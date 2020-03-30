更新時間：2020年3月30日

我們熱愛我們的玩家社群，玩家們結合Supercell品牌進行的創作以及想法總能讓我們感到驚奇！連「野蠻人」都能理解許多玩家只是想運用Supercell素材（見下方）來創造與Supercell遊戲相關的酷炫內容，我們為此感到非常興奮。然而有時候有的人可能行為過度，他們試圖讓玩家相信他們的產品、服務、網站或影片與Supercell有關聯、由Supercell製作或獲得Supercell認可。這些人故意實施上述行為，惡意利用玩家社群的信任和Supercell遊戲團隊的努力成果。這有可能導致玩家誤信那些非官方資訊，購買其產品，甚至提供自己的個人資料。這些都是我們不願意看到的。

本《玩家內容條款》用於規範您以玩家內容為目的，對Supercell Oy(「Supercell」)版權和商標的使用，包括對我們的遊戲、及我們提供的遊戲相關素材(「Supercell素材」)的版權和商標的使用。我們對違反本條款的行為不會做出警告提醒。

1、玩家內容的具體規則

僅以玩家內容為目的。

以玩家內容為目的是指：您在玩家內容中對Supercell素材的使用必須限於在本條款允許範圍內僅陳列、識別和討論Supercell的產品。您不能根據Supercell素材創造新的產品或內容，例如您不能以Supercell遊戲中的角色為原型來開發遊戲，即便您創造的產品或內容是免費的。只要嚴格遵守本條款，以下玩家內容將被允許：例如非商業性的玩家自創線上指南、指導類APP、玩家聚會、玩家頁面和遊戲影片。

非商業性。

除非經Supercell明確批准，您不可以向查看您玩家內容的顧客或訪問者收取任何類型的費用，也不能透過應用內程式功能收費。該規則有3種特例情況：徵收廣告費用、募捐、教學，這3種情況通常可以讓您的玩家內容盈利。 但是，如果您使用廣告，須保證其符合所適用的法律、法規、規則和開發者政策。如果您進行募捐，該行為與您創造的內容相關，該行為必須在本質上是純粹的募捐行為，不得與任何特殊功能、應用內購買或者其他任何形式的利益相關。

尊重Supercell的品牌。

您不能誤導他人相信Supercell是您所發佈玩家內容的贊助方或製作方，或Supercell以其他方式認可您所發佈的玩家內容。您也不能基於Supercell素材創造與Supercell標識、商標或Supercell產品及服務的其他元素相似的任何素材。未經我們明確許可，您不可以對Supercell素材進行修改。

僅限於在網路上創造和發佈內容。

除非您和Supercell單獨簽訂明確的書面協議，否則您不能生產、經銷或推銷（無論免費或以其他方式）帶有任何Supercell素材或Supercell其他智慧財產權的實體產品，如T恤等。

未經我們明確書面許可，您不得編寫、製作、創作任何涉及Supercell智慧財產權的小說、戲劇作品或其他改編作品。（禁止小說、戲劇或類似作品）

禁止令人不適的內容。

任何與Supercell素材相關或使用Supercell素材的玩家內容均不得包含以下情形：

推銷或包含作弊程式、外掛程式、程式漏洞、自動化程式、機器人、插件，或任何未經授權，旨在修改或破壞任何Supercell遊戲的第三方程式； 發表不實言論誹謗Supercell及其產品、員工和相關人員； 直接或間接宣傳帳號買賣； 直接或間接宣傳未經授權而生產和/或分銷的Supercell商品； 包含尚未未公開的資訊； 包含色情或性暗示的內容、暴力、歧視或違法行為。 包含其他會引起反感的內容，包括但不僅限於毒品、酒精飲料、菸草產品、博弈、武器或政治廣告。

加註免責聲明

在您使用Supercell素材的玩家內容中，請務必使用清楚正規的字體加註以下聲明（或與之實質相似的非官方聲明）：「此非官方作品，未獲得Supercell認可。更多資訊，請參閱Supercell 玩家內容條款：www.supercell.com/en/fan-content-policy/tw/」

禁止域名或類似網址。

如果未與Supercell另行簽訂單獨的書面協議，您不能為您的玩家內容註冊包含Supercell商標（如SUPERCELL或Supercell的遊戲名稱）的功能變數名稱、社群平台帳號或相關網址。

2附加條款

開發者政策及協議。

遵守您所選玩家內容分享平台及管道的規則對於Supercell而言非常重要。您必須始終遵守現行及不時修訂的開發者政策及協議。

我們對於玩家內容的相關使用。

我們會在合理範圍內無償使用、優化或修改您的玩家內容，例如，我們可能會將您的玩家內容加到我們的遊戲中、發佈到我們的線上頻道或我們會在市場行銷活動中使用您的玩家內容。

尚未發佈的資訊和反饋。

如果您從Supercell獲取到相關尚未發佈的內容資訊，您應對該資訊進行保密並且不向任何人透露該資訊。此外，如果您向我們提供有關我們遊戲或其他方面的任何回報、資訊或建議，您預設為允許我們可以直接使用這類資訊，而不需作出進一步補償或承擔義務。

我們保留對玩家內容是否接受的決定權，並且有權隨時以任何理由解除本條款的有限使用許可。

本條款屬於Supercell《服務條款》的一部分，我們有權隨時對其作出修改。當您以玩家內容為目的使用Supercell素材時，您的使用將受到Supercell《服務條款》（包括任何免責聲明和責任限制）的約束。如本條款與《服務條款》中的某項細則存在衝突，有關玩家內容的任何問題以本條款為準。

常見問題與建議

我創作的內容中可以包含行銷內容或廣告嗎？

可以。但您必須對您的合作方的行銷內容全權負責，確保該內容符合《玩家內容條款》以及《服務條款》的規定。例如行銷未經授權的周邊商品是被禁止的。

我可以出售、交換或購買帳號嗎？

不可以。您也不可以出售、交換或購買部落、戰隊，以及以盈利為目的，透過遊戲機制向其他玩家輸送資源，或提供代練服務。

我在創作玩家內容的時候可以使用第三方程式嗎？例如私服？

不可以。

我可以出售我的基地陣型嗎？

可以。出售基地陣型可以視為教學。

如果我在創作內容中加註免責聲明，我的內容可以不符合《玩家內容條款》的規定嗎？

不可以。所有玩家內容都必須符合《玩家內容條款》的規定，沒有例外。而且，無論何時必須為玩家內容加註免責聲明。

在Supercell公佈更新內容前，我可以發佈關於更新內容或類似主題的玩家內容嗎？

不可以。這一類玩家內容會被視為「資訊泄漏」，這違反我們的《玩家內容條款》規定。

什麼是教學？

教學是指訓練或指導其他玩家的行為。例如：出售基地陣型、一對一指導、線上指導或其他類似行為。請注意，Supercell保留判定某種行為是否為教學的權利。