamento ao aterrissar.
Com buffie: a bola de neve também deixa um rastro de gelo escorregadio por 2s.
Poder de estrela 1: Onda de Gelo (reformulação)
Lou causa 25% mais dano a oponentes congelados ou atordoados, inclusive atordoamentos que não tenham sido causados por Lou.
Com buffie: quando descongelam, os inimigos se estilhaçam e causam 400 de dano ao redor.
Poder de estrela 2: Hipotermia
Os inimigos atingidos pelos ataques de Lou perdem até 50% de dano, de acordo com o nível de congelamento sofrido.
Com buffie: os oponentes nas bordas do Super do Lou recebem mais 40 de dano por segundo e congelam mais rápido.
Hipercarga: Tempestade de Gelo
O Super do Lou congela instantaneamente os inimigos dentro do alcance.
Com buffie: os ataques do Lou criam uma área escorregadia sob eles enquanto avançam.
Gale
Gale é um dos melhores Brawlers para criar espaço para sua equipe ou para empurrar os inimigos para fora do mapa. Os buffies dele aproveitam isso ao máximo, oferecendo mais ferramentas para ajudar sua equipe a manter posição ou conquistar espaço de forma agressiva.
Acessório 1: Barreira de Vento (reformulação)
Gale ativa uma barreira de vento que redireciona os projéteis dos inimigos.
Com buffie: os projéteis aliados que atravessam a parede ganham 30% de velocidade.
Acessório 2: Ciclone
Gale usa o soprador de neve para criar um tornado que empurra os oponentes que tentam passar por ele.
Com buffie: os aliados ganham 20% de velocidade de movimento por 2s quando passam pelo tornado.
Poder de estrela 1: Ventos Tempestuosos
O Super do Gale atordoa os inimigos por 1,25 segundo quando eles são empurrados contra obstáculos.
Com buffie: também causa 440 de dano ao atordoar os inimigos.
Poder de estrela 2: Neve Congelante
As bolas de neve do Gale também deixam os oponentes lentos por 0,5 segundo.
Com buffie: os inimigos mais próximos do Gale ficam mais lentos (até 50%).
Hipercarga: Nevasca Nervosa
O Super do Gale fica um pouco mais amplo e dispara duas vezes, empurrando os inimigos para ainda mais longe.
Com buffie: Gale lança uma bola de neve extra e maior logo após o ataque.
Mandy
Os buffies da Mandy deixam o modo focado dela ainda melhor, dando opções mais interessantes entre os poderes de estrela. Ela agora é a tiro preciso de mais longa distância, com um alcance enorme e várias maneiras de atingir oponentes fora da tela.
Mudanças no kit básico
O antigo poder de estrela "Ao alcance" da Mandy agora faz parte do kit básico dela, aumentando a velocidade dos projéteis do ataque principal enquanto ela está focada.
Acessório 1: Calda Caramelizada (reformulação)
Mandy dispara um doce caramelizado que deixa os inimigos atingidos lentos por 2 segundos. Quanto mais próximo o alvo, mais lento ele fica. Pode ser mirado e consome munição.
Com buffie: Mandy ganha um aumento de velocidade proporcional à desaceleração aplicada.
Acessório 2: Migalhas
Mandy dispara um doce que atravessa inimigos e muros. Pode ser mirado e consome munição.
Com buffie: atingir um Brawler através do muro reduz 50% do tempo de espera do acessório.
Poder de estrela 1: Ao Alcance (reformulação)
Enquanto Mandy estiver focada, cada inimigo atingido aumenta o alcance dela em 1 quadrado, até o foco ser interrompido.
Com buffie: Mandy permanece focada por 0,75 segundo após se mover.
Poder de estrela 2: Doce Proteção (reformulação)
O Super da Mandy fica 20% maior.
Com buffie: o Super da Mandy é carregado 50% mais rapidamente enquanto ela está focada.
Hipercarga: Doces para Todos
Mandy dispara o Super em 3 direções diferentes.
Com buffie: Mandy permanece focada durante toda a hipercarga, mesmo enquanto se move, e a câmera se afasta.
Chester
Os acessórios e poderes de estrela do Chester eram muito desequilibrados, então Dado da Sorte e Previsão estão sendo reformulados para se tornarem opções realmente competitivas com Jujubas e Bate o Sino. Ainda queremos que o Chester seja imprevisível, então há mais caos nos desbloqueáveis e buffies atualizados dele!
Mudanças no kit básico
Chester agora sempre consegue ver qual será o próximo Super.
Acessório 1: Surpresa Traquina (reformulação)
Chester esconde uma Caixa Surpresa que explode atingindo inimigos em um raio de 2 quadrados e causa aleatoriamente medo, lentidão ou dano em área.
Com buffie: lança uma caixa falsa extra e esconde as caixas mais rápido.
Acessório 2: Jujubas
Chester recebe um buffie aleatório.
Com buffie: derrotar um inimigo devolve 50% da recarga do acessório.
Poder de estrela 1: Batem os Sinos
O primeiro sino da sequência de ataque do Chester causa 150% de dano.
Com buffie: o primeiro sino também recebe o efeito do próximo Super do Chester: 50% de dano extra, lentidão, veneno ou cura.
Poder de estrela 2: Privilégio do Palhaço (reformulação - nome antigo: Prévia)
Os golpes do ataque de 4 sinos do Chester concedem 30% a mais de recarga do Super.
Com buffie: após usar o Super, o próximo ataque do Chester dispara quatro sinos.
Hipercarga: Bala Tutti Frutti
Chester arremessa um doce que explode e causa dano, espalha uma nuvem tóxica e depois deixa uma área de desaceleração por alguns segundos.
Com buffie: o ataque do Chester dispara o dobro de sinos (2/4/6/8 em vez de 1/2/3/4), cada um causando 65% de dano.
Berry
Berry está em uma situação razoável, com alguns modos e mapas bem definidos nos quais se destaca, mas queríamos aprofundar sua jogabilidade e dar mais espaço para o jogador poder mostrar seu domínio e habilidade. Agora ele tem mais opções para abrir espaço, dar suporte aos aliados e bloquear os inimigos que tentam tomar o terreno pelo qual ele lutou.
Acessório 1: A Amizade é Seletiva
Berry golpeia com sua cauda, empurrando os inimigos e restaurando 520 de saúde aos aliados próximos.
Com buffie: gera uma poça de sorvete sob cada aliado curado.
Acessório 2: Fórmula Secreta (reformulação - antigo nome: Aditivos Saudáveis)
Berry lança uma bola de sorvete adicional, criando uma poça que dura mais. Ataques principais que atingem a poça aumentam o tamanho dela. Consome munição.
Com buffie: os ataques principais que atingem a poça do acessório ricocheteiam adiante.
Poder de estrela 1: Recarga Gelada
Quando fica em cima do próprio sorvete derretido, a velocidade de recarga de Berry aumenta em 50%.
Com buffie: os aliados sobre o sorvete do Berry também recarregam 20% mais rápido.
Poder de estrela 2: Calda Colante (reformulação)
O primeiro golpe do ataque principal do Berry desacelera os inimigos em 10% por 1s.
Com buffie: Berry ganha 10% de velocidade de movimento ao desacelerar inimigos com o sorvete derretido.
Hipercarga: Porção Dupla
Doce Rodopio dá bolas de sorvete em dobro!
Com buffie: o ataque principal do Berry se divide em dois após o primeiro acerto, deixando poças menores e de menor duração em cada lado.
Temporadas e visuais
Temporada: BRAWL VICE
BULL BRAWL VICE | ÉPICO | Brawl Pass
BULL MANDACHUVA | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 1
BULL DONO DA RUA | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 2
POCO DONO DA QUEBRADA | ÉPICO | Brawl Pass
POCO DON POCORLONE | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 1
POCO COMANDO DOURADO | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 2
BUZZ INFILTRADO | MÍTICO
PIERCE INFILTRADO | LENDÁRIO
BARLEY CAIXA DOIS | MÍTICO
EMZ DIAS URBANOS | MÍTICO
EMZ NOITES URBANAS | MÍTICO Cromático
Título: infiltrado
Temporada: Festas Brawl
SQUEAK NOEL | ÉPICO | Brawl Pass
SQUEAK POLAR | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 1
SQUEAK ELFO | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 2
DRACO QUEBRA-NOZES | ÉPICO | Brawl Pass
DRACO QUEBRA-NOZES REAL | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 1
DRACO QUEBRA-DOCES | ÉPICO | Brawl Pass Cromático 2
BOLT BOLA DE NEVE | MÍTICO
STARR NOVA BISCOITO DE GENGIBRE | LENDÁRIO
PAM FESTAS BRAWL | MÍTICO
JESSIE ELFА DOS BRINQUEDOS | MÍTICO
Título: boas Festas Brawl!
Visuais diversos
Starr Toons
MORTIS CARTOON | LENDÁRIO
PENNY BARCO A VAPOR | MÍTICO
E-sports
LEON FINAL MUNDIAL: HMBLE | CROMÁTICO
MAX CAMPEÃ MUNDIAL: CRAZY RACCOON | CROMÁTICO
CLANCY FINAL MUNDIAL | ÉPICO
VISUAIS DO PRO PASS
BIBI ESTUDANTE | FASE 1
BIBI PATRULHA STARR | FASE 2
BIBI NOVA | HIPERCARGA 1
BIBI BURACO NEGRO | HIPERCARGA CROMÁTICA 1
BIBI LUMINOSA | HIPERCARGA CROMÁTICA 2
Visuais prateados e dourados
COSMO PRATEADO
COSMO DOURADO
VINCE PRATEADO
VINCE DOURADO
Ajustes de balanceamento
Um aviso geral sobre os Brawlers que receberam alterações no dano do Super ou do ataque principal: a não ser que conste outra informação, a recarga do Super também será ajustada para que seja necessário o mesmo número de ataques ou de Supers para carregá-lo!
Melhorias
Hank
Saúde aumentada de 5.500 para 6.000
Shelly
Dano do ataque principal aumentado de 300 para 340
Dano do Super aumentado de 320 para 360
Ziggy
Dano do ataque principal aumentado de 950 para 1.050
Poder de estrela - O Grande Ziggini: dano bônus reduzido de 18% para 7%
Draco
Super do Draco foi atualizado para causar dano de forma mais consistente.
Dano do Super aumentado de 1.120 para 1.620
Resistência a dano do Super aumentada de 20% para 25%
Chuck
Velocidade de recarga do ataque principal reduzida de 2.000 para 1.800
O Super não perde mais cargas não utilizadas ao morrer
Darryl
Dano do Super aumentado de 660 para 720
O Super não perde mais cargas não utilizadas ao morrer
Da Melodie.
Dano do ataque principal aumentado de 460 para 500
Dano da nota do ataque principal aumentado de 920 para 1.000
O Super não perde mais cargas não utilizadas ao morrer
Buster
Atributo: recarga do Super perto de aliados aumentada em 10%
Angelo
Tempo para carregar completamente o ataque principal reduzido em 10%
NO R-T.
Tamanho dos projéteis do ataque principal aumentado em 15%
Enfraquecimentos
Amber
Acessório Órbita Flamejante: tempo de espera aumentado de 14s para 20s
Acessório Ignição: tempo de espera aumentado de 24s para 28s
Acessório Ignição: saúde do Barril reduzida de 1.300 para 1.000
Dano ao longo do tempo do Super reduzido de 480 para 400
Raio do Super em hipercarga reduzido de 1.600 para 1.200
Shade
Saúde reduzida de 3.700 para 3.400
Taxa de recarga do Super reduzida em 12%
Duração do Super reduzida de 6s para 4s
Atributo: recarga do Super proveniente da área reduzida em 13%
Acessório Buuu!: tempo de espera aumentado de 18s para 24s
Acessório Buuu!: escudo reduzido de 1.000 para 400
Poder de estrela Casaco Enrijecido: escudo reduzido de 30% para 20%
Gus
Número máximo de espíritos permitidos no mapa reduzido de 10 para 3
Taxa de recarga do Super reduzida em 8%
Acessório Empurrão Anímico: tempo de espera aumentado de 18s para 26s
Acessório Empurrão Anímico: dano reduzido de 540 para 260
Poder de estrela Acréscimo de Saúde: bônus de cura reduzido de 75% para 50%
Poder de estrela Acréscimo de Saúde: velocidade de movimento do espírito com buffie reduzida em 50%
Tamanho dos projéteis da hipercarga com buffie reduzido em 15%
Wendy
Tamanho do projétil do ataque principal reduzido em 20%
Acessório Energia Eólica: alcance reduzido de 15 para 10
Poder de estrela Escudo Desacelerador: potência da lentidão reduzida de 20% para 15%
Colette
Taxa de recarga do segundo projétil do Super hipercarregado reduzida em 75%
Ash
Recarga do Super obtida com o Super reduzida em 40%
Taxa de recarga do Super reduzida em 15%
Max
Atributo: recarga do Super por movimento reduzida em 23%
Poder de estrela Sobrecarga: duração do escudo reduzida de 4s para 3s
Acessório Tênis Tenaz: tempo de espera aumentado de 18s para 24s
Acessório Tênis Tenaz: duração reduzida de 3s para 2s
Pierce
Dano do último disparo do ataque principal reduzido de 1.500 para 1.400
Maisie
Dano do ataque principal reduzido de 1.500 para 1.360
Nori
Dano do Super por peixe reduzido de 4% para 3%
Brock
Taxa de recarga da hipercarga reduzida em 28%
Poder de estrela Mais Foguetes!: velocidade de movimento com buffie reduzida de 30% para 20%
Poder de estrela Quarta Potência: tempo para o disparo com alcance extra aumentado de 6s para 8s com buffie
Rico
Acessório Disparador: lentidão reduzida de 30% para 20% com o buffie
Poder de estrela Recuada Digital: velocidade de movimento reduzida de 35% para 25%
Poder de estrela Recuada Digital: velocidade máxima de movimento com buffie reduzida de 50% para 40%
Mudanças
Wattson
O Super hipercarregado não concede mais uma melhoria imediata para o nível 5
Velocidade de execução do ataque principal aumentada de 470 para 400
Acessório Escudo Energizador: tempo de espera reduzido de 22s para 18s
Acessório Escudo Energizador: devolução do tempo de espera com buffie reduzida de 50% para 30%
Cosmo
Saúde aumentada de 3.400 para 3.600
Acessório Visão Telescópica: tempo de espera aumentado de 20s para 24s
Acessório Visão Telescópica: tamanho reduzido de 1.300 para 1.000
Damian
Velocidade do salto do Super reduzida de 3.000 para 2.400
Dano do ataque principal (soco comum) aumentado de 700 para 800
Dano do ataque principal (soco flamejante) aumentado de 800 para 880
Squeak
Dano do ataque principal aumentado de 1.160 para 1.280
Dano do Super aumentado de 1.000 para 1.100
Poder de estrela Reação em cadeia: dano bônus reduzido de 15% para 10%
Kit
O dano do Super agora é mais consistente, atingindo em 0,75s e 1,5s em vez de 1s e 2s
Somente na Arena Brawl
Uma nova rodada de ajustes de balanceamento específicos da Arena Brawl para manter o jogo competitivo justo e empolgante!
Enfraquecimentos
Ollie
Aumento de dano reduzido de 4 para 3
Janet
Aumento de dano reduzido de 4 para 3
Grey
Aumento de dano reduzido de 6 para 5
Gigi
Aumento de saúde reduzido de 450 para 350
Aumento de velocidade de movimento reduzido de 8 para 7
Stu
Aumento de saúde reduzido de 700 para 500
Aumento de dano reduzido de 7 para 6
Starr Nova
Aumento de dano reduzido de 3 para 2
8-BIT
Aumento de recarga reduzido de 150 para 100
Aumento de velocidade de movimento reduzido de 8 para 6
Mandy
Aumento de dano reduzido de 7 para 6
Piper
Aumento de dano reduzido de 8 para 7
Melhorias
Nori
Aumento de dano aumentado de 3 para 4
Fang
Aumento de dano aumentado de 5 para 6
Najia
Aumento de dano aumentado de 6 para 7
Doug
Aumento de dano aumentado de 2 para 3
Chuck
Aumento da velocidade de recarga de 200 para 250
Mudanças em mapas, modos de jogo, ambientes e rotação
Jingle Brawls
A versão natalina de Derrube a Torre! Vença partidas em várias fases com um grupo limitado de Brawlers. Cada Brawler só pode ser usado uma vez durante uma rodada. Quando todos os seus Brawlers forem derrotados, a partida acaba.
A opção de procurar equipe agora funciona neste modo
O grupo de Brawlers prioriza seus Brawlers com mais troféus
Megacombate
Vinte jogadores batalham no Combate. Seja o último Brawler de pé para vencer!
Explore um mapa maior com áreas distintas e derrote chefões e robôs que aparecem durante a disputa para coletar cubos de energia. Use o minimapa para navegar pelo campo de batalha e planejar seu próximo movimento.
Contraluz
Contraluz é um modo de jogo disputado em duas rodadas. Na primeira rodada, uma equipe deve colocar luzes azuis no lado vermelho do mapa. Na segunda rodada, a equipe adversária deve fazer o mesmo com suas luzes vermelhas. Quem for mais rápido vence a disputa!
Há dois locais de captura e, como equipe atacante, você pode escolher estrategicamente qual deles atacar. Você só precisa capturar 1 deles.
Cada local tem 3 pontos de captura. Quanto mais jogadores estiverem em pontos de captura diferentes, mais rápido será o progresso.
A primeira equipe define o tempo inicial de captura, e a outra tenta superá-lo. Supere o tempo para vencer, ou perca caso não conseguir.
Se nenhuma das equipes conseguir capturar, a partida termina empatada.
Alterações no Combate Repaginado
O Combate Repaginado está de volta com uma nova série de poderes para coletar durante a disputa!
Reforços permanentes
Aumento da velocidade de recarga
Aumento da taxa de recarga do Super
Roubo de vida: recupera saúde ao causar dano aos oponentes
Aumento do alcance de ataque
Aumento da taxa de recarga do acessório
Consumíveis
Invisibilidade: fique invisível por 10 segundos, até o efeito acabar ou você atacar
Caminhada fantasma: atravesse paredes e água por 10 segundos
Perfurar: ataque através de paredes e personagens por 10 segundos
Itens carregáveis
OVNI: voa sobre paredes, levita personagens com um raio de atração ao passar sobre eles e se autodestrói 6,6 segundos após ser coletado
Bomba: raio da explosão ligeiramente aumentado para corresponder aos efeitos
Combinações de itens no Combate Repaginado
Cada evento do Combate Repaginado acontece com sua própria combinação de itens temáticos, então nenhuma rodada é igual à outra. Todas as combinações também incluem todos os reforços permanentes.
Mobilidade: Acelerador, OVNI
Arremessáveis: Bomba, Shuriken, Pedregulho
Fantasmas: Modo fantasma, Invisibilidade, Perfurar
Aceleradores: Energético, Hipercarga
Superhóquei Brawl
Uma versão no estilo Megabola do Hóquei-Brawl! Carregue o disco para realizar lances mais fortes e tente vencer o goleiro maluco que protege cada gol.
O disco pode ser carregado para realizar lançamentos mais fortes.
As duas equipes têm um goleiro maluco protegendo o gol.
Troca-Brawler e Amigo Roubado
Alguns dos modos favoritos da comunidade estão voltando!
Troca-Brawler
Amigo Roubado
Novos mapas
Organizamos uma competição com a comunidade para criar mapas competitivos. Adicionamos os seguintes mapas à rotação:
Estrutura básica - Zona Estratégica
Fragmentado - Zona Estratégica
Porto submerso - Zona Estratégica
Natureza humana - Fute-brawl
Passada transversal - Fute-brawl
Carrinho de frente - Fute-brawl
Fluxo de caixa - Roubo
Fogo cruzado - Roubo
De butuca - Roubo
Desapego emocional - Pique-gema
Sem folha de dúvidas - Pique-gema
Corredeiras cobiçosas - Pique-gema
Ondas sonoras - Nocaute
Análise simulada - Nocaute
Manobra em pinça - Nocaute
Alteração endotérmica - Caça-estrelas
Olhar de xereta - Caça-estrelas
Movimentos súbitos - Caça-estrelas
Ambientes
Remoções:
Duolingo
Coreto do Poco
Estação Fantasma
Lembrancinhas
Ventópole
Adições:
Banca de doces
Reino das Katanas reconstruído
Mundo dos quebra-cabeças
Retrópole
Hotel Nevado
Força Starr
Show de Acrobacia
Melhorias permanentes e recursos para facilitar a vida
Melhorias na seleção e no uso de reações e sprays durante a batalha
As reações e os sprays foram totalmente renovados, com predefinições, organização melhorada e novas formas de usá-los na batalha.
Defina um layout padrão de reações e sprays para usar na batalha ou personalize um para cada Brawler.
As reações dos Brawlers continuam vinculadas aos Brawlers, então só podem ser usadas na predefinição personalizada do Brawler. Na predefinição padrão, só é possível usar reações de jogador.
Agora ficou mais fácil pesquisar reações por categorias na lista.
Agora você pode misturar reações e sprays em qualquer espaço.
Há espaços em que você pode definir reações para dispararem automaticamente: início da disputa, vitória na disputa e sequência de eliminações (3 sem morrer).
Além da forma antiga de usar emotes em uma disputa, agora você pode tocar e segurar para escolher qual reação ou spray usar. Tocar fora do menu de reações e sprays fará com que ele seja fechado.
Tela de desbloqueio de sprays e reações aprimorada
Mais clareza sobre a exclusividade de reações, sprays e ícones em diferentes locais
Os sprays agora são desbloqueados por padrão e não estão mais no caminho de troféus
Missões de Brawler
Desbloquear um novo Brawler agora vem acompanhado de uma missão feita especialmente para ele!
As missões de Brawler aparecem em uma nova seção própria na tela de missões.
Há um limite de 6 missões de Brawler ativas por vez.
Você verá um lembrete na tela principal quando tiver missões de Brawler prestes a expirar.
Missões futuras específicas para Brawlers também poderão usar este espaço.
Melhorias no bate-papo
Conversar com sua equipe fica muito mais fácil nesta atualização.
O bate-papo rápido e o bate-papo completo da equipe agora são abertos juntos pelo botão da sala de espera, com o bate-papo completo à esquerda e as ações rápidas à direita.
Agora, os jogadores podem reagir às mensagens e às reações tocando na mensagem.
As reações agora estão em um seletor mais organizado, com categorias.
O bate-papo agora mantém o histórico.
As melhorias no bate-papo da equipe serão disponibilizadas pouco depois do dia da atualização.
As melhorias no bate-papo do clube estão chegando em breve, com recursos semelhantes, mas serão disponibilizadas mais tarde, mas no máximo na próxima atualização.
Outras mudanças
O Bala ao Brawler tem novos planos de fundo e uma sequência de introdução que muda de acordo com a raridade do Brawler que você está liberando.
A tela de desbloqueio de Brawlers não liberados pelo Bala ao Brawler agora tem a mesma tela de desbloqueio melhorada.
Ajustes no Bala ao Brawler: reduzimos as chances de obter quantidades maiores de fragmentos de gema. O número máximo de fragmentos que você pode encontrar não mudou, mas agora aparece com menos frequência.
Por que fizemos isso? Sempre que lançamos um novo recurso, tentamos melhorar algum aspecto do Brawl Stars para, no fim, tornar o jogo mais divertido. Nossa ideia com o Bala ao Brawler era que, se os jogadores conseguissem avançar bastante com um Brawler novo, eles jogariam mais com esse Brawler, e essa experiência renovada deixaria o jogo mais divertido.
A boa notícia é que o Bala ao Brawler está mostrando que a ideia não estava errada. O que nos surpreendeu foi que a parte mais impactante do recurso foi a própria escolha. Quando os jogadores têm a opção de escolher um Brawler, é muito mais provável que troquem para ele. É aí que vemos as mudanças que esperávamos. As recompensas de progresso têm, de fato, um impacto positivo, mas menor do que prevíamos.
Com isso em mente, parte desse orçamento de moedas e pontos de poder é usada de forma mais eficaz em outras áreas do jogo, como eventos temporários e eventos da comunidade, nos quais todos podem obtê-los jogando. De acordo com essas descobertas, também estamos aumentando de 50% para 100% as chances de escolha no Bala ao Brawler.
Proteção da integridade competitiva
Nós trabalhamos nos bastidores com medidas relacionadas a jogadores problemáticos.
Nos últimos meses, mais de 53 mil contas foram suspensas por 31 dias por usar softwares de terceiros para ganhar vantagens e/ou obter troféus não coletados.
As contas serão banidas definitivamente caso continuem a trapacear.
Além disso, mais de 4 mil contas foram banidas por envolvimento com negociações de vitórias.
O trabalho está longe de terminar, e nós continuaremos tomando medidas para detectar ações que prejudicam a integridade competitiva do Brawl. Agradecemos a todos que enviaram comentários e relatórios!
Melhorias adicionais
A atualização dos ingressos do evento de lançamento de Brawler agora sempre acontece às 8h (UTC), e não no horário em que você iniciou o evento, para que seja igual para todos os jogadores.
Agora, os jogadores podem obter um buffie em sorteios ou na loja mesmo que não tenham o Brawler correspondente.
Você poderá compartilhar o seu destaque da batalha em vídeo usando o recurso nativo de compartilhamento do seu dispositivo. Esse é um recurso experimental que será ativado mais tarde.
Melhoramos a forma como a interface dos números de dano aparece ao atingir inimigos e aprimoramos o efeito de acerto nos Brawlers. Os números de dano agora têm direção, somam o dano e aparecem na borda da tela ao atingir os Brawlers fora da tela.
Adicionamos um efeito laranja de acerto crítico aos números de dano de um ataque com carga máxima de Hank ou Angelo.
A megamissão de 15 gemas será removida a partir de novembro. Essas gemas serão realocadas para outras fontes, como eventos da comunidade, gachas e brindes.
Adicionamos suporte ao idioma ucraniano.
Agora é possível acessar "Ajuda e suporte" diretamente pelo menu de três linhas no canto superior direito. A opção continua disponível nas configurações.
Atualizamos a animação do logotipo do Brawl na tela de carregamento.
Correções de erros
Correções gerais
Reduzimos significativamente a chance do pareamento falhar depois de pressionar "Jogar novamente".
Reduzimos significativamente a chance de aparecer a mensagem "O servidor está ocupado" quando se abrem recompensas como sorteios Starr, quando a seleção e o banimento no Ranqueado não são registrados ou quando não é possível sair do campo de treinamento.
Tornamos disparos mais confiáveis em condições de rede ruins.
Corrigido um erro que impedia o uso completo de ataques de disparo rápido e avanços logo depois de voltar ao jogo no Fute-brawl.
Corrigido um erro que fazia com que a proteção ao voltar não fosse removida quando certos Brawlers atacavam.
Corrigido um erro que fazia com que os sorteios de buffie concedessem prêmios alternativos se o aplicativo fosse fechado durante a abertura ou, em casos raros, quando vários sorteios eram colocados na fila.
Corrigido um erro que fazia com que pacotes de "Escolha um visual" fossem oferecidos para raridades nas quais faltava apenas 1 visual ao jogador.
Corrigido um erro que permitia que sorteios da caixa-caixão comuns incluíssem prêmios exclusivos do premium.
Corrigido o problema que fazia a animação da gema não ser reproduzida após comprar gemas em uma oferta da loja em tela cheia.
Corrigido o problema em que as imagens de fundo do sorteio caótico ficavam em loop ou piscavam na visualização detalhada do Bazar das Bizarrices.
Corrigido um problema que fazia os visuais Nori Prateado e Wendy Prateada aparecerem no Bazar das Bizarrices em vez de poderem ser comprados com moedas.
Corrigidos problemas de exibição da interface e do tema do Robô Chefão nas telas de Registro de batalhas e Recomendação de amigos.
Corrigido o erro que fazia com que as missões especiais do Robô Chefão para 20 jogadores não aparecessem na tela de missões.
Corrigido um erro que fazia com que tocar em um espaço vazio próximo aos equipamentos do Brawler no Ranqueado abrisse uma janela pop-up de "POSIÇÃO SOLO ATUAL".
Corrigido o problema que impedia jogadores eliminados de assistir aos jogadores sobreviventes nos modos Combate duplo, Combate Triplo e Megacombate duplo.
Corrigido o problema que fazia com que girar a tela redefinisse os layouts de controle no campo de treinamento.
Corrigido o efeito visual do gol que não era reproduzido ao marcar um gol.
Corrigido o áudio dos itens carregáveis e do chefão sendo reproduzido enquanto estavam fora da tela.
Corrigido o cronômetro da temporada, que não era exibido corretamente em árabe e hebraico.
Corrigido um erro na caixa de entrada de Notícias ao usar a configuração de idioma árabe.
Corrigido o cabeçalho "Mais Brawlers em breve" desaparecendo antes de sair completamente da tela na Coleção de Brawlers.
Corrigido o problema que fazia a boca e os olhos dos Brawlers não serem animados corretamente ao serem comprados.
Corrigido o problema que fazia os ícones de hipercarga do Poco, do Squeak e do Colt não iluminarem os olhos corretamente.
Corrigido o problema que fazia Trunk e Mico aparecerem cortados na sala de espera.
Corrigido um travamento ao colocar um ícone de perfil no caminho de prêmios do desafio.
Correções nos Brawlers
Corrigido o Super com hipercarga do Brock disparando apenas 3 ondas de foguetes em vez de 4 quando nenhum poder de estrela está equipado.
Corrigidos problemas de áudio e animação nos Supers com hipercarga do Barley e do Brock.
Corrigido um erro que permitia que o acessório Luz Revitalizante da Rosa afetasse o Basquete-brawl quando ativado em um momento específico.
Corrigido o efeito visual do escudo da Rosa Açucarada desaparecendo antes do fim da proteção.
Corrigido o atordoamento do Kit permanecendo após ele ser derrotado.
Corrigido o acessório Chuva de Moedas do Griff desaparecendo brevemente e depois causando um tique extra de dano.
Corrigido o problema que fazia os projéteis orbitais do Cosmo ficarem visíveis enquanto ele estava dentro de arbustos ou passava por eles.
Corrigido o Super do Cosmo destruindo projéteis orbitais, como os orbes de hipercarga do R-T e a Órbita Flamejante da Amber.
Corrigido o dano incorreto do acessório Café Indigesto do Vince, independentemente de uma lagarta ter sido coletada ou não.
Corrigido um erro que fazia as lagartas do Vince se moverem para a posição anterior dele quando ele ficava parado após ser empurrado ou puxado.
Corrigido o problema que fazia os escudos de redução de dano não reduzirem o dano das lagartas do Vince.
Corrigido um erro que permitia que as lagartas do Vince ativassem uma torre inimiga na Arena Brawl sem empurrar a rota.
Corrigida a descrição do acessório Cinturão de Asteroides do El Primo, incluindo a versão sem buffie, que exibia uma duração de 0 segundo.
Atualizada a descrição do acessório Transplantada da Lily para mencionar que ele dobra o dano do Super e o ganho de recarga do Super.
Corrigido o Super modificado pela Transplantada da Lily não ativando o poder de estrela Superperfuração ao atingir a borda externa do indicador.
Corrigido o poder de estrela Companhia Espiritual do Gus não fortalecendo o Gus quando ele aplicava um escudo em si mesmo.
Corrigido o erro que fazia a bolha do Hank sempre causar dano básico ao estourar quando ele estava sob Silêncio ou controle dispersivo.
Corrigido o erro que fazia a pose de vitória do Stu aparecer depois que ele perdia uma disputa.
Corrigido o tamanho excessivo do escudo do Otis, especialmente com os nanopoderes.
Corrigido um erro que fazia o Ego da Lola parar de avançar às vezes quando Lola andava contra uma parede.
Corrigido o erro que fazia a hipercarga com buffie do Shade usar o mesmo valor para o dano bônus e o tamanho do ataque principal.
Corrigido o erro que fazia partes dos projéteis do ataque principal da Lumi não aparecerem.
Corrigido o erro que fazia o ícone do acessório Ignição da Amber ficar verde após o uso quando o buffie dela não estava desbloqueado.
Corrigida a inconsistência no escalonamento do dano do poder de estrela Aura venenosa com buffie do Corvo.
Corrigida a falta de sincronia entre os efeitos visuais, sonoros e a animação do acessório Recarga rápida do Colt.
Corrigido um erro que interrompia o Super do Kenji quando o trajeto do avanço atravessava uma parede em mapas grandes, como Arena Brawl e 5v5.
Corrigido o erro que fazia a Janet se transformar em um objeto enquanto voava durante o Super.
Corrigidas as cartas de hipercarga da Nita e da Juju, que mostravam o aumento errado de velocidade de movimento dos companheiros.
Os companheiros dos Supers em hipercarga da Nita, da Juju e do Tick agora recebem um aumento percentual de velocidade de movimento, em vez de um aumento fixo.
Corrigido um erro do servidor que a Najia podia causar ao interagir com personagens que se transformam.
Corrigida uma falha no servidor causada pelo acessório Teletransportador do Finx no Fute-brawl.
Corrigida uma falha (Erro do servidor 43) causada pelo Chuck em Foi de Arrasta pra Cima.
Corrigido o cabelo do Damian Terrornauta.
Corrigidos os visuais do R-T, que mostravam o efeito em área padrão em vez do efeito próprio do visual.
Corrigidos os projéteis do Super do Squeak, que mostravam efeitos padrão em vez dos efeitos específicos do visual.
Corrigido o visual Caça ao Vampiro do Pierce, que usava os efeitos visuais de área padrão após o lançamento do Super.
Corrigido o visual Ywolg do Glowy, que mostrava os efeitos visuais padrão quando os projéteis do ataque principal criavam elos.
Corrigidos os efeitos de acerto do ataque principal que não eram reproduzidos em alguns visuais de Brawlers corpo a corpo.