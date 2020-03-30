آخر تحديث: 30 مارس 2020

نحن نحب جمهورنا، وننظر بتقدير لما يمكن أن يقدمه اللاعبون ويريدون تقديمه من خلال علامات Supercell التجارية، حتى الجندي البربري سيدرك أن كثير من اللاعبين يريدون استخدام أصول Supercell (انظر أدناه) لتصميم أشياء رائعة من وحي الألعاب. ونحن متحمسون جدًا لهذا الأمر. ولكن في بعض الأحيان يبالغ البعض ويحاول إقناع المجتمع بأن منتجاته أو خدماته أو مواقعه أو مقاطع الفيديو الخاصة به ذات صلة بـ Supercell أو من إنتاجها أو حاصلة على تصديقها. وهناك بعض الأشخاص الذين يقومون بهذا الأمر عن عمد من أجل استغلال المجتمع والجهود التي تبذلها فرق عمل ألعاب Supercell . الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يعتقد اللاعبون بصحة المعلومات، وشراء الأغراض، أو حتى تقديم بياناتهم الشخصية على أساس أن هذا المحتوي رسمي. وهذا الأمر يثير استياءنا للغاية.

تحكم سياسة محتوى المشجعين هذه استخدامك حقوق نشر Supercell Oy («Supercell ») وعلاماتها التجارية من ألعابنا، بما في ذلك أي حزم مشجعين ذات صلة نقدمها نحن («أصول Supercell ») لأغراض محتوى المشجعين. لن نقدم تحذيرات بشأن انتهاكات هذه السياسة.

1. القواعد الخاصة بمحتوى المشجعين

أغراض محتوى المشجعين فقط.

عندما نتحدث حول أغراض محتوى المشجعين، فإننا نعني: أن استخدامك أصول Supercell في محتوى المشجعين يجب أن يقتصر على عرض منتجات Supercell وتعريفها ومناقشتها فقط وفقًا لما تسمح به هذه السياسة. لا يمكنك إنشاء منتجات أو محتويات جديدة بناءً على أصول Supercell ، مثل الألعاب المبنية على شخصيات ألعاب Supercell . وحتى إذا كانت مجانية. نسمح بمحتوى المشجعين الذي يتضمن في العادة على سبيل المثال، أدلة إرشادية وتطبيقات إرشادية غير تجارية من إنتاج الجمهور عبر الإنترنت، واجتماعات المشجعين، وصفحات المشجعين، ومقاطع فيديو اللعب ما دامت تتبع هذه السياسة.

لا تقدم محتوى ذا غرض تجاري.

غير مسموح بفرض أي رسوم من أي نوع (بما في ذلك الوظائف داخل التطبيق) على العملاء أو زوار محتوى المشجعين الذي أنشأته، إلا إذا وافقت Supercell على ذلك بشكل صريح. لكن هناك ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة، وهي عمومًا تمويل محتوى المشجعين الذي أنشأته من خلال الإعلانات أو عن طريق التبرعات أو التدريب. إذا كنت تستخدم الإعلانات، يجب أن تتوافق مع جميع القوانين والقواعد واللوائح وسياسات المطورين المعمول بها. إذا كنت تجمع التبرعات فيما يتعلق بالمحتوى الذي تنشئه، يجب أن تكون تبرعات خالصة بطبيعتها وليست مرتبطة بأي ميزات خاصة أو IAP أو أي مزايا أخرى من أي نوع.

احترم علامة Supercell التجارية.

ممنوع عليك ترك انطباع بأن Supercell هي الراعي لمحتوى المشجعين الخاص بك أو هي التي أنشأته أو صدقت عليه بأي صورة أخرى. لا يجوز كذلك أن تنشئ أي مواد من أصول Supercell تشابه شعارات Supercell ، أو علاماتها التجارية أو غيرها من العناصر الأخرى ذات الصلة بمنتجات وخدمات Supercell . لا يمكنك تعديل أصول Supercell دون الحصول على إذن صريح منا.

أبق المحتوى على الإنترنت.

غير مسموح بإنتاج مواد ملموسة أو توزيعها أو الترويج لها (مجانًا أو غير ذلك)، مثل القمصان التي تحمل أيًا من أصول Supercell أو أيًا من ممتلكات Supercell الفكرية دون اتفاق كتابي صريح ومستقل يُعقد بينك وبين Supercell .

غير مسموح بكتابة أي روايات أو عروض مسرحية أو غيرها من أنواع الاقتباسات التي تشمل أيًا من ممتلكات Supercell الفكرية أو إنتاجها أو إنشائها دون الحصول على إذن كتابي صريح منا. (يُحظر وضع الروايات أو العروض المسرحية أو ما شابه.)

عدم تضمن محتوى غير لائق.

لا يجوز لك استعمال أصول Supercell في محتوى مشجعين أ وما يتعلق به إذا كان:

يحتوي على أو يروج لتقنيات غش أو اختراق أو استغلال، أو برامج التشغيل التلقائي، أو روبوتات، أو برامج تعديل، أو أي برامج خارجية غير مصرح بها مصممة بهدف تعديل أي من ألعاب Supercell أو العبث بها؛ يستخدم عبارات مضللة أو مسيئة إلى سمعة Supercell ومنتجاتها وموظفيها أو كل ما سبق؛ يروج لتبادل الحسابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ يروج لصناعة منتجات ترويجية لـ Supercell غير مصرح بها وتوزيعها أو كليهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ يحتوي على معلومات لم تعلن بعد؛ يحتوي على مضمون جنسي أو ذي إيحاءات جنسية، أو عنف، ،أو تمييز، أو ممارسات غير قانونية؛ أو يتضمن محتويات مرفوضة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: المخدرات والكحول والتبغ والقمار والأسلحة والدعايات السياسية.

أدخل عبارات إخلاء المسؤولية.

أدخل الملاحظة التالية (أو إخطار غير رسمي مشابه بدرجة كبيرة) بخط مقروء للمستخدمين النهائيين لمحتوى المشجعين فيما يتصل باستخدامك لأصول Supercell : "هذا المحتوى غير رسمي، ولا تدعمه Supercell . لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة محتوى المشجعين: https://supercell.com/en/fan-content-policy/ar

يحظر استعمال نطاقات أو ما شابهها.

يحظر عليك تسجيل أسماء نطاقات أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي أو عناوين ذات صلة بمحتوى المشجعين الخاص بك والتي تشمل علامات Supercell التجارية (مثل SUPERCELL أو أسماء ألعابنا) دون اتفاق كتابي مستقل بينك وبين Supercell .

2. بنود إضافية

السياسات والاتفاقيات الخاصة بالمطورين.

إن احترام قواعد المنصة أو القناة التي تختارها لمشاركة محتوى المشجعين الخاص بك أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى Supercell . يجب عليك دومًا اتباع سياسات واتفاقيات المطورين المعمول بها والتي تنفذ من وقت آخر.

استخدامنا محتوى المشجعين الخاص بك.

قد نستخدم من وقت لآخر محتوى المشجعين الخاص بك أو نحسنه أو نعدله دون تعويض وعلى نحو معقول حسب تقديرنا، على سبيل المثال باستخدامه في ألعابنا أو إعادة نشره في قنواتنا على الإنترنت أو استخدامه في أنشطتنا التسويقية.

المعلومات والملاحظات غير المنشورة.

إذا تلقيت معلومات من طرفنا تتصل بمحتوى لم ينشر حتى الآن، فعليك الاحتفاظ بتلك المعلومات لديك وعدم الإفصاح عنها لأي شخص آخر. وضع في الاعتبار أيضًا أنه إذا زودتنا بأي نوع من الملاحظات أو المعلومات أو المقترحات فيما يتصل بألعابنا أو أي شيء آخر، فأنت تدرك أنه يمكننا استخدامها دون تعويض إضافي أو أي التزامات أخرى تجاهك.

نحتفظ بحق تحديد نوع محتوى المشجعين المسموح به، وقد نلغي ترخيص الاستخدام المحدود في هذه السياسة في أي وقت ولأي سبب.

هذه السياسة جزء من شروط الخدمة الخاص بـ Supercell ، ويجوز لنا تعديلها في أي وقت. عند استخدام أصول Supercell لأغراض محتوى المشجعين، فإن استخدامك يخضع لشروط الخدمة الخاصة بـ Supercell (والتي تشمل أي إخلاء مسؤولية عن الضمان أو حدود مسؤولية). في حالة تعارض شرط من شروط هذه السياسة مع شرط من شروط الخدمة، فإن الأسبقية تكون لهذه السياسة فيما يخص أي مشكلات تتصل بمحتوى المشجعين.