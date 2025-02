Eine der größten E-Sports Ligen im deutschsprachigen Raum feiert ihr Comeback!

Auch 2021 sucht A1 eSports einen neuen Champion. In 6 spannenden Ligawochen kämpfen die besten Spieler aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein um unglaubliche € 4.000,- Preisgeld. Es erwartet euch ein ganz neues Format, mit mehr Kämpfen und noch mehr Action in der größten Brawl Stars Liga Österreichs.



Die A1 eSports League Austria startet auch 2021 in 2 ereignisreiche Saisons voller E-Sports Action. Das Format hat sich allerdings geringfügig geändert: Während sich im Frühjahr die Profis in der A1 eSports Pro Series messen, gehen ab Herbst alle Newcomer in der Amateur Series an den Start. So kombiniert A1 eSports den Profibetrieb mit der Nachwuchsförderung, um auch in Zukunft möglichst viele Talente der Szene zu fördern.



Die Qualifier für die neue Saison starten bereits am 13. März. Sichert euch also schnell euren Platz in der A1 eSports Pro Series!