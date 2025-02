Última atualização: 30 de março de 2020

Amamos a nossa comunidade e admiramos tudo o que os nossos jogadores criam com as marcas da Supercell! Até mesmo um Bárbaro sabe que muitos jogadores apenas querem usar os recursos da Supercell (veja abaixo) para criar coisas legais sobre os jogos. As criações incríveis de nossos jogadores nos inspiram e nos motivam! Porém, há pessoas que ultrapassam os limites e tentam convencer a comunidade de que seus produtos, serviços, sites e vídeos estão ligados à Supercell, como se a empresa endossasse ou produzisse suas criações. Essas pessoas fazem isso intencionalmente para tirar vantagem da comunidade e também do trabalho das equipes de jogos da Supercell. Como consequência, os jogadores podem acreditar nessas informações, bem como comprar produtos ou até mesmo fornecer dados pessoais supondo que o conteúdo em questão é oficial. Não toleramos isso.

Esta Política de Conteúdo para Fãs rege o uso por fãs, como você, dos direitos autorais e marcas registradas da Supercell Oy ("Supercell") e de seus jogos, incluindo quaisquer ferramentas para fãs fornecidas por nós ("Recursos da Supercell") para fins de criação de Conteúdo para Fãs. Não daremos avisos de violações desta Política.

1. REGRAS ESPECÍFICAS PARA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA FÃS

Para fins de criação de Conteúdo para Fãs apenas.

O que significa "fins de criação de conteúdo para fãs"? O seu uso dos Recursos da Supercell para criação de Conteúdo para Fãs deve limitar-se a mostrar, identificar e discutir os produtos da Supercell conforme permitido por esta Política. Não é permitido que você crie novos produtos ou conteúdo com base nos Recursos da Supercell, como, por exemplo, nos personagens dos jogos da Supercell. Nem mesmo se forem de graça. É permitida a criação de Conteúdo para Fãs que incluam, por exemplo, aplicativos de guias on-line elaborados por fãs para fins não comerciais, encontros de fãs, páginas de fãs e vídeos sobre estilos de jogo contanto que sigam esta Política.

O conteúdo não deve ser comercial.

Não é permitida a cobrança de nenhum tipo de taxas (incluindo taxas para funcionalidade de aplicativos) de clientes ou visitantes para o seu Conteúdo para Fãs, a menos que isso seja expressamente aprovado pela Supercell. As três exceções a essa regra são, em geral, a monetização do seu Conteúdo para Fãs por meio de anúncios, doações ou serviços de coaching. Caso use anúncios, eles devem obedecer às leis e aos regulamentos vigentes locais e também às políticas do desenvolvedor. As doações referentes ao conteúdo criado por você devem ser exclusivamente e essencialmente doações e não devem estar relacionadas a nenhum recurso especial, compras no aplicativo nem quaisquer outros tipos de benefícios.

Respeite a marca da Supercell.

Não é permitido que você dê a entender que a Supercell patrocina, cria ou endossa seu Conteúdo para Fãs. Também não é permitido que você crie qualquer tipo de material a partir dos Recursos da Supercell que seja parecido com os logotipos, marcas registradas ou outros componentes dos produtos e serviços da Supercell. Ademais, você não pode modificar os Recursos da Supercell sem a permissão expressa da empresa.

O conteúdo deve ser on-line.

Não é permitido que você produza, distribua (gratuitamente ou não) ou divulgue itens físicos, como camisetas que contenham quaisquer Recursos da Supercell ou quaisquer outras propriedades intelectuais da Supercell sem um acordo à parte e expresso por escrito entre você e a Supercell.

Não é permitido que você escreva, produza ou crie qualquer tipo de romance literário, produções teatrais ou outras adaptações que façam uso da propriedade intelectual da Supercell sem a autorização expressa por escrito da empresa. Livros, peças de teatro e similares não são permitidos.

Sem maldade.

Não é permitido o uso de Recursos da Supercell em Conteúdo para Fãs que sejam ou tenham relação com:

Promoção ou divulgação de trapaças, hacks, abusos, programas de automação, bots, mods ou quaisquer programas de terceiros feitos com o intuito de modificar ou interferir em qualquer jogo da Supercell; Declarações difamatórias ou desonestas a respeito da Supercell ou de seus produtos, funcionários e agentes; Promoção direta ou indireta de comércio de contas; Promoção direta ou indireta da fabricação e/ou distribuição de produtos não autorizados da Supercell; Informações ainda não publicadas; Materiais que contenham conteúdo sexualmente explícito ou implícito, violência, discriminação ou atividades ilegais; Conteúdo censurável, como, entre outros, drogas, bebidas alcoólicas, produtos de tabaco, apostas, armas e anúncios políticos.

Insira avisos.

Inclua o seguinte aviso, ou um aviso parecido que alerte sobre o conteúdo ser não oficial, em fonte legível para esclarecer aos usuários do Conteúdo para Fãs sobre o seu uso dos Recursos da Supercell: "Este material não é oficial e não é aprovado pela Supercell. Para mais informações, consulte a Política de Conteúdo para Fãs: http://supercell.com/en/fan-content-policy/pt".

Não use domínios ou coisas do tipo.

Não é permitido que você registre nomes de domínio, contas em redes sociais ou quaisquer endereços relacionados para o seu Conteúdo para Fãs que incluam marcas registradas da Supercell (tais como SUPERCELL ou os nomes dos nossos jogos) sem um acordo à parte e por escrito entre nós.

2. TERMOS ADICIONAIS

Acordos e Políticas do Desenvolvedor.

É muito importante para a Supercell que você respeite as regras da plataforma ou do canal de comunicação em que deseja compartilhar seu Conteúdo para Fãs. Você sempre deve seguir as políticas do desenvolvedor em questão, bem como todos os acordos vigentes relacionados.

O nosso uso do seu Conteúdo para Fãs.

Pode ser que nós ocasionalmente usemos, melhoremos ou adaptemos o seu Conteúdo para Fãs sem compensação, conforme julgarmos plausível por meio de, por exemplo, republicações em nossos canais on-line ou uso do material em nossas atividades de marketing.

Informações não publicadas e feedback.

Caso receba informações nossas em relação a conteúdo que ainda não foi publicado, você deve mantê-las sob sigilo e não pode compartilhá-las com ninguém. Além disso, caso você compartilhe conosco quaisquer tipos de opiniões, informações ou sugestões em relação aos nossos jogos, você aceita que poderemos usá-las sem que haja compensação por isso ou quaisquer obrigações para com você.

Reservamo-nos o direito de determinar o tipo de Conteúdo para Fãs que aceitamos e podemos revogar a licença de uso limitado desta Política a qualquer momento e por qualquer razão.

Esta Política faz parte dos Termos de Uso da Supercell, e podemos modificá-la a qualquer momento. Ao usar os Recursos da Supercell a fim de criar Conteúdo para Fãs, o seu uso está sujeito aos Termos de Uso da Supercell, o que inclui quaisquer ressalvas e limitações de responsabilidade. Caso haja um conflito entre um termo desta Política e algum termo dos nossos Termos de Uso, esta Política predomina em relação a quaisquer questões relacionadas a Conteúdo para Fãs.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Posso exibir promoções ou anúncios no meu conteúdo?

Sim, mas você é completamente responsável pelo conteúdo da parceria e por sua conformidade com a Política de Conteúdo para Fãs e com os Termos de Uso. A promoção de produtos não autorizados é proibida, por exemplo.

Posso vender, trocar ou comprar contas?

Não, e o mesmo vale para clãs, equipes, disponibilização de seus recursos ou de seu tempo a terceiros por meio da sua conta de jogo (prática definida como "boosting") etc.

Posso criar Conteúdo para Fãs usando aplicativos de terceiros, como servidores privados?

Não.

Posso vender os layouts da minha base?

Sim. Vender layouts de base é considerado um serviço de coaching.

Posso criar conteúdo que não esteja em conformidade com a Política de Conteúdo para Fãs adicionando um aviso?

Não, pois não há exceções. Todo e qualquer Conteúdo para Fãs deve estar de acordo com a Política de Conteúdo para Fãs. O aviso deve ser incluído em relação ao Conteúdo para Fãs de qualquer maneira.

Posso fazer upload de Conteúdo para Fãs a respeito de atualizações ou assuntos similares antes de serem publicados pela Supercell?

Não. Esse tipo de Conteúdo para Fãs é considerado um "vazamento" e viola a nossa Política de Conteúdo para Fãs.

O que é coaching?

Coaching engloba o treinamento e o aconselhamento fornecidos a outros jogadores. O serviço pode incluir, por exemplo, a venda de layouts de bases, aconselhamento pessoal, aconselhamento pela internet ou atividades similares. Vale ressaltar que a Supercell se reserva o direito de definir se certas atividades são consideradas serviços de coaching ou não.