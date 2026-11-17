4支登頂各自賽區排行榜的隊伍，也因此獲得獎勵：他們將跳過週五的小組賽階段，直接晉級週六的淘汰賽，不必面臨第一天就出局的風險。其他8支隊伍將在一個比賽日內爭奪剩餘的4個名額。

以下是直接晉級淘汰賽的各賽區冠軍隊伍：

A組：

B組：