Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
Токио готовится к грандиозному событию: ваш путеводитель по самому масштабному мировому финалу Чемпионата Brawl Stars в истории!
Двенадцать команд, три дня соревнований, 1 000 000 долларов и титул чемпиона мира на кону! Лучшие игроки Brawl Stars со всего мира соберутся в Токио 20–22 ноября на самом масштабном мировом финале в истории! Действующие чемпионы мира Crazy Raccoon возвращаются, чтобы защитить свой титул на родной земле. Неважно, будете ли вы наблюдать за турниром на арене или следить за трансляцией из дома — ниже перечислено всё, что вам нужно знать.
Самое главное
Даты: с пятницы, 20 ноября, по воскресенье, 22 ноября 2026 г.
Место проведения: Токийский дворец спорта, Токио, Япония.
Команды: 12.
Призовой фонд: 1 000 000 долларов США.
Двери открываются в 10:00 по японскому времени (JST) во все три дня.
Мероприятие начинается в 12:00 по японскому времени (JST) во все три дня.
Собираетесь в Токио?
Нет ничего лучше, чем лично побывать на трёхдневном турнире по Brawl Stars! К тому же вас ждут эксклюзивные награды, которые больше нигде не получить.
Эксклюзивные награды для зрителей: каждый посетитель мероприятия получит уникальный значок, доступный только зрителям мероприятия. Обладатели VIP-билетов получат особые варианты значка, а также дополнительные подарки. Чтобы получить эти награды, необходимо лично присутствовать на мероприятии.
Не только матчи: встречайтесь с профессиональными командами, включая ZETA Division, TRIBE, FUT и Bounty Hunters Allu*, общайтесь с авторами контента, приобретайте эксклюзивный мерч и погружайтесь в мир Brawl Stars! Вас ждут косплей, развлечения и встреча с огромным сообществом поклонников игры.
Билетов на пятницу осталось крайне мало, поэтому поторопитесь с покупкой. Если вы находитесь в Японии, приобретайте билеты здесь(откроется в новой вкладке). Если вы находитесь за пределами Японии, приобретайте билеты здесь(откроется в новой вкладке).
* В течение всех выходных также будут проходить дополнительные встречи с профессиональными командами. Их проведение будет зависеть от результатов матчей.
Полезно знать
Сумки: если вам необходимо взять с собой сумку, постарайтесь ограничиться самым необходимым. В месте проведения мероприятия есть камеры хранения, но наличие свободных ячеек не гарантируется.
Устройства: профессиональные фото- и видеокамеры запрещены. Зрителям разрешается приносить с собой планшеты и экшен-камеры типа GoPro.
Косплей: косплей разрешён на территории мероприятия при условии прохождения проверки службой безопасности.
Просмотр из дома
Чтобы стать частью этого мероприятия, билет на самолет не нужен! Смотрите все матчи в прямом эфире на сайте event.brawlstars.com.
Приём прогнозов уже открыт, а награды просто огромные! Баффи, скин Supercell MAKE для Клэнси, уникальные элементы оформления и тонна призов хаоса — всё это можно получить в награду! Угадывайте результаты матчей, взаимодействуйте с трансляциями в прямом эфире и получайте все эти награды на event.brawlstars.com(откроется в новой вкладке)!
Время начала трансляции в каждый из дней турнира:
Токио (JST): 12:00;
Сидней (AEDT): 14:00;
Великобритания (GMT): 03:00;
Центральная Европа (CET): 04:00;
Бразилия (BRT): 00:00;
Восточное побережье США (ET): 22:00 накануне вечером;
Западное побережье США (PT): 19:00 накануне вечером.
Пропустили что-то интересное? Лучшие моменты каждого матча появляются здесь(откроется в новой вкладке) сразу после его окончания. Подпишитесь на @brawl_esports в X(откроется в новой вкладке) и на страницы Brawl Stars Esports в Instagram(откроется в новой вкладке) и TikTok(откроется в новой вкладке), чтобы узнавать результаты матчей, пересматривать лучшие моменты и читать важные объявления на протяжении всех выходных.
А что на кону?
Двенадцать команд добрались сюда, пройдя через серию турниров Чемпионата Brawl Stars — 2026 и дополнительный отбор. Только одна команда получит львиную долю призового фонда в 1 000 000 долларов США и титул чемпиона мира.
Команды
Четыре команды заняли первые места в региональных списках лидеров и получили за это преимущество: они пропустят групповой этап в пятницу и сразу выйдут в плей-офф в субботу, избежав риска выбыть уже в первый день турнира. У других восьми команд есть один день, чтобы побороться за оставшиеся четыре места в плей-офф.
Первые номера посева от каждого региона, которые сразу проходят в плей-офф:
Tribe Gaming(откроется в новой вкладке) (Северная Америка) — первый номер посева в регионе «Северная Америка» и победители августовского финала;
Bounty Hunters(откроется в новой вкладке) (Южная Америка) — первый номер посева в регионе «Южная Америка» и победители июньского финала;
ZETA DIVISION(откроется в новой вкладке) (Восточная Азия) — трёхкратные чемпионы мира (2021–2023) и первый номер посева в регионе «Восточная Азия»;
FUT Esports (откроется в новой вкладке)(Европа, Ближний Восток и Африка) — первый номер посева в регионе «Европа, Ближний Восток и Африка» после победы в 5 из 6 ежемесячных финалов.
Группа A:
HMBLE(откроется в новой вкладке) (Европа, Ближний Восток и Африка) — чемпионы Кубка Brawl в 2026 году;
Reply Totem(откроется в новой вкладке) (Европа, Ближний Восток и Африка) — смогут ли они вновь показать класс на офлайн-турнире?
RED Canids(откроется в новой вкладке) (Южная Америка) — победители июльского финала;
Team Heretics(откроется в новой вкладке) (Европа, Ближний Восток и Африка) — обладатели золотого билета по итогам дополнительного отбора.
Группа B:
NOVO Esports(откроется в новой вкладке) (Европа, Ближний Восток и Африка) — тёмные лошадки, готовые заявить о себе;
Team Elektros(откроется в новой вкладке) (Северная Америка) — чемпионы февральского финала;
Crazy Raccoon(откроется в новой вкладке) (Восточная Азия) — действующие чемпионы мира;
NAVI(откроется в новой вкладке) (Европа, Ближний Восток и Африка) — обладатели золотого билета по итогам дополнительного отбора.