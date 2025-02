Unsere neue wettbewerbsfähige Art, Brawl Stars zu spielen! Mit nur drei Power Play-Spielen pro Tag musst du deine Spiele gewinnen und die Rangliste zu erklimmen, um Ruhm und Starpunkte zu erhalten! Power Play wird in einer 14-tägige Saison gespielt, beginnend am Montag, den 28. Oktober!

● Wird freigeschaltet, wenn ein Spieler seine erste Starpower freischaltet, und nur Brawler mit einer Starpower können an Power Plays teilnehmen. Es können täglich maximal drei Spiele ausgetragen werden und die Rangliste setzt sich jede Saison zurück.



● Power Play Matchmaking basiert auf deine aktuellen Punkte in der Power Play Saison (nicht auf Trophäen)

3 vs. 3 Sieg = 30 Punkte

3 vs. 3 Unentschieden = 10 Punkte

3 vs. 3 Verloren = 5 Punkte

Showdown, Duo Showdown, Takedown und Starkampf Punkte abhängig von der Platzierung

● Überwältigender Sieg! Wenn du ein 3v3 Power Play Spiel gewinnen, indem du bestimmte Ziele erreichst, erhältst du Extrapunkte!

Juwelenjagd = Gewinne das Spiel vor der 15 Juwel erscheint

Tresorraub/Belagerung = Gewinne mit mindestens 80 % Trefferpunkte des Tresor

Brawlball = Gewinne 2-0

Kopfgeld = Gewinne mit 10+ Sternen

● Belohnungen werden am Ende jeder Saison vergeben, basierend auf deiner Punktzahl (wie viele Punkte du während der Saison gesammelt hast).

● Die 200 besten Spieler erhalten außerdem eine zusätzliche Belohnung, die auf ihrem Rang basiert! Im Falle eines Unentschiedens werden die Gesamttrophäen eines Spielers verwendet.