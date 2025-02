Fassung vom: 30. März, 2020

Wir lieben unsere Community und finden es großartig, was die Spieler alles rund um die Supercell-Marken auf die Beine stellen! Sogar ein Barbar versteht, dass viele Spieler die Supercell-Assets (siehe unten) nur nutzen wollen, um coole Sachen rund um die Spiele zu produzieren. Und das finden wir wirklich richtig toll. Manchmal allerdings geht der eine oder andere jedoch zu weit und gibt vor, dass seine Produkte, Dienstleistungen, Internetseiten oder Videos mit Supercell verbunden sind oder von Supercell unterstützt oder hergestellt werden. Manche tun dies bewusst, um die Community und die Anstrengungen der Supercell-Spielteams auszunutzen. So fallen Spieler auf Betrug herein, tätigen Käufe oder geben sogar personenbezogene Daten weiter in dem Glauben, dass es sich dabei um offizielle Inhalte handele. Damit sind wir überhaupt nicht einverstanden.

Die vorliegenden Richtlinien für Fan-Content regeln Ihre Nutzung der Urheberrechte und Marken von Supercell Oys ("Supercell") Spielen, einschließlich jeglicher von uns in diesem Zusammenhang für Fan-Content bereitgestellter Fankits ("Supercell-Assets"). Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Richtlinien erhalten Sie keine Verwarnung.

1. SPEZIELLE REGELN FÜR FAN-CONTENT

Ausschließlich für Fan-Content-Zwecke.

Wenn wir von Fan-Content-Zwecken sprechen, meinen wir damit Folgendes: Ihre Nutzung von Supercell-Assets in Fan-Content muss sich ausschließlich auf die Darstellung, Identifizierung und Diskussion der Supercell-Produkte beschränken, die in diesen Richtlinien erlaubt ist. Es ist nicht gestattet, neue Produkte oder Inhalte auf der Grundlage von Supercell-Assets zu schaffen, beispielsweise Spiele, die auf Charakteren aus Supercell-Spielen basieren. Auch nicht, wenn diese kostenlos wären. Als erlaubter Fan-Content gelten üblicherweise zum Beispiel nicht gewerbliche, von Fans erstellte Onlineratgeber, -anleitungen sowie Handbuch-Apps, Fantreffs, Fanseiten und Gameplay-Videos, soweit sie nicht gegen die vorliegenden Richtlinien verstoßen.

Nur zur nicht gewerblichen Nutzung.

Es ist nicht gestattet, von Kunden oder Besuchern Ihres Fan-Contents Gebühren in irgendeiner Form (einschließlich sogenannter "In-App-Funktionen", Funktionen, die aus der Anwendung heraus aktiviert werden) zu verlangen, es sei denn, Supercell hat dies ausdrücklich genehmigt. Die drei Ausnahmen zu dieser Regel bilden die Monetisierung Ihres Fan-Contents durch Werbeanzeigen, Spenden oder Coaching. Falls Sie Werbeanzeigen verwenden, müssen diese allen anwendbaren Gesetzen, Regeln, Bestimmungen und Entwicklerrichtlinien entsprechen. Falls Sie den von Ihnen produzierten Fan-Content mittels Spenden monetisieren, müssen diese einem Spendenmodell entsprechen und dürfen in keinster Weise mit besonderen Funktionen, In-App-Käufen oder sonstigen dadurch erhaltenen Vorteilen in Verbindung stehen.

Respekt gegenüber Supercell als Marke.

Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass Supercell ein Sponsor oder Urheber Ihres Fan-Contents ist oder diesen anderweitig unterstützt. Weiterhin dürfen Sie keine Materialien aus den Supercell-Assets erstellen, die den Logos, Marken von Supercell oder sonstigen Elementen von Produkten und Dienstleistungen von Supercell ähneln. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung dürfen Sie Supercell-Assets nicht modifizieren.

Erstellen Sie nur Online-Content.

Sie dürfen keine physischen Gegenstände wie z. B. T-Shirts (kostenlos oder auf sonstige Weise) herstellen, verbreiten oder bewerben, die mit Supercell-Assets oder sonstigem geistigen Eigentum von Supercell versehen sind, soweit darüber keine gesonderte ausdrückliche schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Supercell vorliegt.

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist es Ihnen nicht gestattet, Romane, Theaterproduktionen oder sonstige Adaptionen zu verfassen, zu produzieren oder zu schaffen, die geistiges Eigentum von Supercell enthalten. (Keine Romane, Theateraufführungen und dergleichen.)

Keine anstößigen Inhalte

Supercell-Assets dürfen nicht in Verbindung mit Fan-Content genutzt werden, der

Cheats, Hacks bzw. Tipps zur Ausnutzung von Fehlern im Spiel sowie automatisierte Software, Bots, Mods oder Supercell-Spiele modifizierende Software von Drittparteien bewirbt oder beinhaltet; verleumderische oder unehrliche Aussagen über Supercell und/oder seine Produkte, Angestellte bzw. Agenten enthält; direkt oder indirekt das Teilen von Spielkonten bewirbt; direkt oder indirekt Herstellung und/oder Vertrieb nicht autorisierter Supercell-Fanartikel bewirbt; noch nicht zur Veröffentlichung freigegebene Informationen preisgibt; explizit sexueller bzw. anzüglicher Natur ist bzw. Gewalt, Diskriminierung oder sonstige illegale Aktivitäten beinhaltet; fragwürdige Inhalte enthält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drogen, Alkohol, Tabakprodukte, Glücksspiel, Waffen oder politische Werbung.

Fügen Sie den Disclaimer hinzu.

Fügen Sie im Zusammenhang mit Ihrer Verwendung der Supercell-Assets unbedingt die folgende Mitteilung (oder eine im Wesentlichen ähnliche Mitteilung über den inoffiziellen Charakter Ihres Fan-Contents) in einer für Endnutzer des Fan-Contents lesbaren Schriftart hinzu: "Dieses Material ist nicht offiziell und nicht von Supercell bewilligt." Weitere Informationen finden Sie in Supercells Richtlinien für Fan-Content unter http://supercell.com/en/fan-content-policy/de/.

Keine Domains und dergleichen.

Soweit keine gesonderte schriftliche Vereinbarung mit uns besteht, dürfen Sie keine Domainnamen, Nutzerkonten für soziale Medien oder damit verbundene Adressen für Ihren Fan-Content registrieren, die Marken von Supercell enthalten (wie z. B. SUPERCELL oder jegliche Namen unserer Spiele).

2. ZUSATZBESTIMMUNGEN

Entwicklerrichtlinien und -vereinbarungen.

Supercell legt sehr viel Wert darauf, dass Sie die Regeln der von Ihnen ausgewählten Plattform bzw. des Kanals, über den Sie Ihren Fan-Content teilen, einhalten. Sie müssen jederzeit die anwendbaren und zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Entwicklerrichtlinien und -vereinbarungen einhalten.

Verwendung Ihres Fan-Contents durch uns.

Wir können Ihren Fan-Content bisweilen unentgeltlich auf eine von uns für angemessen erachtete Weise modifizieren oder verbessern, beispielsweise durch Nutzung in unseren Spielen, Veröffentlichung in unseren Online-Kanälen oder anderweitige Nutzung im Rahmen unserer Marketingaktivitäten.

Unveröffentlichte Informationen und Feedback.

Falls Sie von uns Informationen bezüglich noch nicht veröffentlichter Inhalte erhalten, müssen Sie diese Informationen für sich behalten und dürfen sie Dritten gegenüber nicht offenlegen. Darüber hinaus stimmen Sie zu, dass wir jegliche Art von Feedback, Informationen oder Vorschlägen, die Sie uns in Bezug auf unsere Spiele oder anderweitig mitteilen, ohne weitere Vergütung oder sonstige Verpflichtungen Ihnen gegenüber verwenden dürfen.

Wir behalten uns vor festzulegen, welche Art Fan-Content wir gutheißen, und wir können die eingeschränkte Nutzungslizenz im Rahmen dieser Richtlinien jederzeit aus beliebigen Gründen zurücknehmen.

Die vorliegenden Richtlinien sind Teil der Nutzungsbedingungen von Supercell und können von uns jederzeit geändert werden. Wenn Sie Supercell-Assets für Fan-Content-Zwecke nutzen, fällt Ihre Nutzung unter die Nutzungsbedingungen von Supercell (einschließlich jeglicher Haftungsausschlüsse und -beschränkungen). Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Richtlinien im Widerspruch zu einer Bestimmung der Nutzungsbedingungen stehen, so gelten die vorliegenden Richtlinien vorrangig in Bezug auf jegliche Fan-Content-bezogenen Aspekte.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Kann ich in meinem Content Bewerbungen oder Werbung zeigen?

Ja. Sie sind allerdings alleinverantwortlich für den Content, den Sie mit Ihren Partnern generieren. Dieser unterliegt unseren Richtlinien für Fan-Content sowie unseren Nutzungsbedingungen- Beispielsweise ist die Bewerbung von nichtautorisierten Fanartikeln verboten.

Darf ich Spielkonten verkaufen, tauschen oder kaufen?

Nein. Dies gilt für Clans, Teams, Anbieten Ihrer Ressourcen und Zeit Ihres Spielkontos ("Boosting"), etc.

Darf ich Fan-Content erstellen, indem ich Drittanwendungen verwende, wie z. B. private Server?

Nein.

Darf ich meine Basis-Layouts für Geld teilen?

Ja. Das Teilen von Basis-Layouts gegen Geld wird als Coaching angesehen.

Darf ich Content erstellen, der nicht den Richtlinien für Fan-Content entspricht, wenn ich für meine Inhalte einen Disclaimer hinzufüge?

Nein. Es gibt keine Ausnahmen. Jeglicher Fan-Content muss mit den Richtlinien für Fan-Content übereinstimmen. Der Disclaimer muss in jeglichem Fan-Content nichtsdestoweniger enthalten sein.

Kann ich Fan-Content über Updates oder ähnliche Themen hochladen, bevor diese von Supercell öffentlich gemacht worden sind?

Nein. Diese Art von Fan-Content wird als "Leak" betrachtet und verstößt gegen unsere Richtlinien für Fan-Content.

Was ist "Coaching"?

Coaching bedeutet, dass ein Spieler von einem anderen Spieler trainiert und geschult wird. Dies beinhaltet zum Beispiel das Verkaufen von Basislayouts, persönliches Coaching, Online-Coaching oder ähnliche Aktivitäten. Bitte bedenke, dass Supercell sich das Recht vorbehält, zu entscheiden, ob bestimmte Aktivitäten als Coaching gelten oder nicht.