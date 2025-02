Hallo und herzlich willkommen zu einer WALL OF TEXT!



ABER keine Sorge, es gibt eine verkürzte Version am Ende. Aber wenn du überspringst, bekommst du nicht die ganze Liebe!



Das mag wie ein Klischee klingen, aber wir glauben wirklich, dass die Brawl-Community DIE beste Community ist. Ich meine, wer sonst würde versuchen, jeden Zentimeter eines Bildes zu untersuchen, um zu sehen, ob es einen Hinweis auf ein Update enthält? Oder darüber diskutieren, ob Mr. P. Gene im Anzug ist oder nur ein normaler Pinguin? Oder rund um die Uhr einem kaputten Radio zuhören, nur um als erster zu erfahren, was es Neues im Starr Park gibt? Oder sich sogar dafür einzusetzen, dass wir aufhören, die arme Jessie zu verletzen! Jeder in dieser Community hat eine einzigartige Stimme und das ist der Grund, warum ihr, wenn ihr zusammen seid, eine so besondere Gruppe bildet, die uns buchstäblich jeden Tag ins Staunen versetzt.



Genau wie du lieben wir Brawl Stars einfach. Es vergeht kein Tag, an dem nicht einer von uns eure Fan-Art in unserem Team-Chat teilt. Unsere Designer sehen sich Kairos' 100% ehrliches Review an und debattieren dann mit anderen Teammitgliedern darüber. Wir hören uns Lex' (un)offiziellen Brawlidays Soundtrack an. Eure Memes bringen uns zum Lachen. Wir sind immer wieder überrascht, wie ihr es geschafft habt, den Morsecode zu finden, den wir im Spiel versteckt haben, oder wie schnell ihr herausgefunden habt, dass 8-Bit eine Persönlichkeitskrise hat! Wenn dann der Brawl Talk endlich kommt, sind wir ganz aufgeregt und gespannt, wie IHR darauf reagieren werdet. Und wisst ihr was? Ihr macht unsere Tage so viel besser mit eurer MASSIVEN Menge an positiven Kommentaren! Es bedeutet uns die Welt, besonders weil wir wissen, wie schlimm es manchmal im Internet zugehen kann. Wir sind WIRKLICH dankbar, euch zu haben.



Natürlich machen wir nicht immer alles richtig...(!) Und wir haben auch unseren eigenen Anteil an Fehlern (Tag 1 Leon und Rosa haben "Hallo" gesagt). Aber wir glauben, dass wir eine starke Beziehung aufgebaut haben, bei der ihr darauf vertrauen könnt, dass wir das Spiel so anpassen und verbessern, dass es das Beste ist, was es sein kann. Wir wissen, dass ihr viel von uns verlangt, weil ihr das Spiel so sehr liebt - deshalb versuchen wir manchmal, eure Erwartungen zu erfüllen, wenn wir wissen, dass wir sie nicht erfüllen werden... (Wie damals, als Ryan sagte, dass das Update klein ausfallen würde... und... wir haben am Ende den längsten Brawl-Talk aller Zeiten veröffentlicht! 😅 Aber seien wir mal ehrlich, das Souvenirshop Update war ziemlich klein... aber trotzdem ziemlich gut!) Und wo wir gerade beim Geschenkeladen sind... was für ein Ritt war das! Unser lieber u/aIfajor setzte alle Teile zusammen und erkannte, dass Brawl Stars vielleicht... ein Freizeitpark ist! Und es stellte sich heraus, dass es ein sehr, sehr seltsamer ist.



2020 war ein hartes Jahr. Es hatte große Auswirkungen auf unser Team, das Weltfinale und euch alle. Wir haben unser Bestes getan, um sicherzustellen, dass unsere Community weiterhin hochwertige Unterhaltung zu Hause hat. Und ihr alle habt wirklich gut darauf reagiert - indem ihr das Spiel gespielt habt... SEHR VIEL! (Nochmals vielen Dank!).



TL;DR: So, jetzt sind wir hier. Nach der Veröffentlichung von 11 Brawlern, 45 Skins, 7 neuen Umgebungen, Esports und Special Challenges, Brawl Pass, Daily Quests, Map (Jump-Pad) Maker, dem Start des Spiels in China, Gadgets, Pins... und so viel mehr... können wir zurückblicken und stolz darauf sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Es wäre nicht möglich gewesen ohne eure Vorschläge, euer Feedback und eure Bug-Reports; eure Liebe zum Detail und, was am wichtigsten ist, dass ihr alle Brawl Stars spielt und liebt!



Wir hätten dieses Jahr nicht besser ausklingen lassen können. Wir hatten eine erstaunliche Resonanz auf unser letztes Update und schafften es, dass fast 1 MILLION (oder 996.150 laut YouTube-Daten) Leute Brawl Talk live zur gleichen Zeit sahen. Was lustig ist, weil wir dachten, das wäre der letzte Rekord, den wir in diesem Jahr brechen würden... und dann... haben wir Edgar kostenlos veröffentlicht (und unsere Server haben den Preis dafür zahlen müssen). Der Tag der Edgar-Apokalypse hat es geschafft, die höchste Anzahl an Online-Spielern zu erreichen, die wir je in Brawl Stars gesehen haben.



Also noch einmal: Danke für alles, was ihr in diesem Jahr für uns getan habt und dafür, dass ihr unser Leben für immer verändert habt. Wir werden euch immer dankbar sein.



WIE AUCH IMMER...



Heute posten wir keine mysteriösen Bilder voller Easter Eggs und versteckter Informationen. Heute wollen wir uns einfach einen Moment Zeit nehmen, um EUCH für das Spielen von Brawl Stars zu danken.



Wir wünschten, wir könnten uns bei jedem von euch einzeln bedanken (hoffentlich haben die Geschenke dafür gesorgt!), und wir hatten das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, um mit euch allen über die Reise zu sprechen, die wir in diesem Jahr erlebt haben.



Und jetzt ist es an der Zeit, durchzuatmen und sich zu entspannen... denn wir denken, dass euch gefallen wird, was wir für 2021 auf Lager haben. :)



Von allen Mitgliedern des Brawl Stars-Teams,



Vielen Dank!