更新时间： 2023年9月27日

我们热爱我们的玩家社区，玩家们结合Supercell品牌进行的创作以及想法总能让我们感到惊奇！连“野蛮人”都能理解许多玩家只是想运用Supercell素材（见下方）来创作与Supercell游戏相关的酷炫内容，我们为此感到非常激动。然而有时候有的人可能行为过度，他们试图让玩家相信他们的产品、服务、网站或视频与Supercell有关联、由Supercell制作或获得Supercell认可。这些人故意实施上述行为，恶意利用玩家社区的信任和Supercell游戏团队的努力成果。这有可能导致玩家误信那些非官方信息，购买其产品，甚至提供自己的个人资料。这些都是我们不愿意看到的。

本《玩家内容条款》用于规范您以玩家内容为目的，对Supercell Oy(“Supercell”)版权和商标的使用，包括对我们的游戏、及我们提供的游戏相关素材(“Supercell素材”，如fankit.supercell.com提供的素材)的版权和商标的使用。我们对违反本条款的行为不会进行警告提醒。

1.玩家内容的具体规则

仅以玩家内容为目的。

以玩家内容为目的是指：您在玩家内容中对Supercell素材的使用必须限于在本条款允许范围内仅陈列、识别和讨论Supercell的产品。您不能根据Supercell素材创作新的产品或内容，例如您不能以Supercell游戏中的角色为原型来开发游戏，哪怕您创作的产品或内容是免费的。只要严格遵守本条款，以下玩家内容将被允许：例如非商业性的玩家自创在线指南、指导类APP、玩家聚会、玩家页面和游戏视频。

非商业性。

除非经Supercell明确批准，您不可以向查看您玩家内容的顾客或访问者收取任何类型的费用，也不能通过应用内软件功能收费。该规则有3种特例情况：征收广告费用、募捐、教学，这3种情况通常可以让您的玩家内容盈利。但是，如果您使用广告，须保证其符合所适用的法律、法规、规则和开发者政策。如果您进行募捐，该行为与您创作的内容相关，该行为必须在本质上是纯粹的募捐行为，不得与任何特殊功能、应用内购买或者其他任何形式的利益相关。

尊重Supercell的品牌。

您不能误导他人相信Supercell是您所发布玩家内容的赞助方或制作方，或Supercell以其他方式认可您所发布的玩家内容。您也不能基于Supercell素材创作与Supercell标识、商标或Supercell产品及服务的其他元素相似的任何资料。未经我们明确许可，您不可以对Supercell素材进行修改。

仅限于在网络上创作和发布内容。

除非您和Supercell单独签订了明确的书面协议，否则您不能生产、经销或推销（无论免费或以其他方式）带有任何Supercell素材或Supercell其他知识产权的实体产品，如T恤等。

未经我们明确书面许可，您不得编写、制作或创作任何涉及Supercell知识产权的小说、戏剧作品或其他改编作品。（禁止小说、戏剧或类似作品。）

禁止令人不适的内容。

任何与Supercell素材相关或使用了Supercell素材的玩家内容都不得包含以下特征：

推销或包含作弊软件、外挂程序、软件漏洞、自动化软件、机器人、插件，或任何旨在修改或破坏任意Supercell游戏的未经授权的第三方软件； 发表不实言论诽谤Supercell及其产品、员工及相关人员； 直接或间接宣传账号买卖； 直接或间接宣传未经授权而生产和/或分销的Supercell商品； 包含尚未未公开的信息； 包含色情或性暗示的内容、暴力、歧视或违法行为。 使用区块链技术，如非同质化代币或加密货币； 包含其他会引起反感的内容，包括但不限于毒品、酒精饮料、烟草产品、赌博、武器或政治广告。

添加免责声明。

在您使用Supercell素材的玩家内容中，请务必使用清晰正规的字体添加如下声明（或与之实质相似的非官方声明）：“此非官方作品，未获得Supercell认可。更多信息，请参阅Supercell 玩家内容条款：www.supercell.com/en/fan-content-policy/cn/”

禁止域名或类似网址。

如果未与我们另行签订单独的书面协议，您不能为您的玩家内容注册包含Supercell商标（如SUPERCELL或我们的游戏名称）的域名、社交媒体账号或相关网址。

2.附加条款

开发者政策及协议。

遵守您所选玩家内容分享平台及渠道的规则对于Supercell而言非常重要。您必须始终遵守现行及不时修订的开发者政策及协议。

我们对于玩家内容的相关使用。

我们会在合理范围内无偿使用、优化或修改您的玩家内容，比如，我们可能会将您的玩家内容添加到我们的游戏中、发布到我们的线上频道或我们会在市场营销活动中使用您的玩家内容。

尚未发布的信息和反馈。

如果您从Supercell获取到相关尚未发布的内容信息，您应对该信息进行保密并且不向任何人披露该信息。此外，如果您向我们提供有关我们游戏或其他方面的任何反馈、信息或建议，您默认为允许我们可以直接使用这类信息，而不需作出进一步补偿或承担义务。

我们保留对玩家内容是否接受的决定权，并且有权随时以任何理由解除本条款的有限使用许可。

本条款属于Supercell《服务条款》的一部分，我们有权随时对其作出修改。当您以玩家内容为目的使用Supercell资素材，您的使用将受到Supercell《服务条款》（包括任何免责声明和责任限制）的约束。如本条款与《服务条款》中的某项细则存在冲突，有关玩家内容的任何问题以本条款为准。

FAQ

我创作的内容中可以包含推销内容或广告吗？

可以。但您必须对您推广的合作方的内容全权负责，确保该内容符合《玩家内容条款》以及《服务条款》的规定。比如推销未经授权的周边商品是被禁止的。

我可以出售、交换或购买账号吗？

不可以。您同样不可以出售、交换或购买部落、战队，也不可以通过游戏机制向其他玩家输送资源或提供代练服务来获取盈利。

我在创作玩家内容的时候可以使用第三方软件吗？比如私服？

不可以。

我可以出售我的基地阵型吗？

可以。出售基地阵型可以算作教学。

如果我加上了免责声明，我创作的内容可以不符合《玩家内容条款》的规定吗？

不可以。所有玩家内容都必须符合《玩家内容条款》的规定，没有例外。而且，无论何时都必须为玩家内容添加免责声明。

在Supercell公布更新内容前，我可以发布关于更新内容或类似主题的玩家内容吗？

不可以。这一类玩家内容会被视为“信息泄漏”，这违反了我们的《玩家内容条款》规定。

什么是教学？

教学是指训练或指导其他玩家的行为。例如：出售基地阵型、一对一指导、在线指导或其他类似行为。请注意，Supercell保留评定某种行为是否属于教学的权利。