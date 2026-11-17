Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
Tokyo'da yer yerinden oynayacak! Gelmiş geçmiş en büyük Brawl Stars Dünya Finalleri rehberiniz burada!
On iki takım. Üç gün. 1.000.000 USD ödül havuzu ve uğruna mücadele edilecek bir Dünya Şampiyonluğu ünvanı! Dünyanın en iyi Brawl Stars oyuncuları, gelmiş geçmiş en büyük Dünya Finalleri için 20-22 Kasım tarihlerinde Tokyo'ya geliyor! Son Dünya Şampiyonu Crazy Raccoon, şampiyonluk ünvanını korumak için kendi evinde yeniden sahneye çıkıyor. İster arenada olun ister evde ekran başına kilitlenmiş olun, bilmeniz gereken her şey burada:
Temel Bilgiler
Tarih: 20 Kasım Cuma - 22 Kasım Pazar 2026
Mekan: Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Japonya
Takım Sayısı: 12
Ödül Havuzu: 1.000.000 USD
Arena Kapı Açılışı: Her Gün 10.00 (JST)
Etkinlik Başlangıcı: Her Gün 12.00 (JST)
Tokyo'ya Mı Gidiyorsunuz?
Brawl Stars heyecanını üç gün boyunca arenada bizzat yaşamanın yerini hiçbir şey tutamaz. Üstelik başka hiçbir yerde bulamayacağınız ödüllerle eve döneceksiniz.
Yalnızca katılımcılara özel ödüller: Etkinlik alanına gelen herkes, başka hiçbir yerde alınamayacak bir Genel Giriş rozeti kazanır. VIP paket sahipleri ise VIP rozet varyasyonlarının yanı sıra ekstra hediyeler alır. Bu ödülleri almak için orada olmanız şart.
Maçların ötesinde: ZETA Division, TRIBE, FUT ve Bounty Hunters Allu gibi profesyonel takımlarla tanışabilir*, içerik üreticileriyle vakit geçirebilir, özel ürünler kapabilir ve cosplay buluşmaları, interaktif aktiviteler ve tek bir yerde toplanmış dev Brawl topluluğuyla kendinizi Brawl Stars dünyasına bırakabilirsiniz.
Cuma günü biletleri tükenmek üzere, elinizi çabuk tutun. Japonya'daysanız biletlere buradan ulaşabilirsiniz(yeni sekmede açılır). Dünyanın geri kalanındaysanız biletlere buradan ulaşabilirsiniz(yeni sekmede açılır).
*Hafta sonu boyunca maç sonuçlarına bağlı olarak profesyonel takımlarla ek tanışma etkinlikleri düzenlenecektir.
Önemli Bilgiler
Çantalar: Yanınızda çanta getirmeni gerekiyorsa hafif eşyalarla gelmeye özen gösterin. Arena içerisinde kilitli dolaplar bulunmaktadır ancak dolapların müsaitliği garanti değildir.
Cihazlar: Profesyonel fotoğraf makinelerine izin verilmez. İzleyiciler yanlarında tablet ve GoPro tarzı kameralar getirebilir.
Cosplay: Etkinlik alanında güvenlik kontrollerine tabi olmak şartıyla cosplay yapılmasına izin verilmektedir.
Evden İzleyecekler İçin
Bu heyecanın bir parçası olmak için uçak biletine ihtiyacınız yok! Tüm maçları event.brawlstars.com adresinden canlı izleyebilirsiniz.
Tahminler açıldı ve ödüller devasa! Bir buffie, Clancy Supercell MAKE kostümü, eşsiz görsel ürünler ve bir sürü kaos hediyesi sizi bekliyor. event.brawlstars.com(yeni sekmede açılır) adresinde maç sonuçlarını tahmin edin, canlı yayınları izleyip yayınlarla etkileşime geçin ve tüm ödülleri kazanın!
Etkinliğin her günü için canlı yayın başlangıç saatleri şöyledir:
Tokyo (JST): 12.00
Sydney (AEDT): 14.00
Birleşik Krallık (GMT): 03.00
Orta Avrupa (CET): 04.00
Brezilya (BRT): 00.00
ABD Doğu (ET): Bir önceki akşam 22.00
ABD Batı (PT): Bir önceki akşam 19.00
Kaçırdığınız bir an mı oldu? Öne çıkan anlar, her maçtan hemen sonra burada(yeni sekmede açılır) yayınlanır. Hafta sonu boyunca maç sonuçları, öne çıkan anlar ve duyurular için X(yeni sekmede açılır) üzerinden @brawl_esports hesabını, ayrıca Brawl Stars E-spor Turnuvaları Instagram(yeni sekmede açılır) ve TikTok(yeni sekmede açılır) hesaplarını takip edin.
Neler Uğruna Mücadele Ediliyor?
On iki takım, 2026 Brawl Stars Şampiyonası ve Son Şans Elemeleri üzerinden dişini tırnağına takarak buraya kadar geldi. Ancak yalnızca bir takım, 1.000.000 USD ödül havuzunun en büyük payını ve Dünya Şampiyonu ünvanını kazanarak turnuvadan ayrılacak.
Takımlar
Dört takım, bölgesel liderlik tablolarını zirvede tamamlayarak bir ödül kazandı: Bu takımlar, cuma günü gerçekleştirilecek grup aşamasını atlayıp doğrudan cumartesi günü oynanacak playoff'lara katılacak ve ilk gün elenme riskiyle karşı karşıya kalmayacak. Diğer sekiz takımın son dört kontenjan için mücadele edecekleri bir günü olacak.
Doğrudan playoff'lara katılan bölge birincileri:
Tribe Gaming(yeni sekmede açılır) (Kuzey Amerika) - Kuzey Amerika 1. sıra sahibi ve Ağustos Ayı Finalleri kazananı
Bounty Hunters(yeni sekmede açılır) (Güney Amerika) - Güney Amerika 1. sıra sahibi ve Haziran Ayı Finalleri kazananı
ZETA DIVISION(yeni sekmede açılır) (Doğu Asya) - Üç kez Dünya Şampiyonu (2021-2023) ve Doğu Asya 1. sıra sahibi
FUT Esports(yeni sekmede açılır) (EMEA) - Düzenlenen 6 Aylık Finalden 5'ini kazanarak EMEA 1. sıra sahibi
A Grubu:
HMBLE(yeni sekmede açılır) (EMEA) - 2026 Brawl Kupası Şampiyonu
Reply Totem (yeni sekmede açılır)(EMEA) - LAN sahnesindeki büyülerini yeniden yakalayabilecekler mi?
RED Canids(yeni sekmede açılır) (Güney Amerika) - Temmuz Aylık Finalleri Şampiyonu
Team Heretics(yeni sekmede açılır) (EMEA) - SŞE Altın Bilet Kazananı
B Grubu:
NOVO Esports(yeni sekmede açılır) (EMEA) - Sürpriz yapmaya hazır, gizli favoriler
Team Elektros(yeni sekmede açılır) (Kuzey Amerika) - Şubat Ayı Finalleri Şampiyonu
Crazy Raccoon(yeni sekmede açılır) (Doğu Asya) - Son Dünya Finalleri Şampiyonu
NAVI(yeni sekmede açılır) (EMEA) - SŞE Altın Bilet Kazananı