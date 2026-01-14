#RandomBS-Ereignisübersicht!
Ab JETZT bis zum 22. Januar werden die Dinge sonderbar! An jedem Tag des #RandomBS-Ereignisses passiert im Spiel zufälliges Zeug, wodurch sich Änderungen am Gameplay und Spielerlebnis von Brawl Stars ergeben.
Diese Zufälligkeit wirkt sich auf drei unterschiedliche Weisen aus und die Community muss gemeinsam ein Ziel erreichen, um die tägliche Belohnung freizuschalten!
Dich erwartet Folgendes:
Zufällige tägliche Spielmodifikationen
Zufällige tägliche Community-Ziele
Zufällige tägliche Belohnungen (für jeden Tag gibt es drei mögliche Belohnungen, aber nur eine wird ausgewählt)
Für heute:
Mod: Instagib-Modifikator bei allen Spielmodi!
Ziel: 700 Millionen Takedowns in 24 Stunden
Belohnungen: 2567 XP-Verdoppler, 1 Megabox oder 2 Chaos-Drops
Sollte das Ziel erreicht werden, dann wird morgen die Belohnung enthüllt!
Wo finde ich Infos zum aktuellen Modifikator, zum Ziel und zur Belohnung?
Jeden Tag (um ca. 8 Uhr UTC) wird auf den Social-Media-Seiten von Brawl Stars ein kurzes Video hochgeladen, in dem der nächste Modifikator, das Ziel und die möglichen Belohnungen enthüllt werden. Wenn das Ziel des vorherigen Tages erreicht wurde, wird in diesem Video auch die ausgewählte Belohnung gezeigt.
Diesmal werden die Belohnungen allerdings auf besondere Weise festgelegt: Die Community Manager stellen sich zufälligen Herausforderungen, um zu bestimmen, welche Belohnung ausgegeben wird!
Liste der Belohnungen:
1050 Bling, 10 Starr-Drops oder 512 Powerpunkte
1998 PPXP, 487 Münzen oder 1 Pin!
212 Credits, 2 Starr-Drops oder der Scratcher-Poco-Hyperladungsskin!
111 Juwelen, 11 Juwelen oder 1 Juwel
501 Bling, dieses Spray oder 1 legendärer Starr-Drop
3 Sushirollen, 6 Engel-Drops oder 9 Dämonen-Drops
1 Spielericon, 987 Powerpunkte oder FINX GRATIS!
1002 Münzen, 2468 XP-Verdoppler oder 1 Mecha-Box!
2 Chaos-Drops, 1 Hyperladung-Drop oder 1 Trophäenbox
Was sind die täglichen Modifikatoren?
Jeden Tag gibt es im Spiel einen neuen Modifikator (nur für 24 Stunden aktiv). Hier ein paar Beispiele:
Nur Brawlball-Spielmodus
Alle Assassinen gesperrt
Überall Showdown+
GROSSE KÖPFE?!
Schau unbedingt jeden Tag im Spiel und auf den Social-Media-Seiten von Brawl Stars vorbei, um herauszufinden, was als Nächstes ansteht.
BESONDERES GIVEAWAY
Wir wählen 10 Spieler als Gewinner von 100 legendären Starr-Drops aus!
So nimmst du teil:
Poste einen Gameplay-Clip mit BELIEBIGEM Zufallsmoment während des Ereignisses.
Nutze #BrawlStars und #RandomBS.
Das war‘s auch schon. Keine große Sache. Die Gewinner werden benachrichtigt, nachdem das Ereignis am 23. Januar zu Ende gegangen ist.
LOS GEEEHT‘S!