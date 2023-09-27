Son güncelleme: 27 Eylül 2023

Oyuncu topluluğumuzu çok seviyoruz ve oyuncularımızın Supercell oyunlarıyla yaptığı ve yapmak istediği şeylerin harika olduğunu düşünüyoruz! Bir Barbar bile oyuncuların çoğunun, Supercell Varlıklarını (aşağıda açıklanmıştır) sadece oyunlarla ilgili ilginç şeyler oluşturmak için kullandığını rahatça görebilir. Bu konuda gerçekten çok mutluyuz. Fakat bazen insanlar bunu fazla ileriye götürüp topluluğa ürünlerinin, hizmetlerinin, sitelerinin veya videolarının Supercell ile bağlantılı, Supercell tarafından onaylanmış veya üretilmiş olduğuna inandırmaya çalışıyor. Bunu, Topluluktan ve Supercell oyun ekiplerinin çabalarından faydalanmak için kasıtlı olarak yapan kişiler var. Bu durum oyuncuların içeriğin resmi olduğunu düşündüğü için bu bilgilere inanmasına, bir şeyler satın almasına veya kişisel verilerini vermesine yol açabiliyor. Bu bizi gerçekten çok üzüyor.

Bu Hayran İçeriği Politikası, Hayran İçeriği üretme amacıyla tarafımızdan sağlanan (fankit.supercell.com adresindekiler gibi) tüm ilgili hayran setleri ("Supercell Ürünleri") de dahil olmak üzere, Supercell Oy'nin ("Supercell") oyunlarındaki telif haklarını ve ticari markalarını kullanımınızı yönetir. Bu Politikanın ihlali durumunda uyarıda bulunmayacağız.

1. HAYRAN İÇERİĞİ İÇİN ÖZEL KURALLAR

Sadece Hayran İçerikleriyle ilgilidir.

Hayran İçeriği amaçları derken bunu kastediyoruz: Hayran İçeriğindeki Supercell Ürünlerini kullanımınız, sadece bu Politika tarafından izin verilen Supercell ürünlerini göstermek, belirtmek ve ürünler hakkında tartışmak ile sınırlıdır. Supercell oyun karakterleri üzerine kurulmuş oyunlar gibi Supercell Ürünleri üzerine yeni ürünler veya içerik oluşturamazsınız. Bu, ücretsiz olsalar bile yasak. İzin Verilen Hayran İçeriği, bu Politika çerçevesinde oldukları sürece, ticari olmayan hayranlar tarafından oluşturulan çevrimiçi rehberler ve rehber uygulamaları, hayran buluşmaları, hayran sayfaları ve oyun videolarını içeriyor.

Ticari olmayın.

Supercell tarafından özellikle onaylanmadığı takdirde, Hayran İçeriğinizin müşterilerinden veya ziyaretçilerinden hiçbir şekilde (uygulama içi özellikler de dahil olarak) bir ücret almaya izniniz yoktur. Bu kuralın etkilemediği üç istisna vardır: Hayran İçeriğinizden reklamlar, bağışlar veya rehberlik yoluyla para kazanmak. Reklamları kullanıyorsanız, reklamların geçerli tüm yasalara, kurallara, yönetmeliklere ve geliştirici politikalarına uymaları gerekir. Oluşturduğunuz içerikle bağlantılı olarak bağışları kullanıyorsanız, bağışların tamamen gönüllü olması gerekir ve bağışlar hiçbir özel özellikle, uygulama içi satın alımla veya diğer avantajlarla bağlantılı olamaz.

Supercell markasına saygılı olmalısınız.

Hiçbir şekilde Supercell’in Hayran İçeriğinizin sponsoru veya sahibi olduğunu veya Hayran İçeriğinizi desteklediğini ima edemezsiniz. Supercell Ürünleriyle Supercell'in logolarına, ticari markalarına veya Supercell ürün ve hizmetlerinin diğer bileşenlerine benzer herhangi bir malzeme oluşturamazsınız. Açık iznimiz olmadan Supercell Ürünlerinde değişiklik yapamazsınız.

Çevrimiçi kalsın.

Sizinle Supercell arasında ayrı ve açık bir yazılı anlaşma olmadığı sürece Supercell Ürünleri veya diğer Supercell fikri mülkiyetlerini taşıyan tişört gibi fiziksel öğeler üretmenize, dağıtmanıza (ücretsiz veya ücretli) veya bu ürünlerin tanıtımını yapmanıza izin verilmez.

Açık yazılı iznimiz olmadan Supercell fikri mülkiyetlerini içeren herhangi bir roman, tiyatro eseri veya diğer uyarlama yazamaz, üretemez veya oluşturamazsınız. (Roman, tiyatro veya benzerlerine izin verilmez.)

Kötü şeylere izin yok.

Supercell Ürünlerinin doğrudan veya dolaylı yoldan kullanılması yasak olan Hayran İçerikleri:

Herhangi bir Supercell oyununda değişiklik yapmak veya müdahalede bulunmak için tasarlanmış hile, hack, istismar, otomasyon yazılımı, bot, mod veya üçüncü taraf yazılım içeren ya da destekleyen içerikler. Supercell, Supercell ürünleri, çalışanları ve oyuncu destek temsilcileri hakkında iftirada bulunan veya dürüst olmayan beyanlarda bulunan içerikler. Doğrudan ya da dolaylı olarak hesap ticaretini destekleyen içerikler. Doğrudan ya da dolaylı olarak yetkisiz Supercell ürünlerinin üretimini ve/veya dağıtımını yapan içerikler. Henüz yayınlanmamış bilgi içeren içerikler. Müstehcenlik, şiddet, ayrımcılık veya yasa dışı eylem içeren içerikler. Blok zinciri teknolojisini kullanan, kripto para ve nitelikli fikri tapu (NFT) gibi içerikler. Uyuşturucu, alkol, tütün ürünleri, kumar, silah ya da politik reklam dahil olmak üzere, herhangi bir sakıncalı içeriğe sahip içerikler.

Sorumluluk uyarısı ekleyin.

Supercell Ürünlerini kullanımınızla ilgili olarak Hayran İçeriğinin son kullanıcılarına okunabilir olan bir yazı tipinde aşağıdaki uyarıyı (veya aynı anlamdaki gayri resmi bir uyarı notunu) ekleyin: “Bu ürün resmi değildir ve Supercell tarafından onaylanmamıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Supercell’in Hayran İçeriği Politikasını inceleyin: www.supercell.com/en/fan-content-policy/tr/."

Benzer alan adları kaydetmeyin.

Aramızda açık ve yazılı bir anlaşma olmadan hayran İçeriğiniz için Supercell’in tescilli markalarını (SUPERCELL ya da oyunlarımızın adları) içeren alan adları, sosyal medya hesapları veya ilgili adresler oluşturamazsınız.

2. EK KOŞULLAR

Geliştirici politikaları ve anlaşmaları.

Hayran İçeriğinizi paylaşmayı seçtiğiniz platform veya kanalın kurallarına saygı göstermeniz Supercell için çok önemlidir. Her zaman geçerli geliştirici politikalarına ve anlaşmalarına uygun davranmalısınız.

Hayran İçeriğinizi kullanımımız.

Zaman zaman, makul olduğunu düşündüğümüz bir şekilde tazminat ödemeden Hayran İçeriğinizi kullanabiliriz, geliştirebilir veya düzenleyebiliriz. Örneğin, oyunlarımızda kullanmak, içeriğinizi çevrimiçi kanallarımızda yeniden yayınlayabilir veya pazarlama faaliyetlerimizde kullanabiliriz.

Yayınlanmamış bilgiler ve geri bildirim.

Bizden henüz yayınlanmamış içeriklerle alakalı bilgi alırsanız o bilgileri kendinize saklamalı ve başkalarıyla paylaşmamalısınız. Ayrıca oyunlarımız veya başka konularda bize herhangi bir tür geribildirim, yorum veya tavsiye ilettiğinizde bunu tazminatsız veya başka yükümlülükler olmadan kullanabileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

Hangi Hayran İçeriğinin uygun olduğuna karar verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ayrıca istediğimiz zaman ve istediğimiz nedenle bu Politikadaki sınırlı kullanım lisansını iptal edebiliriz.

Bu Politika, Supercell Hizmet Koşullarının bir parçasıdır ve maddelerini istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Hayran İçeriği amacıyla Supercell Ürünlerini kullanımınız, Supercell Hizmet Koşullarına (herhangi bir garanti koşulu ve sorumluluk sınırlamaları da dahil olmak üzere) tabidir. Bu Politikadaki koşullardan birinin Hizmet Koşullarından biriyle çelişmesi durumunda Hayran İçeriğiyle ilgili konularda bu Politika öncelik taşır.

SSS

İçeriğimde tanıtım veya reklam bulundurabilir miyim?

Evet. Ancak markamızla ilişkili olarak oluşturduğunuz içerikten tamamen siz sorumlu olursunuz, ayrıca bu içeriğin Hayran İçeriği Politikası ve Hizmet Koşullarına uyması gerekir. Örneğin yetkisiz ürün tanıtımı yapmak yasaktır.

Hesap satabilir, takas edebilir ya da satın alabilir miyim?

Hayır. Ayrıca, klan veya takım ticareti, hesabınız üzerinden kaynak ya da zamanınızı para karşılığı başkalarına sunmak (hızlandırma/güçlendirme) gibi eylemler de yasaktır.

Özel sunucular gibi üçüncü taraf uygulamalar kullanarak Hayran İçeriği oluşturabilir miyim?

Hayır.

Üs tasarımlarımı satabilir miyim?

Evet. Üs tasarımı satmak rehberlik olarak değerlendirilir.

İçeriğe bir feragatname eklediğim takdirde, Hayran İçeriği Politikasına uymayan içerik üretmeme izin verilir mi?

Hayır. Bu konuda istisna yoktur. Tüm Hayran İçerikleri, Hayran İçeriği Politikasına uymak zorundadır. Yine de tüm Hayran İçeriklerine feragatname eklemek zorunludur.

Supercell tarafından yayınlanmadan önce herhangi bir güncelleme ya da benzeri bir konuda Hayran İçeriği oluşturup paylaşabilir miyim?

Hayır. Bu tür Hayran İçerikleri "sızdırma" olarak değerlendirilir ve Hayran İçeriği Politikamızı ihlal eder.

Rehberlik nedir?

Rehberlik, başka oyunculara eğitim vermek ve yol göstermek gibi eylemlere verdiğimiz addır. Rehberliğe şöyle örnekler verilebilir: Üs tasarımı satmak, kişisel rehberlik, çevrimiçi rehberlik ve benzeri faaliyetler. Unutmayın: Supercell, ilgili faaliyetlerin rehberlik olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirleme hakkını saklı tutar.