Tara

Schaden der Hauptattacke von 380 auf 420 erhöht





Schaden des Schatten der von der Starpower: Dunkles Portal herbeigerufen wird von 400 auf 600 erhöht





Jessie

Schaden der Hauptattacke von 820 auf 840 erhöht





Schaden von Ramschi (Geschützturm) von 240 auf 260 erhöht





Crow

Schaden der Hauptattacke von 300 auf 320 erhöht





Schaden des Superskill von 300 auf 320 erhöht





Schadensreduzierung der Starpower: Extratoxisch von 13 % auf 16 % erhöht

Piper

Schaden der Starpower: Heckenschützin von 500 auf 800 erhöht





Mortis

Regenerierte Trefferpunkte der Starpower: Seelendieb von 1400 auf 1800 erhöht





Gene

Heilung der Starpower: Magischer Hauch von 200 auf 300 erhöht

Sandy

Verringerte Sandsturm Laderate von 5 Angriffen auf 6 Angriffe, die für eine vollständige Ladung erforderlich sind.

Schaden der Starpower: Rauer Sand von 200 auf 40 reduziert

Bibi

Schadensreduzierung der Starpower: Intensiv defensiv von 40 % auf 30 % reduziert

Trefferpunkte von 4400 auf 4300 reduziert





Tick

Mini-Minen der Hauptattacke werden nun in einem festen Muster am Boden verteilt

Explosionsradius der Mini-Minen um 6 % reduziert





Dauer der Mini-Minen am Boden von 2,0 Sekunden auf 1,6 Sekunden reduziert





Primo

Dauer der Starpower: El Rapido von 5 Sekunden auf 4 Sekunden reduziert