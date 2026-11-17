Нет ничего лучше, чем лично побывать на трёхдневном турнире по Brawl Stars! К тому же вас ждут эксклюзивные награды, которые больше нигде не получить.

Эксклюзивные награды для зрителей: каждый посетитель мероприятия получит уникальный значок, доступный только зрителям мероприятия. Обладатели VIP-билетов получат особые варианты значка, а также дополнительные подарки. Чтобы получить эти награды, необходимо лично присутствовать на мероприятии.

Не только матчи: встречайтесь с профессиональными командами, включая ZETA Division, TRIBE, FUT и Bounty Hunters Allu*, общайтесь с авторами контента, приобретайте эксклюзивный мерч и погружайтесь в мир Brawl Stars! Вас ждут косплей, развлечения и встреча с огромным сообществом поклонников игры.

Билетов на пятницу осталось крайне мало, поэтому поторопитесь с покупкой. Если вы находитесь в Японии, приобретайте билеты здесь (откроется в новой вкладке). Если вы находитесь за пределами Японии, приобретайте билеты здесь (откроется в новой вкладке).

* В течение всех выходных также будут проходить дополнительные встречи с профессиональными командами. Их проведение будет зависеть от результатов матчей.