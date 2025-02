SPIKE IST TOT! (aber nur vorübergehend) 🌵❤️‍🩹

Also:

– Wir nehmen Spike aus dem Spiel, bis der Exploit mit Dämonenfeuer behoben ist.

– Wir probieren einen neuen Weg aus, dies zu beheben, der keine Wartungsarbeiten erfordert. Jedoch muss dafür jeder unserer Live-Server durchrotiert werden. Das bedeutet, dass diese Fehlerbehebung nach und nach implementiert wird – und nicht für alle Spieler gleichzeitig.

– Sobald die Fehlerbehebung komplett implementiert ist, reaktivieren wir Spike (etwa in 2 oder 3 Tagen)

– Aus einem ähnlichen Grund entfernen wir wegen Mico die Engel-vs.-Dämonen-Modifikatoren in Tresorraub und Geisterkriegen.

– Die Funktionsweise von Dämonenfeuer wird überarbeitet, sodass es nicht mehr so viel Schaden an Tresoren/Geschütztürmen anrichtet. Auch dies wird nach und nach im Laufe der nächsten Tage behoben.

– Geisterkriege werden kein Teil der Wettbewerbe sein, bis wir mithilfe von Wartungsarbeiten die meisten Probleme mit Engel-vs.-Dämonen-Fähigkeiten behoben haben.

– Als Wiedergutmachung werden wir 3 Engel- sowie 3 Dämonen-Drops für alle im Shop verfügbar machen, sobald die Wartungsarbeiten nächste Woche abgeschlossen sind!