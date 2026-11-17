Tokyo'da yer yerinden oynayacak! Gelmiş geçmiş en büyük Brawl Stars Dünya Finalleri rehberiniz burada!

On iki takım. Üç gün. 1.000.000 USD ödül havuzu ve uğruna mücadele edilecek bir Dünya Şampiyonluğu ünvanı! Dünyanın en iyi Brawl Stars oyuncuları, gelmiş geçmiş en büyük Dünya Finalleri için 20-22 Kasım tarihlerinde Tokyo'ya geliyor! Son Dünya Şampiyonu Crazy Raccoon, şampiyonluk ünvanını korumak için kendi evinde yeniden sahneye çıkıyor. İster arenada olun ister evde ekran başına kilitlenmiş olun, bilmeniz gereken her şey burada: