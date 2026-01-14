Ab JETZT bis zum 22. Januar werden die Dinge sonderbar! An jedem Tag des #RandomBS-Ereignisses passiert im Spiel zufälliges Zeug, wodurch sich Änderungen am Gameplay und Spielerlebnis von Brawl Stars ergeben.

Diese Zufälligkeit wirkt sich auf drei unterschiedliche Weisen aus und die Community muss gemeinsam ein Ziel erreichen, um die tägliche Belohnung freizuschalten!