Sieh dir das Roadmap-Video (auf Englisch) an oder lies dir unten weitere Informationen durch:

SECHS MONATLICHE SAISONS – DREI OFFLINE-EVENTS

Ja, richtig: Dieses Jahr gibt es mehr Brawl-E-Sports-Action als je zuvor! Im Rahmen der BSC werden Offline-Events auf drei verschiedenen Kontinenten abgehalten!

Der BRAWL CUP ist ein neues Offline-Event, in dem Spieler für ihre Heimatregion einen zusätzlichen Platz im Last Chance Qualifier oder in den World Finals verdienen können! Dieses Event ist für das zweite Quartal 2025 angesetzt und hat das Potenzial, den Rest des Wettkampfjahres zu prägen.

Südasien und Südostasien

Basierend auf dem Feedback der Spieler nehmen wir Änderungen am Wettkampfsystem von APAC vor. Abgesehen von Spielern aus Ostasien, was Japan und Korea einschließt, können auch Teilnehmer aus Südostasien und Südasien um Plätze im LCQ kämpfen. Dazu wird eine Reihe an Turnieren veranstaltet, die von letsplaylive moderiert werden! Erfahre alle Infos unter lplgg.co/3EnMS4w und folge letsplaylive auf Social Media, um Updates zu erhalten.

Dokumentation: Road To Redemption

Unsere Dokumentation für 2025, in der wir drei Teams während der World Finals im letzten Jahr begleiten, erscheint bald! Wirf einen Blick hinter die Kulissen und erfahre von ihren Geschichten sowie ihrer Vorbereitung für die Brawl-E-Sports-Nachsaison 2024. Schnapp dir dein Popcorn, und wir sehen uns in wenigen Wochen auf youtube.com/BrawlStarsEsports zur Premiere!