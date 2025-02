Neuer LEGENDÄRER Brawler - Sandy







● Hauptattacke: Steinchenschuss





Sandy beschießt seine Gegner mit scharfen, zieldurchdringenden Steinchen



● Superskill: Sandsturm





Sandy beschwört einen Sandsturm, der 12 Sekunden lang anhält und verbündete Brawler, die sich in ihm befinden, verbirgt



● Starpower: Rauer Sand



Sandsturm verursacht nun außerdem bei Gegnern 200 Schaden pro Sekunde



● Starpower: Heilende Winde



Sandsturm heilt nun außerdem verbündete Brawler um 300 Trefferpunkte pro Sekunde







Zwei neue Spielmodi!

Starkampf - Ein Alle gegen Alle Kopfgeld!

● 10 Spieler Solospielmodus

● Normale Kopfgeldregeln und Gewinner ist der Spieler mit den meisten Sternen am Ende

● Spieler werden am Rand der Karte wiederbelebt, nachdem sie besiegt wurden

● Die aktuellen Positionen der Spieler wird in der rechten oberen Ecke angezeigt

● Ein Stern kann in der Mitte der Karte gesammelt werden







Takedown - Kämpfe gegen andere Brawler, während du versuchst, dem Boss den meisten Schaden zuzufügen.



● 10 Spieler Solospielmodus

● Alle Spieler kämpfen gegeneinander und auch gegen einen von der KI kontrollierten Boss

● Der Spieler, der dem Boss den meisten Schaden zufügt, gewinnt das Spiel.

● Spieler werden am Rand der Karte wiederbelebt, nachdem sie besiegt wurden

● Die aktuellen Positionen der Spieler wird in der rechten oberen Ecke angezeigt

● Powerwürfel erscheinen zufällig an den Rändern der Karte.

● Besiegte Spieler lassen auch einige Powerwürfe fallen, genau wie im Showdown (Die maximale Anzahl an Powerwürfel beträgt 5)





Neue Skins

● Pirate Gene

● Sleepy Sandy

● Roter Magier Barley











Brawler visuelle Veränderungen



● El Primo + El Primo Skins überarbeitet

● Sommerfan Jessie Effekte überarbeitet

● Beachparty Brock Effekte überarbeitet

● Ricos Animationen überarbeitet

● Neues Portraits für Piper, Bo und El Primo





Karten Rotationsänderungen

● Neuer Ereignis Slot ab 1600 Trophäen hinzugefügt - Wird automatisch freigeschaltet für Spieler die bereits über 1600 Trophäen haben.

● Beide neuen Spielmodi bieten 7 einzigartige Karten pro Modus

● Zwei neue Spielmodi wurden in den neuen Slot aufgenommen, Starkampf und Takedown!