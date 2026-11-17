Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
東京即將沸騰：《荒野亂鬥》有史以來最盛大的全球總決賽觀賽說明來囉！
12支隊伍、3天賽程、100萬美元獎金池，以及全球總冠軍頭銜，一切盡在此戰。11月20日至22日，全球頂尖的《荒野亂鬥》選手將齊聚東京，迎來有史以來最盛大的全球總決賽！上屆全球總冠軍Crazy Raccoon將強勢回歸，在家鄉捍衛他們的王座。無論你是親臨現場還是線上觀賽，需要了解的一切資訊都在這裡：
關鍵資訊
比賽日期：2026年11月20日（週五）至11月22日（週日）
比賽場館：東京體育館（日本東京）
參賽隊伍：12支隊伍
獎金池：100萬美元
場館開放時間：JST時間每天10:00
比賽開始時間：JST時間每天12:00
想前往東京觀賽嗎？
連續三天親臨現場，感受《荒野亂鬥》電競賽事的魅力，這種體驗無可取代，而且還能獲得現場限定的專屬獎勵。
現場觀眾專屬獎勵：所有入場觀眾都能獲得一款普通票專屬表情，只有現場才拿得到。持有VIP套票的觀眾還可獲得VIP專屬表情，以及額外福利。這些獎勵都必須親自到現場才能領取。
除了精彩賽事：你還能見到ZETA DIVISION、TRIBE、FUT和Bounty Hunters Allu*等職業隊伍，並和內容創作者近距離互動，獲取專屬周邊，還能透過Cosplay、現場活動以及由亂鬥粉絲組成的大型玩家社群，盡情感受《荒野亂鬥》的魅力。
週五賽事門票已經所剩無幾，心動不如馬上行動！如果你居住在日本，可在此處購票（在新标签页中打开）。如果你居住在其他地區，可在此處購票（在新标签页中打开）。
*根據比賽結果，週末期間還將安排更多職業隊伍的見面會。
觀賽須知
包包：如需攜帶包包，請盡量輕裝出行。場館內設有置物櫃，但數量有限，無法保證一定有空位。
裝置：禁止攜帶專業攝影設備。觀眾可攜帶平板裝置及GoPro類型的運動相機。
Cosplay：場館允許Cosplay入場，但需要接受安全檢查。
在家觀賽
不用買機票飛到現場，也能參與其中！所有比賽都可在event.brawlstars.com觀看直播。
賽事預測現已開放，獎勵超豐厚！增益吊飾、克蘭西Supercell Make造型、專屬外觀以及大量混沌之星，全部等你來拿。前往event.brawlstars.com（在新标签页中打开），預測比賽結果、觀看直播並參與互動，把獎勵全部帶回家！
以下是賽事期間每日直播開始時間：
東京（JST時間）：12:00
雪梨（AEDT時間）：14:00
英國（GMT時間）：03:00
歐洲中部（CET時間）：04:00
巴西（BRT時間）：00:00
美國東部（ET時間）：前一天22:00
美國西部（PT時間）：前一天19:00
錯過了精彩瞬間嗎？每場比賽結束後，精彩片段都會第一時間在此處（在新标签页中打开）上線。整個週末期間，在X（在新标签页中打开）上追蹤@brawl_esports，在Instagram（在新标签页中打开）和TikTok（在新标签页中打开）上追蹤荒野亂鬥電競賽事，獲取比賽結果、精彩片段和最新公告。
本次賽事在爭奪什麼？
歷經2026荒野亂鬥全球錦標賽和最終席位資格賽的重重考驗，12支隊伍一路過關斬將。只有一支隊伍能抱走100萬美元獎金池中的最大份額，以及全球總冠軍的榮耀。
參賽隊伍
4支登頂各自賽區排行榜的隊伍，也因此獲得獎勵：他們將跳過週五的小組賽階段，直接晉級週六的淘汰賽，不必面臨第一天就出局的風險。其他8支隊伍將在一個比賽日內爭奪剩餘的4個名額。
以下是直接晉級淘汰賽的各賽區冠軍隊伍：
Tribe Gaming（北美賽區）——北美賽區第1順位，8月月度決賽冠軍。
Bounty Hunters（在新标签页中打开）（南美賽區）——南美賽區第1順位，6月月度決賽冠軍。
ZETA DIVISION（在新标签页中打开）（東亞賽區）——連續三屆全球總冠軍（2021至2023），東亞賽區第1順位。
FUT Esports（在新标签页中打开）（歐洲賽區）——贏下6場月度決賽中的5場，以歐洲賽區第1順位身份晉級。
A組：
HMBLE（在新标签页中打开）（歐洲賽區）——2026年Brawl Cup冠軍。
Reply Totem（在新标签页中打开）（歐洲賽區）——他們能否重現線下賽場的魔力？
RED Canids（在新标签页中打开）（南美賽區）——7月月度決賽冠軍。
Team Heretics（在新标签页中打开）（歐洲賽區）——最終席位資格賽的黃金門票得主。
B組：
NOVO Esports（在新标签页中打开）（歐洲賽區）——強勢崛起的黑馬隊伍準備放手一搏。
Team Elektros（在新标签页中打开）（北美賽區）——2月月度決賽冠軍。
Crazy Raccoon（在新标签页中打开）（東亞賽區）——衛冕全球總冠軍。
NAVI（在新标签页中打开）（歐洲賽區）——最終席位資格賽的黃金門票得主。