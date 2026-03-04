Ticket-Leitfaden für den Brawl Cup
Beim Brawl Cup treffen die Spieler im Rahmen der Brawl Stars Championship zum ersten Mal in diesem Jahr live aufeinander, und zwar in Berlin in Deutschland. Zwölf Teams reisen an, um für Ruhm und zusätzliche Plätze ihrer Region beim Last Chance Qualifier und den Brawl Stars World Finals zu kämpfen. Der Brawl Cup wird als Kampf der Regionen in der Uber Eats Music Hall stattfinden – und er wird der bislang größte werden!
Erfahre unten alles über den Brawl Cup.
Brawl Cup Berlin – die wichtigsten Infos
Der Brawl Cup 2026 findet vom 15. bis zum 17. Mai in der Uber Eats Music Hall in Berlin, Deutschland, statt und wird auf event.brawlstars.com live gestreamt. Über die Website kannst du dir auch brandneue Zuschauerbelohnungen sichern.
Informationen zu den Tickets:
Der Ticketverkauf beginnt am 4. März um 10 Uhr MEZ auf HIER. Die Preise gestalten sich wie folgt:*
Eintritt für drei Tage (Zugang zum Event an allen 3 Tagen) – €90
Eintritt Freitag – €30
Eintritt Samstag – €50
Eintritt Sonntag – €50
3-Tages-Starr-Paket – Frühbucherpreis €160, steigt auf €180
3-Tages-Familienticket – €130 (für 1 Erwachsenen + 1 Kind), €155 (für 1 Erwachsenen + 2 Kinder); Kindertickets gelten für Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren.
*Alle Preise verstehen sich zuzüglich ggf. anfallender Gebühren.
Der Zutritt zum Veranstaltungsort wird jeden Tag um 12 Uhr MESZ freigegeben. Die Veranstaltung beginnt um 12:45 Uhr MESZ (Änderungen vorbehalten).
Besucher-Informationen:
Neben dem Kampf der Regionen passiert beim Brawl Cup noch einiges mehr.
Exklusiver Pin und exklusive Postkarte:
Ticketkäufer erhalten eine exklusive Brawl Cup-Postkarte als Souvenir. Dank eines einzigartigen QR-Codes auf der Postkarte können Ticketinhaber außerdem ihren exklusiven Brawl Cup-Pin im Spiel einlösen. Die Postkarte wird in der Uber Eats Music Hall ausgegeben. Jeder Ticketbesitzer erhält eine Postkarte.
Ein Stückchen Starr Park:
Zeitgleich mit dem Brawl Cup bieten wir vom 15. bis zum 17. Mai am Uberplatz (neben der Uber Eats Music Hall) eine vom Starr Park inspirierte Besuchererfahrung. Das Gelände kann kostenlos besucht werden. Dafür wird also kein Ticket benötigt.
Brawl Stars-Merch:
Im Starr-Park-Bereich wird sich offizieller Brawl Stars-Merch erstehen lassen. Mehr Informationen zum Angebot folgt bald.
Meet and Greets:
Exklusiv für Ticketbesitzer wird es auf dem Event Meet and Greets geben, bei denen Fans auf legendäre Profispieler treffen. Wir melden uns kurz vor dem Event mit genaueren Informationen direkt bei Ticketbesitzern.
Starr-Paket:
Mit dem Starr-Paket erlebst du den Brawl Cup wie nie zuvor. Durch den Kauf des Starr-Pakets erhältst du beispiellosen Zugang zum Event, mit dem du dich aus der Menge abheben wirst. Was dich erwartet:
Beste verfügbare Plätze:
Erlebe das Event drei Tage lang vom besten Sitzbereich aus, den der Veranstaltungsort zu bieten hat. Wir garantieren dir einen erstklassigen Platz zum Zusehen, von dem aus du die Action hautnah erleben kannst.
VIP-exklusiver Event-Pin:
Inszeniere dich im Spiel wie nie zuvor mit einer besonderen Version des Besucher-Pins, der exklusiv Starr-Paket-Ticketbesitzern vorbehalten ist.*
Bühnenzugang und Fotomöglichkeiten:
Tritt in die Fußstapfen der Profispieler und erklimme die Brawl Cup-Bühne. Dies ist deine Chance, Fotos von DIR auf der Hauptbühne zu machen.
Enthaltener Merch:
Im Starr-Paket enthalten sind zwei Brawl Stars-Merch-Artikel: ein Crow-Reißverschluss-Hoodie und ein weißes T-Shirt mit Spike + Edgar.
Offizielles VIP-Schlüsselband:
Dein Ehrenabzeichen. Du erhältst ein exklusives Brawl Cup-Schlüsselband, das du auf dem Event tragen kannst.
Brawl Cup-Skin:
Flexe im Spiel mit dem Brawl Cup-Skin.*
Meet and Greets ohne Schlangestehen:
Für dich gibt‘s keine Wartezeiten! Als Besitzer eines VIP-Tickets sparst du dir das ganze Wochenende lang die Warteschlangen bei Meet and Greets.
*Als Besucher des Events erhältst du deine Gegenstände im Spiel über einzigartige QR-Codes, die am Veranstaltungsort verteilt werden. Es ist nicht möglich, diese Goodies ohne Besuch des Events zu erhalten.
Möglichkeiten für Medien:
Presse und Medien, die den Brawl Cup besuchen und darüber berichten wollen, können über das Formular auf https://blast.tv/press eine Akkreditierung beantragen.
Wir sehen uns in Berlin!