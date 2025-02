Es ist deine Chance, Hai Leon zu gewinnen (und Leon selbst, wenn du ihn noch nicht hast)! Am Samstag (7. September) folge dem untenstehenden Zeitplan, damit du so viele Chancen wie möglich hast!

Denk daran, dass die Zeiten in UTC aufgelistet sind, stelle also sicher, dass du die Uhrzeit an deine aktuelle Zeitzone anpasst.

Zeit (UTC)

Name - Kanal - Sprache

00:00 - 01:00 (UTC)

FullFrontage - Twitch.tv/FullFrontage - Englisch

Gustovow - https://www.youtube.com/user/g... - Portugiesisch

01:00 - 02:00 (UTC)

Enchatin - twitch.tv/enchatin - Englisch

02:00 - 03:00 (UTC)





Raiko Chen - https://www.youtube.com/user/q... - Traditionelles Chinesisch

Easonlin - https://www.huya.com/easonlin - Vereinfachtes Chinesisch

03:00 - 04:00 (UTC)





Chiken - Twitch.tv/Chiken - English





大腦動遊戲王 - https://www.youtube.com/channe... - Traditionelles Chinesisch

04:00 - 05:00 (UTC)





荒野乱斗大V - https://www.douyu.com/7436373 - Vereinfachtes Chinesisch

05:00 - 06:00 (UTC)





Xiake - https://www.youtube.com/channe... - Traditionelles Chinesisch

06:00 - 07:00 (UTC)





巴斯主播 - https://www.youtube.com/channe... - Traditionelles Chinesisch





비엠TV - https://www.youtube.com/channe... - Koreanisch



07:00 - 08:00 (UTC)





CrazyBoy - https://www.youtube.com/channe... - Traditionelles Chinesisch





皮皮Wayne - https://www.douyu.com/7256663 - Vereinfachtes Chinesisch





SGV - https://www.youtube.com/channe... Traditionelles Chinesisch

08:00 - 09:00 (UTC)





ClashGames - https://www.youtube.com/clashgames1 - Deutsch



Dr. mmm - https://www.youtube.com/channe... - Traditionelles Chinesisch

09:00 - 10:00

(UTC)

BBOKTV - https://www.youtube.com/c/BBOK... - Koreanisch





엔젤 유튜브 ANGEL7777 - https://www.youtube.com/channe... - Koreanisch



10:00 - 11:00 (UTC)





kuroko哲平 - https://www.youtube.com/user/p... - Traditionelles Chinesisch

想不到改什么 - https://www.douyu.com/6784113 - Vereinfachtes Chinesisch

11:00 - 12:00 (UTC)





荒野乱斗法师李 - https://www.douyu.com/6541105 - Vereinfachtes Chinesisch



壹狗YeEagle's game time - https://www.youtube.com/channe... - Traditionelles Chinesisch

12:00 - 13:00 (UTC)





Radical Rosh - twitch.tv/radicalrosh - Englisch



Kius - https://www.youtube.com/c/Kius... - Spanisch

13:00 - 14:00 (UTC)





Orange Juice (OJ) - twitch.tv/orangejuice - Englisch





Ferre - https://www.youtube.com/user/F... - Italienisch

14:00 - 15:00 (UTC)





BenTimm1 - twitch.tv/bentimm1 - Englisch





SpiuK - https://www.youtube.com/SPIUKY... - Spanisch





AuRuM TV - https://www.youtube.com/autv - Russisch

15:00 - 16:00 (UTC)





Lex - twitch.tv/lexbrawlstars - Englisch





Pepito - https://www.youtube.com/channe... - Französisch





gouloulou - https://www.youtube.com/channe... Französisch



16:00 - 17:00 (UTC)





KairosTime - Twitch.tv/kairostime_gaming - Englisch





Grax - https://www.youtube.com/grax - Italienisch





Romain Dot Live - https://www.youtube.com/c/roma... - Französisch

17:00 - 18:00 (UTC)





Chief Pat - Twitch.tv/chiefpat - Englisch





ChiefAvalon - https://youtube.com/ChiefAvalon - Englisch





JsGodSaveTheFish - youtube.com/c/jsgodsavethefish- Französisch



18:00 - 19:00 (UTC)





Coach Cory - https://dlive.tv/CoachCory - Englisch





DavidK Play - https://www.youtube.com/channe... Französisch





Rey - https://www.twitch.tv/reybrawl... - Englisch



19:00 - 20:00 (UTC)





Ash - https://www.youtube.com/ashbra... - Englisch





Dragon Steak TV - https://youtube.com/dragonstea... - Italienisch





Bruno Clash - https://www.facebook.com/bruno... - Portugiesisch





Axael TV - https://www.youtube.com/channe... - Französisch

20:00 - 21:00 (UTC)





DoingLifeGaming - https://www.youtube.com/doingl... - Englisch





Consty - https://www.youtube.com/consty - Portugiesisch



21:00 - 22:00 (UTC)





Trikshot - https://www.twitch.tv/tricksho... - Englisch

AndroiMers - https://www.youtube.com/user/A... - Spanisch

BrPr0Master - https://www.youtube.com/brpr0master - Portugiesisch

22:00 - 23:00 (UTC)





Ark - https://www.twitch.tv/arkbrawl... - Englisch





Nery - https://www.facebook.com/Clash... - Portugiesisch

23:00 - 00:00 (UTC)

GizmoSpike - https://www.youtube.com/gizmos... - Englisch