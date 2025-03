Die Brawl Stars Championship kommt zum allerersten Mal nach Nordamerika: Der Brawl Cup findet auf der DreamHack Dallas statt! Mach dich bereit für einen spannenden Wettkampf mit unvergesslichen Momenten. Sei vom 23. bis 25. Mai vor Ort oder auf event.brawlstars.com beim ersten internationalen Event im Jahr 2025 dabei!

Neben einem Teil des Preispools in Höhe von 50.000 US-Dollar winkt den Spitzenteams außerdem ein Platz in den World Finals oder im LCQ ihrer Region. Dadurch gibt dieses Turnier die Richtung für die Wettkampfszene an!

Am Brawl Cup nehmen die besten Teams aus sechs verschiedenen Regionen teil: