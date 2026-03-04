Beim Brawl Cup treffen die Spieler im Rahmen der Brawl Stars Championship zum ersten Mal in diesem Jahr live aufeinander, und zwar in Berlin in Deutschland. Zwölf Teams reisen an, um für Ruhm und zusätzliche Plätze ihrer Region beim Last Chance Qualifier und den Brawl Stars World Finals zu kämpfen. Der Brawl Cup wird als Kampf der Regionen in der Uber Eats Music Hall stattfinden – und er wird der bislang größte werden!

Erfahre unten alles über den Brawl Cup.