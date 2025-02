SO BEKOMMST DU KROSSE KRÖTEN

Täglich:

Siege in Spielmodi mit dem SpongeBob-Modifikator.

Hol dir deinen täglichen Lohnscheck von Thaddäus im Shop.

Besuche die Krosse Krabbe und decke Angebote auf.

–

Hol dir Krosse Kröten mit Juwelen.

SCHALTE SPONGEBOB EL PRIMO GRATIS FREI

Apropos Krosse Kröten: Falls du in einem Club bist, wird dir nun eine Clubsammlung angezeigt werden.

Jegliche von dir (und deinen Clubkameraden!) gesammelten Krossen Kröten zählen zur Clubsammlung dazu.

Es gibt verschiedene Belohnungen zum Freischalten. Der letzte Preis ist dabei der SpongeBob-Skin von El Primo!

Tritt also einem Club bei und sammle Krosse Kröten!

NEUE SPIELMODI

QUALLENFISCHEN

Willst du Quallenfischen gehen?

Dies sind die Quallenfelder, die vor wilden Quallen überquellen. Diese Quallen fänden daran Gefallen, endlich gefangen zu werden. Das Team, das die meisten Quallen fängt, gewinnt!

Spieler fangen Quallen, indem sie zu ihnen laufen und sie 5 Sekunden lang behalten. Wird ein Spieler währenddessen besiegt, lässt er die Qualle frei.

Nach 5 Sekunden zählt die Qualle als gefangen und sie wird zur Teampunktzahl hinzugefügt.

Gefangene Quallen können nicht mehr verloren gehen.

Jedes Mal, wenn ein Spieler eine weitere Qualle aufsammelt, wird der 5-Sekunden-Timer zurückgesetzt. Der Schlüssel ist die richtige Balance zwischen Fangen und Sammeln!

TRIO-SHOWDOWN

Das ist so wie Duo-Showdown, nur mit einer weiteren Person!

Stürze dich alleine oder mit zwei Freunden in der Showdown-Arena in den Kampf! Es gewinnt, wer am Ende übrig bleibt. Sammle Powerwürfel, um deine Trefferpunkte und deinen Schaden zu erhöhen. Giftwolken ziehen herbei, also bleib in Bewegung!

Wie auch im Duo-Showdown wirst du wiederbelebt, solange einer deiner Teamkameraden am Leben bleibt.

–

NEUE BRAWLER

MOE | Mythisch | Damage-Dealer

Moe ist eine blinde Ratte, die von Grom in den Abwasserkanälen des Starr Parks entdeckt und sofort von ihm aufgenommen wurde! Jetzt ist Moe ein Mitglied des Wartungsteams und verkehrt mit Driller, seinem Bohrer, durch die Kanalisation. Dabei sorgt dieser auch hier und da für etwas Zerstörung, was Ash äußerst missfällt.

HAUPTATTACKE: SCHAUFELSCHLEUDER – Moe schleudert einen Felsen, der ein Mal weiterspringt und zu einem kleineren Felsen zerbricht. Jeder Felsen zerbricht beim Aufprall in Steine. Sowohl Felsen als auch Steine richten Schaden an.

SUPERSKILL: MOES MASCHINE – Moe steigt in seinen treuen Bohrer, bohrt sich zum Zielort, verursacht Schaden und stößt Brawler am Zielort in die Höhe. Er erhält einen neuen Angriff, wenn er im Bohrer sitzt.

STARPOWER: STEINEHÜPFEN

Moes normale Angriffe springen ein zusätzliches Mal weiter. Die Reichweite der Attacke bleibt gleich.

STARPOWER: BLITZBOHRER

Moes Bohrer bewegt sich schneller fort, wenn er unterirdisch bohrt.

GADGET: BUDDELBORGEN

Moe gräbt einige „geborgte“ Dinge aus und erhöht so seine Superaufladungsrate 5 Sekunden lang um 50 %.

GADGET: RATTENRENNEN

Moe prescht mit seinem Bohrer eine kurze Strecke nach vorn und durchbohrt dabei Wände.

SUPERFORM: BOHRER

HAUPTATTACKE: GIGA-BOHREINSATZ

Moe bohrt sich nach vorn, gewinnt an Bewegungstempo und fügt Gegnern vor ihm Schaden zu.

SUPERSKILL: AUSGEBOHRT

Moe verlässt seinen Bohrer und nimmt wieder seine normale Gestalt an.

KENJI | Legendär | Assassine

Dieser hochqualifizierte Sushimeister führt ein erfülltes Leben und betreibt ein Restaurant im Starr Park. Es scheint allerdings, als ob er einen Teil seiner Vergangenheit verschweigt. Sein Sushi ist jedoch so lecker, dass dies niemanden wirklich kümmert!

EIGENSCHAFT: Dieser Brawler heilt sich mit jedem Angriff, der einem Gegner Schaden zufügt.

HAUPTATTACKE: FLITZEN UND SCHLITZEN

Kenjis normale Angriffe wechseln zwischen einem Sprint und einer Schlitzattacke. Der Sprint schadet Feinden in einer geraden Linie, während die Schlitzattacke allen Gegnern in einem breiten Bereich vor ihm schadet.

SUPERSKILL: MESSERMEISTER

Kenji vollführt in einem Bereich präzise Schnitte, richtet dabei großen Schaden an und wird während des Superskills unverwundbar.

STARPOWER: KLINGENKUNST

Die Messermeister-Schnitte verfügen über eine 30 % höhere Reichweite.

STARPOWER: NIGIRI-NEMESIS

Nachdem Kenji 5 Sekunden lang keinen Schaden erlitten hat, verfügt er beim nächsten gegnerischen Angriff über eine 90%ige Schadensverringerung.

GADGET: DASHIDALLI

Kenji nutzt 3 Sekunden lang ausschließlich den Sprint als normalen Angriff.

GADGET: HOSOMAKI-HEILUNG

Kenji heilt sofort 75 % des Schadens, den er in den letzten 3 Sekunden erlitten hat.

—

Neue Hyperladungen

POCO – SANITÄTERSINGSANG Zugabe heilt jetzt über die maximalen Trefferpunkte hinaus und gewährt einen zerfallenden Schild für die überschüssige Menge. Der Schild hält 5 Sekunden lang.

MORTIS – BLUTBUMERANG Lebensraub kehrt nun zu Mortis zurück und ermöglicht so doppelten Schaden und doppelte Heilung.

SQUEAK – GLIBBERFLUMMI Die Klebklumpen von Squeaks Superskill springen jetzt weiter und teilen sich ein zusätzliches Mal.

TARA – SUPERMASSIV Die Anziehungskraft hat einen um 20 % größeren Wirkbereich.

NANI – GROSSER PEEP Peep wird auf dem Weg zu seinem Ziel größer!

SURGE – STUFE 5 Surge schaltet eine Verbesserung auf Stufe 5 frei. Seine Schüsse teilen sich jetzt IMMER und verfügen über eine erhöhte Reichweite!



NEUE SKINS

Skelett Surge | Episch Schurkenskelett Surge | Chroma Nr. 1 Antiheldenskelett Surge | Chroma Nr. 2

Schreckensritter Draco | Legendär

Maliziöse Mandy | Episch

SchlossknacKit | Episch

Albtraumritterin Nani | Episch

Dunkelfestung Pearl | Superselten

Besessener Poco | Mythisch

Minithema: Zombies

Verderbender Dynamike | Superselten

Grusel Gus | Superselten

Verdorbene Pam | Episch

Minithema: Erntefest

Mondwächter Crow | Mythisch

Mondwächter Chester | Episch

Mondwächter Hank | Superselten

Sonstiges

Fanidol Fang | Episch

Dragoner Belle | Episch | MAKE-Skin von NanaBS

Frisierter Brock

Monterey Moe | Selten

Fruchtsamurai Kenji | Selten

Rotjacke Rico | Selten

Vamprimo | Selten

Verrückte Colette | Selten

Starsilber/Stargold

Stargold Frisierter Brock

Starsilber Frisierter Brock

Stargold Berry

Starsilber Berry

Stargold Clancy

Starsilber Clancy

ANPASSUNGEN DER SPIELBALANCE

BUFFS

Brock

Hyperladungsschaden pro Rakete erhöht: 750 → 1000

Grom

Schaden der Hauptattacke erhöht: 1060 → 1140

Superaufladungsrate erhöht: 65 → 75 (6 → 5 Treffer für Superskill)

Tick

Hyperladungsrate erhöht: 25 % → 40 %

Sprout

Schaden der Hauptattacke erhöht: 980 → 1040

Stu

Trefferpunkte erhöht: 2900 → 3200

Willow

Schild während Gedankenkontrolle erhöht:25 % → 50 %

Bea

Verstärkter Stachelschuss: Schadensmultiplikator erhöht: 250 % → 275 %

Spike

Trefferpunkte erhöht: 2400 → 2600

Gus

Schaden der Hauptattacke erhöht: 1000 → 1120

Mandy

Starpower: Schild von Süßer Schutz erhöht: 30 % → 40 %

Ash

Gadget: Trefferpunkte-Kosten von Faulige Banane reduziert: 25 % → 10 %

Penny

Trefferpunkte der Kanone erhöht: 2800 → 3400

Tara

Starpower: Trefferpunkte von Taras Schattenversionen erhöht: 3000 → 3400 und 2400 → 3000

Lola

Schaden der Hauptattacke erhöht: 260 → 280

NERFS

Clancy

Superaufladungsrate reduziert: 100 → 65

Superaufladungsrate durch Hauptattacken reduziert: 5 Treffer → 6 Treffer

Phase 3: Superskill-Schaden reduziert: 900 → 760

Frank

Trefferpunkte reduziert: 7000 → 6700

Starpower: Trefferpunkte-Schub von Schadenschwamm reduziert: 1400 → 1340

Gadget: Schadensmultiplikator von Grabzugkraft reduziert: 100 % → 50 %

Meg

Roboterform: Schaden der Hauptattacke reduziert: 170 → 150

Buster

Trefferpunkte reduziert: 5200 → 5000

Berry

Eigenschaft: Superaufladung durch Heilung reduziert: 75 → 50

Amber

Gadget: Schaden von Flammentanz reduziert: 2100 → 1890

Kit

Gadget: Heilung von Cheeseburger reduziert: 40 % → 30 %

Moe

Außerdem bekommt Moe einige Nerfs vor seiner Veröffentlichung:

Kleine Gestalt: Hauptattacke: 500 → 600 Basis-Schaden

Superskill: Schaden + Hochstoßen: 1000 → 800

Driller: Hauptattacke: 340 → 280 Basis-Schaden

ÄNDERUNGEN UND REWORKS

Darryl

Darryl kann jetzt bis zu 2 Superaufladungen besitzen.

Gale

Superskill-Schaden erhöht: 610 → 820

Ranglistenmodifikatoren

Neu

GADGETS IM ÜBERFLUSS: Gadgets sind unbegrenzt einsetzbar, haben aber 15 Sekunden Abklingzeit.

MOMENTUM: Triffst du einen Gegner, erhöht sich für kurze Zeit dein Bewegungstempo.

Meisterungsänderungen

Wir haben ein Leistungsminimum hinzugefügt, ab dem in Matches Meisterung erzielt werden kann.

Die meisten Spieler in normalen Matches sollten von dieser Änderung nicht betroffen sein. Sie soll das Farmen von Meisterung verhindern, bei dem das System missbraucht und anderen Spielern der Spaß an Matches genommen wird.

Weitere Änderungen und Fehlerbehebungen