Die Piggy Week ist da!

Ab heute gibt es 3 spezielle aufeinanderfolgende Megschweine, um euch auf den nächsten Brawl Talk einzustimmen, der am 24. Februar erscheinen wird.

Der Clou dabei ist, dass jedes dieser Megaschweine seinen eigenen Spielmodus und Mods haben wird, die sich voneinander unterscheiden, und neben all dem wird es auch Ressourcen-Events geben, die gleichzeitig mit den Megaschweinen stattfinden, sodass jeder gewinnt!



Es sei denn, du verlierst.



Hier findet ihr den vollständigen Zeitplan für die Ereignisse:

16. Februar: Brawl Ball Megaschwein + Münzdusche

20. Februar: Knock Out Megaschwein + doppelte XP

23. Februar: Alle Modi Megaschwein + Meisterung 100 %

27. Februar: Ereignis endet



Club Giveaway



Am Ende dieses Ereignisses werden wir EINHUNDERT CLUBS auswählen, die an mindestens einem Megaschwein teilgenommen haben, und jeder in diesen Clubs wird einen Brawl Pass Plus für die kommende Saison erhalten!



Das erste Megaschwein ist jetzt live, also sorge dafür, dass du in einem Club mit anderen aktiven Spielern bist und fang an, die Megaschweine zu füllen!