Hyperladungen können jetzt in Starr-Drops gefunden werden! Um das zu feiern, haben wir ein neues Ereignis namens #ShootingStarrDrops für euch!

Schaut euch das Video an oder lest unten, um zu erfahren, was passieren wird:

DOPPELTE STARR-DROPS!

Doppelte Starr-Drops für alle – jeden Tag!

Vom 3. bis 17. Oktober könnt ihr euch wie immer tägliche Siege holen. Ihr kriegt jedoch ZWEI Starr-Drops statt einen pro Meilenstein!

NEUES COMMUNITY-ZIEL!

4 Mrd. Takedowns in 14 Tagen! Jeder in der Community kann etwas beitragen. Für erreichte Ziele erhält jeder KOSTENLOSE STARR-DROPS, einschließlich legendärer!

Jeder Takedown in den folgenden Modi zählt: Trophäenmatches, Power-Liga, Clubliga, Herausforderungen, Testspiele und Map-Maker.

Auf jeden wartet zu Beginn ein kostenloser seltener Starr-Drop im Shop. Danach können die folgenden Takedown-Meilensteine erreicht werden:

500 Mio. Takedowns = Superseltener Starr-Drop

1 Mrd. = Epischer Starr-Drop

2 Mrd. = Epischer Starr-Drop

3 Mrd. = Mythischer Starr-Drop

4 Mrd. = Legendärer Starr-Drop

Aber bei 4 Mrd. ist noch nicht Schluss! Für jede weitere erreichte Milliarde Takedowns kriegt ihr einen weiteren legendären Starr-Drop!

Es gibt also legendäre Starr-Drops für 5 Mrd., 6 Mrd. etc.

Es sind keine Grenzen gesetzt! Denkt jedoch daran, dass ihr nur bis zum 17. Oktober Zeit habt, um das Ziel zu erreichen.

CREATOR-GIVEAWAYS!

Content-Creator in Brawl Stars veranstalten außerdem JUWELEN-GIVEWAYS!

Jeder Creator kann 8 Codes für 170 Juwelen verschenken. Sucht einfach nach dem Hashtag #ShootingStarrDrops in sozialen Medien, um die Giveaways zu finden!

Hier ist die letzte Überraschung – Ihr wisst, was man tut, wenn man eine Sternschnuppe sieht, oder? Man wünscht sich etwas!

In den Giveaways sind 5 GOLDENE CODES versteckt, die euch einen Wunsch im Spiel erfüllen!

Falls ihr das Glück habt, einen Goldenen Code in einem Giveaway zu bekommen, werden wir uns bei euch melden. Daraufhin habt ihr EINEN WUNSCH frei, mit dem ihr euch etwas Beliebiges in Brawl Stars wünschen könnt (sofern es machbar ist). Wir werden dann unser Bestes tun, euch diesen Wunsch zu erfüllen.

Vielleicht wollt ihr ALLE Skins im Spiel? Oder einem Freund alle Pins schenken? 1 Million Juwelen? Lasst es uns wissen!

NEUE SPIELÄNDERUNGEN!

Nach der Wartungspause am 3. Oktober haben wir die folgenden Änderungen vorgenommen:

Die Spielmodus-Slots 5 und 6 wurden mit den folgenden Änderungen wieder aktiviert: Slot 1 = Showdown 24/7 (Unverändert) Slot 2 = Brawlball 24/7 (Unverändert) Slot 3 = Juwelenjagd 24/7 (4 neue Karten für insgesamt 8 Karten) Slot 4 = Belagerung & Eliminierung (Unverändert) Slot 5 = Knockout 24/7 (4 neue Karten für insgesamt 8 Karten) Slot 6 = Tresorraub & Hotzone (4 Karten/Modi)

Die Questgenerierung wurde aktualisiert, um der neuen Karten- und Spielmodusrotation zu entsprechen

Die Höchstgrenze für Powerpunkte wurde auf 99999 erhöht. Wir beabsichtigen, diese Obergrenze mit dem nächsten Spielupdate vollständig zu entfernen

Hyperladungen können jetzt in legendären Starr-Drops gefunden werden

Die Drop-Raten und die Menge an Münzen, Powerpunkten und Markenverdopplern, die man von Starr-Drops erhält, wurden neu ausbalanciert Spieler erhalten von nun an weniger Powerpunkte und Tokenverdoppler, dafür aber mehr Münzen aus Starr-Drops



Das war's! Zeit, ein paar Brawler zu besiegen!





TL:DR? Schaut euch das Ankündigungsvideo unten an!