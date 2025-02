Hättest du lieber 10 Megaboxen ODER 60 Starr-Drops? Die Community entscheidet!

Das #BoxVsDrops-Community-Ereignis beginnt JETZT mit DOPPELTEN STARR-DROPS sowie DOPPELTEN XP und endet am 25. August!

In diesem Ereignis werden wieder TAKEDOWNS in allen Spielmodi gezählt (auch in Testspielen) und es gibt drei Meilensteine. Diese sind:

2 Milliarden Takedowns – stimme für 1 Megabox oder 6 Starr-Drops ab

8 Milliarden Takedowns – stimme für 2 Megaboxen oder 12 Starr-Drops ab

16 Milliarden Takedowns – stimme für 7 Megaboxen oder 42 Starr-Drops ab

Die Wahlmöglichkeit, die mehr Stimmen erhält, wird für die ganze Community im Shop verfügbar sein! Sobald ein Meilenstein erreicht wird, findest du in diesem Artikel eine neue Umfrage, die über die nächste Belohnung entscheidet.

Wichtiger Hinweis: Du brauchst mindestens 400 Trophäen, um diese Belohnungen einfordern zu können.

GIVEAWAYS

Einige Glückliche werden sich über den Preis bei unserem fantastischen Giveaway freuen dürfen. Es gibt 100 Megaboxen ODER 50 legendäre Starr-Drops zu gewinnen! Du hast die Wahl!

Zur Teilnahme musst du nur Folgendes tun:

Poste einen Screenshot oder ein Video von deiner Stimmabgabe auf einem beliebigen Social-Media-Kanal und überzeuge deine Follower von deiner Wahl!

Verwende die Hashtags #BoxVsDrops und #BrawlStars!

Wir ziehen 10 glückliche Gewinner, wenn das Ereignis am 25. August endet!