Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2023

Yhteisömme on meille erittäin tärkeä ja olemme ylpeitä siitä, mitä kaikkea pelaajat pystyvät tekemään ja haluavat tehdä Supercellin brändeillä. Monet pelaajat haluavat hyödyntää Supercellin tarjoamia resursseja (katso alla) vain upeiden, peleihin liittyvien juttujen luomiseen. Tämä on meistä uskomattoman hienoa. Joskus ihmiset kuitenkin menevät liian pitkälle ja yrittävät uskotella yhteisölle, että heidän tuotteensa, palvelunsa, sivustonsa tai videonsa liittyvät jollakin tavalla Supercelliin, ovat Supercellin luomia tai että Supercell tukee niiden käyttöä. Jotkut tekevät näin tahallisesti ja tietoisesti, jotta pääsisivät itse hyötymään yhteisöstä ja Supercellin pelitiimien tekemästä työstä. Tämä saattaa johtaa siihen, että pelaajat uskovat näkemiensä tietojen olevan virallisia ja ostavat tuotteita tai jopa luovuttavat henkilökohtaisia tietojaan. Tämä ei ole meistä lainkaan hauskaa.

Tämä Fanisisällön käytäntö määrittää, miten voit käyttää Supercell Oy:n (”Supercell”) tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä, jotka liittyvät Supercellin peleihin, sisältäen kaikki mahdolliset näihin liittyvät Supercellin tarjoamat fanipaketit (kuten fankit.supercell.com -osoitteesta löytyvät sisällöt) (”Supercellin resurssit”), joita tarjoamme fanisisältöä varten. Emme anna varoituksia tämän käytännön vastaisesta toiminnasta.

1. FANISISÄLTÖÖN LIITTYVÄT ERITYISSÄÄNNÖT

Vain fanisisältökäyttöön.

Tarkoitamme fanisisältökäytöllä seuraavaa: Kun käytät Supercellin resursseja fanisisällössäsi, saat näyttää, yksilöidä ja keskustella Supercellin tuotteista vain tämän käytännön sallimalla tavalla. Et saa luoda uusia tuotteita tai uutta sisältöä, jotka perustuvat Supercellin resursseihin. Et esimerkiksi saa luoda pelejä, jotka perustuvat Supercellin pelien hahmoihin. Tämä on kiellettyä myös siinä tapauksessa, että ne olisivat ilmaisia. Sallittu fanisisältö sisältää tavallisesti esimerkiksi ei-kaupallisia fanien luomia verkko-oppaita ja opassovelluksia, fanien tapaamisia, fanisivuja ja pelivideoita. Tämä on sallittua niin kauan kuin tällainen toiminta noudattaa tämän käytännön sääntöjä.

Älä harjoita kaupallista toimintaa.

Et saa lunastaa minkäänlaisia maksuja (ei myöskään sovellusten sisäisistä toiminnoista) fanisisältösi asiakkailta tai vierailijoilta, ellei Supercell ole tätä erikseen nimenomaisesti hyväksynyt. Tähän sääntöön on kolme poikkeusta: fanisisältösi rahallinen hyödyntäminen mainosten, lahjoitusten tai valmennuksen kautta. Jos käytät mainoksia, niiden on noudatettava kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, säännöksiä, säädöksiä ja kehittäjiä koskevia käytäntöjä. Jos käytät kehittämääsi sisältöön liittyviä lahjoituksia, niiden on oltava puhtaasti lahjoituksia. Ne eivät siis voi olla sidottuja mihinkään erityistoimintoihin, sovelluksensisäisiin ostoihin tai minkäänlaisiin muihin etuihin.

Kunnioita Supercellin brändiä.

Et saa luoda mielikuvaa, että Supercell sponsoroi fanisisältöäsi, on luonut sitä tai muulla tavalla tukee sitä tai sen käyttöä. Et myöskään saa luoda Supercellin resursseista mitään materiaaleja, jotka ovat samanlaisia kuin Supercellin logot, tavaramerkit tai Supercellin tuotteiden tai palveluiden muut elementit. Et saa muokata Supercellin resursseja ilman nimenomaista lupaa.

Pysy verkossa.

Et saa valmistaa, jakaa (ilmaiseksi tai muulla tavoin) tai mainostaa fyysisiä tuotteita, kuten t-paitoja, joissa on kuvattu mitään Supercellin resursseja tai muuta Supercellin immateriaalioikeudellista materiaalia ilman erillistä, nimenomaista ja kirjallista itsesi ja Supercellin välistä sopimusta.

Et saa kirjoittaa, tuottaa tai luoda kirjoja, teatteriproduktioita tai muita muunnelmia, jotka sisältävät Supercellin immateriaalioikeuksien alaista sisältöä ilman erillistä, nimenomaista ja kirjallista lupaa. (Ei kirjoja, teatteriesityksiä tai vastaavia.)

Ei kyseenalaista sisältöä.

Et saa käyttää Supercellin resursseja osana fanisisältöä tai yhteydessä fanisisältöön seuraavissa tapauksissa:

Fanisisällössä mainostetaan tai se sisältää huijausta, hakkerointia, ohjelmointivirheiden hyödyntämistä, automaatio-ohjelmistoja, botteja, modeja tai mitä tahansa valtuuttamattomia kolmannen osapuolen ohjelmistoja, jotka on suunniteltu muokkaamaan minkä tahansa Supercellin pelin toimintaa tai vaikuttamaan siihen. Fanisisällössä esitetään halventavia tai epärehellisiä lausuntoja Supercellistä ja/tai sen tuotteista, työntekijöistä ja toimijoista. Fanisisällössä edistetään tai mainostetaan suoraan tai välillisesti tilien kaupittelua. Fanisisällössä edistetään tai mainostetaan suoraan tai välillisesti luvattomien Supercell-fanituotteiden valmistusta tai jakelua. Fanisisältö sisältää tietoa, joka ei ole vielä julkista. Fanisisältö sisältää seksuaalisesti sopimatonta tai vihjailevaa materiaalia, väkivaltaa, syrjintää tai laitonta toimintaa. Fanisisältö hyödyntää lohkoketjuteknologiaa, kuten NFT-teoksia tai virtuaalivaluuttaa. Fanisisältö sisältää muuta kyseenalaista sisältöä, joka liittyy esimerkiksi huumeisiin, alkoholiin, tupakkatuotteisiin, uhkapeleihin, aseisiin tai poliittiseen mainostukseen.

Lisää vastuuvapauslausekkeet.

Sisällytä seuraava ilmoitus (tai jokin toinen sisällöltään huomattavan samanlainen epävirallisuudesta kertova ilmoitus) fanisisällön loppukäyttäjien helposti luettavissa olevalla fontilla Supercellin resurssien käytön yhteyteen: ”Tämä materiaali ei ole virallista eikä Supercellin tukemaa. Lisätietoja voi lukea Supercellin Fanisisällön käytännöstä osoitteesta https://supercell.com/en/fan-content-policy/fi/.”

Ei verkkotunnuksia tai vastaavia.

Et voi rekisteröidä fanisisällöllesi verkkotunnuksia, sosiaalisen median tilejä tai näihin liittyviä osoitteita, jotka sisältävät Supercellin tavaramerkkejä (kuten SUPERCELL tai joku peliemme nimistä) ilman kanssamme tehtyä erillistä kirjallista sopimusta.

2. LISÄEHDOT

Kehittäjäkäytännöt ja -sopimukset.

Supercell pitää erittäin tärkeänä sitä, että kunnioitat sen alustan tai kanavan sääntöjä, jolla päätät jakaa fanisisältöäsi. Sinun aina noudatettava kulloinkin voimassa olevia sovellettavia kehittäjäkäytäntöjä ja sopimuksia.

Jos Supercell käyttää fanisisältöäsi.

Saatamme silloin tällöin käyttää, parantaa tai muokata fanisisältöäsi korvauksetta tavalla, jota pidämme kohtuullisena, kuten esimerkiksi käyttämällä sisältöä peleissämme, julkaisemalla sitä uudelleen verkkokanavillanne tai käyttämällä sitä muulla tavoin markkinoinnissamme.

Julkaisemattomat tiedot ja palaute.

Jos vastaanotat meiltä tietoja, jotka koskevat vielä julkaisematonta sisältöä, sinun on pidettävä se vain omana tietonasi etkä saa paljastaa sitä muille. Lisäksi jos annat meille minkäänlaista palautetta, informaatiota tai ehdotuksia, jotka koskevat pelejämme tai jotakin muuta, ymmärrät, että voimme käyttää näitä tietoja ilman, että olemme korvausvelvollisia sinua kohtaan tai että meillä olisi muita velvollisuuksia sinua kohtaan.

Pidätämme itsellämme oikeuden päättää, minkälainen fanisisältö on mielestämme sopivaa, ja voimme kumota tämän käytännön sisältämän rajoitetun käytön lisenssin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

Tämä käytäntö on osa Supercellin käyttöehtoja, ja voimme muuttaa sitä milloin tahansa. Kun käytät Supercellin resursseja fanisisältötarkoituksiin, käyttösi on Supercellin käyttöehtojen alaista (mukaan lukien kaikki mahdolliset vastuuvapauslausekkeet ja vastuiden rajoitukset). Siinä tapauksessa, että tämän käytännön jokin ehto on ristiriidassa käyttöehtojen kanssa, tämä käytäntö on ensisijainen, kun kyseessä on mikä tahansa fanisisältöön liittyvä asia.

UKK

Voinko näyttää tarjouksia tai mainoksia osana sisältöäni?

Kyllä. Olet kuitenkin itse täysin vastuussa yhteistyön sisällöstä ja siitä, että se on Fanisisällön käytännön ja Käyttöehtojen mukaista. Esimerkiksi luvattomien fanituotteiden mainostus on kiellettyä.

Voinko ostaa, vaihtaa tai myydä tilejä?

Et. Sama koskee klaaneja, joukkueita, resurssien tarjoamista, ajan myymistä tilisi välityksellä (tehostaminen) ja niin edelleen.

Voinko käyttää fanisisällön luomisessa kolmannen osapuolen sovelluksia, kuten yksityisiä palvelimia?

Et.

Voinko myydä tukikohtieni pohjapiirroksia?

Kyllä. Tukikohtien pohjapiirrosten myyntiä pidetään valmennuksena.

Saanko luoda Fanisisällön käytännön kanssa ristiriidassa olevaa sisältöä, jos lisään sisältöön vastuuvapauslausekkeen?

Et. Tähän sääntöön ei ole poikkeuksia: kaiken fanisisällön pitää noudattaa Fanisisällön käytäntöä. Vastuuvapauslauseke pitää sisällyttää fanisisällön yhteyteen joka tapauksessa.

Voinko ladata fanisisältöä, joka liittyy päivityksiin tai vastaaviin aiheisiin, ennen kuin Supercell on julkaissut ne?

Et. Tämänkaltaista fanisisältöä pidetään ”tietovuotona” ja se rikkoo Fanisisällön käytäntöä.

Mitä valmennus on?

Valmennuksella tarkoitamme muille pelaajille tarjottua koulutusta ja opastusta. Siihen voi sisältyä esimerkiksi tukikohdan pohjapiirrosten myyntiä, henkilökohtaista valmennusta tai vastaavaa toimintaa. Huomaa, että Supercell pidättää oikeuden määritellä, millainen toiminta luetaan valmennukseksi.