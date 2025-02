Dernière mise à jour : 27 septembre 2023

Nous tenons énormément à notre communauté et adorons tout ce que les joueurs inventent autour de l'univers de Supercell. Même un barbare comprendrait que beaucoup de nos joueurs aient envie d’utiliser les ressources de Supercell (voir plus bas) pour créer de nouveaux contenus inspirés par nos jeux. Nous en sommes tous ravis. Cependant, certaines personnes vont trop loin et prétendent que leurs produits, services, sites ou vidéos sont liés à, autorisés ou produits par Supercell. Il s’agit même dans certains cas de tentatives délibérées pour manipuler la communauté en exploitant le travail de nos équipes. Cela peut amener nos joueurs à croire des rumeurs, acheter des choses ou même divulguer leurs données personnelles en pensant avoir affaire à des contenus officiels. C'est une situation profondément déplaisante pour nous.

Ce règlement pour la création de contenu par les fans régit votre utilisation de la marque et des droits d'auteurs de Supercell Oy (« Supercell ») pour nos jeux. Ces conditions concernent aussi les kits (notamment ceux disponibles sur fankit.supercell.com) que nous fournissons (voir « Ressources de Supercell ») afin que les fans les utilisent. En cas d'infraction aux règles détaillées dans ce document, nous ne donnerons aucun avertissement.

1. RÈGLES SPÉCIFIQUES À LA CRÉATION DE CONTENU PAR LES FANS

En ce qui concerne la création de contenu par les fans uniquement.

Voici ce que nous entendons par création de contenu par les fans : Votre usage des ressources de Supercell pour la création de contenu en tant que fan doit être limité à la diffusion, à la discussion et à l’identification des produits Supercell, dans les limites de ce règlement. Vous ne pouvez pas créer des nouveaux produits ou contenus basés sur les ressources de Supercell, tels que des jeux utilisant des personnages de Supercell. Même si ces jeux sont gratuits. La création de contenu autorisée inclut par exemple les guides (en ligne ou applications) à fins non-commerciales, les rencontres de fans, les fan pages et les vidéos tutorielles tant que tous ces exemples respectent ce règlement.

Ne créez pas de contenu commercial.

Vous n'avez pas le droit de faire payer des clients ou des visiteurs pour accéder au contenu (y compris fonctionnalités d’une application) que vous avez créé en tant que fan, sauf si vous y êtes expressément autorisé par Supercell. Il n'y a que trois exceptions à cette règle : la monétisation de votre contenu grâce aux publicités, grâce aux donations ou au « coaching ». Si vous utilisez des publicités, elles doivent obéir aux lois, régulations, règlementations et politiques de développement en vigueur. Si vous recevez des donations grâce au contenu que vous avez créé, elles ne doivent s’effectuer qu’en nature et jamais sous condition d'accès à des fonctionnalités particulières, dans le cadre d'achats dans une application ou contre quelque autre bénéfice que ce soit.

Respectez la marque Supercell.

Vous ne pouvez pas donner l'impression que Supercell est un sponsor ou créateur de votre création de fan ou la soutient de quelque façon que ce soit. De même, vous ne pouvez pas créer quoi que ce soit de similaire aux logos, marques ou autres éléments relevant du domaine de Supercell, de ses produits et de ses services. Vous ne pouvez pas non plus modifier les ressources de Supercell sans notre autorisation.

Restez numérique.

Vous n'avez pas l'autorisation de fabriquer, distribuer (gratuitement ou non) ou promouvoir des objets matériels, par exemple des t-shirts, portant des représentations de ressources appartenant à Supercell sans consentement écrit de notre part.

Vous n'avez pas l'autorisation d'écrire, produire ou créer des romans, productions théâtrales ou adaptations similaires en utilisant du contenu relevant de la propriété intellectuelle de Supercell sans notre permission écrite. (Pas de romans, pièces de théâtre, etc.)

Pas de mauvais contenu.

Vous n'avez pas le droit d'utiliser les ressources de Supercell pour ou en relation avec des contenus de fan qui :

promeuvent ou contiennent des moyens permettant de tricher (« cheats »), des techniques de piratage (« hacks »), des exploitations de mécaniques de jeu défectueuses (« exploits »), des logiciels d'automatisation, des « bots », des « mods » ou tout autre logiciel tiers créé afin de modifier ou d'interférer avec un jeu Supercell ; publient des déclarations diffamatoires ou malhonnêtes à propos de Supercell ou de ses produits, de ses employés et de ses agents ; promeuvent directement ou indirectement l'échange de comptes ; promeuvent directement ou indirectement la production ou la distribution de marchandise Supercell non autorisée ; contiennent des informations pas encore rendues publiques ; comportent du contenu suggestif ou sexuellement explicite, violent, discriminatoire ou mentionnant des activités illégales ; fait utilisation de technologie de chaîne de blocs, comme des NFT ou de la cryptomonnaie ; contiennent du contenu répréhensible comprenant la mention de drogue, d'alcool, de tabac, de jeu d'argent, d'armes ou des publicités politiques.

Pensez aux avertissements.

Pensez à inclure la mention suivante (ou une mention similaire) dans une police lisible pour signaler votre utilisation des ressources de Supercell en tant que fan : « Ce contenu n'est pas officiel et n'a pas reçu le soutien de Supercell. Pour plus d'informations, veuillez consulter le règlement de Supercell sur les contenus créés par les fans : http://supercell.com/en/fan-content-policy/fr/ »

Pas de domaines, etc.

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des noms de domaines, des comptes sur les réseaux sociaux, ou des adresses utilisant des noms de marque appartenant à Supercell (tel que SUPERCELL, ou les noms de nos jeux) pour vos créations sans une autorisation écrite de notre part.

2. TERMES ADITIONNELS

Politiques et accords de développeurs.

Il est très important pour Supercell que vous respectiez les règles de la plateforme ou de la chaîne que vous choisissez pour partager vos créations de fan. Vous devez toujours obéir aux politiques et accords en vigueur, quel que soit le média utilisé.

Notre utilisation de vos créations de fan :

Il nous arrive de nous servir, modifier ou améliorer des créations des fans sans reverser de compensation, d’une façon qui nous semble raisonnable, par exemple en les utilisant dans nos jeux, en les partageant sur nos chaînes en ligne ou en les utilisant pour nos activités marketing.

Informations non publiées et avis.

Si nous vous donnons des informations concernant du contenu n’ayant pas encore été publié, vous devez les garder pour vous et ne les partager avec personne. De même, si vous nous envoyez des commentaires, informations ou suggestions concernant nos jeux, sachez que nous nous réservons le droit de les utiliser sans nous acquitter d’une compensation ni d’autres obligations envers vous.

Nous nous réservons également le droit de déterminer quel type de contenu créé par les fans nous approuvons et de révoquer l'utilisation limitée que nous autorisons dans ce document à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison.

Cette politique fait partie des conditions d'utilisation de Supercell, qui peuvent être modifiées à tout moment. Lorsque vous vous servez des ressources de Supercell pour créer du contenu en tant que fan, votre utilisation est sujette aux conditions d'utilisation de Supercell (ce qui inclut nos exclusions de garantie et limitations de responsabilité). Au cas où ce règlement entrerait en conflit avec d’autres termes de nos conditions d'utilisation, ce règlement prévaut en ce qui concerne les problèmes relatifs aux créations de contenu par les fans.

FAQ

Puis-je propose des promotions ou des publicités dans mon contenu ?

Oui. Mais vous êtes le seul responsable du contenu du partenariat. Vous devez aussi vous assurer que ce dernier adhère au Règlement sur les contenus de fan et les Conditions d'utilisation. Par exemple, la promotion de marchandises non autorisées est interdite.

Puis-je vendre, échanger ou acheter des comptes ?

Non. Cela vaut aussi pour les clans, les équipes, offrir vos ressources ou votre temps à la vente via votre compte (boosting), etc.

Puis-je créer du contenu de fan en utilisant des applications tierces, comme par exemple des serveurs privés ?

Non.

Puis-je vendre mes plans de base ?

Oui. Vendre des plans de base rentre dans la définition du « coaching ».

Suis-je autorisé(e) à créer du contenu qui ne suit pas les directives du Règlement sur les contenus de fan, si j'y ajoute un dégagement de responsabilité ?

Non. Tous les contenus de fan sans exception doivent suivre le Règlement sur les contenus de fan. Cependant, l'avertissement de dégagement de responsabilité doit être inclus dans tout contenu de fan.

Puis-je mettre en ligne du contenu de fan à propos des mises à jour ou autres sujets avant qu'ils n'aient été publiés par Supercell ?

Non. Ce type de contenu est considéré comme une fuite d'informations. C'est une violation du Règlement sur les contenus de fan.

Qu'est-ce que le coaching ?

Est considéré coaching (de l'anglais « coach » qui veut dire « entraîner quelqu'un ») l'action d'entraîner ou de donner des conseils aux autres joueurs. Cela s'applique par exemple à la vente de plans de base, à l'entraînement en personne ou en ligne, et autres activités similaires. Veuillez garder à l'esprit que Supercell se réserve le droit de définir les activités entrant dans la catégorie de coaching.