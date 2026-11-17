Your guide to the BIGGEST Brawl Stars World Finals ever!
东京即将沸腾：《荒野乱斗》史上规模最大的全球总决赛观赛指南来了！
12支队伍、3天赛程、百万美元奖金池，以及全球总冠军头衔，一切尽在此战。11月20日至22日，全球顶尖的《荒野乱斗》选手将齐聚东京，迎来有史以来最盛大的全球总决赛！卫冕全球总冠军Crazy Raccoon将重返主场，捍卫他们的王座。无论你是亲临现场还是线上观赛，需要了解的一切信息都在这里：
关键信息
比赛日期：2026年11月20日周五至11月22日周日
比赛场馆：日本东京东京体育馆
参赛队伍：12支
奖金池：100万美元
场馆开放时间：JST时间每天10:00
比赛开始时间：JST时间每天12:00
想去东京观赛？
连续三天沉浸在荒野乱斗电竞的激情现场中，这种体验绝对无可替代，而且你还能获得其他地方拿不到的专属奖励。
现场观众专属奖励：所有入场观众都可获得一款无法通过其他途径获取的普通门票专属表情。持有VIP套票的观众还可获得VIP专属表情，以及额外福利。这些奖励必须亲临现场才能领取。
除精彩比赛外：你还能与ZETA DIVISION、TRIBE、FUT和Bounty Hunters Allu*等职业队伍见面，与内容创作者近距离互动，获取专属周边，并通过Cosplay、现场活动以及由乱斗粉丝组成的庞大玩家社区，沉浸式感受《荒野乱斗》的魅力。
周五赛事门票已所剩无几，动作要快哦。如果你居住在日本，可在此处购票（在新分頁中開啟）。如果你居住在其他地区，可在此处购票（在新分頁中開啟）。
*根据比赛结果，周末期间还将安排更多职业队伍见面会。
观赛须知
箱包：如需携带箱包，请尽量轻装出行。场馆内设有寄存柜，但数量有限，无法保证一定可用。
设备：禁止携带专业摄影设备。观众可携带平板设备及GoPro类运动相机。
Cosplay：场馆允许Cosplay入场，但需通过安检。
在家观赛
不用买机票飞到现场，也能参与其中！所有比赛都可在event.brawlstars.com观看直播。
赛事预测现已开启，奖励丰厚！增益挂饰、克兰西Supercell Make玩家创意皮肤、专属装扮以及大量混沌惊喜，通通等你来拿。前往event.brawlstars.com（在新分頁中開啟），预测比赛结果、观看直播并参与互动，将奖励全都收入囊中！
以下是赛事期间每日直播开始时间：
东京（JST时间）：12:00
悉尼（AEDT时间）：14:00
英国（GMT时间）：03:00
中欧（CET时间）：04:00
巴西（BRT时间）：00:00
美国东部（ET时间）：前一晚22:00
美国西部（PT时间）：前一晚19:00
错过了精彩瞬间？每场比赛结束后，精彩集锦都会第一时间在此处（在新分頁中開啟）上线。整个周末期间，在X（在新分頁中開啟）上关注@brawl_esports，在Instagram（在新分頁中開啟）和TikTok（在新分頁中開啟）上关注荒野乱斗电竞赛事，获取比赛结果、精彩片段和最新公告。
本次赛事在争夺什么？
历经2026荒野乱斗全球锦标赛全年征程和最后一搏资格赛的重重考验，12支队伍走到了这里。只有一支队伍能带走百万美元奖金池中的最大份额，以及全球总冠军的荣耀。
参赛队伍
有4支队伍登顶各自赛区排行榜，也因此获得奖励：他们将跳过周五的小组赛阶段，直接晋级周六的淘汰赛，没有首日出局的风险。其余8支队伍将在一个比赛日内争夺剩余的4个名额。
各赛区冠军，直接晋级淘汰赛：
Tribe Gaming（在新分頁中開啟）（北美赛区）——北美赛区1号种子，8月月度决赛冠军。
Bounty Hunters（在新分頁中開啟）（南美赛区）——南美赛区1号种子，6月月度决赛冠军。
ZETA DIVISION（在新分頁中開啟）（东亚赛区）——三届全球总冠军（2021-2023），东亚赛区1号种子。
FUT Esports（在新分頁中開啟）（欧洲、中东和非洲赛区）——赢下6场月度决赛中的5场，以欧洲、中东和非洲赛区1号种子身份晋级。
A组：
HMBLE（在新分頁中開啟）（欧洲、中东和非洲赛区）——2026年乱斗英雄杯冠军。
Reply Totem（在新分頁中開啟）（欧洲、中东和非洲赛区）——他们能否重现线下赛场的魔力？
RED Canids（在新分頁中開啟）（南美赛区）——7月月度决赛冠军。
Team Heretics（在新分頁中開啟）（欧洲、中东和非洲赛区）——最后一搏资格赛金色门票得主。
B组：
NOVO Esports（在新分頁中開啟）（欧洲、中东和非洲赛区）——准备强势崛起的黑马队伍。
Team Elektros（在新分頁中開啟）（北美赛区）——2月月度决赛冠军。
Crazy Raccoon（在新分頁中開啟）（东亚赛区）——卫冕全球总冠军。
NAVI（在新分頁中開啟）（欧洲、中东和非洲赛区）——最后一搏资格赛金色门票得主。