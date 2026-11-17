东京即将沸腾：《荒野乱斗》史上规模最大的全球总决赛观赛指南来了！

12支队伍、3天赛程、百万美元奖金池，以及全球总冠军头衔，一切尽在此战。11月20日至22日，全球顶尖的《荒野乱斗》选手将齐聚东京，迎来有史以来最盛大的全球总决赛！卫冕全球总冠军Crazy Raccoon将重返主场，捍卫他们的王座。无论你是亲临现场还是线上观赛，需要了解的一切信息都在这里：