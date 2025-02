Die Brawl Stars World Finals 2021 finden vom 26.–28. November in Bukarest, Rumänien, statt.



Dieses Jahr sind wir gespannt darauf, wie sich die 16 Teams in den World Finals schlagen werden! Mit dabei sind:

INTZ (LATAM S)



Aphelion Esports (LATAM S)



Tribe Gaming NA (NA & LATAM N)



STMN Esports (NA & LATAM N)



ZETA DIVISION (East Asia)



Queen Nai (East Asia)



NAVI (EECA)



Team Flash (SESA & ANZ)



SK Gaming (EMEA)



AC Milan QLASH (EMEA)



Reply Totem (EMEA)



Tribe Gaming EU (EMEA)



BK ROG Esports (EMEA)



NOVA Esports (ML China)



Trick of China (ML China)



TIG Origin (ML China)

Welches Team glaubst, du gewinnt und holt sich die glorreiche Trophäe?



Die Show beginnt jeweils um 10:00 Uhr morgens und wird im Einzelausscheidungs-Modus mit Best-of-5-Sets und Best-of-7-Sets im Grand Final abgehalten:



26. Nov.: 16er-Runde, Teil 1



27. Nov.: 16er-Runde, Teil 2



28. November: Viertelfinale, Halbfinale und Finale.



In den World Finals warten bereits 500.000 Dollar, aber das kann von der Community verdoppelt werden! World-Finals-Angebote erscheinen vom 22. - 24. Oktober im Spiel, was DIR die Gelegenheit gibt, den Preispool zu erhöhen. Wie im letzten Jahr gibt es mit diesen Angeboten einen gesamten Preispool in Höhe von 1 MILLION DOLLAR!



Aufgrund der aktuellen Situation findet die Show ohne Publikum statt. Alle qualifizierten Spieler sind jedoch dazu eingeladen, direkt dabei zu sein.